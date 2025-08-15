РУС
2 773 33

Переговоры на Аляске – это большая победа Путина, которая выводит его из изоляции, – The New York Times

Владимир Путин планирует сокращение военных расходов

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Европе рассматривают не как шаг к завершению войны, а как попытку Кремля выйти из дипломатической изоляции и усилить собственные позиции на международной арене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что для России сам факт встречи с президентом США является "большой победой". Контролируемое Кремлем телевидение уже называет это "полным крахом всей концепции изоляции России". По словам политолога Сергея Михеева, для России "это прорыв, даже если они не согласны со многим".

Кроме смягчения статуса России как изгоя, саммит посеял раздор в НАТО - что является одной из постоянных целей России - и отсрочил угрозы Дональда Трампа о новых санкциях. Ранее Трамп пообещал наказать Москву и страны, которые помогают ее военным усилиям, если до определенной даты не будет прекращения огня. Этот срок истек, но новые экономические санкции не были введены.

"Вместо того, чтобы ввели санкции, Путин получил саммит", - отметил эксперт по вопросам России Ригор Нижникау. "Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита".

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272)
Топ комментарии
+7
Самі додули - чи хтось підказав?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:20 Ответить
+3
показать весь комментарий
15.08.2025 09:01 Ответить
+1
Ну так не дарма ж Кремль вклав скільки грошей та зусиль в перемогу Трампа.
Ось, з кацапського сегменту інтернету, передвиборча агітація за Трампа. Вони знали що робили.

Почему русские Америки за Трампа?

Попытаюсь обьяснить. Моя старшая подруга уже больше 20 лет живет в Америке. Новость о покушении на Трампа очень серьезно выбила ее из колеи, позвонила, долго разговаривали. Практически все русские США поддерживают именно Дональда Трампа. И причиной этому далеко не его харизма. Очень им импонирует его миграционная политика, ибо Америка как бы тоже не резиновая и лишние рты, зачастую ленивые и не желающие работать- прямая угроза благополучию их семей.

И самое главное. Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную власть России на землях, принадлежавших ей во времена СССР. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.

Конечно, неизвестно как он будет вести после того как станет Президентом, однако есть надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.

Просто мысли.

Я спеціально зберіг.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самі додули - чи хтось підказав?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:20 Ответить
Руцькошелепний! Хто на кого напав?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:57 Ответить
якісь ієрогліфи.
краще вже під спідницею у жінки сидіти.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:39 Ответить
Так правильно думають виходить
показать весь комментарий
15.08.2025 08:33 Ответить
І що? У руцьких мерікосов є чим думати? Звичайні дикуни
показать весь комментарий
15.08.2025 09:02 Ответить
лжепровідник
показать весь комментарий
15.08.2025 08:37 Ответить
З Трампом у путіна ніколи не було ізоляції, ще з часів першого президенства Трампа.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:27 Ответить
Це теж наслідки 2019.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:28 Ответить
Якась муйня виходитью От яким чином зустричь серущего у вализу плешивого ***** на лабутенах і не факт шо справжнього а не Васильовича, з його агентом Додіком виводить ***** з ізоляції від притомних людей та країн?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:29 Ответить
Дегенерат трампон скаже що це фейк-ньюс.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:38 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 08:45 Ответить
Більшість американських і всі європейські ЗМІ написали що ці переговори зрада, обман, що не можна ні з чим погоджуватися, нічого здавати. Тобто їм критично необхідна ця війна. А значить ніякого миру не буде.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:45 Ответить
Почитайте українців. Ця війна потрібна всім, крім Трампа.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:53 Ответить
щось ви читаете не тих Украiнцiв
показать весь комментарий
15.08.2025 09:02 Ответить
Я читаю "патріотів". Решта мовчать від страху, всю історію України.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:07 Ответить
ти підручник Мединського читав, чи ідіота дугіна? Чи тобіі це ***** розповів щодо печенегів та половців? Звідки тобі, мокшаніну, знати історію України?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:34 Ответить
Умови перемір'я які? ***** готовий прибрати свою орду з України?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:05 Ответить
Свинособака, за українську лайк
показать весь комментарий
15.08.2025 09:11 Ответить
а що там міжнародний кримінальний суд мовчить, на Монголію ******* а як штати то язик в сраку...
показать весь комментарий
15.08.2025 08:52 Ответить
Добре, що твій хазяїн чучмек
показать весь комментарий
15.08.2025 09:14 Ответить
Сша не члени мкс, в гуглі забанили?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:13 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 09:01 Ответить
Шо характерно - бессента включили до складу делегації, а ось гегсета - ні. Хоча русня свого привезла.

показать весь комментарий
15.08.2025 09:07 Ответить
британія теж підключилась - рішила заробити!!!!!! королівська опера запросила нетребко!!!!!!!!!! "класні" гаранти - ці наглосакси!!!!!!!!!!!!!!! Головне, як за копалинами ганяються!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 09:11 Ответить
Вибрали українці собі клована - проблеми отримала Україна. Американці вибрали трампона - проблеми отримав весь світ.Що не кажи, а Америка таки "велика" країна...
показать весь комментарий
15.08.2025 09:15 Ответить
 
 