Білий дім оприлюднив склад делегації США на переговорах з РФ, - Reuters
У Білому домі оприлюднили склад делегації США, яка візьме участь у переговорах Дональда Трампа та диктатора Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Хто увійшов до делегації
- держсекретар США Марко Рубіо;
- глава Мінфіну Скотт Бессент;
- міністр торгівлі Говард Лутнік;
- директор ЦРУ Джон Реткліфф;
- спецпредставник Стів Віткофф;
- прессекретарка Керолайн Левітт.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.
Відомо, що в складі російської делегації будуть:
- міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;
- міністр оборони РФ Андрій Білоусов;
- міністр фінансів РФ Антон Силуанов;
- глава Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;
- помічник Путіна Ушаков.
Alexandr Pohosov
ALEX SUROVV #593022
Саня Мантула #401270
І решта...
шкода
мав би нагоду особисто заарештувати найбільш розшукуваного світового терориста та маніяка *****
увійшов би до світової історії
значить несподіванок не буде.
а хто такий путіна ушаков?
тут прям важковаговики: пуйло+кінь лавров+чекісти VS мага-вилупки .
але вночі буде американський сором: така висока зустріч , а закінчиться "домовились домовлятись", "плануємо планувати", "мир до кінця року" , "20 останнє американське попередження"
Ось тут трохи незрозуміло, потребує уточнення.