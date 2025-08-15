УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9930 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 320 19

Путін визнає лише силу, проте не бачить її у Трампі, - конгресмен Квіглі

Майк Квіглі про зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, намагається тягнути час, що вигідно Кремлю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив  американський конгресмен Майк Квіглі.

Квіглі підкреслив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, якої не бачить у Трампі. За його словами, російський президент сприймає свого американського колегу як людину, яка вже пропустила кілька дедлайнів та ультиматумів.

"Чому Зеленський не присутній? Чому Трамп дозволив минути шести дедлайнам? Те, що ми бачимо, – це спроба президента виграти для себе трохи часу", – зазначив конгресмен.

Він додав, що Трамп фактично перейшов на бік Путіна і сподівається на "якийсь магічний" розвиток подій, організувавши зустріч саме в Алясці. Тим часом, за словами Квіглі, російські війська продовжують повільно просуватися вперед і захоплювати нові території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодні рішення про мир не можуть бути ухвалені без України. Без перемир’я продуктивних переговорів з Росією не буде, - МЗС

Автор: 

путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Конгресмен на всі сто правий. Трамп бовдур а ***** вбивця.
показати весь коментар
15.08.2025 07:52 Відповісти
+4
А що, хіба є люди, які сприймають рудого блазня з Білого дурдому Донні серйозно? Йому тільки в кварталі 95 виступати в якості блазня, поки буба криворіжський відсутній, буба щаг грає президента.
показати весь коментар
15.08.2025 07:51 Відповісти
+4
***** бачить у трампоні власну шльондру. І правильно робить.
показати весь коментар
15.08.2025 08:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що, хіба є люди, які сприймають рудого блазня з Білого дурдому Донні серйозно? Йому тільки в кварталі 95 виступати в якості блазня, поки буба криворіжський відсутній, буба щаг грає президента.
показати весь коментар
15.08.2025 07:51 Відповісти
Конгресмен на всі сто правий. Трамп бовдур а ***** вбивця.
показати весь коментар
15.08.2025 07:52 Відповісти
«Перше, чого путін хоче від цього саміту, він вже отримав. А саме - визнання.
Визнання з боку найпотужнішої країни світу, США, що спроби ізолювати путіна провалились. Тепер Москва може стверджувати, що Росія знову повернулась за головний стіл світової політики», - вважає редактор Бі-бі-сі по Росії Стів Розенберг.

У тому, що саміт відбувається на Алясці, є й історична символіка, зазначає Розенберг. На його думку, продаж Аляски царською Росією США в XIX столітті використовується Москвою як виправдання того, що в XXI столітті державні кордони також можна змінювати силою.
показати весь коментар
15.08.2025 07:53 Відповісти
Саміт на Алясці - тому що фуйло сцикун. А тут перелетів через протоку - і ти вже в доміку.
показати весь коментар
15.08.2025 08:05 Відповісти
У Трампо е жінка і діти,судові позозови, діла помідори, отак треба жити.
показати весь коментар
15.08.2025 07:58 Відповісти
Кожен живе по своєму.
Питання в тому, як за таку істоту проголосували свободолюбиві американці?
показати весь коментар
15.08.2025 08:05 Відповісти
Всі люди однакові. І кандидати (в мери/депутати/президенти) теж.
"Пока живут на свете дураки,

Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое!

Мы не сторонники разбоя:

На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврешь

И делай с ним, что хошь."
показати весь коментар
15.08.2025 08:29 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 08:31 Відповісти
А як наші проголосували за Зелайно???
показати весь коментар
15.08.2025 08:58 Відповісти
Трамп до когось прислухається? - він на своїй хвилі
показати весь коментар
15.08.2025 08:01 Відповісти
***** бачить у трампоні власну шльондру. І правильно робить.
показати весь коментар
15.08.2025 08:02 Відповісти
Де ж ти такий розумний був усі ці 3,5 років??
показати весь коментар
15.08.2025 08:07 Відповісти
кончений рудий утирок доні, вже зробив саме паскудне, що тільки можна було: легітимізував міжнародного терориста вбивцю гвалтівника мародера викрадача дітей!
я не вірю у чудо, що крємлєчмоль можуть заарештувати, чи його самоль може десь зникнути.

до речі!!!
де опозиційні демократи? де думаючі америкоси?
де, славнозвісна американська демократія з самодостатнім самоврядуванням?
запихали свої язики у сраки один одному та спостерігають як самодур знищує їхню країну?

показати весь коментар
15.08.2025 08:07 Відповісти
Не на часі.
показати весь коментар
15.08.2025 08:14 Відповісти
А чому ми не бачили "сили" під час правління демократів Обами, Байдена?
показати весь коментар
15.08.2025 08:14 Відповісти
Адміністрація США при Трампі перетворилася на адвокатську контору Кремля. Світовий шериф США при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами. Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарцисизму, фанфаронство, самозвеличення

Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.

На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:

"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".

Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...

Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."

До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..
показати весь коментар
15.08.2025 08:15 Відповісти
В Трампі Альцгеймер...
показати весь коментар
15.08.2025 08:20 Відповісти
дідусь хоче премію миру... от що ти зробиш..., якщо заради цього треба подарувати путіну пів України, він подарує..., путін покаже дідусю якусь карту, яку вчора намалював його придворний художник й скаже, що її знайшли на алтаї..., а там буде написано "наша раша" від Уралу до Карпат й все, дідусь повірить й попливе...
показати весь коментар
15.08.2025 08:48 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 08:52 Відповісти
 
 