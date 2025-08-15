РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9960 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
1 717 22

Путин признает только силу, но не видит ее в Трампе, - конгрессмен Квигли

Майк Квигли о встрече Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп, встречаясь с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, пытается тянуть время, что выгодно Кремлю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил американский конгрессмен Майк Квигли.

Квигли подчеркнул, что Путин, как и любой диктатор, признает лишь силу, которой не видит в Трампе. По его словам, российский президент воспринимает своего американского коллегу как человека, который уже пропустил несколько дедлайнов и ультиматумов.

"Почему Зеленский не присутствует? Почему Трамп позволил пройти шести дедлайнам? То, что мы видим, - это попытка президента выиграть для себя немного времени", - отметил конгрессмен.

Он добавил, что Трамп фактически перешел на сторону Путина и надеется на "какое-то магическое" развитие событий, организовав встречу именно в Аляске. Тем временем, по словам Квигли, российские войска продолжают медленно продвигаться вперед и захватывать новые территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакие решения о мире не могут быть приняты без Украины. Без перемирия продуктивных переговоров с Россией не будет, - МИД

Автор: 

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А що, хіба є люди, які сприймають рудого блазня з Білого дурдому Донні серйозно? Йому тільки в кварталі 95 виступати в якості блазня, поки буба криворіжський відсутній, буба щаг грає президента.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:51 Ответить
+6
Конгресмен на всі сто правий. Трамп бовдур а ***** вбивця.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:52 Ответить
+4
***** бачить у трампоні власну шльондру. І правильно робить.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що, хіба є люди, які сприймають рудого блазня з Білого дурдому Донні серйозно? Йому тільки в кварталі 95 виступати в якості блазня, поки буба криворіжський відсутній, буба щаг грає президента.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:51 Ответить
Конгресмен на всі сто правий. Трамп бовдур а ***** вбивця.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:52 Ответить
«Перше, чого путін хоче від цього саміту, він вже отримав. А саме - визнання.
Визнання з боку найпотужнішої країни світу, США, що спроби ізолювати путіна провалились. Тепер Москва може стверджувати, що Росія знову повернулась за головний стіл світової політики», - вважає редактор Бі-бі-сі по Росії Стів Розенберг.

У тому, що саміт відбувається на Алясці, є й історична символіка, зазначає Розенберг. На його думку, продаж Аляски царською Росією США в XIX столітті використовується Москвою як виправдання того, що в XXI столітті державні кордони також можна змінювати силою.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:53 Ответить
Саміт на Алясці - тому що фуйло сцикун. А тут перелетів через протоку - і ти вже в доміку.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:05 Ответить
У Трампо е жінка і діти,судові позозови, діла помідори, отак треба жити.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:58 Ответить
Кожен живе по своєму.
Питання в тому, як за таку істоту проголосували свободолюбиві американці?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:05 Ответить
Всі люди однакові. І кандидати (в мери/депутати/президенти) теж.
"Пока живут на свете дураки,

Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое!

Мы не сторонники разбоя:

На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврешь

И делай с ним, что хошь."
показать весь комментарий
15.08.2025 08:29 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 08:31 Ответить
А як наші проголосували за Зелайно???
показать весь комментарий
15.08.2025 08:58 Ответить
Трамп до когось прислухається? - він на своїй хвилі
показать весь комментарий
15.08.2025 08:01 Ответить
***** бачить у трампоні власну шльондру. І правильно робить.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:02 Ответить
Де ж ти такий розумний був усі ці 3,5 років??
показать весь комментарий
15.08.2025 08:07 Ответить
кончений рудий утирок доні, вже зробив саме паскудне, що тільки можна було: легітимізував міжнародного терориста вбивцю гвалтівника мародера викрадача дітей!
я не вірю у чудо, що крємлєчмоль можуть заарештувати, чи його самоль може десь зникнути.

до речі!!!
де опозиційні демократи? де думаючі америкоси?
де, славнозвісна американська демократія з самодостатнім самоврядуванням?
запихали свої язики у сраки один одному та спостерігають як самодур знищує їхню країну?

показать весь комментарий
15.08.2025 08:07 Ответить
Не на часі.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:14 Ответить
А чому ми не бачили "сили" під час правління демократів Обами, Байдена?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:14 Ответить
Адміністрація США при Трампі перетворилася на адвокатську контору Кремля. Світовий шериф США при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами. Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарцисизму, фанфаронство, самозвеличення

Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.

На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:

"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".

Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...

Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."

До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..
показать весь комментарий
15.08.2025 08:15 Ответить
В Трампі Альцгеймер...
показать весь комментарий
15.08.2025 08:20 Ответить
дідусь хоче премію миру... от що ти зробиш..., якщо заради цього треба подарувати путіну пів України, він подарує..., путін покаже дідусю якусь карту, яку вчора намалював його придворний художник й скаже, що її знайшли на алтаї..., а там буде написано "наша раша" від Уралу до Карпат й все, дідусь повірить й попливе...
показать весь комментарий
15.08.2025 08:48 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 08:52 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 09:04 Ответить
А яка сила у держави, що винна глобалізаторам 50 трильйонів? Як ті скажуть, так і танцюватиме.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:20 Ответить
Скажуть - розчленувати Україну, буде оформлено у вигляді добровільного обміну територіями. Не скажуть же передати Томагавки, бо сценарій не про республіканство, а про царство.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:31 Ответить
 
 