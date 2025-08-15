Никакие решения о мире не могут быть приняты без Украины. Без перемирия продуктивных переговоров с Россией не будет, - МИД
Позиция Украины и партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой: он не может быть определен без Украины, а переговоры могут быть продуктивными только после достижения перемирия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке МИД в Х.
"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы. Но Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и прочному миру. Она хочет заблокировать нашу свободу", - отметил глава МИД Андрей Сибига.
Однако, подчеркнул министр, трансатлантическое единство демократий сильнее российского империализма.
"Именно благодаря нашей общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности", - добавил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Погано, що народ Америки це терпіть. Ще й ху...ло, якому місце у параши, приймає
Щось там бульбонить сам з собою.