РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске
5 811 44

Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийствах гражданских в Украине. ВИДЕО

Диктатор РФ Владимир Путин проигнорировал вопрос журналистов об убийствах гражданских в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

После того, как Трамп и Путин встретились в Анкоридже на взлетно-посадочной полосе, пожали друг другу руки, они подошли чуть ближе к журналистам.

Одна из журналисток спросила у главы Кремля: "Президент Путин, вы прекратите убивать гражданских?".

В ответ он сделал жест, что якобы не услышал вопрос.

Напомним, что на Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры на Аляске – это большая победа Путина, которая выводит его из изоляции, – The New York Times

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292)
Топ комментарии
+20
15.08.2025 23:24 Ответить
15.08.2025 23:24 Ответить
+19
ТА ПОФІГУ ЙОМУ - канібал звичайний, як і всі рузкіе
15.08.2025 23:26 Ответить
15.08.2025 23:26 Ответить
+18
Стара, нікчемна, налякана кувалдою пригожина, тварюка, ще і глуха!!
15.08.2025 23:25 Ответить
15.08.2025 23:25 Ответить
15.08.2025 23:24 Ответить
15.08.2025 23:24 Ответить
Єдиним наслідком після відмови кремлемолі від припинення війни могли б бути дії на кшталт Ізраілю в Ірані... На запрошення уряду України авіація НАТО подавила ППО на окупованих територіях і потім пройшлись вздовж ЛБЗ декілька разив, а потім продовжити переговори...
15.08.2025 23:46 Ответить
15.08.2025 23:46 Ответить
Стара, нікчемна, налякана кувалдою пригожина, тварюка, ще і глуха!!
15.08.2025 23:25 Ответить
15.08.2025 23:25 Ответить
А воно взагалі могло зрозуміти питання? Питали ж англійською.
16.08.2025 00:10 Ответить
16.08.2025 00:10 Ответить
Тупе ***** на запитання вдавало веселощі, кривило пику - грало вар'ята на повну.
15.08.2025 23:25 Ответить
15.08.2025 23:25 Ответить
веде себе як дитина
15.08.2025 23:44 Ответить
15.08.2025 23:44 Ответить
15.08.2025 23:26 Ответить
15.08.2025 23:26 Ответить
"буйло !"

.
15.08.2025 23:37 Ответить
15.08.2025 23:37 Ответить
Нее... Из зала звучали неприятные для него вопросы журналистов. А он в ответ послал их на ...🧐
16.08.2025 01:07 Ответить
16.08.2025 01:07 Ответить
ТА ПОФІГУ ЙОМУ - канібал звичайний, як і всі рузкіе
15.08.2025 23:26 Ответить
15.08.2025 23:26 Ответить
15.08.2025 23:32 Ответить
15.08.2025 23:32 Ответить
15.08.2025 23:26 Ответить
15.08.2025 23:26 Ответить
Журналістка не розуміє схоже, що воно ж не чує її питань, бо не знає, що в його в голові не вистачає отворів від молотка, через які звуки можуть туди потрапити.
15.08.2025 23:30 Ответить
15.08.2025 23:30 Ответить
15.08.2025 23:37 Ответить
15.08.2025 23:37 Ответить
...нє, нє, ...відчула скотина що він в вільній країні...
15.08.2025 23:31 Ответить
15.08.2025 23:31 Ответить
15.08.2025 23:34 Ответить
15.08.2025 23:34 Ответить
15.08.2025 23:31 Ответить
15.08.2025 23:31 Ответить
непутьовий "син полка" ...

.
15.08.2025 23:45 Ответить
15.08.2025 23:45 Ответить
син палка,ну той,що кидаєш палки і вилазять барани,в цьому випадку ішак,національний гірський транспорт.😄
16.08.2025 00:20 Ответить
16.08.2025 00:20 Ответить
Який же він кретин і кацапський вибл@док у
футболці з написом СССР
16.08.2025 00:03 Ответить
16.08.2025 00:03 Ответить
Чому кретин? Користується моментом, показує хто в хаті хазяїн.
16.08.2025 00:12 Ответить
16.08.2025 00:12 Ответить
15.08.2025 23:32 Ответить
15.08.2025 23:32 Ответить
15.08.2025 23:32 Ответить
15.08.2025 23:32 Ответить
в машину и в Гаагу...ссуку!!!
15.08.2025 23:34 Ответить
15.08.2025 23:34 Ответить
ЧЁРНАЯ ДЫРА ПРИБЛЕЖАЕТСЯ
15.08.2025 23:38 Ответить
15.08.2025 23:38 Ответить
Хто б це прикінчив на Алясці цю рашиську мерзоту,або підірвав літак з усіма рашиськими злочинцями ?
15.08.2025 23:40 Ответить
15.08.2025 23:40 Ответить
Ось хутин польський літак підірвав , і голландський підірвав .
І ТРАМП ТИСНЕ ЙОМУ РУКУ
15.08.2025 23:53 Ответить
15.08.2025 23:53 Ответить
путін як обосраний
15.08.2025 23:42 Ответить
15.08.2025 23:42 Ответить
і рудий теж

.
15.08.2025 23:46 Ответить
15.08.2025 23:46 Ответить
знайдеться якийсь активіст американський як в Турції на російського посла?
15.08.2025 23:45 Ответить
15.08.2025 23:45 Ответить
одразу Нобелівську премію миру міг би отримати

.
15.08.2025 23:48 Ответить
15.08.2025 23:48 Ответить
Мені здається, якщо трамп сосатиме цюцюрку путіна на камеру, це вже нікого не здивує ... Помоєму гірше нікуди.

p.s. мені здається, чи це мало не найтепліший прийом іноземного підера у сша ? Навіть героїв-журналістів вигнали, щоб не псували настрій
15.08.2025 23:46 Ответить
15.08.2025 23:46 Ответить
Хоть по немецки крикнула бы.
15.08.2025 23:51 Ответить
15.08.2025 23:51 Ответить
Так вона і кричала: Wann wirst du zum Friedhof gebracht?
16.08.2025 00:04 Ответить
16.08.2025 00:04 Ответить
Ох і пуйло
16.08.2025 00:05 Ответить
16.08.2025 00:05 Ответить
Просто сором і ганьба президенту сша !!
16.08.2025 00:06 Ответить
16.08.2025 00:06 Ответить
Ця істота ніколи по закону відповідати не буде тільки фізичне знищення.
Я так собі почав міркувати чому воно ще живе ? Можливо тому що вигідний комусь або багатьом.
16.08.2025 00:11 Ответить
16.08.2025 00:11 Ответить
Особливо доставила американські солдати яка навитяжку стоять перед військовим злочинцем. Країна деградантів...
16.08.2025 00:14 Ответить
16.08.2025 00:14 Ответить
Тьотка могла б і п'ять слів на руском вивчити, несла якусь невнятну скороговірку.
16.08.2025 00:16 Ответить
16.08.2025 00:16 Ответить
А трамп проигнорировал принципы и постулаты демократии, пожав руку террористу. И граждан США, и "большую семерку", и ЕС, и НАТО все устраивает. Что дальше?
16.08.2025 00:56 Ответить
16.08.2025 00:56 Ответить
Два гандони вирішили поділити світ
16.08.2025 01:00 Ответить
16.08.2025 01:00 Ответить
Дедка превратился в бабку:

16.08.2025 01:17 Ответить
16.08.2025 01:17 Ответить
 
 