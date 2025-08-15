Розпочалася зустріч Трампа з Путіним у форматі "три на три". ФОТОрепортаж
На Алясці стартували переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Поруч з Трампом сидять державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Журналістів попросили покинути кімнату для переговорів.
Раніше повідомлялося, що формат зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатром Володимиром Путіним змінено - замість розмови тет-а-тет переговори пройдуть у складі трьох представників з кожного боку.
