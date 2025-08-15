УКР
Переговори на Алясці - це велика перемога Путіна, яка виводить його з ізоляції, - The New York Times

Володимир Путін планує скорочення військових витрат

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна  у Європі розглядають не як крок до завершення війни, а як спробу Кремля вийти з дипломатичної ізоляції та посилити власні позиції на міжнародній арені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The New York Times.

 Видання наголошує, що для Росії сам факт зустрічі з президентом США є "великою перемогою". Контрольоване Кремлем телебачення вже називає це "повним крахом усієї концепції ізоляції Росії". За словами політолога Сергія Міхєєва, для Росії "це прорив, навіть якщо вони не згодні багато з чим".

Окрім пом'якшення статусу Росії як ізгоя, саміт посіяв розбрат у НАТО – що є однією з постійних цілей Росії – і відтермінував погрози Дональда Трампа щодо нових санкцій. Раніше Трамп пообіцяв покарати Москву та країни, які допомагають її воєнним зусиллям, якщо до певної дати не буде припинення вогню. Цей термін минув, але нові економічні санкції не були запроваджені.

"Замість того, щоб запровадили санкції, Путін отримав саміт", – зазначив експерт з питань Росії Ригор Ніжнікау. "Це величезна перемога Путіна, незалежно від результату саміту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін визнає лише силу, проте не бачить її у Трампі, - конгресмен Квіглі

путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788)
Ну так не дарма ж Кремль вклав скільки грошей та зусиль в перемогу Трампа.
Ось, з кацапського сегменту інтернету, передвиборча агітація за Трампа. Вони знали що робили.

Почему русские Америки за Трампа?

Попытаюсь обьяснить. Моя старшая подруга уже больше 20 лет живет в Америке. Новость о покушении на Трампа очень серьезно выбила ее из колеи, позвонила, долго разговаривали. Практически все русские США поддерживают именно Дональда Трампа. И причиной этому далеко не его харизма. Очень им импонирует его миграционная политика, ибо Америка как бы тоже не резиновая и лишние рты, зачастую ленивые и не желающие работать- прямая угроза благополучию их семей.

И самое главное. Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную власть России на землях, принадлежавших ей во времена СССР. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.

Конечно, неизвестно как он будет вести после того как станет Президентом, однако есть надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.

Просто мысли.

Я спеціально зберіг.
15.08.2025 08:26 Відповісти
15.08.2025 08:45 Відповісти
Руцькошелепний! Хто на кого напав?
15.08.2025 08:57 Відповісти
якісь ієрогліфи.
краще вже під спідницею у жінки сидіти.
15.08.2025 08:39 Відповісти
Так правильно думають виходить
15.08.2025 08:33 Відповісти
І що? У руцьких мерікосов є чим думати? Звичайні дикуни
15.08.2025 09:02 Відповісти
лжепровідник
15.08.2025 08:37 Відповісти
З Трампом у путіна ніколи не було ізоляції, ще з часів першого президенства Трампа.
15.08.2025 08:27 Відповісти
Це теж наслідки 2019.
15.08.2025 08:28 Відповісти
Якась муйня виходитью От яким чином зустричь серущего у вализу плешивого ***** на лабутенах і не факт шо справжнього а не Васильовича, з його агентом Додіком виводить ***** з ізоляції від притомних людей та країн?
15.08.2025 08:29 Відповісти
Дегенерат трампон скаже що це фейк-ньюс.
15.08.2025 08:38 Відповісти
15.08.2025 08:45 Відповісти
Більшість американських і всі європейські ЗМІ написали що ці переговори зрада, обман, що не можна ні з чим погоджуватися, нічого здавати. Тобто їм критично необхідна ця війна. А значить ніякого миру не буде.
15.08.2025 08:45 Відповісти
Почитайте українців. Ця війна потрібна всім, крім Трампа.
15.08.2025 08:53 Відповісти
щось ви читаете не тих Украiнцiв
15.08.2025 09:02 Відповісти
Умови перемір'я які? ***** готовий прибрати свою орду з України?
15.08.2025 09:05 Відповісти
Свинособака, за українську лайк
15.08.2025 09:11 Відповісти
а що там міжнародний кримінальний суд мовчить, на Монголію ******* а як штати то язик в сраку...
15.08.2025 08:52 Відповісти
Добре, що твій хазяїн чучмек
15.08.2025 09:14 Відповісти
Сша не члени мкс, в гуглі забанили?
15.08.2025 09:13 Відповісти
15.08.2025 09:01 Відповісти
Шо характерно - бессента включили до складу делегації, а ось гегсета - ні. Хоча русня свого привезла.

