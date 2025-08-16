Трамп о встрече с Путиным: Мы продвинулись вперед, но соглашения нет
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общую пресс-конференцию глав государств.
Трамп заявил, что во время переговоров стороны согласовали многие вопросы, но соглашения нет.
"Было много пунктов, по которым мы договорились. Есть несколько больших, где мы еще не пришли к согласию, но мы продвинулись вперед. Никакого соглашения нет, пока нет самого соглашения", - сказал глава Белого дома.
Трамп также заявил, что переговоры с Путиным были "чрезвычайно продуктивными" и "многие вопросы были согласованы".
- припинення вогню є?
- полонені всіх на всіх?
- вернули дітей?
- може убрались нафіг з території?
- санкції нові наклав?
- пригрозив ударом по Москві?
ТИ НА ВЕСЬ СВІТ ЛЕГАЛІЗУВАВ УБИВЦЮ МІЛІОНІВ ЛЮДЕЙ. Чмо, просто чмо
Трамп не може впливати на Росію, яка тримає на нього купу вбивчого компромату,
Путін не може зломати спротив України, навіть маючи при владі в Україні власну агентуру.
Це зустріч двох невдах які починали з "Я зупиню війну за 24 години" і "Я захоплю Київ за тиждень" і закінчують самітом на Алясці по темі "Як змусити Україну визнати поразку?"