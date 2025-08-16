УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Трамп про зустріч із Путіним: Ми просунулися вперед, але угоди немає

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на спільну пресконференцію очільників держав.

Трамп заявив, що під час перемовин сторони узгодили багато питань, але угоди немає.

"Було багато-багато пунктів, щодо яких ми домовилися. Є кілька великих, де ми ще не дійшли згоди, але ми просунулися вперед. Жодної угоди немає, доки немає самої угоди", - сказав глава Білого дому.

Трамп також заявив, що переговори з Путіним були "надзвичайно продуктивними" і "багато питань було узгоджено".

Читайте також: Трамп після переговорів з Путіним зателефонує Зеленському та європейським лідерам

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
Топ коментарі
+77
Просунулись в чому?

- припинення вогню є?
- полонені всіх на всіх?
- вернули дітей?
- може убрались нафіг з території?
- санкції нові наклав?
- пригрозив ударом по Москві?

ТИ НА ВЕСЬ СВІТ ЛЕГАЛІЗУВАВ УБИВЦЮ МІЛІОНІВ ЛЮДЕЙ. Чмо, просто чмо
16.08.2025 02:48 Відповісти
+36
Весь цей світовий вереск навколо зустрічі Трампа і "Путіна" на Алясці, десятки теорій "що буде?" \ "хто кому піддається ?" приховують лише банальний факт - ця зустріч банально безглузда.
Трамп не може впливати на Росію, яка тримає на нього купу вбивчого компромату,
Путін не може зломати спротив України, навіть маючи при владі в Україні власну агентуру.
Це зустріч двох невдах які починали з "Я зупиню війну за 24 години" і "Я захоплю Київ за тиждень" і закінчують самітом на Алясці по темі "Як змусити Україну визнати поразку?"
16.08.2025 03:04 Відповісти
+33
трамп це ****** позорисько, самий ******** пріпіздєнт сша, тупо деградація
16.08.2025 03:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
16.08.2025 11:12 Відповісти
Немає і не буде жодної угоди, угода можливо буде після закінчення війна та звільнення усіх українських територій!
16.08.2025 11:49 Відповісти
Воно дуже просунулось, але нічого не підписало. Тоді в чому виражається те просування? В переміщенні з Вашингтона до Аляски й назад? Де перемир'я, де санкції балобол?
16.08.2025 11:54 Відповісти
Путін про зустріч з Трампом. Я просунувся вперед. На 18 сантиметрів. Точніше не вперед, а в зад. Великий Трампівський зад.
16.08.2025 11:59 Відповісти
16.08.2025 12:13 Відповісти
Рыжий ******* очередной раз обосрался, но ему не воняет.
16.08.2025 14:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 