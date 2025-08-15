РУС
Новости
11 506 95

Трамп встретил Путина по прибытии на Аляску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

путін, трамп

Президент США Дональд Трамп лично встретил диктатора РФ Владимира Путина по его прибытию на Аляску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию встречи.

Американский и российский лидеры вышли из своих самолетов и пожали друг другу руки.

путін, трамп

Затем они сделали общее фото, сели в один лимузин и направились на переговоры.

трамп, путін

трамп, путін

Напомним, что встреча глав США и РФ происходит 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Путина приземлился на Аляске

Автор: 

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292)
+47
Яка гидота, хоч би хтось плюнув в нього…
15.08.2025 22:18 Ответить
+22
вершителі судеб миру,два напіввиживших розумом старці,від тиску сечі в мозку залежать життя людей,мерзенна картина.....
15.08.2025 22:22 Ответить
+18
Гидота..
15.08.2025 22:24 Ответить
от молодець, в костюмі
15.08.2025 22:17 Ответить
Значит козирі в рукавах.
15.08.2025 22:27 Ответить
Найкращі умови, які Київ зможе отримати після сьогоднішньої зустрічі, це:
Заморозка по нинішній лінії фронта (без добровільної здачі решти Донецької області) з обов`язковою умовою - окуповані землі юридично ніколи не будуть визнані російськими.
Збереження державотворчої тріади - вона стосується релігії (домінування ПЦУ), мови (ніякої російської у якості другої) та арміїї (жодного скорочення).
Коротше: армія-мова-віра.
Гарантії безпеки, які надаватимуться НЕ від блоку НАТО, а від окремих держав. Тобто, наразі ми будемо вимушені фактично заморозити свій шлях до НАТО. Чесно кажучи, дивлячись на що перетворився цей Альянс, особисто я не дуже про це шкодуватиму.
І, нарешті, Москва повинна буде відмовитись від того, щоб ставити палки у колеса нашого руху до ЄС.
Якщо хтось думає, що на даному відрізку часу є шанс виторгувати більш сприятливі для нас умови закінчення війни, то вам на телемарафон - я ж дивлюсь на це тверезо. Питання репарацій, зняття санкцій з Ерефії та можливих обмінів Покровська на окуповану частину Харківщини (як хочуть росіяни, бо про Краматорську агломерацію вони вже заткнули пельку) я зараз коментувати не буду, хоча (поки неперевірену) інформацію з цього приводу маю.
І, врешті решт - давайте просто дочекаємось завтрашнього ранку.
Олег Шарп
15.08.2025 23:08 Ответить
Трамп рятує росію від обвалу економіки та поразки - за рахунок України. Це злочинці. Які ще "умови"? Розділ України росією та США - то є ваші "найкращі умови"? Анкоридж 2025 = Мюнхен 1938.
15.08.2025 23:35 Ответить
А на колінах, хто з них стояв?
показать весь комментарий
Двоє непосажених прибули на "стрєлку"(разборки).
15.08.2025 22:18 Ответить
Це саміт педофілів
15.08.2025 23:00 Ответить
сша пробили дно в пекло.
показать весь комментарий
15.08.2025 22:18 Ответить
у зе в Парижі був шанс. але ж він його просрав.
15.08.2025 22:27 Ответить
В них
15.08.2025 23:10 Ответить
Хріново, що російський імператор був ******* і продав Аляску за копійки. Краще б взагалі не продавав, тоді б зараз кацапи мали б кодон з Канадой, а там і до Ґамерики рукой подать
показать весь комментарий
15.08.2025 22:19 Ответить
продали США, що б не забрала Британія.
показать весь комментарий
15.08.2025 22:21 Ответить
DW

У 1725 році російський цар Петро I відправив мореплавця Вітуса Беринга в експедицію, під час якої той перетнув протоку, названу згодом його ім'ям. Протягом наступних десятиліть російські мореплавці висаджувалися у різних куточках Аляски, заснували поселення і зайнялися прибутковою торгівлею хутровими виробами. У 1799 році цар Павло I надав торговельну монополію Російсько-Американській компанії, яка відтоді виконувала і адміністративні функції у колонії.

