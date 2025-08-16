УКР
Укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського, - Трамп

Трамп про переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив,  що укладення угоди щодо припинення війни залежить від президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News та The Guardian, про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News після п’ятничної зустрічі на Алясці з російським лідером Володимиром Путіним.

"Тепер це дійсно залежить від президента Зеленського. Я б також сказав, що європейські країни теж мають трохи долучитися. Але це залежить від президента Зеленського. Я думаю, що ми готові, і якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі", - зазначив Трамп.

На запитання журналіста, що б Трамп порадив   Зеленському після зустрічі з Путіним, глава Білого дому сказав: "укласти угоду", щоб закінчити війну.

"Це зовсім не вирішене питання. І Україна має погодитися. Президент Зеленський має погодитися", - наголосив Трамп, не уточнивши, що це має бути за угода.

Президент США також зауважив, що він і Путін домовилися про більшість питань, але є ще одна-дві проблеми, з приводу яких вони не згодні. На запитання, чи скаже він, про що йдеться, Трамп відповів: "Ні, краще не буду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін після переговорів з Трампом заявив, що для завершення війни в Україні хоче усунення "першопричин конфлікту"

Він укотре повторив, що США нібито надали Україні $350 мільярдів на оборону, тоді як Європа надала лише $100 мільярдів.

"Війни - це дуже погано; здається, я маю здатність їх припиняти", - вважає Трамп.

Очільник Білого дому також укотре заявив, що "завжди мав чудові стосунки" з Путіним, але співпраця між США і Росією стала неможливою через розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, яке він називає "аферою".

Він також розповів, що мав можливість поговорити з Путіним наодинці після їхньої 12-хвилинної пресконференції. Путін "говорив дуже щиро", сказав Трамп про його бажання закінчити війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч із Путіним: Ми просунулися вперед, але угоди немає

При цьому глава Білого дому не згадав, що війна почалася з рішення Путіна захопити українські території у 2014 році, а у 2022 році кремлівський очільник наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

На прохання журналіста оцінити зустріч за шкалою від 1 до 10, Трамп назвав цифру "10", оскільки стало зрозуміло, що лідери двох ядерних держав можуть співпрацювати.

"Добре, коли дві великі держави ладнають між собою", – сказав Трамп.

Також глава Білого дому висловив задоволення з приводу слів Путіна про те, що війни не було б, якби Трамп був при владі в 2022 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп після переговорів з Путіним зателефонує Зеленському та європейським лідерам

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
Топ коментарі
+48
Господи святий,знову припадок в діда,знову несе *****!!!
показати весь коментар
16.08.2025 07:17 Відповісти
+40
Продає трамп Україну. Що тут не ясно? Капітуляцію хоче від зелі
показати весь коментар
16.08.2025 07:17 Відповісти
+35
показати весь коментар
16.08.2025 07:20 Відповісти
два дебила это сила.
показати весь коментар
16.08.2025 10:50 Відповісти
Лєпет ідіота...повного.
показати весь коментар
16.08.2025 10:59 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 11:07 Відповісти
Дай Боже сил пережити всіх цих покидькив та мракобісів.
показати весь коментар
16.08.2025 11:30 Відповісти
з ******** голови на зелену .........
показати весь коментар
16.08.2025 13:54 Відповісти
Приймати найбільшого злочинця Світу з часів Гітлера на червоній доріжці, у США, тиснути йому руки, робити спільні фото, говорити про "партнерство" - яка ганьба для Світу. Це не дипломатія - це зрада моральних принципів. Це не політика - це легалізація зла. Людина, на руках якої кров тисяч невинних, отримує оплески замість санкцій, килими замість трибуналу, обійми замість ізоляції.
Світ, який так охоче говорить про демократію, свободу й права людини, сьогодні закриває очі, коли зручніше мовчати. Та мовчання - це співучасть. Аплодисменти вбивці - це пляма на обличчі цивілізації.
Якщо людство не здатне називати речі своїми іменами - значить, ми нічому не навчилися з історії. І тоді питання: хто наступний? І хто знову буде вдавати, що не бачить?
показати весь коментар
16.08.2025 11:45 Відповісти
3-я світова вже почалась але ще не досягла свого епогею. Людство не бажає бачити правду краще жити у своїй зоні комфорту - "pink pony club"....
Процес скорійше за все невідвороний..... сподіваюсь я помиляюсь.
показати весь коментар
16.08.2025 13:24 Відповісти
Закінчення війни залежить не від Зеленського, а від ЗСУ та народу України, коли будуть звільнені усі території, а кацапи на них знищені, війна відповідно закінчиться!
показати весь коментар
16.08.2025 11:46 Відповісти
ну тебе в польше виднее или ты народ Украины?
показати весь коментар
16.08.2025 13:03 Відповісти
Цілком згодний zeоманський такаж кремлівська консерва як і агент краснов. Він нічого не робить для України і фронту...нічого. Чекає часу коли здати Україну і все робить проти України...
показати весь коментар
16.08.2025 11:49 Відповісти
Нудні порохоботи нудять у свою нуду.
показати весь коментар
16.08.2025 12:51 Відповісти
ты шо шас блокнут тебя.Здесь порошенка и ко разрешается только хвалить
показати весь коментар
16.08.2025 13:05 Відповісти
алєксандр лазєбнік на Цензорі немає "улюбленців" й свого часу Порошенко тут критикували й критикують коли є за що. Ви просто недавно тут тому й не знаєте.
показати весь коментар
16.08.2025 13:20 Відповісти
ти сліпа , проплачена зегнида , не бачишь , що ***********=трампло - мірзенні покидьки
показати весь коментар
16.08.2025 13:34 Відповісти
ты , что хотелО сообщить, полоумное существо из словакии!?
показати весь коментар
16.08.2025 13:45 Відповісти
Часами Трамп болтает с другом пуйлом, дерибанят Украину, не подпуская Зеленского.
А теперь, пусть Зеленский решает, согласен ли он на сделку Трампа и пуйла.
Если "укладення угоди" зависит от Зеленского, то чего вы не приглашаете его на переговоры, о чем вы тогда месяцами трете тет-на-тет, никого не подпуская к себе?
показати весь коментар
16.08.2025 13:11 Відповісти
Укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського - Тоді, якого хера ти туди приперся і всю цю байду заколотив? Щє й руку тискав, міг би і поцілувати, кому - вбивці дітей, матерів, батьків. Мені здається, що срамп - це така тварюка, як і пуйло!!!
показати весь коментар
16.08.2025 13:13 Відповісти
Трамп брехливий шахрай перекладає провину на жертву агресії!!! Це рашисти на чолі з ****** почали війну й вони мають припинити а не Україна й тим більше шашличник-янєлох Зеленський.
показати весь коментар
16.08.2025 13:17 Відповісти
Повторяю у ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря слабоумный нарцисс тампон( педофильный агент краснов) и бенин Оманский Нарик ( проект кремля Буратино) и если бы в 21 году победило это ржавое Существо Украины уже не было, на это и был расчет бункерной Крысы, а теперь посмотрим какие санкции "введет" таМпон.....их не будет....потому что его яйца как и бениного Нарика в кремле....
показати весь коментар
16.08.2025 13:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 