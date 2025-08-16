УКР
Путін після переговорів з Трампом заявив, що для завершення війни в Україні хоче усунення "першопричин конфлікту"

путін, трамп

Російський диктатор Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вкотре заявив про те, що для закінчення війни в Україні треба "усунути першопричини конфлікту".

Про це він сказав на спільній пресконференції з Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

Попри протокол, Путін першим взяв слово на пресконференції.

"Для того, щоб зробити врегулювання тривалим і довгостроковим, нам потрібно усунути всі основні шляхи, основні першопричини цього конфлікту. І ми неодноразово говорили це, щоб розглянути всі законні проблеми Росії та відновити справедливий баланс безпеки в Європі та в світі в цілому", - заявив глава Кремля.

"Я згоден із президентом США Дональдом Трампом, що безпека України має бути гарантована, і, звісно, ми готові працювати над цим... Ситуація в Україні пов’язана з фундаментальними загрозами нашій безпеці",- сказав Путін.

Окрім цього, диктатор заявив, що РФ вважає український народ "братнім" і що нібито зацікавлена у припиненні війни.

Він також повторив слова Трампа, що якби той був президентом у 2022 році, то повномасштабної війни РФ проти України не було б.

Читайте також: Трамп про зустріч із Путіним: Ми просунулися вперед, але угоди немає

Автор: 

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) війна в Україні (5735)
+51
Першопричина конфлікту це існування незалежної України))
16.08.2025 03:09 Відповісти
+38
відтепер кожен з них буде нести свою особисту маячню про результати зустрічі, а спічсрайтери задовбаються пояснювати, що саме кожен мав на увазі...
16.08.2025 03:10 Відповісти
+38
розходимось, і продовжуємо готуватись до післязавтрішньої масованої ракетно-дронової атаки.
16.08.2025 03:14 Відповісти
Першопричина конфлікту це існування незалежної України))
16.08.2025 03:09 Відповісти
Точнійше - московський імперіалізм і фейкова московська історія, якої не існує без Києва.
16.08.2025 03:12 Відповісти
буйло "бабіну зажував"

.
16.08.2025 03:51 Відповісти
Першопричина це існування росії.Невже таки бомбитимуть Вороніж????
16.08.2025 04:40 Відповісти
першопричина то параноя *****
лікаря йому
з пилою Джиглі
16.08.2025 05:35 Відповісти
Ні, щоб усунути першопричину, він повинен застрелитися, або попросити когось його пристрелити
16.08.2025 06:39 Відповісти
Першопричина -путін і КО, представлена у повному складі на Алясці
16.08.2025 12:37 Відповісти
А оскільки першопричиною є власне Україна, то...
16.08.2025 03:09 Відповісти
Першопричина це кацапський імперіалізм і його головний носі. Невже ***** оголосив про "планове самовбивство"?
16.08.2025 07:00 Відповісти
відтепер кожен з них буде нести свою особисту маячню про результати зустрічі, а спічсрайтери задовбаються пояснювати, що саме кожен мав на увазі...
16.08.2025 03:10 Відповісти
Першопричина конфлікту - існування московії.
16.08.2025 09:39 Відповісти
та щоб повиздихали всі покотом такі брати! з такими - і ворогів не треба.
16.08.2025 03:13 Відповісти
Для справжнього усунення першопричин конфлікту, доведеться усім, в кого наявний рашизм головного мозку, зробити харакірі. Я звісно це підтримую, одне тільки питання - що ж воно буде, коли 80-90% населення ерефії покінчить з життям самогубством?
Але звісно путлєр мав на увазі протилежне - знищення усіх, хто вважає себе українцем. А потім, про всяк випадок, знищити і тих, хто сидить в Україні і вважає себе росіянином. А потім він буде усувати "першопричини конфлікту" з країнами Балтії, Польщею..........
16.08.2025 03:13 Відповісти
буде рай на землі
бо ті підари усіх подбурюють
16.08.2025 05:36 Відповісти
воно стільки не проживе, але там посліовників вистачає
16.08.2025 08:31 Відповісти
розходимось, і продовжуємо готуватись до післязавтрішньої масованої ракетно-дронової атаки.
16.08.2025 03:14 Відповісти
це точно !