Згодом доходи від торгівлі хутровими виробами скоротилися, оскільки російські колоністи занадто інтенсивно знищували популяцію тюленів та видр, чиє хутро використовувалося у виробництві. Крім того, Російська імперія опинилася у скрутному економічному становищі після поразки у Кримській війні і шукала можливість вигідно продати Аляску. Великобританія, під владою якої на той час ще перебувала Канада, виявила інтерес. Однак США не схотіли поступатися своєму тодішньому супернику і в 1867 році зробили Російській імперії пропозицію, від якої неможливо було відмовитися, - величезну для того часу суму у 7,2 мільйона доларів.
15.08.2025 22:23 Ответить
Аляска тривалий час вважалася дикою пустельною місциною, аж поки в 1967 році там не були виявлені великі родовища нафти. Ця сировина досі відіграє вирішальну роль в економічному підйомі півострова. Вже за кілька годин після повторного вступу на посаду президента, 20 січня 2025 року, Трамп видав указ про розширення видобутку нафти і газу на Алясці і одночасно пом'якшив природоохоронні норми.
15.08.2025 22:24 Ответить
Деякі сліди Росія залишила на Алясці дотепер: тут досі є близько 80 російських православних громад, які святкують Різдво за григоріанським календарем - 7 січня. Під час "холодної війни", крім "залізної завіси" в Європі, Берингове море розділяла так звана "крижана завіса". У разі можливого нападу СРСР Аляска ставала першою лінією оборони американського континенту. Армія США розмістила тут великі військові об'єкти, такі як об'єднана база Елмендорф-Річардсон, а також радіолокаційні станції (РЛС) і ракетні бази.
15.08.2025 22:25 Ответить
Анкоридж - найбільше місто Аляски
15.08.2025 22:28 Ответить
Зелька взагалі здав південь України на шарка. Земля безцінна такто
показать весь комментарий
15.08.2025 22:25 Ответить
а ще РЗМ віддав
показать весь комментарий
15.08.2025 22:30 Ответить
15.08.2025 22:37 Ответить
Вони, орки, з московією, ніяк віками, не можуть впоратися, без Татаро-Монгольського контролю, а тут ще і Аляска! На Чукотці, як і на всій мацковії, срач, занепад, руїна, дикість та залишки лайна, з часі, ще совдепівських гарнізонів, 15 республік савейськіх срсру!
Московія, після розпаду 15 республік=срср, це суцільна КЛОАКА!
15.08.2025 22:43 Ответить
балллллабол
15.08.2025 23:03 Ответить
По Брежнєвськи - в засос?
показать весь комментарий
15.08.2025 22:19 Ответить
Ані нє ґєі, ані πдари. Панетаму прі встрєчє ані парускі "аблабизалісь".
15.08.2025 22:32 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 22:22 Ответить
путлєр либу давить - все Трамп поплив!
15.08.2025 22:23 Ответить
**** до сукі...
15.08.2025 22:24 Ответить
А як Трамп перевірить, чи справжній пу з ним зустрівся?
А як пу - несправжній, двійник?
Чи відбудеться попередня автентифікація військового злочинця пу перед зустріччю в США з Трампом?
Якщо особа, документально ідентифікована, як пу, при автентифікації виявиться двійником, то ця особа мабуть не є військовим злочинцем, і їй можна потиснути руку?
Але, з іншого боку, як реагуватиме Трамп, якщо виявиться, що "добрий хлопак володя" - не справжній, а підробка? І який дипломатичний протокол застосовується США у випадку зустрічей з фейковими офіційними особами?
15.08.2025 22:24 Ответить
>> який дипломатичний протокол застосовується США у випадку зустрічей з фейковими офіційними особами?

У дипломатичному протоколі при реєстрації чи підтвердженні подібного ***здеця стається SYSTEM FAILURE
15.08.2025 22:38 Ответить
А як Трамп перевірить, чи справжній пу з ним зустрівся?НА СМАК!
15.08.2025 22:40 Ответить
Вы создаете проблему на пустом месте. Считайте что Пуин - это должность. А его образ униформа российских правителей.
Каждый последующий диктатор будет принимать имя Путин и одевать его маску. Это на что то повлият?
15.08.2025 23:11 Ответить
Гидота..
показать весь комментарий
15.08.2025 22:24 Ответить
Куй зустрів буя.
15.08.2025 22:24 Ответить
какоє жалкає зрєліщє...
15.08.2025 22:25 Ответить
Жалюгідна Америка . На фіга її Колумб відкрив
15.08.2025 23:01 Ответить
Плешива москальска воша та руда підкацаплена гнида.
показать весь комментарий
15.08.2025 22:26 Ответить
поговорять про дівчатак та хлопчиків ...кому шо більше подобається ,шкода ,тільки сі не вистачає , може один одному зроблять ...світу легше буде ...
15.08.2025 22:26 Ответить
"одне одному" - оце правильно написано 😄
15.08.2025 22:26 Ответить
І від цих 2х старпьоров залежить, без перебільшення, доля людства?! Жах...
15.08.2025 22:27 Ответить
Ні, не залежить.
15.08.2025 22:31 Ответить
BBC

Трамп запросив путіна до своєї машини.

