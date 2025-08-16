Путин после переговоров с Трампом заявил, что для завершения войны в Украине хочет устранения "первопричин конфликта"

Российский диктатор Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом в очередной раз заявил о том, что для окончания войны в Украине нужно "устранить первопричины конфликта".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на протокол, Путин первым взял слово на пресс-конференции.

"Для того чтобы сделать урегулирование длительным и долгосрочным, нам нужно устранить все основные пути, основные первопричины этого конфликта. И мы неоднократно говорили это, чтобы рассмотреть все законные проблемы России и восстановить справедливый баланс безопасности в Европе и мире в целом", - заявил глава Кремля.

"Я согласен с президентом США Дональдом Трампом, что безопасность Украины должна быть гарантирована и, конечно, мы готовы работать над этим... Ситуация в Украине связана с фундаментальными угрозами нашей безопасности", - сказал Путин.

Кроме этого, диктатор заявил, что РФ считает украинский народ "братским" и что якобы заинтересована в прекращении войны.

Он также повторил слова Трампа, что если бы тот был президентом в 2022 году, полномасштабной войны РФ против Украины не было бы.

