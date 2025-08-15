Трамп и Путин встретятся в формате "три на три" с участием Рубио и Уиткоффа, - Белый дом
Формат встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным изменен - вместо разговора тет-а-тет переговоры пройдут в составе трех представителей с каждой стороны.
Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
В переговорах будут участвовать государственный секретарь США Марко Рубио и главный переговорщик Трампа Стив Уиткофф.
"Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что ранее запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина тет-а-тет теперь состоится в формате "три на три"", - сообщает издание.
По словам чиновника, в переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф".
Заморозка по нинішній лінії фронта (без добровільної здачі решти Донецької області) з обов`язковою умовою - окуповані землі юридично ніколи не будуть визнані російськими.
Збереження державотворчої тріади - вона стосується релігії (домінування ПЦУ), мови (ніякої російської у якості другої) та арміїї (жодного скорочення).
Коротше: армія-мова-віра.
Гарантії безпеки, які надаватимуться НЕ від блоку НАТО, а від окремих держав. Тобто, наразі ми будемо вимушені фактично заморозити свій шлях до НАТО. Чесно кажучи, дивлячись на що перетворився цей Альянс, особисто я не дуже про це шкодуватиму.
І, нарешті, Москва повинна буде відмовитись від того, щоб ставити палки у колеса нашого руху до ЄС.
Якщо хтось думає, що на даному відрізку часу є шанс виторгувати більш сприятливі для нас умови закінчення війни, то вам на телемарафон - я ж дивлюсь на це тверезо. Питання репарацій, зняття санкцій з Ерефії та можливих обмінів Покровська на окуповану частину Харківщини (як хочуть росіяни, бо про Краматорську агломерацію вони вже заткнули пельку) я зараз коментувати не буду, хоча (поки неперевірену) інформацію з цього приводу маю.
І, врешті решт - давайте просто дочекаємось завтрашнього ранку.
Олег Шарп
І вратарь".
штож ти фраєр сдал назад....
Відрий очі на демонів