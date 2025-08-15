Переговори на Алясці - це велика перемога Путіна, яка виводить його з ізоляції, - The New York Times
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Європі розглядають не як крок до завершення війни, а як спробу Кремля вийти з дипломатичної ізоляції та посилити власні позиції на міжнародній арені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Видання наголошує, що для Росії сам факт зустрічі з президентом США є "великою перемогою". Контрольоване Кремлем телебачення вже називає це "повним крахом усієї концепції ізоляції Росії". За словами політолога Сергія Міхєєва, для Росії "це прорив, навіть якщо вони не згодні багато з чим".
Окрім пом'якшення статусу Росії як ізгоя, саміт посіяв розбрат у НАТО – що є однією з постійних цілей Росії – і відтермінував погрози Дональда Трампа щодо нових санкцій. Раніше Трамп пообіцяв покарати Москву та країни, які допомагають її воєнним зусиллям, якщо до певної дати не буде припинення вогню. Цей термін минув, але нові економічні санкції не були запроваджені.
"Замість того, щоб запровадили санкції, Путін отримав саміт", – зазначив експерт з питань Росії Ригор Ніжнікау. "Це величезна перемога Путіна, незалежно від результату саміту".
краще вже під спідницею у жінки сидіти.
Ось, з кацапського сегменту інтернету, передвиборча агітація за Трампа. Вони знали що робили.
Почему русские Америки за Трампа?
Попытаюсь обьяснить. Моя старшая подруга уже больше 20 лет живет в Америке. Новость о покушении на Трампа очень серьезно выбила ее из колеи, позвонила, долго разговаривали. Практически все русские США поддерживают именно Дональда Трампа. И причиной этому далеко не его харизма. Очень им импонирует его миграционная политика, ибо Америка как бы тоже не резиновая и лишние рты, зачастую ленивые и не желающие работать- прямая угроза благополучию их семей.
И самое главное. Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную власть России на землях, принадлежавших ей во времена СССР. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.
Конечно, неизвестно как он будет вести после того как станет Президентом, однако есть надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.
Просто мысли.
Я спеціально зберіг.
Розслабтеся й не ловіть жадібно кожне слово, кожен сенсаційний рядок у медіа, або черговий, п'ятдесятий чи сотий "100% - правдивий прогноз" чергового коментатора (а зараз всі - знавці міжнародних відносин, тим більше - політики США, загалом, і логіки дій Дональда Трампа особисто, зокрема).
От одне лише питання: багато хто прогнозував місце проведення зустрічі саме на Алясці?! Так отож…
Взагалі не бачив жодного такого прогнозу, ані в Україні, ані в США. Тому що всі ці рішення - спонтанні й ситуативні.
Єдине, що буде дійсно цікавим і важливим - зустріч тет-а-тет. Але про цю розмову ми нічого не будемо знати. Може місяцями, може роками, а може й ніколи…
Не створюйте завищених очікувань, щоб потім не розчаровуватися. Просто дочекайтеся результатів.
Це Артур Невіл Чемберлен. Прем'єр-міністр Великобританії і (тидиви) лідер Консервативної партії. Напочатку свого прем'єрства ( тидиви, знову) значно скоротив видатки оборонного бюджету. Головний прихильник (бл*дь - знову) "політики умиротворення Гітлера". У 1938му році після нападу Гітлера на Чехословатчину, підписав з Гітлером "Мюнхенський договір". Повернувшись до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир». На що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль, 3го жовтня того ж року, відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».
Америку опустив рудий обранець
К тому же, Magadone - идеальный бренд (для) новой столицы США. Которая, как известно, может быть создана при президенте Трампе в его любимом штате Флорида, на месте нынешнего города Санкт-Петербург. Чьё название странным образом совпадает с именем малой родины президента Путина.