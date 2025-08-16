Путін після переговорів з Трампом заявив, що для завершення війни в Україні хоче усунення "першопричин конфлікту"
Російський диктатор Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вкотре заявив про те, що для закінчення війни в Україні треба "усунути першопричини конфлікту".
Про це він сказав на спільній пресконференції з Трампом, інформує Цензор.НЕТ.
Попри протокол, Путін першим взяв слово на пресконференції.
"Для того, щоб зробити врегулювання тривалим і довгостроковим, нам потрібно усунути всі основні шляхи, основні першопричини цього конфлікту. І ми неодноразово говорили це, щоб розглянути всі законні проблеми Росії та відновити справедливий баланс безпеки в Європі та в світі в цілому", - заявив глава Кремля.
"Я згоден із президентом США Дональдом Трампом, що безпека України має бути гарантована, і, звісно, ми готові працювати над цим... Ситуація в Україні пов’язана з фундаментальними загрозами нашій безпеці",- сказав Путін.
Окрім цього, диктатор заявив, що РФ вважає український народ "братнім" і що нібито зацікавлена у припиненні війни.
Він також повторив слова Трампа, що якби той був президентом у 2022 році, то повномасштабної війни РФ проти України не було б.
лікаря йому
з пилою Джиглі
Але звісно путлєр мав на увазі протилежне - знищення усіх, хто вважає себе українцем. А потім, про всяк випадок, знищити і тих, хто сидить в Україні і вважає себе росіянином. А потім він буде усувати "першопричини конфлікту" з країнами Балтії, Польщею..........
бо ті підари усіх подбурюють
буйло ракет не пожаліє, цього разу доведеться лізти в бомбосховище
При цьому опустив америку нижче плінтуса і виставив себе ***ом#2.
Короче, первопричины конфликта - рф не смогла в технологическую и культурную конкуренцию, и решила остановить потерю влияния и вернуть часть былого вяличия с помощью старого как мир способа - грубой силой/войной. Но вторая армия мира "маленько" облажалась, переоценив собственные силы и недооценив украинцев, поэтому теперь их требования скукожились до 4 областей и невступления в НАТО, что бы через какое то время иметь возможность еще раз попытаться.
імперії розпадаються
***** тупий та не вчив нічого
А Трамп на шару лайна наївся.
психопатія то не діагноз
це відсутність емпатії
таки люди осудні
я 4 рази на дурці лежав, ******* мені тут ще за психиатрію 😁
Ось воно, справжнє ставлення Трампа до ху#ла. Чому хтось досі думає, що воно змінилося за ці роки?
Цього кремлівсько-вашингтонські мерзотники, не буде!