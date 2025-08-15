Самолет Путина приземлился на Аляске
Борт диктатора РФ Владимира Путина приземлился в американском штате Аляска.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Кремля прибыл на Аляску позже президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп прибыл на военную базу в городе Анкоридж, Аляска.
Напомним, что встреча глав США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.
Джерела зазначають, що між спецслужбами США та РФ немає довіри, а путін, як колишній офіцер КДБ, добре знає, як уникати прослуховування.
➡️ Найімовірніше, путін побоявся летіти першим бортом і тим самим обдурив усіх, змінивши плани прибуття.