РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
14 020 106

Трамп о встрече с Путиным: Мы продвинулись вперед, но соглашения нет

трамп

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общую пресс-конференцию глав государств.

Трамп заявил, что во время переговоров стороны согласовали многие вопросы, но соглашения нет.

"Было много пунктов, по которым мы договорились. Есть несколько больших, где мы еще не пришли к согласию, но мы продвинулись вперед. Никакого соглашения нет, пока нет самого соглашения", - сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что переговоры с Путиным были "чрезвычайно продуктивными" и "многие вопросы были согласованы".

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
+77
Просунулись в чому?

- припинення вогню є?
- полонені всіх на всіх?
- вернули дітей?
- може убрались нафіг з території?
- санкції нові наклав?
- пригрозив ударом по Москві?

ТИ НА ВЕСЬ СВІТ ЛЕГАЛІЗУВАВ УБИВЦЮ МІЛІОНІВ ЛЮДЕЙ. Чмо, просто чмо
16.08.2025 02:48 Ответить
+36
Весь цей світовий вереск навколо зустрічі Трампа і "Путіна" на Алясці, десятки теорій "що буде?" \ "хто кому піддається ?" приховують лише банальний факт - ця зустріч банально безглузда.
Трамп не може впливати на Росію, яка тримає на нього купу вбивчого компромату,
Путін не може зломати спротив України, навіть маючи при владі в Україні власну агентуру.
Це зустріч двох невдах які починали з "Я зупиню війну за 24 години" і "Я захоплю Київ за тиждень" і закінчують самітом на Алясці по темі "Як змусити Україну визнати поразку?"
16.08.2025 03:04 Ответить
+33
трамп це ****** позорисько, самий ******** пріпіздєнт сша, тупо деградація
16.08.2025 03:05 Ответить
Страница 2 из 2
16.08.2025 11:12 Ответить
16.08.2025 11:30 Ответить
Немає і не буде жодної угоди, угода можливо буде після закінчення війна та звільнення усіх українських територій!
16.08.2025 11:49 Ответить
Воно дуже просунулось, але нічого не підписало. Тоді в чому виражається те просування? В переміщенні з Вашингтона до Аляски й назад? Де перемир'я, де санкції балобол?
16.08.2025 11:54 Ответить
Путін про зустріч з Трампом. Я просунувся вперед. На 18 сантиметрів. Точніше не вперед, а в зад. Великий Трампівський зад.
16.08.2025 11:59 Ответить
16.08.2025 12:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 