Трамп встретил Путина по прибытии на Аляску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент США Дональд Трамп лично встретил диктатора РФ Владимира Путина по его прибытию на Аляску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию встречи.
Американский и российский лидеры вышли из своих самолетов и пожали друг другу руки.
Затем они сделали общее фото, сели в один лимузин и направились на переговоры.
Напомним, что встреча глав США и РФ происходит 15 августа в американском штате Аляска.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.
Заморозка по нинішній лінії фронта (без добровільної здачі решти Донецької області) з обов`язковою умовою - окуповані землі юридично ніколи не будуть визнані російськими.
Збереження державотворчої тріади - вона стосується релігії (домінування ПЦУ), мови (ніякої російської у якості другої) та арміїї (жодного скорочення).
Коротше: армія-мова-віра.
Гарантії безпеки, які надаватимуться НЕ від блоку НАТО, а від окремих держав. Тобто, наразі ми будемо вимушені фактично заморозити свій шлях до НАТО. Чесно кажучи, дивлячись на що перетворився цей Альянс, особисто я не дуже про це шкодуватиму.
І, нарешті, Москва повинна буде відмовитись від того, щоб ставити палки у колеса нашого руху до ЄС.
Якщо хтось думає, що на даному відрізку часу є шанс виторгувати більш сприятливі для нас умови закінчення війни, то вам на телемарафон - я ж дивлюсь на це тверезо. Питання репарацій, зняття санкцій з Ерефії та можливих обмінів Покровська на окуповану частину Харківщини (як хочуть росіяни, бо про Краматорську агломерацію вони вже заткнули пельку) я зараз коментувати не буду, хоча (поки неперевірену) інформацію з цього приводу маю.
І, врешті решт - давайте просто дочекаємось завтрашнього ранку.
Олег Шарп
У 1725 році російський цар Петро I відправив мореплавця Вітуса Беринга в експедицію, під час якої той перетнув протоку, названу згодом його ім'ям. Протягом наступних десятиліть російські мореплавці висаджувалися у різних куточках Аляски, заснували поселення і зайнялися прибутковою торгівлею хутровими виробами. У 1799 році цар Павло I надав торговельну монополію Російсько-Американській компанії, яка відтоді виконувала і адміністративні функції у колонії.
Згодом доходи від торгівлі хутровими виробами скоротилися, оскільки російські колоністи занадто інтенсивно знищували популяцію тюленів та видр, чиє хутро використовувалося у виробництві. Крім того, Російська імперія опинилася у скрутному економічному становищі після поразки у Кримській війні і шукала можливість вигідно продати Аляску. Великобританія, під владою якої на той час ще перебувала Канада, виявила інтерес. Однак США не схотіли поступатися своєму тодішньому супернику і в 1867 році зробили Російській імперії пропозицію, від якої неможливо було відмовитися, - величезну для того часу суму у 7,2 мільйона доларів.
Трамп запросив путіна до своєї машини.
Саме цього не всі чекали. Разом вони розмістилися на задніх сидіннях і продовжили розмову.
За кілька хвилин до того американський президент оплесками вітав путіна на червоній доріжці.
Головною темою зустрічі має стати війна в Україні.
Однак, як пише Wall Street Journal, надії Кремля пов'язані не з миром в Україні, а зі спробою вийти з міжнародної ізоляції та "перезавантажити" російсько-американські відносини.
Російські високопосадовці говорять про перспективи спільних проєктів із США в Арктиці, енергетиці та інфраструктурі.
"Діалог Трампа і путіна принесе надію, мир і глобальну безпеку. Неоконсерватори та інші розпалювачі війни будуть незадоволені", - заявив Кирило Дмитрієв, один з ключових радників Путіна.
Олександр Яковенко, колишній посол, який очолював російську академію прикордонної служби, написав, що "врегулювання війни в Україні, яку Захід давно програв, стало другорядним питанням у відносинах між Сполученими Штатами і Росією - не більше ніж перешкодою до нормалізації, яку ми повинні подолати разом".
За його словами, Кремль прагне "розвести" українське питання і відносини із США: "ідеальний сценарій" для Москви - говорити з Америкою про бізнес, Арктику і безпеку, ігноруючи Україну.