15.08.2025 09:07 Відповісти
Гегсет - алкоголік. Підшитий на час виконання обов'язків глави Пентагону. А всім відомо, що де кацапи - там бухло. Тому і вирішили американці від гріха подалі Гегсета не залучати.
15.08.2025 09:37 Відповісти
Я дол того, що питання військові вони, судячи з усього, обговорювати не будуть.
15.08.2025 09:52 Відповісти
москалі вирішили масовістю задавити? як завжди))
15.08.2025 10:25 Відповісти
британія теж підключилась - рішила заробити!!!!!! королівська опера запросила нетребко!!!!!!!!!! "класні" гаранти - ці наглосакси!!!!!!!!!!!!!!! Головне, як за копалинами ганяються!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.08.2025 09:11 Відповісти
Вибрали українці собі клована - проблеми отримала Україна. Американці вибрали трампона - проблеми отримав весь світ.Що не кажи, а Америка таки "велика" країна...
15.08.2025 09:15 Відповісти
Америка никаких проблем не отримала. Она пытается избавиться от них. Европа, которую вы называете всем свiтом, отримала их потому что всегда считала Америку своей собачкой, исполняющей желания. Что они сделали за четыре года войны, кроме болтовни и швондерских лозунгов? Ни хрена.
15.08.2025 09:37 Відповісти
Згоден, всі гонять на США , на трампа, але це не Трамп винуватий в ситуації, що склалася, це результат наших помилок. Якби не Трамп , то американська економіка малаб набагато гірший стан ніж зараз. Він патріот своєї країни , а не нашої, і проблеми по факту отримали лише ми і то, тому що у нас надпотужний президент, який взагалі діє ситуативно не плануючи нічого наперед.
15.08.2025 09:50 Відповісти
трамп - патріот своєї кишені та своїх амбіцій.
15.08.2025 10:26 Відповісти
Бозе зь ты мой... Как все запущено. Омерига с 1945 года стала жандармом Европы. В отношении Западной Германии не было и речи об восстановлении ими своей военки. США за счет Западной Европы держала кремль в ежовых рукавицах. Шо делает рыжый дурак? резко сваливает из Европы. За какой-то десяток лет Германия восстановится в своей военке, а это гарантировано 3-4-ая Мировая война. Все мировые войны начинались кремлем и Германией. Первая мировая война: Германия , кроме части западной Европы имела виды на северную Африку. Кремлины зарились на Балкано-босфоро-дарданеллы. Вторая мировая война практически те же притязания, только у кремля появилось дополнительное уподобання - Норвегия. Вот после предъявы на Норвегию, которую сталин выразил в своем последнем письме Гитлеру, в феврале 1941-го года, на которое Гитлер так и не ответил, но понял, шо на друга йоську нужно напасть первым... В первые 2 Мировые войны , так как боевые действия не проходили на территории США, дядя Сэм нагрел руки на торговле оружием, а потом и на всех поствоенных восстановлениях Европы. В преддверии очередной мировой войны,, Штаты снова потирают руки , поднагреть их, но появилась и другая причина. Штаты и кремль побаиваются крепнущий Китай, это их на данный период и сближает.
15.08.2025 10:08 Відповісти
вряд ли Германия будет инициатором 3-й мировой. инициатор уже активен и действует. и при таком отношении трампа - погладить ии "приручить" пуйла, 3-я мировая более чем вероятна
15.08.2025 10:29 Відповісти
здесь: пуйло, как рашизм и имперские мечты
15.08.2025 10:30 Відповісти
Саме так і є! Але Трамп вважає це ледве не своєю перемогою. А всі хто так не вважає - Fake News.
15.08.2025 09:37 Відповісти
А чьо муйлушу впустили на задворки омериги? Мож Аляска уже взяла на себя обязанности восстановить после землетрясения дружественную Камчатку, а пыня за это отдаст Командоры? Как бы там ни было, но Трамп не решился международного преступника подпустить к Белому дому... Уважает боится Трамп своего народа.
15.08.2025 09:50 Відповісти
Пиня очкує літати поза кордонами *********, можуть "випадково" збити літаки.
15.08.2025 09:57 Відповісти
Тада двойники каким ляхом к пыне?
15.08.2025 10:12 Відповісти
куйло купив в "трамбона" ці переговори
15.08.2025 10:03 Відповісти
Так і є нажаль. Ніякому крім ***** ця зустріч користі не принесе. Рашисти вже на всіх каналах радіють що ***** зустрічають на Западі і він робить все правильно. Тобто Тампон не мир приніс а тільки продовжив війну і підбадьорив весь терористичний світ. Завтра всі терористи будуть проводити масові вбивства і вимагати щоб їх визнали і виконали вимоги
15.08.2025 10:05 Відповісти
Там ща в Конгессе колотнеча насчет импичмента рыжему довбню началась(из-за приезда в Штаты преступника пыни)...
15.08.2025 10:19 Відповісти
так і є. швидко забули про 11 вересня
15.08.2025 10:21 Відповісти
Валерій Чалий.

Розслабтеся й не ловіть жадібно кожне слово, кожен сенсаційний рядок у медіа, або черговий, п'ятдесятий чи сотий "100% - правдивий прогноз" чергового коментатора (а зараз всі - знавці міжнародних відносин, тим більше - політики США, загалом, і логіки дій Дональда Трампа особисто, зокрема).

От одне лише питання: багато хто прогнозував місце проведення зустрічі саме на Алясці?! Так отож…

Взагалі не бачив жодного такого прогнозу, ані в Україні, ані в США. Тому що всі ці рішення - спонтанні й ситуативні.

Єдине, що буде дійсно цікавим і важливим - зустріч тет-а-тет. Але про цю розмову ми нічого не будемо знати. Може місяцями, може роками, а може й ніколи…

Не створюйте завищених очікувань, щоб потім не розчаровуватися. Просто дочекайтеся результатів.
15.08.2025 10:17 Відповісти
це означає - прощавай Гаага, зустріч відміняється. погладять по голівці і дадуть можливість підготуватися до масштабної війни.
15.08.2025 10:20 Відповісти
Что бы он не делал везде победа , человек победа прям
15.08.2025 10:37 Відповісти
В ПОМОЩ ПОЛЁТА НА АЛЯСКУ ПТНХ С 50 ДРОНОВ КАМИКАДЗЕ НУЖНО ОТПРАВИТЬ!
15.08.2025 10:44 Відповісти
Знайомтесь -

Це Артур Невіл Чемберлен. Прем'єр-міністр Великобританії і (тидиви) лідер Консервативної партії. Напочатку свого прем'єрства ( тидиви, знову) значно скоротив видатки оборонного бюджету. Головний прихильник (бл*дь - знову) "політики умиротворення Гітлера". У 1938му році після нападу Гітлера на Чехословатчину, підписав з Гітлером "Мюнхенський договір". Повернувшись до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир». На що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль, 3го жовтня того ж року, відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».
15.08.2025 10:48 Відповісти
Да.
Америку опустив рудий обранець
15.08.2025 10:53 Відповісти
Бєлковський https://t.me/SBelkovskiy/29174 смалить: Путин по дороге на Аляску заехал именно в Магадан. И это столь же неслучайно, сколь и символично. Здесь - особый и отдельный дружеский жест в адрес Дональда Трампа. МАГАДАН = MAGADONE, MAGA + DONE. Указание на то, что всё великое, задуманное президентом Трампом, «будет сделано и делается уже» (с)
К тому же, Magadone - идеальный бренд (для) новой столицы США. Которая, как известно, может быть создана при президенте Трампе в его любимом штате Флорида, на месте нынешнего города Санкт-Петербург. Чьё название странным образом совпадает с именем малой родины президента Путина.
15.08.2025 11:12 Відповісти
 
 