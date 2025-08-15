Білий дім оприлюднив склад делегації США на переговорах з РФ, - Reuters

У Білому домі оприлюднили склад делегації США, яка візьме участь у переговорах Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Хто увійшов до делегації

держсекретар США Марко Рубіо;

глава Мінфіну Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

спецпредставник Стів Віткофф;

прессекретарка Керолайн Левітт.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

Відомо, що в складі російської делегації будуть:

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;

міністр оборони РФ Андрій Білоусов;

міністр фінансів РФ Антон Силуанов;

глава Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;

помічник Путіна Ушаков.

