Трамп про зустріч із Путіним: Ми просунулися вперед, але угоди немає

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на спільну пресконференцію очільників держав.

Трамп заявив, що під час перемовин сторони узгодили багато питань, але угоди немає.

"Було багато-багато пунктів, щодо яких ми домовилися. Є кілька великих, де ми ще не дійшли згоди, але ми просунулися вперед. Жодної угоди немає, доки немає самої угоди", - сказав глава Білого дому.

Трамп також заявив, що переговори з Путіним були "надзвичайно продуктивними" і "багато питань було узгоджено".

Читайте також: Трамп після переговорів з Путіним зателефонує Зеленському та європейським лідерам