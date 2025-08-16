Трамп про зустріч із Путіним: Ми просунулися вперед, але угоди немає
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на спільну пресконференцію очільників держав.
Трамп заявив, що під час перемовин сторони узгодили багато питань, але угоди немає.
"Було багато-багато пунктів, щодо яких ми домовилися. Є кілька великих, де ми ще не дійшли згоди, але ми просунулися вперед. Жодної угоди немає, доки немає самої угоди", - сказав глава Білого дому.
Трамп також заявив, що переговори з Путіним були "надзвичайно продуктивними" і "багато питань було узгоджено".
- припинення вогню є?
- полонені всіх на всіх?
- вернули дітей?
- може убрались нафіг з території?
- санкції нові наклав?
- пригрозив ударом по Москві?
ТИ НА ВЕСЬ СВІТ ЛЕГАЛІЗУВАВ УБИВЦЮ МІЛІОНІВ ЛЮДЕЙ. Чмо, просто чмо
Трамп не може впливати на Росію, яка тримає на нього купу вбивчого компромату,
Путін не може зломати спротив України, навіть маючи при владі в Україні власну агентуру.
Це зустріч двох невдах які починали з "Я зупиню війну за 24 години" і "Я захоплю Київ за тиждень" і закінчують самітом на Алясці по темі "Як змусити Україну визнати поразку?"