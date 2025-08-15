Трамп встретил Путина по прибытии на Аляску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент США Дональд Трамп лично встретил диктатора РФ Владимира Путина по его прибытию на Аляску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию встречи.

Американский и российский лидеры вышли из своих самолетов и пожали друг другу руки.

Затем они сделали общее фото, сели в один лимузин и направились на переговоры.

Напомним, что встреча глав США и РФ происходит 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Путина приземлился на Аляске