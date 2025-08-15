РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Никакие решения о мире не могут быть приняты без Украины. Без перемирия продуктивных переговоров с Россией не будет, - МИД

Позиция Украины и партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой: он не может быть определен без Украины, а переговоры могут быть продуктивными только после достижения перемирия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке МИД в Х.

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы. Но Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и прочному миру. Она хочет заблокировать нашу свободу", - отметил глава МИД Андрей Сибига.

Однако, подчеркнул министр, трансатлантическое единство демократий сильнее российского империализма.

"Именно благодаря нашей общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности", - добавил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц ожидает начала прямых переговоров Путина с Украиной после встречи в Аляске

МИД (7070) Сибига Андрей (602) переговоры с Россией (1277)
Цікаво цей незламний герой себіга після того як звільнять мобілізується ??чи як його попередник кулеба здрисне в америку???
15.08.2025 07:17
Це і все, на що спромігся керівник МЗС !? Де робота усього дипкорпусу !?
15.08.2025 07:25
Цей самий розумний..
15.08.2025 07:35
Від зустрічі без краваток, до зустрічі на валізах, це вікове....
Погано, що народ Америки це терпіть. Ще й ху...ло, якому місце у параши, приймає
15.08.2025 06:59
15.08.2025 07:17
Антошка, а ти коли мобілізувався?
15.08.2025 07:32
Привіт злочинець..
15.08.2025 07:34
І чому ж я злочинець, Антошка? Ти раша-тудей передивився?
15.08.2025 07:36
Чи ти все збрехав???
15.08.2025 07:39
Ну розкажи мені тут про ;хохлов-фашістов; та ;нєвінно убієнних мальчіков в трусіках;, сєпарок.
15.08.2025 07:43
Ось такі як каракаї в 33 забирали у простих людей останнє
15.08.2025 07:45
Ага. А зараз такі як я забирають у тебе можливість жити в омріяній рашці.
15.08.2025 07:47
Можливість жити в тилу в пригрітому місці ти відстоюватимеш на смерть
15.08.2025 07:56
А ти відстоюєш примарне право жити жити в омріяній тобою рашці.
15.08.2025 08:17
а що ти так впрягаєшся за ухилянтів кулєбу і його синка?
15.08.2025 07:38
Тому шо Ось такі караї на пана голос бояться повисити
15.08.2025 07:41
Фєдя, ось ви зі старобубом на пару працюєте, якщо відпрацьовуєте тему- то обов'язково разом. Скажи, ви випадково не живете разом?- Бо знаю я вас. Розповідаєте про ;скрєпи;, ;традіціонниє цєнності; , а самі....
15.08.2025 07:50
я тебе конкретно спитав, чому ти захищаєш ухилянтів і втікачів кулєбу і його синка? дай відповідь
15.08.2025 07:53
Та мені на них начхати. Прокацапських ботів я недолюблюю, м'яко кажучи. От таких я ти і ганяю, коли є час та натхнення.
15.08.2025 08:18
а на простих місцевих ухилянтів тобі теж начхати?
15.08.2025 08:20
Ухилянт- значить ждун. Значить, чекає кацапів, в надії на якісь плюшки- кацапський ізиг, твердий фістингуючий кулак... Ні, не начхати.
15.08.2025 08:23
а на ухилянтів кулєбу і синка - начхати? вірно?
15.08.2025 08:29
15.08.2025 07:25
15.08.2025 07:35
Для кого цей посил, для 73%? При Порошенко нічого не було про Україну без України. А сьогодні Трамп буде зустрічатися з Пуйлом і вирішувати питання по Україні без України. Ось і все, що потрібно знати про сьогоднішню владу. Нуль, величезний нуль. Що вони можуть? Брехати по шмарафону, звинувачувати зовні США і НАТО, а всередині Порошенка, а самі крадуть, мародерать і ще раз крадуть, здаючи кілометр за кілометром нашу територію.
15.08.2025 08:04
Бібіка халосий...

Щось там бульбонить сам з собою.
15.08.2025 08:31
Всі оці камлання про "перемиря" є фарисейством. Всі розуміють що в ********** вся економіка вже переведена на військові рейки і це означає що перемиря дасть кацапам змогу накопичити стільки, що ми не зможемо вчасно компенсувати і від чого дуже важко буде захиститися. Для нас перемиря - шлях до поразки і різке збільшення втрат як тільки воно припиниться. Перемиря потрібне кацапам і їх економіці більше ніж нам. Ми зараз не даючи їм передиху знищуємо їх живу силу, техніку та економіку. Вони слабшають. Тому краще воювати до останнього окупанта в Україні і задіювати все що тільки можемо для знищення ворога. На наше щастя це починають розуміти в усьому світі. Коли кацапи не зможуть продовжувати війну їм доведеться вивести війська з усіх окупованих територій. Вони це робили в минуломі і зроблять в майбутньому. Головне посилати їх на *** і знищувати. Вгомонити ***лостан можна тільки зброєю. ... Колись кацапи захопили Париж. І деокупувати його вони не мали наміру, але війська раптом стали зникати. Масове дезертирство. Настільки масове, що додому вдалося повернути лише близько 20% відсотків "переможної армії"...
15.08.2025 08:35
 
 