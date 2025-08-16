Жодні територіальні поступки чи обмін землями не можуть бути частиною угоди про припинення вогню, - Порошенко
Територіальні поступки з боку України не можуть бути частиною угоди про припинення вогню.
Про це заявив лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFM TV, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодні територіальні поступки чи обмін землями не можуть бути частиною угоди про припинення вогню. Це те, чого хоче Путін, бо він розуміє, що ані український народ, ані український уряд і парламент не погодяться віддати українську територію Путіну", - запевнив Порошенко.
"Я хочу абсолютно чітко пояснити: це не обмін російської території, яка є під контролем України, на українську територію під контролем Росії. Ні, Путін хоче легітимізувати свою незаконну анексію, агресію та окупацію української території разом з українськими людьми. І це, безумовно, не може бути частиною угоди про припинення вогню. Це довгострокове і з дуже сумнівними результатами заморожування конфлікту", - вважає пʼятий президент.
"Я просто хочу донести до вас позицію всіх українців. Ми не торгуємо своєю територією. Ми не торгуємо своєю землею. Така ситуація створила б дуже небезпечний прецедент і стала б брутальним порушенням міжнародного права, яке може повторитися з будь-якою європейською країною. Сьогодні Путін хоче наш Крим, завтра він захоче Корсику у Франції. Післязавтра він захоче якусь польську, балтійську, румунську чи будь-яку іншу територію. Ми не повинні створювати цей прецедент. У Путіна немає абсолютно жодних підстав так діяти. І ніхто у світі не повинен підтримувати ці божевільні ідеї", - наголосив Порошенко.
"З Путіним треба говорити мовою сили. Якщо Путін не припинить вогонь, не піде на перемир’я, якщо Путін не припинить атакувати українських цивільних, якщо він не припинить вбивати українців, якщо він не припинить загарбувати українську землю, то буде "план Б". Це більше зброї для України, включно з наступальною, а не лише оборонною, далекобійною зброєю, зокрема французькими, британськими та американськими ракетами", - сказав Порошенко.
"У Путіна не повинно бути ілюзій, що він заплатить високу ціну, якщо не зупинить війну. Пункт другий: нам потрібно посилити санкції, щоб позбавити Путіна можливості фінансувати війну. Пункт третій: ми повинні почати використовувати заморожені російські активи для зміцнення України. Пункт четвертий: ми не повинні приймати мову шантажу щодо трансатлантичної та європейської інтеграції України. І пункт п’ятий: наша єдність стане ще міцнішою. Ми зберігаємо демократію і свободу всередині України та зміцнюємо нашу демократію", - перерахував він.
"Мирну угоду ми зможемо обговорювати лише тоді, коли буде припинення вогню. І ми повинні зосередитися на абсолютно чіткому месиджі, такому ж, який я просував під час підготовки Мінських угод: беззастережне припинення вогню. Нам потрібне всеосяжне припинення вогню - я маю на увазі, в повітрі, на морі та на землі. І нам потрібні гарантії безпеки, які б забезпечили виконання цих обіцянок", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Кардинально все міняти.
Підхід до мобілізації.
Платити великі гроші і контракт на 1-2 роки, щоб більше людей йшло на контракт.
Час настав для мобілізації з 21 роки.
Всіх тилових військових на фронт хочаб по ротації.
Ментів, ТЦКшників теж на фронт по півроку одна половина їх, потім по ротації друга половина їх туда йде.
Реальне переведення країни на військові рейки.
Всі мають працювати на фронт, хто не воює.
Реальна боротьба з мародерством-корупцією. Всіх корупціонерів чиновників саджати , майно і гроші конфіскувати на користь держави.
І починати треба з власного оточення Зелі.
Замінити Всіх високопоставлених командирів, які не справилися зі своїми обов'язками. Починаючи з Сирського.
На їх місце ставити успішних польових командирів.
І ще багато чого.
Але Зеля цього ніколи не зробить, а значить особисто він хоче капітуляції а не перемоги.
Знову ці клоуни...
Щоб всі бачили справедливість у підході до мобілізації.
А добровільно дозволити навіть з 16 чи раніше. Бо багато дуркують по тилу потім і машини палять.
Хай молоді порох нюхають та згадують що війна не закінчилась.
