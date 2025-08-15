УКР
3 703 28

Білий дім оприлюднив склад делегації США на переговорах з РФ, - Reuters

Склад делегації США на переговорах з Путіним

У Білому домі оприлюднили склад делегації США, яка візьме участь у переговорах Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Хто увійшов до делегації

  • держсекретар США Марко Рубіо;
  • глава Мінфіну Скотт Бессент;
  • міністр торгівлі Говард Лутнік;
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
  • спецпредставник Стів Віткофф;
  • прессекретарка Керолайн Левітт.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

Відомо, що в складі російської делегації будуть:

  • міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;
  • міністр оборони РФ Андрій Білоусов;
  • міністр фінансів РФ Антон Силуанов;
  • глава Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;
  • помічник Путіна Ушаков.

Читайте: "Ставки високі!": Трамп оприлюднив повідомлення перед вильотом на Аляску

+6
Яка гордість,американська делегація збирається в чергу,щоб цілувати дупу *****.США,прокинься,що з вами?
15.08.2025 14:46 Відповісти
+5
Пздц. Одні ненависники України в списку
15.08.2025 14:46 Відповісти
+5
Цирк із дуже дорогими клоунами.
15.08.2025 14:49 Відповісти
Вітьков зайвий
15.08.2025 14:45 Відповісти
Прессекретар рижого начебто не повністю лайно. А решта....
15.08.2025 15:16 Відповісти
а в нас тут сидять які дуже ******* Україну
15.08.2025 14:52 Відповісти
Фрік-шоу.
15.08.2025 14:48 Відповісти
Зараз на клоунах не економлять і бідніші країни. Щоб на собі не показувати, візьміть наприклад, хоча б, ту саму Угорщину.
15.08.2025 15:10 Відповісти
В головних ролях: Трамп!
І решта...
15.08.2025 14:49 Відповісти
Конячка Лавров приперся в сша в футболці з написом ссср. Тобто рашисти відкрито заявляють Тампону що їхня ціль відновити весь ссср і поділити світ як було після 1945 року. Тобто ніпроякий мир не йде мова в майбутньому. У Тампона є єдина можливість запустити ракету по літаку з рашистськими фашистами і покінчити з усіма війнами в світі одразу.
15.08.2025 14:50 Відповісти
ахаха 10% захватили Украины за 3,5 года и пошли делить весь мир ) а чего не вселенную ?
15.08.2025 14:54 Відповісти
у вас часом посилання на фото немає? глянути на цей їбанаріум.
15.08.2025 14:57 Відповісти
Кого чи що вони там будуть продавати?
15.08.2025 14:50 Відповісти
директора ФБР нема?
шкода
мав би нагоду особисто заарештувати найбільш розшукуваного світового терориста та маніяка *****
увійшов би до світової історії
15.08.2025 14:51 Відповісти
15.08.2025 14:58 Відповісти
Одна мерзота чого тільки відкоф вартий ,ну за рашистів то це варвари убивці.
15.08.2025 14:52 Відповісти
віткофф і лєвіт є? нажаль імбецила алкаша гессета нема.
значить несподіванок не буде.
а хто такий путіна ушаков?
15.08.2025 14:53 Відповісти
список руснявих кротів в Білому Домі )))
15.08.2025 14:53 Відповісти
''укрАінци поставілі весь мір раком''?🤮каца ,ти невиліковно хвора потвора,тільки евтаназія тобі і такі падалі як ти, допоможе.!
15.08.2025 15:08 Відповісти
Тераріум з обох сторін у повному складі.
15.08.2025 15:05 Відповісти
це вам не стамбул і дурачок мединський.

тут прям важковаговики: пуйло+кінь лавров+чекісти VS мага-вилупки .

але вночі буде американський сором: така висока зустріч , а закінчиться "домовились домовлятись", "плануємо планувати", "мир до кінця року" , "20 останнє американське попередження"
15.08.2025 15:08 Відповісти
Мінфін і міністр торговлі ? Тобто якісь угоди планують щоб у москалів було більше грошей на війни?
15.08.2025 15:09 Відповісти
15.08.2025 15:12 Відповісти
мабуть на коня лаврова
15.08.2025 15:13 Відповісти
Уіткофф у складі якої саме делегації, від США чи від рашки?
Ось тут трохи незрозуміло, потребує уточнення.
15.08.2025 15:13 Відповісти
15.08.2025 15:19 Відповісти
 
 