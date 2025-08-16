Заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения по прекращению войны зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News и The Guardian, об этом Трамп заявил в интервью Fox News после пятничной встречи на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным.

"Теперь это действительно зависит от президента Зеленского. Я бы сказал, что европейские страны тоже должны немного приобщиться. Но это зависит от президента Зеленского. Я думаю, что мы готовы, и если они захотят, я буду на следующей встрече", - отметил Трамп.

На вопрос журналиста, что бы Трамп посоветовал Зеленскому после встречи с Путиным, глава Белого дома сказал: "заключить соглашение", чтобы закончить войну.

"Это совсем не решенный вопрос. И Украина должна согласиться. Президент Зеленский должен согласиться", - подчеркнул Трамп, не уточнив, что это должно быть соглашением.

Президент США также отметил, что он и Путин договорились о большинстве вопросов, но есть еще одна-две проблемы, по которым они не согласны. На вопрос, скажет ли он, о чем идет речь, Трамп ответил: "Нет, лучше не буду".

Он в очередной раз повторил, что США якобы предоставили Украине $350 миллиардов на оборону, тогда как Европа выделила всего $100 миллиардов.

"Войны – это очень плохо; кажется, я имею способность их прекращать", – считает Трамп.

Глава Белого дома также в очередной раз заявил, что "всегда имел отличные отношения" с Путиным, но сотрудничество между США и Россией стало невозможным из-за расследования вмешательства России в выборы 2016 года, которое он называет "аферой".

Он также рассказал, что имел возможность поговорить с Путиным наедине после их 12-минутной пресс-конференции. Путин "говорил очень искренне", сказал Трамп о его желании закончить войну.

При этом глава Белого дома не упомянул, что война началась с решения Путина захватить украинские территории в 2014 году, а в 2022 году кремлевский глава приказал начать полномасштабное вторжение в Украину.

По просьбе журналиста оценить встречу по шкале от 1 до 10, Трамп назвал цифру "10", поскольку стало ясно, что лидеры двух ядерных государств могут сотрудничать.

"Хорошо, когда два больших государства ладят между собой", – сказал Трамп.

Также глава Белого дома выразил удовлетворение по поводу слов Путина о том, что войны не было бы, будь Трамп у власти в 2022 году.

