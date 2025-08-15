Жодні рішення про мир не можуть бути ухвалені без України. Без перемир’я продуктивних переговорів з Росією не буде, - МЗС

Позиція України та партнерів на шляху до миру є принциповою і чіткою: він не може бути визначений без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі МЗС у Х.

"Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона хоче заблокувати нашу свободу", - зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Однак, наголосив міністр, трансатлантична єдність демократій сильніша за російський імперіалізм.

"Саме завдяки нашій спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці", – додав очільник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц очікує початку прямих переговорів Путіна з Україною після зустрічі в Алясці