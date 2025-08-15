РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
1 563 16

Трамп прибыл на Аляску для переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу в городе Анкоридж, Аляска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Самолет главы Белого дома Air Force One приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Трамп прибыл на место встречи раньше Путина.

Напомним, что встреча глав США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Читайте также: Трамп о встрече с Путиным: Думаю, что все пройдет очень хорошо, а если нет, то я быстро вернусь домой

Автор: 

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292) Аляска (24)
Топ комментарии
+2
Щоб вас там обох "грізлі" загризли
15.08.2025 21:39 Ответить
15.08.2025 21:39 Ответить
+2
15.08.2025 21:41 Ответить
15.08.2025 21:41 Ответить
+2
Які нахрен переговори якщо ***** даже складав список делегації від Тампона. Тупо Тампон приїхав щоб отримати ультиматум і може гроші від *****.
15.08.2025 21:48 Ответить
15.08.2025 21:48 Ответить
Комментировать
З гармат били?
15.08.2025 21:37 Ответить
15.08.2025 21:37 Ответить
Тцар, як завжди, затримається?
15.08.2025 21:38 Ответить
15.08.2025 21:38 Ответить
Щоб вас там обох "грізлі" загризли
15.08.2025 21:39 Ответить
15.08.2025 21:39 Ответить
Трампон сойдя с самолёта: где мои пингвины, которых я пошлинами обложил?
15.08.2025 21:40 Ответить
15.08.2025 21:40 Ответить
15.08.2025 21:41 Ответить
15.08.2025 21:41 Ответить
"...Виведіть результати голосування по фракціям!" (с)
15.08.2025 22:12 Ответить
15.08.2025 22:12 Ответить
Паралельно сторони вживають заходів для запобігання шпигунству - російська делегація, ймовірно, користуватиметься одноразовими телефонами та комп'ютерами.

Джерела зазначають, що між спецслужбами США та РФ немає довіри, а путін, як колишній офіцер КДБ, добре знає, як уникати прослуховування.
15.08.2025 21:40 Ответить
15.08.2025 21:40 Ответить
15.08.2025 21:41 Ответить
15.08.2025 21:41 Ответить
15.08.2025 21:43 Ответить
15.08.2025 21:43 Ответить
Оце ескорт в першого літака ПС США!
І в повітрі, і на землі F-35 не віддаляються від борту №1.
15.08.2025 22:00 Ответить
15.08.2025 22:00 Ответить
руде підрило мріє відсмоктати у *****.
15.08.2025 21:40 Ответить
15.08.2025 21:40 Ответить
Писали, що сталін приїхав у Тегеран у цистерні.
15.08.2025 21:44 Ответить
15.08.2025 21:44 Ответить
🤣
15.08.2025 21:48 Ответить
15.08.2025 21:48 Ответить
Які нахрен переговори якщо ***** даже складав список делегації від Тампона. Тупо Тампон приїхав щоб отримати ультиматум і може гроші від *****.
15.08.2025 21:48 Ответить
15.08.2025 21:48 Ответить
Перша фраза трампона: "це наша Гренландія?"
Друга його фраза: " Це тут Україна втратила 1000 миль океану?"
Третя фраза: "що я тут роблю?"
Наступні його висловлювання будутьв стилі: "це хто?", "а чого?", "я так казав?", "Якби я був тоді Президентом...", "то все Обама, Байден, а я миротворець" і т.д. в тому ж стилі....

Нє, ну хтось реально чекає результатів цих перемовин? Проксі Китаю буде домовлятися про щось з переможним "обісрантом" торгівельної війни? Вангую/будангую результат: дадаткові санкції введені не будуть, Україна повинна буде ще щось виконати, тиск буде на московію потім (після завершення літніх наступальних дій), якщо трампон нарешті побачить реальність, а не мрії про "нобелівку" (хоча це не точно)...
Ну і т.д. і т.п.
15.08.2025 21:51 Ответить
15.08.2025 21:51 Ответить
 
 