Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій, - Порошенко

Напередодні анонсованих переговорів на Алясці Петро Порошенко закликав об’єднати зусилля всередині держави задля спільного захисту національних інтересів.

Про це ідеться у зверненні політика, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС"

"Цей тиждень може стати одним із вирішальних у питаннях війни і миру. 15 серпня, у п’ятницю на Алясці говоритимуть про війну росії проти України та – нарешті – про можливе припинення вогню. І саме зараз надзвичайно важливо нагадати: ми — не об’єкт торгу, ми — самостійна, суверенна держава, яка заплатила найвищу ціну за своє право бути вільною. Пріоритет команди "Європейської Солідарності" залишається незмінним — перемога України через максимальну підтримку Збройних Сил. Але ми також розуміємо: гармати можуть замовкнути лише тоді, коли починають говорити дипломати. І дипломатія — це ще один фронт, де треба вміти перемагати", – сказав Порошенко.

"Перше. Ми підтримуємо повне й безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Переговори потребують тиші. Якщо ж це неможливо негайно — розглядаємо проміжний, менш бажаний варіант: вже зараз припинення вогню у повітрі і на морі, але із гарантованим найкоротшим і дуже стислим переходом до режиму повної тиші. Без перерв. Друге. Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не "угода про мир", а небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Наші кордони закріплені українською Конституцією і є міжнародно визнаними", – наголосив лідер "ЄС".

Він також вкотре нагадав про непорушність принципу "Нічого про Україну без України", запровадженого з 2014-го року: "це означає нашу обов’язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною, і будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участі України. Так само нічого про безпеку Європи без Європи. Україна – частина європейської системи безпеки. Доля континенту не може вирішуватися в переговорах між двома державами, якими б впливовими вони не були, – без нашого голосу, без голосу наших європейських партнерів".

"Четверте. Щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами і фахівцями, які користуються довірою українського суспільства і довірою наших партнерів. Потрібно зняти штучні обмеження на парламентську дипломатію, щоб у розмові з Конгресом, з Адміністрацією США, з бізнесом і громадськістю Америки звучав нарешті потужний і єдиний український голос", – зазначив Порошенко.

Політик наголошує: чим складніші й болючіші рішення, тим більше влада зобов’язана чесно говорити з суспільством. "Директиви на переговори мають бути обговорені в парламенті, хоча б на рівні лідерів фракцій, а не ухвалюватися лише в тиші кабінетів Банкової. Єдність народжується не в умовах переслідування опозиції, журналістів чи активістів, а в умовах довіри і прозорості. Українці мають право знати правду — про ситуацію на фронті, про стан мобілізації, про економіку, про оборонне виробництво, про умови миру і міжнародну підтримку. Правду — а не заспокійливі пропагандистські відеоролики "Єдиного марафону", – зауважує Порошенко.

Він вкотре закликав створити коаліцію національної єдності в парламенті: "замість пересування ліжок, сформувати уряд національного порятунку. Він має діяти дуже швидко: перекрити корупційні схеми, припинити мародерство і марнотратство. Спрямувати кожну гривню на фронт і безпосередньо бригадам, в тому числі за рахунок коштів ПДФО, які сплачують військові. Будувати фортифікації на фронті і укриття в тилу. Впроваджувати НАТОвські стандарти захисту життя солдатів. І нарешті перевести економіку на воєнні рейки. Ми повинні виконати умови, які відкриють двері до повної фінансової підтримки від наших партнерів — завершити судову реформу, очистити прокуратуру. Перезавантажити ДБР, назавжди позбавившись "портновщини", – говорить Порошенко.

"Рішення, які приймаються найближчим часом, визначатимуть долю не лише України, а й майбутнє всієї системи міжнародної безпеки. Ми готові говорити. Говорити так, щоб світ почув: Україна не зламається, не продасть свій суверенітет і ніколи не проміняє свободу. І як би не називалося місце зустрічі — Лондон чи Париж, Аляска чи навіть Антарктида — ми там волею народу, який воює, щоб перемогти. Вирішення викликів глобальної стабільності починається звідси, з України. Поки триває російська війна проти України, неможливо уявити повернення до глобального миру, безпеки й стабільності", – резюмував Порошенко.

