Путін визнає лише силу, проте не бачить її у Трампі, - конгресмен Квіглі
Президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, намагається тягнути час, що вигідно Кремлю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив американський конгресмен Майк Квіглі.
Квіглі підкреслив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, якої не бачить у Трампі. За його словами, російський президент сприймає свого американського колегу як людину, яка вже пропустила кілька дедлайнів та ультиматумів.
"Чому Зеленський не присутній? Чому Трамп дозволив минути шести дедлайнам? Те, що ми бачимо, – це спроба президента виграти для себе трохи часу", – зазначив конгресмен.
Він додав, що Трамп фактично перейшов на бік Путіна і сподівається на "якийсь магічний" розвиток подій, організувавши зустріч саме в Алясці. Тим часом, за словами Квіглі, російські війська продовжують повільно просуватися вперед і захоплювати нові території.
Визнання з боку найпотужнішої країни світу, США, що спроби ізолювати путіна провалились. Тепер Москва може стверджувати, що Росія знову повернулась за головний стіл світової політики», - вважає редактор Бі-бі-сі по Росії Стів Розенберг.
У тому, що саміт відбувається на Алясці, є й історична символіка, зазначає Розенберг. На його думку, продаж Аляски царською Росією США в XIX столітті використовується Москвою як виправдання того, що в XXI столітті державні кордони також можна змінювати силою.
