Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
652 26

Жодні рішення про мир не можуть бути ухвалені без України. Без перемир’я продуктивних переговорів з Росією не буде, - МЗС

сибіга

Позиція України та партнерів на шляху до миру є принциповою і чіткою:  він не може бути визначений без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі МЗС у Х.

"Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона хоче заблокувати нашу свободу", - зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Однак, наголосив міністр, трансатлантична єдність демократій сильніша за російський імперіалізм.

"Саме завдяки нашій спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці", – додав очільник МЗС.

Автор: 

МЗС (4243) Сибіга Андрій (609) переговори з Росією (1393)
Топ коментарі
+5
Цікаво цей незламний герой себіга після того як звільнять мобілізується ??чи як його попередник кулеба здрисне в америку???
показати весь коментар
15.08.2025 07:17 Відповісти
+3
Це і все, на що спромігся керівник МЗС !? Де робота усього дипкорпусу !?
показати весь коментар
15.08.2025 07:25 Відповісти
+2
Цей самий розумний..
показати весь коментар
15.08.2025 07:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від зустрічі без краваток, до зустрічі на валізах, це вікове....
Погано, що народ Америки це терпіть. Ще й ху...ло, якому місце у параши, приймає
показати весь коментар
15.08.2025 06:59 Відповісти
Цікаво цей незламний герой себіга після того як звільнять мобілізується ??чи як його попередник кулеба здрисне в америку???
показати весь коментар
15.08.2025 07:17 Відповісти
Антошка, а ти коли мобілізувався?
показати весь коментар
15.08.2025 07:32 Відповісти
Привіт злочинець..
показати весь коментар
15.08.2025 07:34 Відповісти
І чому ж я злочинець, Антошка? Ти раша-тудей передивився?
показати весь коментар
15.08.2025 07:36 Відповісти
Чи ти все збрехав???
показати весь коментар
15.08.2025 07:39 Відповісти
Ну розкажи мені тут про ;хохлов-фашістов; та ;нєвінно убієнних мальчіков в трусіках;, сєпарок.
показати весь коментар
15.08.2025 07:43 Відповісти
Ось такі як каракаї в 33 забирали у простих людей останнє
показати весь коментар
15.08.2025 07:45 Відповісти
Ага. А зараз такі як я забирають у тебе можливість жити в омріяній рашці.
показати весь коментар
15.08.2025 07:47 Відповісти
Можливість жити в тилу в пригрітому місці ти відстоюватимеш на смерть
показати весь коментар
15.08.2025 07:56 Відповісти
А ти відстоюєш примарне право жити жити в омріяній тобою рашці.
показати весь коментар
15.08.2025 08:17 Відповісти
а що ти так впрягаєшся за ухилянтів кулєбу і його синка?
показати весь коментар
15.08.2025 07:38 Відповісти
Тому шо Ось такі караї на пана голос бояться повисити
показати весь коментар
15.08.2025 07:41 Відповісти
Фєдя, ось ви зі старобубом на пару працюєте, якщо відпрацьовуєте тему- то обов'язково разом. Скажи, ви випадково не живете разом?- Бо знаю я вас. Розповідаєте про ;скрєпи;, ;традіціонниє цєнності; , а самі....
показати весь коментар
15.08.2025 07:50 Відповісти
я тебе конкретно спитав, чому ти захищаєш ухилянтів і втікачів кулєбу і його синка? дай відповідь
показати весь коментар
15.08.2025 07:53 Відповісти
Та мені на них начхати. Прокацапських ботів я недолюблюю, м'яко кажучи. От таких я ти і ганяю, коли є час та натхнення.
показати весь коментар
15.08.2025 08:18 Відповісти
а на простих місцевих ухилянтів тобі теж начхати?
показати весь коментар
15.08.2025 08:20 Відповісти
Ухилянт- значить ждун. Значить, чекає кацапів, в надії на якісь плюшки- кацапський ізиг, твердий фістингуючий кулак... Ні, не начхати.
показати весь коментар
15.08.2025 08:23 Відповісти
а на ухилянтів кулєбу і синка - начхати? вірно?
показати весь коментар
15.08.2025 08:29 Відповісти
Це і все, на що спромігся керівник МЗС !? Де робота усього дипкорпусу !?
показати весь коментар
15.08.2025 07:25 Відповісти
Цей самий розумний..
показати весь коментар
15.08.2025 07:35 Відповісти
Для кого цей посил, для 73%? При Порошенко нічого не було про Україну без України. А сьогодні Трамп буде зустрічатися з Пуйлом і вирішувати питання по Україні без України. Ось і все, що потрібно знати про сьогоднішню владу. Нуль, величезний нуль. Що вони можуть? Брехати по шмарафону, звинувачувати зовні США і НАТО, а всередині Порошенка, а самі крадуть, мародерать і ще раз крадуть, здаючи кілометр за кілометром нашу територію.
показати весь коментар
15.08.2025 08:04 Відповісти
Бібіка халосий...

Щось там бульбонить сам з собою.
показати весь коментар
15.08.2025 08:31 Відповісти
Всі оці камлання про "перемиря" є фарисейством. Всі розуміють що в ********** вся економіка вже переведена на військові рейки і це означає що перемиря дасть кацапам змогу накопичити стільки, що ми не зможемо вчасно компенсувати і від чого дуже важко буде захиститися. Для нас перемиря - шлях до поразки і різке збільшення втрат як тільки воно припиниться. Перемиря потрібне кацапам і їх економіці більше ніж нам. Ми зараз не даючи їм передиху знищуємо їх живу силу, техніку та економіку. Вони слабшають. Тому краще воювати до останнього окупанта в Україні і задіювати все що тільки можемо для знищення ворога. На наше щастя це починають розуміти в усьому світі. Коли кацапи не зможуть продовжувати війну їм доведеться вивести війська з усіх окупованих територій. Вони це робили в минуломі і зроблять в майбутньому. Головне посилати їх на *** і знищувати. Вгомонити ***лостан можна тільки зброєю. ... Колись кацапи захопили Париж. І деокупувати його вони не мали наміру, але війська раптом стали зникати. Масове дезертирство. Настільки масове, що додому вдалося повернути лише близько 20% відсотків "переможної армії"...
показати весь коментар
15.08.2025 08:35 Відповісти
 
 