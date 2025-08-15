УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
7 869 42

Розпочалася зустріч Трампа з Путіним у форматі "три на три". ФОТОрепортаж

На Алясці стартували переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Поруч з Трампом сидять державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

зустріч

Журналістів попросили покинути кімнату для переговорів.

трамп

трамп, путін

Раніше повідомлялося, що формат зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатром Володимиром Путіним змінено - замість розмови тет-а-тет переговори пройдуть у складі трьох представників з кожного боку.

Дивіться також: Трамп зустрів Путіна по прибуттю на Аляску. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806)
+13
показати весь коментар
15.08.2025 22:55 Відповісти
+10
Саміт гнид та опаришів або пародія на Мюнхенську угоду.
показати весь коментар
15.08.2025 22:49 Відповісти
+9
***** має вираз морди,як Члєнін присметі)А Трампон чомусь невеселий.
показати весь коментар
15.08.2025 22:48 Відповісти
Геть Усi!
показати весь коментар
15.08.2025 22:46 Відповісти
Була дуже гарна розмова... Потін обіцяв подумати.
показати весь коментар
15.08.2025 22:47 Відповісти
кінь всіх переп"є
показати весь коментар
15.08.2025 22:47 Відповісти
Може скоро здохне.
показати весь коментар
15.08.2025 23:00 Відповісти
буйло кричить "буйло!".
а потім всі разом сміються
показати весь коментар
15.08.2025 23:24 Відповісти
Кремлёвская гей-вечеринка. У всех незастёгнутая ширинка!
показати весь коментар
15.08.2025 22:48 Відповісти
Немного эмоций - ну что ж, вот он момент, пусть небольшого но все же триумфа Зла, чем бы все это не закончилось
показати весь коментар
15.08.2025 22:49 Відповісти
Канспірологи пишуть, що сьодні теж 68 (сума 15, 8, 20 і 25), так само, як і в дні, коли починалися світові війни 🤔
показати весь коментар
15.08.2025 22:53 Відповісти
На нормальні крісла з юска грошей нема, поставили якісь стільці, як з актового залу вкрали.
показати весь коментар
15.08.2025 22:49 Відповісти
Цікаво. Перший терорист світу і президент найпотужнішої держави світу. Зустріч...
Люди, світ остаточно Збожеволів!
показати весь коментар
15.08.2025 22:50 Відповісти
путлєр на радостях дуркує - склав рупором долоні - шось кричить
показати весь коментар
15.08.2025 22:50 Відповісти
навіть не думайте від цієї зустрічі двох підарів чекати щось гарного для України...
показати весь коментар
15.08.2025 22:51 Відповісти
Яка морда у хутина задоволена - ДОБИВСЯ
показати весь коментар
15.08.2025 22:53 Відповісти
І ось цей кривавій сволоті американська влада тисне руку???
показати весь коментар
15.08.2025 22:54 Відповісти
Трамп всю жизнь был нравственным идиотом от рождения: этот моральный урод вообще не способен различать добро и зло.

Рыжий ублюдок устроил сегодня Триумф Зла:

никогда за всю историю человечества убийца и кровавый подонок не получал такие высшие почести, какие трамп устроил путину...
показати весь коментар
16.08.2025 00:26 Відповісти
Трамп не просто легалізує путіна, такою теплою зустріччю він навіть героїзує міль.
показати весь коментар
15.08.2025 22:55 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 22:55 Відповісти
Кремлядь боїться, що в окремій кімнаті путлєра підмінять на американську ляльку.
показати весь коментар
15.08.2025 22:55 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 22:58 Відповісти
Короче з одного боку три КГБіста зубатих а з іншого три клоуна і міннєтчика. Це даже смішно називати переговорами
показати весь коментар
15.08.2025 22:59 Відповісти
Не "три на три" а "чотири на чотири", як мінімум... Групповуха!
показати весь коментар
15.08.2025 22:59 Відповісти
то перекладачі.
показати весь коментар
15.08.2025 23:04 Відповісти
Два гнойних...
показати весь коментар
15.08.2025 23:02 Відповісти
Нога кацапського підераста нарешті запідерастила АЛЯСуКУ.
показати весь коментар
15.08.2025 23:03 Відповісти
Одна делегація розкута і спокійна, інша не розуміє навіщо вона тут...
показати весь коментар
15.08.2025 23:04 Відповісти
https://x.com/FranzMaser



https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1956412746448175410

Келлога не включили до складу делегації США на Алясці, бо РФ вважає, що він симпатизує Україні, - CNN https://t.co/rbAdlmYUcU https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-putin-meeting-news-08-15-25#cmeczulne00543b740nraude7

Трамп докерувався, що склад його делегації визначає "Путін" ...
показати весь коментар
15.08.2025 23:07 Відповісти
На хвилинку
показати весь коментар
15.08.2025 23:14 Відповісти
Імпотентаріум
показати весь коментар
15.08.2025 23:13 Відповісти
Три на три краще, ніж тет а тет. Будемо знати і ми, про що йшлось
показати весь коментар
15.08.2025 23:13 Відповісти
Для допуску до тіла ху.й.ла аналізи американці здавали, якщо ні то привезли з рф двійника - "електроніка".
показати весь коментар
15.08.2025 23:18 Відповісти
всі в костюмах і у всіх є карти, от так- то, така вона буває Гаага
показати весь коментар
15.08.2025 23:21 Відповісти
Зараз би вдарити автопробігом з піснею хутин ***** по вокруг американської бази
показати весь коментар
15.08.2025 23:21 Відповісти
Блін, не вистачає креативу у той посольський кухарки
показати весь коментар
15.08.2025 23:23 Відповісти
Я зрозумів цей саміт - це Brazzers знімає свій шедевр: трійня на трійню.
показати весь коментар
15.08.2025 23:24 Відповісти
покидьки
**********-трампонський шабаш
показати весь коментар
15.08.2025 23:26 Відповісти
Зустріч один на один скасували, буде три на три, московіти боїться, щоб двійник ху.й.ла- "електронік", щось не ляпнув не те і не видав себе. Окрім того, в рф і москві не залишилось нікого з керівництва, когось хто веде війну. Прем'єра Мішустіна відправили в Іран (щоб не захопив владу), а міністр оборони рф зараз знаходиться в КНДР. Хто веде війну з Україною ?
показати весь коментар
15.08.2025 23:59 Відповісти
Саме на часі обезголовити кацапстан впровадженням рішень Міжнародного кримінального суду.
показати весь коментар
16.08.2025 00:19 Відповісти
ув.Игорь предложил очень креативный вариант, причём абсолютно законный.
показати весь коментар
16.08.2025 00:29 Відповісти
 
 