Белый дом обнародовал состав делегации США на переговорах с РФ, - Reuters

В Белом доме обнародовали состав делегации США, которая примет участие в переговорах Дональда Трампа и диктатора Путина.

Кто вошел в делегацию

госсекретарь США Марко Рубио;

глава Минфина Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

спецпредставитель Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Известно, что в составе российской делегации будут:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;

министр обороны РФ Андрей Белоусов;

министр финансов РФ Антон Силуанов;

глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;

помощник Путина Ушаков.

