Жодні територіальні поступки чи обмін землями не можуть бути частиною угоди про припинення вогню, - Порошенко

Територіальні поступки з боку України не можуть бути частиною угоди про припинення вогню.

Про це заявив лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFM TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодні територіальні поступки чи обмін землями не можуть бути частиною угоди про припинення вогню. Це те, чого хоче Путін, бо він розуміє, що ані український народ, ані український уряд і парламент не погодяться віддати українську територію Путіну", - запевнив Порошенко.

"Я хочу абсолютно чітко пояснити: це не обмін російської території, яка є під контролем України, на українську територію під контролем Росії. Ні, Путін хоче легітимізувати свою незаконну анексію, агресію та окупацію української території разом з українськими людьми. І це, безумовно, не може бути частиною угоди про припинення вогню. Це довгострокове і з дуже сумнівними результатами заморожування конфлікту", - вважає пʼятий президент.

"Я просто хочу донести до вас позицію всіх українців. Ми не торгуємо своєю територією. Ми не торгуємо своєю землею. Така ситуація створила б дуже небезпечний прецедент і стала б брутальним порушенням міжнародного права, яке може повторитися з будь-якою європейською країною. Сьогодні Путін хоче наш Крим, завтра він захоче Корсику у Франції. Післязавтра він захоче якусь польську, балтійську, румунську чи будь-яку іншу територію. Ми не повинні створювати цей прецедент. У Путіна немає абсолютно жодних підстав так діяти. І ніхто у світі не повинен підтримувати ці божевільні ідеї", - наголосив Порошенко.

"З Путіним треба говорити мовою сили. Якщо Путін не припинить вогонь, не піде на перемир’я, якщо Путін не припинить атакувати українських цивільних, якщо він не припинить вбивати українців, якщо він не припинить загарбувати українську землю, то буде "план Б". Це більше зброї для України, включно з наступальною, а не лише оборонною, далекобійною зброєю, зокрема французькими, британськими та американськими ракетами", - сказав Порошенко.

"У Путіна не повинно бути ілюзій, що він заплатить високу ціну, якщо не зупинить війну. Пункт другий: нам потрібно посилити санкції, щоб позбавити Путіна можливості фінансувати війну. Пункт третій: ми повинні почати використовувати заморожені російські активи для зміцнення України. Пункт четвертий: ми не повинні приймати мову шантажу щодо трансатлантичної та європейської інтеграції України. І пункт п’ятий: наша єдність стане ще міцнішою. Ми зберігаємо демократію і свободу всередині України та зміцнюємо нашу демократію", - перерахував він.

"Мирну угоду ми зможемо обговорювати лише тоді, коли буде припинення вогню. І ми повинні зосередитися на абсолютно чіткому месиджі, такому ж, який я просував під час підготовки Мінських угод: беззастережне припинення вогню. Нам потрібне всеосяжне припинення вогню - я маю на увазі, в повітрі, на морі та на землі. І нам потрібні гарантії безпеки, які б забезпечили виконання цих обіцянок", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.