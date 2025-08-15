Путин признает только силу, но не видит ее в Трампе, - конгрессмен Квигли

Президент США Дональд Трамп, встречаясь с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, пытается тянуть время, что выгодно Кремлю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил американский конгрессмен Майк Квигли.

Квигли подчеркнул, что Путин, как и любой диктатор, признает лишь силу, которой не видит в Трампе. По его словам, российский президент воспринимает своего американского коллегу как человека, который уже пропустил несколько дедлайнов и ультиматумов.

"Почему Зеленский не присутствует? Почему Трамп позволил пройти шести дедлайнам? То, что мы видим, - это попытка президента выиграть для себя немного времени", - отметил конгрессмен.

Он добавил, что Трамп фактически перешел на сторону Путина и надеется на "какое-то магическое" развитие событий, организовав встречу именно в Аляске. Тем временем, по словам Квигли, российские войска продолжают медленно продвигаться вперед и захватывать новые территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакие решения о мире не могут быть приняты без Украины. Без перемирия продуктивных переговоров с Россией не будет, - МИД