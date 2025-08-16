Пресконференція Трампа та Путіна завершилася. ВІДЕО (оновлено)
Пресконференція президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна за розпочалася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію.
Оновлення
Пресконференція Трампа і Путіна тривала менше 15 хвилин.
Лідери покинули залу після коротких виступів, не відповідаючи на запитання журналістів.
Топ коментарі
+16 Михайло Иляш
показати весь коментар16.08.2025 02:05 Відповісти Посилання
+15 Скептичний Песиміст
показати весь коментар16.08.2025 02:24 Відповісти Посилання
+8 Sasha Berbaum
показати весь коментар16.08.2025 02:08 Відповісти Посилання
.
немає миру - немає Нобеля
ба більше !!! "трамп - лузер !!!!" - кричить весь світ
.
Бо Трамп - сам собі конституція. Бо він - Трамп, альфа і омега, початок і кінець.
І що далі??
СОРОМ СОРОМ СОРОМ...
Теперь Трампу чтобы выглядеть сильным лидером, надо усилить давление на РФ.
ми би всі померли в тому Криму, але не ухилися б... 🤣
Ну а на фронті нічого і не припинялось.
Єдине чого добився Трамп - ще трохи опозорив США. Що далі? Кім з візитом в Сіетл? Сі з візитом на Гуам? Добре що Каддафі та Бен Ладен здохли, а то і для них довелось би простеляти червону доріжку.
На сьогодні можна сміливо казати про знищення Білорусії. Як в політичному так і в культурному плані. Там лише імітація держави. Щось на кшталт лденеерії, де всі знають, що всі оті Пушиліни та Пасічники лише імітують якусь формальну незалежність, а фактично їх максимум - складення плану робіт для місцевих асенізаторів.
Як тільки існування цієї торгової прокладки перестане бути хоч трохи вигідним, так відразу цей фарс і припиниться. А ще 10-20 років, і вже і в самій, колишній Білорусії не залишиться тих, хто буде ідентифікувати себе як білорус. Там вже навіть власну мову знають фактично одиниці.