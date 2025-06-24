Стоит сменить переговорную команду для улучшения диалога с США, - Порошенко

Власть должна сформировать новую команду переговорщиков, которая сможет профессионально вести диалог с Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым.

"Модель поведения, которая сегодня реализуется, она не просто вредна, а угрожающая для Украины. Когда мы утверждали о том, что украинская власть имеет серьезные коммуникационные проблемы с новой администрацией Соединенных Штатов, я впервые поднял этот вопрос в октябре. И сразу же после выборов в ноябре. Это та информация, которую я получил со стороны наших американских партнеров.

Требование было очень простое, пожелание нашего стратегического партнера - уберите посла. Для этого посла двери властных институтов Соединенных Штатов закрыты", - отметил он.

По словам Порошенко, это не причина, но это повод.

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"Мое отношение к госпоже Маркаровой положительное, я ее брал в наше правительство, доверил ей соответствующие министерские позиции. Но сейчас в силу разных обстоятельств, в силу абсолютно нелепой поездки на завод по производству снарядов в Пенсильванию накануне выборов, где не было ни одного республиканца. Были позиции спикера Конгресса Джонсона, вице-президента Джей ди Вэнса, госсекретарь Рубио высказывался по этому поводу", - добавил пятый президент.

Также он назвал некомпетентными и токсичными "5-6 менеджеров", о чем писала американская пресса.

"Игнорировать это абсолютно рискованно для Украины. Я хотел бы четко подчеркнуть, что у меня нет цели сейчас критиковать власть. ... Мои претензии к власти заключаются лишь в том, что надо делать вещи, которые я предлагаю. Если их не делать, то будут последствия, которые я пытаюсь подробно описать. Я против критики без предложений", - подчеркнул Порошенко.

"Позиция первая. Надо заменить переговорную команду. Для этой команды двери в США закрыты. А цену за это платит вся страна. Не Зеленский, подчеркиваю, а вся страна. Неважно, как относится Зеленский к тем или иным членам переговорной команды. Их надо менять независимо от того", - добавил лидер "ЕС".

Также Порошенко считает, что нужно новое правительство.

"Подходы, которые продемонстрировало правительство Израиля, и успех, который оно получило. Я уже не верю в это, но пусть Зеленский поразит меня, что он способен в условиях критической ситуации для Украины сформировать такое правительство.

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Межпарламентская дипломатия - это то, что сделал Израиль, и то, что было разрушено абсолютно бессмысленными действиями, командой 5-6 менеджеров. Вы провалили, имея коммуникационные проблемы, огромное количество решений, которые надо было принимать. Лакмусовая бумажка - это последний бюджет, который принимался Соединенными Штатами. Где даже 300 миллионов долларов (для поддержки Украины - ред.) было выброшено. Мы имеем тревожные цифры, что 80% избирателей-республиканцев не в восторге от увеличения помощи Украине. Это исключительно из-за того, что мы не ведем информационную позицию", - пояснил он.

Поэтому, подытоживая сказал Порошенко, нужно правительство национального единства, парламентская дипломатия, кардинальная замена на эффективную и компетентную позицию.

Стоит перевести экономику на военные рельсы, подытожил пятый президент.

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