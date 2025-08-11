РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости Переговоры Трампа и Путина
2 223 30

Прекращение огня не может обусловливаться потерей украинских территорий, - Порошенко

порошенко

Накануне анонсированных переговоров на Аляске Петр Порошенко призвал объединить усилия внутри государства для совместной защиты национальных интересов.

Об этом говорится в обращении политика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС"

"Эта неделя может стать одной из решающих в вопросах войны и мира. 15 августа, в пятницу, на Аляске будут говорить о войне России против Украины и - наконец - о возможном прекращении огня. И именно сейчас чрезвычайно важно напомнить: мы - не объект торга, мы - самостоятельное, суверенное государство, которое заплатило самую высокую цену за свое право быть свободным. Приоритет команды "Европейской Солидарности" остается неизменным - победа Украины через максимальную поддержку Вооруженных сил. Но мы также понимаем: пушки могут замолчать только тогда, когда начинают говорить дипломаты. И дипломатия - это еще один фронт, где надо уметь побеждать", - сказал Порошенко.

"Первое. Мы поддерживаем полное и безусловное прекращение огня по существующей линии соприкосновения. Переговоры нуждаются в тишине. Если же это невозможно немедленно - рассматриваем промежуточный, менее желательный вариант: уже сейчас прекращение огня в воздухе и на море, но с гарантированным кратчайшим и очень сжатым переходом к режиму полной тишины. Без перерывов. Второе. Прекращение огня не может обусловливаться потерей украинских территорий. Украина не торгует своими землями. Тогда это не "соглашение о мире", а опасный прецедент, если кто-то пробует силой перекроить границы. Наши границы закреплены украинской Конституцией и являются международно признанными", - подчеркнул лидер "ЕС".

Он также в очередной раз напомнил о незыблемости принципа "Ничего об Украине без Украины", введенного с 2014-го года: "Это означает наше обязательное присутствие за любым столом переговоров. Никто не имеет права решать нашу судьбу за нашей спиной, и любые решения, касающиеся украинского суверенитета, территориальной целостности и безопасности, должны приниматься только при участии Украины. Так же ничего о безопасности Европы без Европы. Украина - часть европейской системы безопасности. Судьба континента не может решаться в переговорах между двумя государствами, какими бы влиятельными они ни были, - без нашего голоса, без голоса наших европейских партнеров".

Также читайте: Стоит изменить переговорную команду для улучшения диалога с США, - Порошенко

"Четвертое. Чтобы избежать ошибок прошлого, украинская делегация должна быть усилена лучшими дипломатами и специалистами, которые пользуются доверием украинского общества и доверием наших партнеров. Нужно снять искусственные ограничения на парламентскую дипломатию, чтобы в разговоре с Конгрессом, с Администрацией США, с бизнесом и общественностью Америки звучал наконец мощный и единый украинский голос", - отметил Порошенко.

Политик подчеркивает: чем сложнее и болезненнее решения, тем больше власть обязана честно говорить с обществом. "Директивы на переговоры должны быть обсуждены в парламенте, хотя бы на уровне лидеров фракций, а не приниматься только в тишине кабинетов Банковой. Единство рождается не в условиях преследования оппозиции, журналистов или активистов, а в условиях доверия и прозрачности. Украинцы имеют право знать правду - о ситуации на фронте, о состоянии мобилизации, об экономике, об оборонном производстве, об условиях мира и международной поддержке. Правду - а не успокаивающие пропагандистские видеоролики "Единого марафона", - отмечает Порошенко.

Он в очередной раз призвал создать коалицию национального единства в парламенте: "Вместо передвижения кроватей, сформировать правительство национального спасения. Оно должно действовать очень быстро: перекрыть коррупционные схемы, прекратить мародерство и расточительство. Направить каждую гривну на фронт и непосредственно бригадам, в том числе за счет средств НДФЛ, которые платят военные. Строить фортификации на фронте и укрытия в тылу. Внедрять НАТОвские стандарты защиты жизни солдат. И наконец перевести экономику на военные рельсы. Мы должны выполнить условия, которые откроют двери к полной финансовой поддержке от наших партнеров - завершить судебную реформу, очистить прокуратуру. Перезагрузить ГБР, навсегда избавившись от "портновщины", - говорит Порошенко.

