Пресконференція Трампа та Путіна завершилася. ВІДЕО (оновлено)

Пресконференція президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна за розпочалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію.

Оновлення

Пресконференція Трампа і Путіна тривала менше 15 хвилин.

Лідери покинули залу після коротких виступів, не відповідаючи на запитання журналістів. 

Читайте також: Зустріч Трампа та Путіна у форматі "три на три" завершилася

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)



ПОФІГ. 2 старі діди, які без емпатії і моралі, педофіли не можуть диктувати світу. в 21 столітті що робити. Це ЕРА АІ а не є старих педофілів

16.08.2025 02:05 Відповісти
донні, на буя ти туди літав ?

.

16.08.2025 03:03 Відповісти
Мира не будет сказали

16.08.2025 02:06 Відповісти
тоді це провал для трампа !!!!

немає миру - немає Нобеля

ба більше !!! "трамп - лузер !!!!" - кричить весь світ

.

16.08.2025 02:11 Відповісти
Это все понятно, ну есть шанс на Зелю давить и получить премию, но Зеля тоже в позу встанет

16.08.2025 02:13 Відповісти
можно ще спробувать давити на Конституцію України. Але якщо вона у твердій обкладинці, то легко витримає декілька тон, так що навіть якщо увесь апарат Білого дому всядеться на Конституцію України, то все одно ніхєра не вийде.

16.08.2025 02:26 Відповісти
Тогда война продолжается , все просто, по Трампу видно что Зеленский на это не пойдёт что путя предложил

16.08.2025 02:29 Відповісти
тю! а як зустріч агресора з президентом іншої країни, яка знаходиться на протилежному боці земної кулі могла привести до зупинки війни? Чи вони там у аляскінському селі перепишуть нам конституцію?

16.08.2025 02:40 Відповісти
Легко,путя сказал бы,я готов остановить боевые действия и начать переговоры, при чем тут конституция ? явно он хочет продолжать воевать и на нашу конституцию ему насрать как и Трампу

16.08.2025 02:45 Відповісти
Ба більше, Трампу насрати на всі конституції Всесвіту, і на конституцію США також.
Бо Трамп - сам собі конституція. Бо він - Трамп, альфа і омега, початок і кінець.

16.08.2025 02:56 Відповісти
конгруентно, як і нам насрати на трампа.

16.08.2025 03:00 Відповісти
ви фантазьор. Ну або теж хочете Нобелівську премію миру. Річ у тому, що путін вже не може зупинити бойові дії, але більшість людей чомусь ніяк не можуть цього зрозуміти.

16.08.2025 02:59 Відповісти
Такі перемовини проводять, коли клєрки вже все порішали, а боси тільки підписали та скорчили либи. Трамп в котрий раз довів всім, що уйло його на ую вертить. Хоча, може хоч в цей раз він вспомнить, що якщо не в шестикратного банкрута, так хоча б у президента великої країни має бути гонор.

16.08.2025 02:33 Відповісти
У ******, ще від кувалди пригожина, не вивітрився сморід, а тут Аляска!!

16.08.2025 02:07 Відповісти
Ні про що триндеж.
І що далі??

16.08.2025 02:07 Відповісти
Трампло вилизало дупу пуйла за всі 3.5 роки
СОРОМ СОРОМ СОРОМ...

16.08.2025 02:08 Відповісти
так де peace, руда курво ?

16.08.2025 02:08 Відповісти
його оПІСцяли

16.08.2025 02:12 Відповісти

16.08.2025 03:05 Відповісти
он его s-peace-deal

16.08.2025 03:06 Відповісти
Два кота - Роз'їб@й і Х¥їта.

16.08.2025 02:08 Відповісти
пресуха ніпрощо. ніяких домовленостей.

16.08.2025 02:10 Відповісти
Домовилися і далі не накладати на роССію санкції.

16.08.2025 08:58 Відповісти
пресуха ні прошо і це добре для України та ЄС , залишиться тільки дати зеленському, під ср* ку мішалкою , і Україна швидко прийде до пам'яті, тепер зелю 🤡, Геть !!! ...