буйло ракет не пожаліє, цього разу доведеться лізти в бомбосховище

.
16.08.2025 03:53 Відповісти
Neustrius

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 09.07.2025
16.08.2025 05:53 Відповісти
Я нічого іншого і не сподівався.Рижий притяг ***а на Аляску,щоб весь світ послухав хворобливу маячню бункерного недофюрера.
При цьому опустив америку нижче плінтуса і виставив себе ***ом#2.
16.08.2025 03:15 Відповісти
Для усунення причин треба ту бомбу що на фордо скинули, скинути на бункер коли там ***** буде проводити стрілку зі своїм кремлівським кодлом
16.08.2025 03:15 Відповісти
Невже моль вирішила добровольно отруїтись?
16.08.2025 03:16 Відповісти
А як же половцi, пiчiнєгi?
16.08.2025 03:17 Відповісти
Так він же про них і мичав! Треба їх усунути. Чи пересунути. Чи засунути. Не розбереш. Там не розбереш.
16.08.2025 05:08 Відповісти
Ну тоді хай застрелиться🤦
16.08.2025 03:29 Відповісти
Кто нибудь может назвать первопричины этого конфликта?!?! Все о них говорят, но назвать никто в мире не может, даже ***** не называет их!!!!
16.08.2025 03:33 Відповісти
"убірайтє ваши манаткі"

.
16.08.2025 03:55 Відповісти
После распада совка, рф не смогла (или не захотела) в демократию и в конкуренцию с западным миром (уж больно им гей парады оказались не по нраву), продолжая терять влияние в своем регионе, видя как несмотря на все усилия из их косолапых рук ускользает Украина (а после могли последовать и другие), не захотела смирится с новыми реалиями и занимаемым местом в мире, о чем еще робко, в 2007 впервые заявила плешивая Моль в мюнхенской речи. Да и просто им не хотелось отпускать то, что было под Москвой без малого 500 лет (никогда не было и вот опять), да еще с теми землями, которые они считают исконно-посконно своими. Возможно еще демографический вопрос есть. Набравшись жирку на высоких ценах на нефть и газ, в кремле снова почувствовали в себе уверенность и после второго майдана решили действовать наверняка.

Короче, первопричины конфликта - рф не смогла в технологическую и культурную конкуренцию, и решила остановить потерю влияния и вернуть часть былого вяличия с помощью старого как мир способа - грубой силой/войной. Но вторая армия мира "маленько" облажалась, переоценив собственные силы и недооценив украинцев, поэтому теперь их требования скукожились до 4 областей и невступления в НАТО, что бы через какое то время иметь возможность еще раз попытаться.
16.08.2025 05:05 Відповісти
є закони історії
імперії розпадаються
***** тупий та не вчив нічого
16.08.2025 05:38 Відповісти
Я так и не услышал из вашего исторического опуса причины и цели войны, какие первопричины, которые нужно устранить?! Если попроще, чего хочет посол?! Кемску волость?!
16.08.2025 08:18 Відповісти
***** як собака, буде на тебе тявкати на відстані довжини твоєї палиці в руках. Тому, щоб ***** тихіше і десь з далені тявкало, треба мати довгу палицю. Але, на привеликий жаль, 5-6 дефективних менеджери Зеленського не змогли дати Україні хоч якусь більш-менш довгу та вагому палицю.
16.08.2025 03:34 Відповісти
он як. а якби Трамп був президентом у 14-му році, кацапи полізли би віджимати Крим чи ні? от би задали таке питання ху йлу публічно.
16.08.2025 03:36 Відповісти
"... Наша пісня гарна й нова, - починаймо її знову...".

