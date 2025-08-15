РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
5 713 37

Началась встреча Трампа с Путиным в формате "три на три". ФОТО

зустріч

На Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рядом с Трампом сидят государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

зустріч

Журналистов попросили покинуть комнату для переговоров.

трамп

трамп, путін

Ранее сообщалось, что формат встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатром Владимиром Путиным изменен – вместо разговора тет-а-тет переговоры пройдут в составе трех представителей с каждой стороны.

Дополняется...

путин владимир Трамп Дональд
+8
15.08.2025 22:55 Ответить
+5
Саміт гнид та опаришів або пародія на Мюнхенську угоду.
15.08.2025 22:49 Ответить
+4
І ось цей кривавій сволоті американська влада тисне руку???
15.08.2025 22:54 Ответить
Геть Усi!
15.08.2025 22:46 Ответить
Була дуже гарна розмова... Потін обіцяв подумати.
15.08.2025 22:47 Ответить
кінь всіх переп"є
15.08.2025 22:47 Ответить
***** має вираз морди,як Члєнін присметі)А Трампон чомусь невеселий.
15.08.2025 22:48 Ответить
Може скоро здохне.
15.08.2025 23:00 Ответить
буйло кричить "буйло!".
а потім всі разом сміються
15.08.2025 23:24 Ответить
Кремлёвская гей-вечеринка. У всех незастёгнутая ширинка!
15.08.2025 22:48 Ответить
Немного эмоций - ну что ж, вот он момент, пусть небольшого но все же триумфа Зла, чем бы все это не закончилось
15.08.2025 22:49 Ответить
Канспірологи пишуть, що сьодні теж 68 (сума 15, 8, 20 і 25), так само, як і в дні, коли починалися світові війни 🤔
15.08.2025 22:53 Ответить
На нормальні крісла з юска грошей нема, поставили якісь стільці, як з актового залу вкрали.
15.08.2025 22:49 Ответить
15.08.2025 22:49 Ответить
Цікаво. Перший терорист світу і президент найпотужнішої держави світу. Зустріч...
Люди, світ остаточно Збожеволів!
15.08.2025 22:50 Ответить
путлєр на радостях дуркує - склав рупором долоні - шось кричить
15.08.2025 22:50 Ответить
навіть не думайте від цієї зустрічі двох підарів чекати щось гарного для України...
15.08.2025 22:51 Ответить
Яка морда у хутина задоволена - ДОБИВСЯ
15.08.2025 22:53 Ответить
15.08.2025 22:54 Ответить
Трамп не просто легалізує путіна, такою теплою зустріччю він навіть героїзує міль.
15.08.2025 22:55 Ответить
15.08.2025 22:55 Ответить
Кремлядь боїться, що в окремій кімнаті путлєра підмінять на американську ляльку.
15.08.2025 22:55 Ответить
15.08.2025 22:58 Ответить
Короче з одного боку три КГБіста зубатих а з іншого три клоуна і міннєтчика. Це даже смішно називати переговорами
15.08.2025 22:59 Ответить
Не "три на три" а "чотири на чотири", як мінімум... Групповуха!
15.08.2025 22:59 Ответить
то перекладачі.
15.08.2025 23:04 Ответить
Два гнойних...
15.08.2025 23:02 Ответить
Нога кацапського підераста нарешті запідерастила АЛЯСуКУ.
15.08.2025 23:03 Ответить
Одна делегація розкута і спокійна, інша не розуміє навіщо вона тут...
15.08.2025 23:04 Ответить
https://x.com/FranzMaser



https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1956412746448175410

Келлога не включили до складу делегації США на Алясці, бо РФ вважає, що він симпатизує Україні, - CNN https://t.co/rbAdlmYUcU https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-putin-meeting-news-08-15-25#cmeczulne00543b740nraude7

Трамп докерувався, що склад його делегації визначає "Путін" ...
15.08.2025 23:07 Ответить
На хвилинку
15.08.2025 23:14 Ответить
Імпотентаріум
15.08.2025 23:13 Ответить
Три на три краще, ніж тет а тет. Будемо знати і ми, про що йшлось
15.08.2025 23:13 Ответить
Для допуску до тіла ху.й.ла аналізи американці здавали, якщо ні то привезли з рф двійника - "електроніка".
15.08.2025 23:18 Ответить
всі в костюмах і у всіх є карти, от так- то, така вона буває Гаага
15.08.2025 23:21 Ответить
Зараз би вдарити автопробігом з піснею хутин ***** по вокруг американської бази
15.08.2025 23:21 Ответить
Блін, не вистачає креативу у той посольський кухарки
15.08.2025 23:23 Ответить
Я зрозумів цей саміт - це Brazzers знімає свій шедевр: трійня на трійню.
15.08.2025 23:24 Ответить
покидьки
**********-трампонський шабаш
15.08.2025 23:26 Ответить
 
 