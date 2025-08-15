РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Самолет Путина приземлился на Аляске

Борт диктатора РФ Владимира Путина приземлился в американском штате Аляска.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кремля прибыл на Аляску позже президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл на военную базу в городе Анкоридж, Аляска.

Напомним, что встреча глав США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Также читайте: Переговоры на Аляске – это большая победа Путина, которая выводит его из изоляции, – The New York Times

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292) Аляска (24)
Топ комментарии
+12
Це мабуть перший випадок в історії коли військового злочинця зустрічає не кат на ешафоті а президент США на червоній килимовій доріжці .
15.08.2025 22:12 Ответить
+8
Краще б він ********.
15.08.2025 22:07 Ответить
+6
Сейчас бы пару фпвх с фуры)!
15.08.2025 22:09 Ответить
Краще б він ********.
15.08.2025 22:07 Ответить
ППО промахнулось?
15.08.2025 22:08 Ответить
Сейчас бы пару фпвх с фуры)!
15.08.2025 22:09 Ответить
Паралельно сторони вживають заходів для запобігання шпигунству - російська делегація, ймовірно, користуватиметься одноразовими телефонами та комп'ютерами.

Джерела зазначають, що між спецслужбами США та РФ немає довіри, а путін, як колишній офіцер КДБ, добре знає, як уникати прослуховування.
15.08.2025 22:09 Ответить
Якби не було "довіри", то ху**о навряд чи сів би с одне авто з Трампом...
15.08.2025 22:25 Ответить
Буде те, що Трамп запланував десь у минулому році і до чого послідовно йошов.
15.08.2025 22:12 Ответить
Це мабуть перший випадок в історії коли військового злочинця зустрічає не кат на ешафоті а президент США на червоній килимовій доріжці .
15.08.2025 22:12 Ответить
Такий собі фінт історії, покійний Рейган , мабуть, 100 разів в гробу перевернувся, земля йому пухом…
15.08.2025 22:15 Ответить
Зустрілися два воєнних злочинця...вбивця путін і його пособник трамп.
15.08.2025 23:39 Ответить
Головний диктатор-вбивця-кат-терорист Світу приземлився з візитом в країні яку всі вважали головним захисником прав і свобод від таких ось терористів.
15.08.2025 22:14 Ответить
а жаль
15.08.2025 22:23 Ответить
У мене цілим не приземлився б.
15.08.2025 23:11 Ответить
Ми стаємо свідками найбільшої авіаційної операції в історії: літак путіна ще не приземлився на Алясці, судячи з усього, справжній борт щойно вилетів із рф, - росвоєнкори

➡️ Найімовірніше, путін побоявся летіти першим бортом і тим самим обдурив усіх, змінивши плани прибуття.
15.08.2025 23:27 Ответить
 
 