А Трамп на шару лайна наївся.
16.08.2025 03:36 Відповісти
***** сказало, шо первопричина войны это Байден, потому шо при Тампе, этого не случилось, то нужно устранить Байдена?! 😆🥳🤗🤣🤪🤡 Ничего не понимаю!!!
16.08.2025 03:45 Відповісти
Першопричина це сам Пуйло і його здичавілі раби.
16.08.2025 03:48 Відповісти
У деяких країнах досі нормою вважається, що основна причина згвалтування - коротка спідниця жертви. Або темне місце і відсутність свідків. Або зорі так зійшлися. Або ще щось, тільки не збочені думки та дії самого гвалтівника...
16.08.2025 08:22 Відповісти
першопричина конфлікту - паранойяльна психопатія в голові уйла і це лікується тільки усуненням голови від тіла уйла.
16.08.2025 03:49 Відповісти
параноїдна буває шизофренія
психопатія то не діагноз
це відсутність емпатії
таки люди осудні
16.08.2025 05:40 Відповісти
гуглимо паранояльну психопатію і знаходимо.
16.08.2025 06:21 Відповісти
гугли гугліст
я 4 рази на дурці лежав, ******* мені тут ще за психиатрію 😁
16.08.2025 07:28 Відповісти
Трампон, на жаль, в чергове довів, що нічого не довів... Шапіто по амерікенс...
16.08.2025 03:52 Відповісти
Хтось казав якщо не буде домовленості то будуть серйозні наслідки.Покажи чи здатний ти поставити в стойло скотобази ту скотину.
16.08.2025 05:00 Відповісти
Хтось вже багато чого наговорив за останні пів року. Але важливо знати та пам'ятати, що цей хтось https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad сказав ще в 22-му році: "Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре. Доречі, з нами такого б ніколи не сталося. Якби я був на посаді, навіть не мислимо. Цього б ніколи не сталося. Але ось один хлопець, який каже: «Я збираюся оголосити велику частину України незалежною, - він використав слово «незалежна», - «і ми вийдемо, і ми зайдемо, і ми допоможемо зберегти мир»".
Ось воно, справжнє ставлення Трампа до ху#ла. Чому хтось досі думає, що воно змінилося за ці роки?
16.08.2025 08:30 Відповісти
Коротше, пєчєнєги і рюриковичі. ***** як ***** - маразматик і посміховисько.,
16.08.2025 05:01 Відповісти
Стати расєєю?
16.08.2025 05:11 Відповісти
Українці геть з України, бо Україна для рускіх, бо Україна то расєя, так?
16.08.2025 06:05 Відповісти
І вмєстє на прібалтіку, бо то тоже расєя
16.08.2025 06:06 Відповісти
животи порозпорюють тільки! тим, хто не хоче стати расєєю, в так всьо же хорошо, ну чого ви
16.08.2025 06:10 Відповісти
щезни просто с землі підар ти кінчений
16.08.2025 07:36 Відповісти
Путєн - на коні. Розумний, веселий, грайливий, юморний, - зірка!
16.08.2025 05:08 Відповісти
але смертний...
16.08.2025 07:35 Відповісти
ссср - ось головна мета війни.назад в бидлорезервацію работать на імперіалізм.
16.08.2025 05:36 Відповісти
Воно хоче усунення "першопричин конфлікту"? То хто йому заважає спочатку розпустити Парашу на декілько частин та повісится?
16.08.2025 05:50 Відповісти
Першопричина конфлікту, це Путін. Усунути його і війна закінчиться. Хоч раз Путін правду сказав.
16.08.2025 05:51 Відповісти
Після Путіна в москалів прийде Распутін, після Распутіна Двапутін, а потім іще Тріпутін…
16.08.2025 10:58 Відповісти
)) Потужний пук вийшов з цих переговорів що і очікувалось
16.08.2025 05:51 Відповісти
Пук? Президент Америки аплодував кривавому злочинцеві! Тричі аплодував!
16.08.2025 06:16 Відповісти
Це не новина. Це не перший злочинець якому він аплодує
16.08.2025 06:34 Відповісти
Прям самогубець якийсь.
16.08.2025 06:16 Відповісти
то есть он хочет себя устранить?
16.08.2025 06:18 Відповісти
Трампа цікавить тільки нобелівська премія миру і все
16.08.2025 06:20 Відповісти
***** непогано пропіарився за рахунок рудого чмошника. Таке відчуття, що нобелівську премію миру вони вирішили взяти на двоїх. Війна продовжується.
16.08.2025 06:21 Відповісти
16.08.2025 06:43 Відповісти
Комунякам не хватає зееемеельки
16.08.2025 07:15 Відповісти
Та ми в курсі і знаємо що першопричина для х@йла - це існування українців як націі і України як держави, а Трамп дибіл
16.08.2025 07:25 Відповісти
І для чого був потрібний цей цирк Трампа ? звісно що б легалізувати міжнародного злочинця в цивілізованому світі і ненакладання санкцій. А першопричини це існування рашиського людоненависницького режиму з його ідеологією печерного шовінізму, ці варвари живуть імперськими амбіціями ,ганьба тобі Трамп.
16.08.2025 07:32 Відповісти
Це ж було вже.
16.08.2025 08:28 Відповісти
Хто там розповідав що пуйло згодне на якісь там поступки?
16.08.2025 08:46 Відповісти
Тільки "фізична зачистка" пУйла спасе Україну
16.08.2025 08:55 Відповісти
Першопричини для кацапів й пуйла особисто: денаціоналізація, реукраїнізація, демілітарізація та деіснування самої України!
Цього кремлівсько-вашингтонські мерзотники, не буде!
16.08.2025 10:09 Відповісти
Окей, давайте усунемо першопричину: росію
16.08.2025 10:27 Відповісти
ці дві потвори просто знущаються над всіма нормальними людьми світу, але чому цю всю 3,14здоту зхиблену всі терплять? Це не фюрер моськьвський , і не трампушка невіглас винуваті в теперішньому світовому безглузді, винуваті, ті, звильовані терпіли, що дозволяють цим двом покидькам творити все, що їм заманеться! Це дуже ***** закінчиться для всіх!!!!
16.08.2025 10:58 Відповісти
Да аднасрачна. Мардва далшна шить на мастосрани у приделах мехесрань мудяни. 🤣🤣🤣
16.08.2025 12:29 Відповісти
 
 