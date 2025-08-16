РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
14 541 116

Заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения по прекращению войны зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News и The Guardian, об этом Трамп заявил в интервью Fox News после пятничной встречи на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным.

"Теперь это действительно зависит от президента Зеленского. Я бы сказал, что европейские страны тоже должны немного приобщиться. Но это зависит от президента Зеленского. Я думаю, что мы готовы, и если они захотят, я буду на следующей встрече", - отметил Трамп.

На вопрос журналиста, что бы Трамп посоветовал Зеленскому после встречи с Путиным, глава Белого дома сказал: "заключить соглашение", чтобы закончить войну.

"Это совсем не решенный вопрос. И Украина должна согласиться. Президент Зеленский должен согласиться", - подчеркнул Трамп, не уточнив, что это должно быть соглашением.

Президент США также отметил, что он и Путин договорились о большинстве вопросов, но есть еще одна-две проблемы, по которым они не согласны. На вопрос, скажет ли он, о чем идет речь, Трамп ответил: "Нет, лучше не буду".

Смотрите: Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийствах гражданских в Украине. ВИДЕО

Он в очередной раз повторил, что США якобы предоставили Украине $350 миллиардов на оборону, тогда как Европа выделила всего $100 миллиардов.

"Войны – это очень плохо; кажется, я имею способность их прекращать", – считает Трамп.

Глава Белого дома также в очередной раз заявил, что "всегда имел отличные отношения" с Путиным, но сотрудничество между США и Россией стало невозможным из-за расследования вмешательства России в выборы 2016 года, которое он называет "аферой".

Он также рассказал, что имел возможность поговорить с Путиным наедине после их 12-минутной пресс-конференции. Путин "говорил очень искренне", сказал Трамп о его желании закончить войну.

Читайте также: Трамп о встрече с Путиным: Мы продвинулись вперед, но соглашения нет

При этом глава Белого дома не упомянул, что война началась с решения Путина захватить украинские территории в 2014 году, а в 2022 году кремлевский глава приказал начать полномасштабное вторжение в Украину.

По просьбе журналиста оценить встречу по шкале от 1 до 10, Трамп назвал цифру "10", поскольку стало ясно, что лидеры двух ядерных государств могут сотрудничать.

"Хорошо, когда два больших государства ладят между собой", – сказал Трамп.

Также глава Белого дома выразил удовлетворение по поводу слов Путина о том, что войны не было бы, будь Трамп у власти в 2022 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Путиным: Думаю, что все пройдет очень хорошо, а если нет, то я быстро вернусь домой

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+47
Господи святий,знову припадок в діда,знову несе *****!!!
16.08.2025 07:17 Ответить
+40
Продає трамп Україну. Що тут не ясно? Капітуляцію хоче від зелі
16.08.2025 07:17 Ответить
+34
16.08.2025 07:20 Ответить
16.08.2025 11:07 Ответить
Дай Боже сил пережити всіх цих покидькив та мракобісів.
16.08.2025 11:30 Ответить
Приймати найбільшого злочинця Світу з часів Гітлера на червоній доріжці, у США, тиснути йому руки, робити спільні фото, говорити про "партнерство" - яка ганьба для Світу. Це не дипломатія - це зрада моральних принципів. Це не політика - це легалізація зла. Людина, на руках якої кров тисяч невинних, отримує оплески замість санкцій, килими замість трибуналу, обійми замість ізоляції.
Світ, який так охоче говорить про демократію, свободу й права людини, сьогодні закриває очі, коли зручніше мовчати. Та мовчання - це співучасть. Аплодисменти вбивці - це пляма на обличчі цивілізації.
Якщо людство не здатне називати речі своїми іменами - значить, ми нічому не навчилися з історії. І тоді питання: хто наступний? І хто знову буде вдавати, що не бачить?
16.08.2025 11:45 Ответить
3-я світова вже почалась але ще не досягла свого епогею. Людство не бажає бачити правду краще жити у своїй зоні комфорту - "pink pony club"....
Процес скорійше за все невідвороний..... сподіваюсь я помиляюсь.
16.08.2025 13:24 Ответить
Закінчення війни залежить не від Зеленського, а від ЗСУ та народу України, коли будуть звільнені усі території, а кацапи на них знищені, війна відповідно закінчиться!
16.08.2025 11:46 Ответить
ну тебе в польше виднее или ты народ Украины?
16.08.2025 13:03 Ответить
Цілком згодний zeоманський такаж кремлівська консерва як і агент краснов. Він нічого не робить для України і фронту...нічого. Чекає часу коли здати Україну і все робить проти України...
16.08.2025 11:49 Ответить
Нудні порохоботи нудять у свою нуду.
16.08.2025 12:51 Ответить
ты шо шас блокнут тебя.Здесь порошенка и ко разрешается только хвалить
16.08.2025 13:05 Ответить
алєксандр лазєбнік на Цензорі немає "улюбленців" й свого часу Порошенко тут критикували й критикують коли є за що. Ви просто недавно тут тому й не знаєте.
16.08.2025 13:20 Ответить
ти сліпа , проплачена зегнида , не бачишь , що ***********=трампло - мірзенні покидьки
16.08.2025 13:34 Ответить
Часами Трамп болтает с другом пуйлом, дерибанят Украину, не подпуская Зеленского.
А теперь, пусть Зеленский решает, согласен ли он на сделку Трампа и пуйла.
Если "укладення угоди" зависит от Зеленского, то чего вы не приглашаете его на переговоры, о чем вы тогда месяцами трете тет-на-тет, никого не подпуская к себе?
16.08.2025 13:11 Ответить
Укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського - Тоді, якого хера ти туди приперся і всю цю байду заколотив? Щє й руку тискав, міг би і поцілувати, кому - вбивці дітей, матерів, батьків. Мені здається, що срамп - це така тварюка, як і пуйло!!!
16.08.2025 13:13 Ответить
Трамп брехливий шахрай перекладає провину на жертву агресії!!! Це рашисти на чолі з ****** почали війну й вони мають припинити а не Україна й тим більше шашличник-янєлох Зеленський.
16.08.2025 13:17 Ответить