А гроші будуть - якщо б знищити міндічів, тобто заборонити красти, то вистачило б на справжні бригади
Порошенку після минулих президентів та прем'єрів, особливо Юлії Володимирівни, лишилась розграбована країна, роззброєна та ропродана армія!
Військових навіть не було в що вдягнути, не кажучи про озброєння та транспорт.
Чомусь про це багато хто тут забув!!!
Саме за зрадницької політики попередників й став можливим наступ рф-ї на Крим та Донбас!!! В кремлі все прорахували, що опору не буде!
Вони знали, що на той момент армія України не боєздатна, а за часів Петра Олексійовича в армію почала надходити ******* зброя, спорядження, техніка, технології!
Інавгурація Порошенка відбулася 7 червня 2014 року.
Ну, 73% виборців 2019 року, насміялись, аж слізно від побаченого!? А це не все!
Незабаром заберуть все, до трусів! Ось за це Ви голосували, ось й смійтесь!
А тому, висновок - який же ось цей недолугий z-резидент
гарант територіальної цілісності України?! Воно прогнивше барига!!!
ІНПІЧМЕНТ! ВИБОРИ! Ось що врятує тепер Україну!
А якщо сам добровільно не захоче, - усунення силою та Всенародний лінч!
То може краще вимагати щоб ЕС дала гроші на вивезення до себе людей з прифронтових міст!!! І наказала міндічу ( годоборотьку) їх пропустити. Принаймі це буде чесно - навщо гинути за ресурси які внукам твоїм не дістануться!!! Або олігархат міндічей зжере або ТНК ( тоанснаціональні корпорації )
саме Порох створив ЗСУ після втечі ЯнукОвоща практично з нуля (в 2014р стали на захист України переважно добровольці) і тепер сае завдяки цим ЗСУ Україна тримає оборону. От за це }{уйло моржове так ненавидить Пороха і травить на нього всіх свої ботів - жополизів.
Україна не зможе власноруч, перемогти у війні росію! Не зможе повернути свою територію! Це не приємна, але правда!
росія, все одно окупує Донецьку, Луганську, Херсонську та Запоріжські області(як мінімум). Не за рік, ну значить за 10 років. Скільки, вони поклали за даними нашого генштабу? 1 000 000, ну покладуть ще 5 000 000, або 10 000 000, чи 30 000 000. Проте цілі досягнуть. Це, якби умовні "Карпати" почали грати в футбол з Реал Мадрид, чи 30 річний чоловік з пивним животом, вийшов би в ринг з УсикомЇ/Кличко! Фінал - зрозумілий.
Єдиний вихід, якби за Україну почали воювати. США, Европа, Британія! Тоді, все сталоб навпаки. У росії не було б жодних шансів. Але такого не буде. Завтра Трамп, зніме санкції з росії, перестане продавати нам зброю. Не передавати, а продавати! Що тоді будете робити?
Для України, сутуація цугцванг. Ось вам правда та реальність.
Якраз він уникає мобілізації!
Бо буде незадоволення. У 22му і так багато втекло в БССР, в Грузію , в СНГ, хтось у Европу...
Може бути колапс економіки - різке зменьшення роботопридатних рук і зменьшення споживачів .
Який міг би бути для нас більш-менш реальний та справедливий компроміс, який міг би, теоретично вятувати Україну?
Підписання угоди:
1. Лінія зіткнення - новий кордон України. Як де-юре, так і де-факто. Приклад - Фінляндія, поділена Корея;
2. Україну приймають в НАТО, та подальшї гарантії безпеки ст.5 устава НАТО.
Чому теоретично? Тому, що я не впевнений, що ст.5 колективної безпеки НАТО буде працювати на практиці.
Це Конституційно, це Потужно, це беззаперечно!!
Міжнародне право, угоди з сусідами і міжнародною спільнотою і т.д.
Але факт є фактом:
Україна позбавлення державності ( переворот 2019 р. під виглядом виборів , операція Буратіна) і тому її думка не буде врахована!! тупо йде поділ територій.
Чим скоріше раніше буде знищенно режим міндічів ( Шапітолій + голобородька) тим більше вбережем людей і земель з ресурсами !!!
Ми прокинулись серед страшної реальності, можно знову воювати за ресурси і ніхто не осудить. А Оманський Марафон приспав людей
ї
Немає морального права робити будь-які заяви.