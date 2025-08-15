Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Европе рассматривают не как шаг к завершению войны, а как попытку Кремля выйти из дипломатической изоляции и усилить собственные позиции на международной арене.

The New York Times

Издание отмечает, что для России сам факт встречи с президентом США является "большой победой". Контролируемое Кремлем телевидение уже называет это "полным крахом всей концепции изоляции России". По словам политолога Сергея Михеева, для России "это прорыв, даже если они не согласны со многим".

Кроме смягчения статуса России как изгоя, саммит посеял раздор в НАТО - что является одной из постоянных целей России - и отсрочил угрозы Дональда Трампа о новых санкциях. Ранее Трамп пообещал наказать Москву и страны, которые помогают ее военным усилиям, если до определенной даты не будет прекращения огня. Этот срок истек, но новые экономические санкции не были введены.

"Вместо того, чтобы ввели санкции, Путин получил саммит", - отметил эксперт по вопросам России Ригор Нижникау. "Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита".