Читайте: "ЕС" предлагает вернуть чиновников ОП и ГБР в подследственность НАБУ, - Федина

"Решения, которые принимаются в ближайшее время, будут определять судьбу не только Украины, но и будущее всей системы международной безопасности. Мы готовы говорить. Говорить так, чтобы мир услышал: Украина не сломается, не продаст свой суверенитет и никогда не променяет свободу. И как бы ни называлось место встречи - Лондон или Париж, Аляска или даже Антарктида - мы там волей народа, который воюет, чтобы победить. Решение вызовов глобальной стабильности начинается отсюда, из Украины. Пока продолжается российская война против Украины, невозможно представить возвращение к глобальному миру, безопасности и стабильности", - резюмировал Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19644) Европейская Солидарность (1075) переговоры с Россией (1255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Мир в обмін на території, це не мир, це капітуляція.
Але особисто Зеля, та все вище військово-політичне керівництво країни довело до цього, до капітуляції.
Бо все вирішувалось на фронті.
А зеля та просирський просрали фронт, своїми діями.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:18 Ответить
+7
Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій, - Порошенко

Отже, ми їх не втратимо!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:16 Ответить
+7
"Щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами і фахівцями, які користуються довірою українського суспільства..................щоб нарешті зазвучав потужний і єдиний український голос",

До кого це ? ДО МАРОДЕРАТУ ? котрий думає лиш про свою срку у майбутньому бажаному доля них договрняку...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій, - Порошенко

Отже, ми їх не втратимо!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:16 Ответить
Де факто они уже втрачены,а сейчас нас будут заставлять признать их потерянными де-юре
показать весь комментарий
11.08.2025 20:05 Ответить
Це ви про Запоріжжя, та Херсон ?
показать весь комментарий
11.08.2025 20:17 Ответить
💯%‼️❤️🇺🇦✊💪🤝✌️👌🫡⚔️⚒‼️❤️🇺🇦
показать весь комментарий
11.08.2025 20:24 Ответить
Мир в обмін на території, це не мир, це капітуляція.
Але особисто Зеля, та все вище військово-політичне керівництво країни довело до цього, до капітуляції.
Бо все вирішувалось на фронті.
А зеля та просирський просрали фронт, своїми діями.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:18 Ответить
Вони зараз ще більше просруть дипломатичним шляхом.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:22 Ответить
"Щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами і фахівцями, які користуються довірою українського суспільства..................щоб нарешті зазвучав потужний і єдиний український голос",

