Трамп прибыл на Аляску для переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу в городе Анкоридж, Аляска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Самолет главы Белого дома Air Force One приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Трамп прибыл на место встречи раньше Путина.

Напомним, что встреча глав США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Читайте также: Трамп о встрече с Путиным: Думаю, что все пройдет очень хорошо, а если нет, то я быстро вернусь домой