Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій, - Порошенко

Напередодні анонсованих переговорів на Алясці Петро Порошенко закликав об’єднати зусилля всередині держави задля спільного захисту національних інтересів.

Про це ідеться у зверненні політика, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС"

"Цей тиждень може стати одним із вирішальних у питаннях війни і миру. 15 серпня, у п’ятницю на Алясці говоритимуть про війну росії проти України та – нарешті – про можливе припинення вогню. І саме зараз надзвичайно важливо нагадати: ми — не об’єкт торгу, ми — самостійна, суверенна держава, яка заплатила найвищу ціну за своє право бути вільною. Пріоритет команди "Європейської Солідарності" залишається незмінним — перемога України через максимальну підтримку Збройних Сил. Але ми також розуміємо: гармати можуть замовкнути лише тоді, коли починають говорити дипломати. І дипломатія — це ще один фронт, де треба вміти перемагати", – сказав Порошенко.

"Перше. Ми підтримуємо повне й безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Переговори потребують тиші. Якщо ж це неможливо негайно — розглядаємо проміжний, менш бажаний варіант: вже зараз припинення вогню у повітрі і на морі, але із гарантованим найкоротшим і дуже стислим переходом до режиму повної тиші. Без перерв. Друге. Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не "угода про мир", а небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Наші кордони закріплені українською Конституцією і є міжнародно визнаними", – наголосив лідер "ЄС".

Він також вкотре нагадав про непорушність принципу "Нічого про Україну без України", запровадженого з 2014-го року: "це означає нашу обов’язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною, і будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участі України. Так само нічого про безпеку Європи без Європи. Україна – частина європейської системи безпеки. Доля континенту не може вирішуватися в переговорах між двома державами, якими б впливовими вони не були, – без нашого голосу, без голосу наших європейських партнерів".

"Четверте. Щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами і фахівцями, які користуються довірою українського суспільства і довірою наших партнерів. Потрібно зняти штучні обмеження на парламентську дипломатію, щоб у розмові з Конгресом, з Адміністрацією США, з бізнесом і громадськістю Америки звучав нарешті потужний і єдиний український голос", – зазначив Порошенко.

Політик наголошує: чим складніші й болючіші рішення, тим більше влада зобов’язана чесно говорити з суспільством. "Директиви на переговори мають бути обговорені в парламенті, хоча б на рівні лідерів фракцій, а не ухвалюватися лише в тиші кабінетів Банкової. Єдність народжується не в умовах переслідування опозиції, журналістів чи активістів, а в умовах довіри і прозорості. Українці мають право знати правду — про ситуацію на фронті, про стан мобілізації, про економіку, про оборонне виробництво, про умови миру і міжнародну підтримку. Правду — а не заспокійливі пропагандистські відеоролики "Єдиного марафону", – зауважує Порошенко.

Він вкотре закликав створити коаліцію національної єдності в парламенті: "замість пересування ліжок, сформувати уряд національного порятунку. Він має діяти дуже швидко: перекрити корупційні схеми, припинити мародерство і марнотратство. Спрямувати кожну гривню на фронт і безпосередньо бригадам, в тому числі за рахунок коштів ПДФО, які сплачують військові. Будувати фортифікації на фронті і укриття в тилу. Впроваджувати НАТОвські стандарти захисту життя солдатів. І нарешті перевести економіку на воєнні рейки. Ми повинні виконати умови, які відкриють двері до повної фінансової підтримки від наших партнерів — завершити судову реформу, очистити прокуратуру. Перезавантажити ДБР, назавжди позбавившись "портновщини", – говорить Порошенко.

"Рішення, які приймаються найближчим часом, визначатимуть долю не лише України, а й майбутнє всієї системи міжнародної безпеки. Ми готові говорити. Говорити так, щоб світ почув: Україна не зламається, не продасть свій суверенітет і ніколи не проміняє свободу. І як би не називалося місце зустрічі — Лондон чи Париж, Аляска чи навіть Антарктида — ми там волею народу, який воює, щоб перемогти. Вирішення викликів глобальної стабільності починається звідси, з України. Поки триває російська війна проти України, неможливо уявити повернення до глобального миру, безпеки й стабільності", – резюмував Порошенко.