Саме цього не всі чекали. Разом вони розмістилися на задніх сидіннях і продовжили розмову.

За кілька хвилин до того американський президент оплесками вітав путіна на червоній доріжці.
15.08.2025 22:31 Ответить
"Стрєлка" без свідків?
15.08.2025 22:32 Ответить
путін памагі......
15.08.2025 22:31 Ответить
Позор для штатів, потискаю руку терористу
15.08.2025 22:31 Ответить
А якщо це двійник терориста - військового злочинця путлєра, то потиснути можна? Бо двійник - не терорист? Як розібратися? Узяти в ЦРУ зразки ДНК путлєра та порівняти з прибульцем, схожим на Пу?
показать весь комментарий
15.08.2025 22:55 Ответить
Ви з цімі зразками вже дістали. Нехай буде хоч 10 негритят - усі вони негритята
показать весь комментарий
15.08.2025 23:03 Ответить
Поки що не дістав . Дістати зразки не так вже й просто, і мені стільки не платять. Ваша думка про 10 негритят дуже цікава, дякую .
15.08.2025 23:14 Ответить
Фу блт. Мені здається чи то двійник прилетів?
показать весь комментарий
15.08.2025 22:31 Ответить
Епштейновський педофіл тисне руку викрадачу дітей. Все логічно.
15.08.2025 22:32 Ответить
це яке дніше для сша, якию приймаж терориста
15.08.2025 22:32 Ответить
На видео }{уйло примерно на 20 см ниже Трампона. На самом деле разница намного больше. На видео фигура }{уйла смотрится пропорционально. На самом деле из-за высоких лабутенов ноги у него визуально намного длиннее туловища. }{уйло в последнее время безвылазно сидело в бункере на Алтае, а его самолёт вчера и сегодня летел курсом мааацква-Магадан-Анкоридж. Кто прилетел к Трампону?
15.08.2025 22:34 Ответить
Прилетв тройник хутіна...
15.08.2025 22:34 Ответить
Изначальный Путин работал в Германии и знал немецкий язык. С фрау Меркель общался без переводчика. Потом Путин забыл немецкий язык, но выучил английский, но не на долго. Сейчас Путин может общаться только с переводчиком.
15.08.2025 23:18 Ответить
Пролетів літак і )(уйло аж присів - ссикотнопдру!
15.08.2025 22:35 Ответить
Піченеги раніше прилетіли?
15.08.2025 22:35 Ответить
Трампон Трампакс, отправляй ***** с Аляски в Гаагу!!!🫡🇺🇦
15.08.2025 22:38 Ответить
У 1943 році Рузвельт зустрів на червоній доріжці Гітлера й вони пішли обговорювати питання припинення війни, закриття Освенциму тощо. Представників Імперського Міністерства пропаганди та громадської просвіти поселили на розкладачках, що дуже обурило рейхсміністра Геббельса. Також Рузвельт прийняв запрошення Муссоліні відвідати разом з сім'єю Італію.
15.08.2025 22:38 Ответить
15.08.2025 22:40 Ответить
Поднимите исторические сведения. Всю войну стороны тесно контактировали друг с другом. Сталин два (41-й и 42-й)раза предлагал мир Гитлеру на практически любых условиях. Потом немцы с союзниками, за спиной Сталина обсуждали условия заключения мира. Такие же контакты были у американцев с японцами.
Столько солдат положили в берлинской операции только потому что боялись что союзниики заключат мир с немцами
15.08.2025 23:25 Ответить
два ******
15.08.2025 22:38 Ответить
поцілунки у засос залишаться поза кадром
15.08.2025 22:39 Ответить
дайте им селедки...
15.08.2025 22:40 Ответить
Урочистий ганебний мінет.
15.08.2025 22:40 Ответить
Поляки провтикали шанс поквитатись за загибель Качинського...
15.08.2025 22:41 Ответить
Як мінімум дивуюсь, чому ніхто не подзвонив в Магадан та не сказав, що бачив поруч з аеропортом фуру з мобільним будиночком Це пройоб Буданги
15.08.2025 22:43 Ответить
ТАМПОН и должен быть в крови -
поручкался с кровавым ПУЙЛОМ
15.08.2025 22:43 Ответить
Два виродки і диктатори. Хтось вірить що вони про мир в Україні будуть терти?
15.08.2025 22:43 Ответить
Трумп теперь зашкварен
15.08.2025 22:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GDngmBDV4vA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA Володя Монгол про Януковича ! Як законтачили Януковича
15.08.2025 22:45 Ответить
Два кремлёвских п и4 дараса!!!
15.08.2025 22:45 Ответить
трамп зустрів тройника чи четверника *****
15.08.2025 22:45 Ответить
BBC

