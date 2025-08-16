Путин после переговоров с Трампом заявил, что для завершения войны в Украине хочет устранения "первопричин конфликта"
Российский диктатор Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом в очередной раз заявил о том, что для окончания войны в Украине нужно "устранить первопричины конфликта".
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Трампом, информирует Цензор.НЕТ.
Несмотря на протокол, Путин первым взял слово на пресс-конференции.
"Для того чтобы сделать урегулирование длительным и долгосрочным, нам нужно устранить все основные пути, основные первопричины этого конфликта. И мы неоднократно говорили это, чтобы рассмотреть все законные проблемы России и восстановить справедливый баланс безопасности в Европе и мире в целом", - заявил глава Кремля.
"Я согласен с президентом США Дональдом Трампом, что безопасность Украины должна быть гарантирована и, конечно, мы готовы работать над этим... Ситуация в Украине связана с фундаментальными угрозами нашей безопасности", - сказал Путин.
Кроме этого, диктатор заявил, что РФ считает украинский народ "братским" и что якобы заинтересована в прекращении войны.
Он также повторил слова Трампа, что если бы тот был президентом в 2022 году, полномасштабной войны РФ против Украины не было бы.
.
лікаря йому
з пилою Джиглі
Але звісно путлєр мав на увазі протилежне - знищення усіх, хто вважає себе українцем. А потім, про всяк випадок, знищити і тих, хто сидить в Україні і вважає себе росіянином. А потім він буде усувати "першопричини конфлікту" з країнами Балтії, Польщею..........
бо ті підари усіх подбурюють
буйло ракет не пожаліє, цього разу доведеться лізти в бомбосховище
.
При цьому опустив америку нижче плінтуса і виставив себе ***ом#2.
.
Короче, первопричины конфликта - рф не смогла в технологическую и культурную конкуренцию, и решила остановить потерю влияния и вернуть часть былого вяличия с помощью старого как мир способа - грубой силой/войной. Но вторая армия мира "маленько" облажалась, переоценив собственные силы и недооценив украинцев, поэтому теперь их требования скукожились до 4 областей и невступления в НАТО, что бы через какое то время иметь возможность еще раз попытаться.
імперії розпадаються
***** тупий та не вчив нічого
А Трамп на шару лайна наївся.
психопатія то не діагноз
це відсутність емпатії
таки люди осудні
я 4 рази на дурці лежав, ******* мені тут ще за психиатрію 😁
Ось воно, справжнє ставлення Трампа до ху#ла. Чому хтось досі думає, що воно змінилося за ці роки?
Цього кремлівсько-вашингтонські мерзотники, не буде!