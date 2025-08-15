Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийствах гражданских в Украине. ВИДЕО

Диктатор РФ Владимир Путин проигнорировал вопрос журналистов об убийствах гражданских в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

После того, как Трамп и Путин встретились в Анкоридже на взлетно-посадочной полосе, пожали друг другу руки, они подошли чуть ближе к журналистам.

Одна из журналисток спросила у главы Кремля: "Президент Путин, вы прекратите убивать гражданских?".

В ответ он сделал жест, что якобы не услышал вопрос.

Напомним, что на Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