До кого це ? ДО МАРОДЕРАТУ ? котрий думає лиш про свою срку у майбутньому бажаному доля них договрняку...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:21 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 19:23 Ответить
Голос волаючого в пустелі. Але поки у нас ще є порох в порохівницях ми не здамося.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:28 Ответить
Штаты запросто могут перекрыть поставки этого пороха и Европу заставить
показать весь комментарий
11.08.2025 20:03 Ответить
Порох, тут говорить - бесполезняк, тут уже надо кой-кого брать за сраку.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:30 Ответить
Цікаво послухати тих, хто на фронті
Хай Тягнибок, Білецький розказують.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:34 Ответить
Глас вопіющєго в пустинє. Зєвладі треба виконувати оманські договорняки, а не обʼєднуватися і турбуватися про Україну.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:40 Ответить
Звісно треба. Оманські ж набагато кращі, ніж якісь нікчемні Мінські від "бариґі на краві с ліпєцкой хвабрікой і апшорамі".
показать весь комментарий
11.08.2025 19:54 Ответить
Много текста но мало действий.Украина даже вместе с Европой мало ,что могут и боюсь нас просто поставят перед фактом сша при трампе или принимайте эти условия сделки,или мы умываем руки,а вы воюйте дальше сами
показать весь комментарий
11.08.2025 20:02 Ответить
В мене просте питання: що важливіше - люди, чи територія? Далі, яким чином, є можливість зараз повернути території? Яким чином? Якою ціною? Без патріотичних гасел та популізму? Не має значення, чи з боку "сивочолого Гетьмана", чи з боку "найвеличнішого лідера **********". Патріоти, котрі за кордони, 24.02.2022, а тим паче 2014 року, який внесок готові внести, та чим пожертвувати? Особисто мені, життя сина, котрий воює з 26.02.2022 дорожче території. Можливо, треба запитати в нашої піхоти? Хоча легше жар чужими руками загрібати....
показать весь комментарий
11.08.2025 20:04 Ответить
а те, що мова йде про те, щоб юридично не визнавати окуповані території касапськими - не дочитав? Що ті території потрібно повертати всім цивілізованим світом якщо не зараз, то в майбутньму по "балтійському варіанту" - не втямив?
показать весь комментарий
11.08.2025 20:22 Ответить
До чого тут "балтійський варіант " тут швидше "німецький варіант " чи "корейський варіант " ,Країни Балтії відновили свою незалежність ,бо розпався ссср.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:32 Ответить
Та тут чеський варіант Чемберлена! А до кінця 38 року уже не було Чехії.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:41 Ответить
Ну і де ти тут побачив "чеський варіант " чехів Судети примусили віддати ,а зєля окуповані території сам просрав.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:47 Ответить
Я хотів сказати, що намічається Мюнхен. Дуже хотів би помилитися
показать весь комментарий
11.08.2025 20:54 Ответить
Так не помиляйся ,а живи в реальному світі ,а не в паралельній реальності "перемоги " і "кордонів 91 року " ( яких до речі ,кордонів до до 8 грудня 1991 року ще існував ссср )
показать весь комментарий
11.08.2025 21:08 Ответить
так і лаптєстан може, та навіть повинен розпастись. Якщо, звісно, це буде потрібно всьому цивілізованому світу.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:20 Ответить
Мені соромно за батька Вашого сина. Адже капітулянтська риторика працює якраз проти Вашого сина, якому доведеться самому, без ротації тримати фронт(а зачєм она нужна, єслі скора мір - пусть ваюют тє, кому больше всєх надо). Мені легше - на фронті лише з початку року, та й до підарів далеко - 2 км...
Думай те!
показать весь комментарий
11.08.2025 20:23 Ответить
Ось і запитай у своєї рідні, яка служить на передку !! У чому проблема ?
показать весь комментарий
11.08.2025 20:35 Ответить
Треба, дуже треба віддати Кацапії території, і проста пєрєстать на врємя стрєлять. Бо над лаптєногими крах навис. Пуйлу потрібна пауза, і зняття санкцій. Тоді, поки тут Зельоні будуть догризати економіку України, вони зможуть створити нову ударну силу.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:15 Ответить
Скоріше їм Херсон, та Запоріжжя бо потом буде пізно !
показать весь комментарий
11.08.2025 20:25 Ответить
Петро Олексійовичу Ви мужня Людина , дякуємо Вам , шо не полишаєте нам давати надію ,за те шо Ви з Україною !!!❤️...
показать весь комментарий
11.08.2025 21:12 Ответить
Барига теж винен у всій цій ситуації. Треба було брати владу за допомогою адмін ресурсу, а не грати з дегенеративним люмпеном в демократію
показать весь комментарий
11.08.2025 21:29 Ответить
Лідору за шашлики віддяч і собі коли кнопку нажимав про пролаж землі поки мусора розганяли людей по домівкам щоб вам п ди невгорнули
показать весь комментарий
11.08.2025 21:36 Ответить
 
 