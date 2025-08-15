Путин признает только силу, но не видит ее в Трампе, - конгрессмен Квигли
Президент США Дональд Трамп, встречаясь с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, пытается тянуть время, что выгодно Кремлю.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил американский конгрессмен Майк Квигли.
Квигли подчеркнул, что Путин, как и любой диктатор, признает лишь силу, которой не видит в Трампе. По его словам, российский президент воспринимает своего американского коллегу как человека, который уже пропустил несколько дедлайнов и ультиматумов.
"Почему Зеленский не присутствует? Почему Трамп позволил пройти шести дедлайнам? То, что мы видим, - это попытка президента выиграть для себя немного времени", - отметил конгрессмен.
Он добавил, что Трамп фактически перешел на сторону Путина и надеется на "какое-то магическое" развитие событий, организовав встречу именно в Аляске. Тем временем, по словам Квигли, российские войска продолжают медленно продвигаться вперед и захватывать новые территории.
Визнання з боку найпотужнішої країни світу, США, що спроби ізолювати путіна провалились. Тепер Москва може стверджувати, що Росія знову повернулась за головний стіл світової політики», - вважає редактор Бі-бі-сі по Росії Стів Розенберг.
У тому, що саміт відбувається на Алясці, є й історична символіка, зазначає Розенберг. На його думку, продаж Аляски царською Росією США в XIX столітті використовується Москвою як виправдання того, що в XXI столітті державні кордони також можна змінювати силою.
Питання в тому, як за таку істоту проголосували свободолюбиві американці?
"Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь."
я не вірю у чудо, що крємлєчмоль можуть заарештувати, чи його самоль може десь зникнути.
до речі!!!
де опозиційні демократи? де думаючі америкоси?
де, славнозвісна американська демократія з самодостатнім самоврядуванням?
запихали свої язики у сраки один одному та спостерігають як самодур знищує їхню країну?
Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.
На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:
"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".
Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...
Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."
До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..