Трамп прибыл на Аляску для переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу в городе Анкоридж, Аляска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Самолет главы Белого дома Air Force One приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Трамп прибыл на место встречи раньше Путина.
Напомним, что встреча глав США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.
Топ комментарии
+2 Леонід #587957
показать весь комментарий15.08.2025 21:39 Ответить Ссылка
+2 Green Bill #603485
показать весь комментарий15.08.2025 21:41 Ответить Ссылка
+2 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий15.08.2025 21:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерела зазначають, що між спецслужбами США та РФ немає довіри, а путін, як колишній офіцер КДБ, добре знає, як уникати прослуховування.
І в повітрі, і на землі F-35 не віддаляються від борту №1.
Друга його фраза: " Це тут Україна втратила 1000 миль океану?"
Третя фраза: "що я тут роблю?"
Наступні його висловлювання будутьв стилі: "це хто?", "а чого?", "я так казав?", "Якби я був тоді Президентом...", "то все Обама, Байден, а я миротворець" і т.д. в тому ж стилі....
Нє, ну хтось реально чекає результатів цих перемовин? Проксі Китаю буде домовлятися про щось з переможним "обісрантом" торгівельної війни? Вангую/будангую результат: дадаткові санкції введені не будуть, Україна повинна буде ще щось виконати, тиск буде на московію потім (після завершення літніх наступальних дій), якщо трампон нарешті побачить реальність, а не мрії про "нобелівку" (хоча це не точно)...
Ну і т.д. і т.п.