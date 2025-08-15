Переговори на Алясці - це велика перемога Путіна, яка виводить його з ізоляції, - The New York Times

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Європі розглядають не як крок до завершення війни, а як спробу Кремля вийти з дипломатичної ізоляції та посилити власні позиції на міжнародній арені.

Видання наголошує, що для Росії сам факт зустрічі з президентом США є "великою перемогою". Контрольоване Кремлем телебачення вже називає це "повним крахом усієї концепції ізоляції Росії". За словами політолога Сергія Міхєєва, для Росії "це прорив, навіть якщо вони не згодні багато з чим".

Окрім пом'якшення статусу Росії як ізгоя, саміт посіяв розбрат у НАТО – що є однією з постійних цілей Росії – і відтермінував погрози Дональда Трампа щодо нових санкцій. Раніше Трамп пообіцяв покарати Москву та країни, які допомагають її воєнним зусиллям, якщо до певної дати не буде припинення вогню. Цей термін минув, але нові економічні санкції не були запроваджені.

"Замість того, щоб запровадили санкції, Путін отримав саміт", – зазначив експерт з питань Росії Ригор Ніжнікау. "Це величезна перемога Путіна, незалежно від результату саміту".