16.08.2025 02:15 Відповісти
А как это геть Зелю, если война будет продолжаться ?)

16.08.2025 02:17 Відповісти
питання до свідомих журналістів , владних інстітуцій , та тих хто його вибрав , як шо хочуть жити зі своїми дітьми , принаймі як при Порошенко ...

16.08.2025 10:49 Відповісти
Тепер пуйла обіжати не можна- бо тромб каже, що Вуладімір фантастична людина, він мій друх і партнер. Як же ж тепер Україні зброю продавати? І санкції теж не можна… тільки зняти можна. У нас була грейт плодовита розмова. Я це завтра поясню європейським партнерам, що путіна треба поважати і прислухатись. Бо мені треба бізнес на Далекому Сході, космос, техноложіі.

16.08.2025 02:17 Відповісти
НІ. ПРО. ЩО.

16.08.2025 02:18 Відповісти
И это хорошо. Не думаю что Путин уступил бы.
Теперь Трампу чтобы выглядеть сильным лидером, надо усилить давление на РФ.

16.08.2025 02:27 Відповісти
як би я був президетом тоді в 2014му і 4 рази не ухилився?
ми би всі померли в тому Криму, але не ухилися б... 🤣

16.08.2025 02:22 Відповісти
Я Вам, шановні, і так скажу результат зустрічі - завтра масово Шахеди. Післязавтра - масована ракетно-дронова атака. Як тільки путлєр знову заховається в бункері, так і почнеться.
Ну а на фронті нічого і не припинялось.
Єдине чого добився Трамп - ще трохи опозорив США. Що далі? Кім з візитом в Сіетл? Сі з візитом на Гуам? Добре що Каддафі та Бен Ладен здохли, а то і для них довелось би простеляти червону доріжку.

16.08.2025 02:24 Відповісти
далі - зустріч з лукашенком. На нього ж ордера МКС нема, тому можно і у Женеві зустрітись. Якщо не вдалось відірвати росію від Китаю, то можно спробувати відірвати білорусію від росії.

16.08.2025 02:32 Відповісти
Відірвати Білоруську автономну область РФ, від ерефії? Це так же малоймовірно, як і повне захоплення Курської області під командуванням Сирського.
На сьогодні можна сміливо казати про знищення Білорусії. Як в політичному так і в культурному плані. Там лише імітація держави. Щось на кшталт лденеерії, де всі знають, що всі оті Пушиліни та Пасічники лише імітують якусь формальну незалежність, а фактично їх максимум - складення плану робіт для місцевих асенізаторів.
Як тільки існування цієї торгової прокладки перестане бути хоч трохи вигідним, так відразу цей фарс і припиниться. А ще 10-20 років, і вже і в самій, колишній Білорусії не залишиться тих, хто буде ідентифікувати себе як білорус. Там вже навіть власну мову знають фактично одиниці.

16.08.2025 02:48 Відповісти
вибачаюсь що примусив вас писати такий довгий текст. Мабуть занадто тонко у мене вийшло, а емодзі я принципово не користуюсь, бо прирівнюю їх до закадрового сміху.

16.08.2025 02:55 Відповісти
дітей ховайте - ці дві потвори вже домовилися...

16.08.2025 02:29 Відповісти
Shame! No ceasefire, no deal, nothing at all. Awaiting for 500 shaheds and 100 missiles tomorrow. The Art of the Deal.

16.08.2025 02:45 Відповісти
скоро він напише "the art of the dill" - "як мати справу з укропами"

16.08.2025 03:08 Відповісти
Нобеля за це не дадуть, але почесне звання Князь Миру: PeaceDuke заслужив.

16.08.2025 02:55 Відповісти
Пісдільник Світу.

16.08.2025 03:11 Відповісти
в схваткє гєнєраліссімуса з трильйонєром переміг тєлєвізор

16.08.2025 03:13 Відповісти
 
 