Головною темою зустрічі має стати війна в Україні.

Однак, як пише Wall Street Journal, надії Кремля пов'язані не з миром в Україні, а зі спробою вийти з міжнародної ізоляції та "перезавантажити" російсько-американські відносини.

Російські високопосадовці говорять про перспективи спільних проєктів із США в Арктиці, енергетиці та інфраструктурі.

"Діалог Трампа і путіна принесе надію, мир і глобальну безпеку. Неоконсерватори та інші розпалювачі війни будуть незадоволені", - заявив Кирило Дмитрієв, один з ключових радників Путіна.

Олександр Яковенко, колишній посол, який очолював російську академію прикордонної служби, написав, що "врегулювання війни в Україні, яку Захід давно програв, стало другорядним питанням у відносинах між Сполученими Штатами і Росією - не більше ніж перешкодою до нормалізації, яку ми повинні подолати разом".
15.08.2025 22:45 Ответить
"Щоб уникнути конфлікту з Трампом, путін може погодитися на другорядні поступки. Але завершувати війну він не має наміру", - вважає політолог Аббас Галлямов, колишній спічрайтер путіна.

За його словами, Кремль прагне "розвести" українське питання і відносини із США: "ідеальний сценарій" для Москви - говорити з Америкою про бізнес, Арктику і безпеку, ігноруючи Україну.
15.08.2025 22:47 Ответить
Хтось може собі уявити, що свого часу Рузвельт міг потиснути руку Гітлеру?
15.08.2025 22:46 Ответить
Особливо паршиво потискання рук виглядає! Зверніть увагу: долоня )(уйла лежить зверху долоні трумпа. Згідно класики невербаліки, з боку останнього це є жест підлеглості та повної залежності! Америка,Америка, до чого дійшла тупість... Рональд Рейган в могилі перевертається...
15.08.2025 22:46 Ответить
Це армія США.
15.08.2025 22:46 Ответить
15.08.2025 22:47 Ответить
А ****** реально серонув, коли почув винищувач над головою!
15.08.2025 22:48 Ответить
Винищувачі -- то фігня, там "Дух" над головами пролетів....
15.08.2025 22:55 Ответить
у нiх там свая атмосфєра
15.08.2025 22:59 Ответить
Два Кирилла, два Кирилла
Два дебила, два дебила
15.08.2025 22:50 Ответить
🤢🤮
15.08.2025 22:51 Ответить
А поцеловать?
15.08.2025 22:53 Ответить

15.08.2025 22:56 Ответить
ОСЬ І КРІВАВУ ДОРІЖКУ ПОКЛАЛИ ДЛЯ ВБИВЦІ
15.08.2025 22:57 Ответить
Два пІнгвіна.
15.08.2025 22:57 Ответить
У кремлемолі очко не зазізне... Озираеться гнойний...
15.08.2025 23:00 Ответить
Are you, guys, thinking what I am thinking?
15.08.2025 23:04 Ответить
і це щястя що буби там не було - він би ***** теж руку потиснув...
15.08.2025 23:05 Ответить
Потім буде друга зустріч, у трьох с Зеленським ... там потисне
15.08.2025 23:10 Ответить
збав Боже
15.08.2025 23:12 Ответить
А і справді, у історію можна увійти, а можна і вляпатися. Якби Дональд скрутив би шию цьому російському військовому злочинцеві, убивці дітей і жінок, то увійшов у історію, а так - уляпався. Рональд Рейган, якби міг це бачити, то захтів би знову померти.
15.08.2025 23:08 Ответить
в справжнього путіна десяти-сантиметрові каблуки - а цей якісь тапочки взув
15.08.2025 23:16 Ответить
Брежнев отдыхает с этих двоих.
15.08.2025 23:34 Ответить
 
 