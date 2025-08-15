Самолет Путина приземлился на Аляске

Борт диктатора РФ Владимира Путина приземлился в американском штате Аляска.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кремля прибыл на Аляску позже президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл на военную базу в городе Анкоридж, Аляска.

Напомним, что встреча глав США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

