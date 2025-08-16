Путін після переговорів з Трампом заявив, що для завершення війни в Україні хоче усунення "першопричин конфлікту"

Російський диктатор Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вкотре заявив про те, що для закінчення війни в Україні треба "усунути першопричини конфлікту".

Про це він сказав на спільній пресконференції з Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

Попри протокол, Путін першим взяв слово на пресконференції.

"Для того, щоб зробити врегулювання тривалим і довгостроковим, нам потрібно усунути всі основні шляхи, основні першопричини цього конфлікту. І ми неодноразово говорили це, щоб розглянути всі законні проблеми Росії та відновити справедливий баланс безпеки в Європі та в світі в цілому", - заявив глава Кремля.

"Я згоден із президентом США Дональдом Трампом, що безпека України має бути гарантована, і, звісно, ми готові працювати над цим... Ситуація в Україні пов’язана з фундаментальними загрозами нашій безпеці",- сказав Путін.

Окрім цього, диктатор заявив, що РФ вважає український народ "братнім" і що нібито зацікавлена у припиненні війни.

Він також повторив слова Трампа, що якби той був президентом у 2022 році, то повномасштабної війни РФ проти України не було б.

