Трамп о встрече с Путиным: Мы продвинулись вперед, но соглашения нет

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общую пресс-конференцию глав государств.

Трамп заявил, что во время переговоров стороны согласовали многие вопросы, но соглашения нет.

"Было много пунктов, по которым мы договорились. Есть несколько больших, где мы еще не пришли к согласию, но мы продвинулись вперед. Никакого соглашения нет, пока нет самого соглашения", - сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что переговоры с Путиным были "чрезвычайно продуктивными" и "многие вопросы были согласованы".

Также смотрите: Трамп встретил Путина по прибытии на Аляску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж