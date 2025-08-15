РУС
Белый дом обнародовал состав делегации США на переговорах с РФ, - Reuters

Состав делегации США на переговорах с Путиным

В Белом доме обнародовали состав делегации США, которая примет участие в переговорах Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Кто вошел в делегацию

  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • глава Минфина Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Лутник;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • спецпредставитель Стив Уиткофф;
  • пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Известно, что в составе российской делегации будут:

  • министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
  • министр обороны РФ Андрей Белоусов;
  • министр финансов РФ Антон Силуанов;
  • глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;
  • помощник Путина Ушаков.

Читайте: "Ставки высоки!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску

США (27706) Трамп Дональд (6292)
+6
Пздц. Одні ненависники України в списку
показать весь комментарий
15.08.2025 14:46
+6
Яка гордість,американська делегація збирається в чергу,щоб цілувати дупу *****.США,прокинься,що з вами?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:46
+6
Цирк із дуже дорогими клоунами.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:49
Вітьков зайвий
показать весь комментарий
15.08.2025 14:45
Прессекретар рижого начебто не повністю лайно. А решта....
показать весь комментарий
15.08.2025 15:16
Пздц. Одні ненависники України в списку
показать весь комментарий
15.08.2025 14:46
а в нас тут сидять які дуже ******* Україну
показать весь комментарий
15.08.2025 14:52
"Навколо одні ненависники та вороги" - логіка обивателя тоталітарної країни. Хто там ненависники, Рубіо? Окрім Віткоффа, всі плюс-мінус адекватні.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:42
Хто там адекватний? Голова Пентагону який заблокував нам зброю поки що не зрозуміло чи по своїй ініціативі чи по наказу Тампона? Там всі як один прорашистські гниди. Інших Тампон біля себе не тримав би
показать весь комментарий
15.08.2025 16:02
Під час першої каденції Трампа навколо нього були притомні люди. Зараз же його оточують виключно віддані йому та слухняні сраколизи. Все дуже сумно.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:55
Добре що ще й Венса не взяли.
показать весь комментарий
15.08.2025 16:24
Яка гордість,американська делегація збирається в чергу,щоб цілувати дупу *****.США,прокинься,що з вами?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:46
Фрік-шоу.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:48
Цирк із дуже дорогими клоунами.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:49
Зараз на клоунах не економлять і бідніші країни. Щоб на собі не показувати, візьміть наприклад, хоча б, ту саму Угорщину.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:10
В головних ролях: Трамп!
І решта...
І решта...
показать весь комментарий
15.08.2025 14:49
Конячка Лавров приперся в сша в футболці з написом ссср. Тобто рашисти відкрито заявляють Тампону що їхня ціль відновити весь ссср і поділити світ як було після 1945 року. Тобто ніпроякий мир не йде мова в майбутньому. У Тампона є єдина можливість запустити ракету по літаку з рашистськими фашистами і покінчити з усіма війнами в світі одразу.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:50
ахаха 10% захватили Украины за 3,5 года и пошли делить весь мир ) а чего не вселенную ?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:54
https://x.com/TallbarFIN/status/1956260713225171088
показать весь комментарий
15.08.2025 15:59
Кого чи що вони там будуть продавати?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:50
директора ФБР нема?
шкода
мав би нагоду особисто заарештувати найбільш розшукуваного світового терориста та маніяка *****
увійшов би до світової історії
показать весь комментарий
15.08.2025 14:51
показать весь комментарий
15.08.2025 14:58
Одна мерзота чого тільки відкоф вартий ,ну за рашистів то це варвари убивці.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:52
віткофф і лєвіт є? нажаль імбецила алкаша гессета нема.
значить несподіванок не буде.
а хто такий путіна ушаков?
показать весь комментарий
15.08.2025 14:53
список руснявих кротів в Білому Домі )))
показать весь комментарий
15.08.2025 14:53
''укрАінци поставілі весь мір раком''?🤮каца ,ти невиліковно хвора потвора,тільки евтаназія тобі і такі падалі як ти, допоможе.!
показать весь комментарий
15.08.2025 15:08
Тераріум з обох сторін у повному складі.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:05
це вам не стамбул і дурачок мединський.

тут прям важковаговики: пуйло+кінь лавров+чекісти VS мага-вилупки .

але вночі буде американський сором: така висока зустріч , а закінчиться "домовились домовлятись", "плануємо планувати", "мир до кінця року" , "20 останнє американське попередження"
показать весь комментарий
15.08.2025 15:08
Мінфін і міністр торговлі ? Тобто якісь угоди планують щоб у москалів було більше грошей на війни?
показать весь комментарий
15.08.2025 15:09
показать весь комментарий
15.08.2025 15:12
мабуть на коня лаврова
показать весь комментарий
15.08.2025 15:13
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.08.2025 15:43
Уіткофф у складі якої саме делегації, від США чи від рашки?
Ось тут трохи незрозуміло, потребує уточнення.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:13
показать весь комментарий
15.08.2025 15:19
Тупой и ещё тупее (с)
показать весь комментарий
15.08.2025 15:43
Трамп суперсука. І ідіоти ці його службовці.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:47
Торгівля. Фінанси. Нічого особистого. Крім особистого путінського дуполиза Вітькоффа.
показать весь комментарий
15.08.2025 16:06
А де Кит Келлог?
Про Україну жодного сдова?
Тоді якого хрена зустрічаються?
показать весь комментарий
15.08.2025 16:09
трампон та хвйло
трампонавти та піхвуйловники
показать весь комментарий
15.08.2025 16:12
 
 