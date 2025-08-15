Белый дом обнародовал состав делегации США на переговорах с РФ, - Reuters
В Белом доме обнародовали состав делегации США, которая примет участие в переговорах Дональда Трампа и диктатора Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Кто вошел в делегацию
- госсекретарь США Марко Рубио;
- глава Минфина Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лутник;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- спецпредставитель Стив Уиткофф;
- пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
Известно, что в составе российской делегации будут:
- министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
- министр обороны РФ Андрей Белоусов;
- министр финансов РФ Антон Силуанов;
- глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;
- помощник Путина Ушаков.