Топ коментарі
+6
Мир в обмін на території, це не мир, це капітуляція.
Але особисто Зеля, та все вище військово-політичне керівництво країни довело до цього, до капітуляції.
Бо все вирішувалось на фронті.
А зеля та просирський просрали фронт, своїми діями.
11.08.2025 19:18 Відповісти
+6
"Щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами і фахівцями, які користуються довірою українського суспільства..................щоб нарешті зазвучав потужний і єдиний український голос",

До кого це ? ДО МАРОДЕРАТУ ? котрий думає лиш про свою срку у майбутньому бажаному доля них договрняку...
11.08.2025 19:21 Відповісти
+4
11.08.2025 19:16 Відповісти
11.08.2025 19:16 Відповісти
Де факто они уже втрачены,а сейчас нас будут заставлять признать их потерянными де-юре
11.08.2025 20:05 Відповісти
Це ви про Запоріжжя, та Херсон ?
11.08.2025 20:17 Відповісти
💯%‼️❤️🇺🇦✊💪🤝✌️👌🫡⚔️⚒‼️❤️🇺🇦
11.08.2025 20:24 Відповісти
11.08.2025 19:18 Відповісти
Вони зараз ще більше просруть дипломатичним шляхом.
11.08.2025 20:22 Відповісти
11.08.2025 19:21 Відповісти
11.08.2025 19:23 Відповісти
Голос волаючого в пустелі. Але поки у нас ще є порох в порохівницях ми не здамося.
11.08.2025 19:28 Відповісти
Штаты запросто могут перекрыть поставки этого пороха и Европу заставить
11.08.2025 20:03 Відповісти
Порох, тут говорить - бесполезняк, тут уже надо кой-кого брать за сраку.
11.08.2025 19:30 Відповісти
Цікаво послухати тих, хто на фронті
Хай Тягнибок, Білецький розказують.
11.08.2025 19:34 Відповісти
Глас вопіющєго в пустинє. Зєвладі треба виконувати оманські договорняки, а не обʼєднуватися і турбуватися про Україну.
11.08.2025 19:40 Відповісти
Звісно треба. Оманські ж набагато кращі, ніж якісь нікчемні Мінські від "бариґі на краві с ліпєцкой хвабрікой і апшорамі".
11.08.2025 19:54 Відповісти
Много текста но мало действий.Украина даже вместе с Европой мало ,что могут и боюсь нас просто поставят перед фактом сша при трампе или принимайте эти условия сделки,или мы умываем руки,а вы воюйте дальше сами
11.08.2025 20:02 Відповісти
В мене просте питання: що важливіше - люди, чи територія? Далі, яким чином, є можливість зараз повернути території? Яким чином? Якою ціною? Без патріотичних гасел та популізму? Не має значення, чи з боку "сивочолого Гетьмана", чи з боку "найвеличнішого лідера **********". Патріоти, котрі за кордони, 24.02.2022, а тим паче 2014 року, який внесок готові внести, та чим пожертвувати? Особисто мені, життя сина, котрий воює з 26.02.2022 дорожче території. Можливо, треба запитати в нашої піхоти? Хоча легше жар чужими руками загрібати....
11.08.2025 20:04 Відповісти
а те, що мова йде про те, щоб юридично не визнавати окуповані території касапськими - не дочитав? Що ті території потрібно повертати всім цивілізованим світом якщо не зараз, то в майбутньму по "балтійському варіанту" - не втямив?
11.08.2025 20:22 Відповісти
До чого тут "балтійський варіант " тут швидше "німецький варіант " чи "корейський варіант " ,Країни Балтії відновили свою незалежність ,бо розпався ссср.
11.08.2025 20:32 Відповісти
Мені соромно за батька Вашого сина. Адже капітулянтська риторика працює якраз проти Вашого сина, якому доведеться самому, без ротації тримати фронт(а зачєм она нужна, єслі скора мір - пусть ваюют тє, кому больше всєх надо). Мені легше - на фронті лише з початку року, та й до підарів далеко - 2 км...
11.08.2025 20:23 Відповісти
Ось і запитай у своєї рідні, яка служить на передку !! У чому проблема ?
11.08.2025 20:35 Відповісти
Треба, дуже треба віддати Кацапії території, і проста пєрєстать на врємя стрєлять. Бо над лаптєногими крах навис. Пуйлу потрібна пауза, і зняття санкцій. Тоді, поки тут Зельоні будуть догризати економіку України, вони зможуть створити нову ударну силу.
11.08.2025 20:15 Відповісти
Скоріше їм Херсон, та Запоріжжя бо потом буде пізно !
11.08.2025 20:25 Відповісти
 
 