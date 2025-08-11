Прекращение огня не может обусловливаться потерей украинских территорий, - Порошенко

Накануне анонсированных переговоров на Аляске Петр Порошенко призвал объединить усилия внутри государства для совместной защиты национальных интересов.

Об этом говорится в обращении политика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС"

"Эта неделя может стать одной из решающих в вопросах войны и мира. 15 августа, в пятницу, на Аляске будут говорить о войне России против Украины и - наконец - о возможном прекращении огня. И именно сейчас чрезвычайно важно напомнить: мы - не объект торга, мы - самостоятельное, суверенное государство, которое заплатило самую высокую цену за свое право быть свободным. Приоритет команды "Европейской Солидарности" остается неизменным - победа Украины через максимальную поддержку Вооруженных сил. Но мы также понимаем: пушки могут замолчать только тогда, когда начинают говорить дипломаты. И дипломатия - это еще один фронт, где надо уметь побеждать", - сказал Порошенко.

"Первое. Мы поддерживаем полное и безусловное прекращение огня по существующей линии соприкосновения. Переговоры нуждаются в тишине. Если же это невозможно немедленно - рассматриваем промежуточный, менее желательный вариант: уже сейчас прекращение огня в воздухе и на море, но с гарантированным кратчайшим и очень сжатым переходом к режиму полной тишины. Без перерывов. Второе. Прекращение огня не может обусловливаться потерей украинских территорий. Украина не торгует своими землями. Тогда это не "соглашение о мире", а опасный прецедент, если кто-то пробует силой перекроить границы. Наши границы закреплены украинской Конституцией и являются международно признанными", - подчеркнул лидер "ЕС".

Он также в очередной раз напомнил о незыблемости принципа "Ничего об Украине без Украины", введенного с 2014-го года: "Это означает наше обязательное присутствие за любым столом переговоров. Никто не имеет права решать нашу судьбу за нашей спиной, и любые решения, касающиеся украинского суверенитета, территориальной целостности и безопасности, должны приниматься только при участии Украины. Так же ничего о безопасности Европы без Европы. Украина - часть европейской системы безопасности. Судьба континента не может решаться в переговорах между двумя государствами, какими бы влиятельными они ни были, - без нашего голоса, без голоса наших европейских партнеров".

"Четвертое. Чтобы избежать ошибок прошлого, украинская делегация должна быть усилена лучшими дипломатами и специалистами, которые пользуются доверием украинского общества и доверием наших партнеров. Нужно снять искусственные ограничения на парламентскую дипломатию, чтобы в разговоре с Конгрессом, с Администрацией США, с бизнесом и общественностью Америки звучал наконец мощный и единый украинский голос", - отметил Порошенко.

Политик подчеркивает: чем сложнее и болезненнее решения, тем больше власть обязана честно говорить с обществом. "Директивы на переговоры должны быть обсуждены в парламенте, хотя бы на уровне лидеров фракций, а не приниматься только в тишине кабинетов Банковой. Единство рождается не в условиях преследования оппозиции, журналистов или активистов, а в условиях доверия и прозрачности. Украинцы имеют право знать правду - о ситуации на фронте, о состоянии мобилизации, об экономике, об оборонном производстве, об условиях мира и международной поддержке. Правду - а не успокаивающие пропагандистские видеоролики "Единого марафона", - отмечает Порошенко.

Он в очередной раз призвал создать коалицию национального единства в парламенте: "Вместо передвижения кроватей, сформировать правительство национального спасения. Оно должно действовать очень быстро: перекрыть коррупционные схемы, прекратить мародерство и расточительство. Направить каждую гривну на фронт и непосредственно бригадам, в том числе за счет средств НДФЛ, которые платят военные. Строить фортификации на фронте и укрытия в тылу. Внедрять НАТОвские стандарты защиты жизни солдат. И наконец перевести экономику на военные рельсы. Мы должны выполнить условия, которые откроют двери к полной финансовой поддержке от наших партнеров - завершить судебную реформу, очистить прокуратуру. Перезагрузить ГБР, навсегда избавившись от "портновщины", - говорит Порошенко.

"Решения, которые принимаются в ближайшее время, будут определять судьбу не только Украины, но и будущее всей системы международной безопасности. Мы готовы говорить. Говорить так, чтобы мир услышал: Украина не сломается, не продаст свой суверенитет и никогда не променяет свободу. И как бы ни называлось место встречи - Лондон или Париж, Аляска или даже Антарктида - мы там волей народа, который воюет, чтобы победить. Решение вызовов глобальной стабильности начинается отсюда, из Украины. Пока продолжается российская война против Украины, невозможно представить возвращение к глобальному миру, безопасности и стабильности", - резюмировал Порошенко.