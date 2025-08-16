Укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що укладення угоди щодо припинення війни залежить від президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News та The Guardian, про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News після п’ятничної зустрічі на Алясці з російським лідером Володимиром Путіним.

"Тепер це дійсно залежить від президента Зеленського. Я б також сказав, що європейські країни теж мають трохи долучитися. Але це залежить від президента Зеленського. Я думаю, що ми готові, і якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі", - зазначив Трамп.

На запитання журналіста, що б Трамп порадив Зеленському після зустрічі з Путіним, глава Білого дому сказав: "укласти угоду", щоб закінчити війну.

"Це зовсім не вирішене питання. І Україна має погодитися. Президент Зеленський має погодитися", - наголосив Трамп, не уточнивши, що це має бути за угода.

Президент США також зауважив, що він і Путін домовилися про більшість питань, але є ще одна-дві проблеми, з приводу яких вони не згодні. На запитання, чи скаже він, про що йдеться, Трамп відповів: "Ні, краще не буду".

Він укотре повторив, що США нібито надали Україні $350 мільярдів на оборону, тоді як Європа надала лише $100 мільярдів.

"Війни - це дуже погано; здається, я маю здатність їх припиняти", - вважає Трамп.

Очільник Білого дому також укотре заявив, що "завжди мав чудові стосунки" з Путіним, але співпраця між США і Росією стала неможливою через розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, яке він називає "аферою".

Він також розповів, що мав можливість поговорити з Путіним наодинці після їхньої 12-хвилинної пресконференції. Путін "говорив дуже щиро", сказав Трамп про його бажання закінчити війну.

При цьому глава Білого дому не згадав, що війна почалася з рішення Путіна захопити українські території у 2014 році, а у 2022 році кремлівський очільник наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

На прохання журналіста оцінити зустріч за шкалою від 1 до 10, Трамп назвав цифру "10", оскільки стало зрозуміло, що лідери двох ядерних держав можуть співпрацювати.

"Добре, коли дві великі держави ладнають між собою", – сказав Трамп.

Також глава Білого дому висловив задоволення з приводу слів Путіна про те, що війни не було б, якби Трамп був при владі в 2022 році.

