Попытка Зеленского передать внешнюю политику от МИД 5-6 менеджерам показывает его несостоятельность, - Геращенко

нардеп ЕС Геращенко Ирина

Давление на украинских дипломатов с целью фальсификации международных достижений пятого Президента Петра Порошенко, которое осуществляют силовики по указанию власти, ослабляет наше государство.

Об этом во время брифинга заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня издание "Буквы" опубликовало еще один скандальный материал, что ГБР обратилось с очередным пасквилем в Офис Президента, в министерство иностранных дел с требованием предоставить все инициативы президентства Порошенко с 2014 по 2019 год по деоккупации. Мы считаем, что и Зеленский должен отчитываться о своих инициативах для деоккупации и Крыма, и оккупированных Донецкой части региона, Луганской области, части Херсонской, Запорожской областей", - отметила Геращенко.

"Очевидно, что "Крымские платформы", саммиты мира - это все очень красивая картинка, но общество хочет понимать, как все это приближает страну к реальному миру. Как приближают к реальному миру подписанные 30 соглашений по безопасности", - говорит депутат.

"Мы объективно оцениваем деятельность Офиса Президента Зеленского, и действительно 24 февраля 2022 года Зеленский вспомнил, что ключевые полномочия президента - это не асфальт, не фонари на улицах и не важно, как они называются, а это - внешняя политика и армия. Очень хорошо, что он начал использовать свой актерский талант для того, чтобы общаться с миром, призывать мир поддерживать Украину. Но сегодня попытка перетянуть канат внешней политики от министерства иностранных дел на 5-6 менеджеров показывает свою недееспособность", - отмечает Геращенко.

"Конъюнктура мира меняется, меняется геополитическая ситуация, и сегодня крайне необходимо приложить все усилия для усиления коммуникации, увеличения доверия с Соединенными Штатами. Потому что при всех сложностях диалога с администрацией Трампа мы прекрасно осознаем, что без американской поддержки Украине будет очень трудно. Летом заканчивается пакет помощи, предоставленный еще администрацией Байдена. Каким будет следующий пакет помощи? Кто над этим работает? Ответ на этот вопрос зависит не только от администрации Трампа, но и от позиции Конгресса, где надо работать с республиканцами, с демократами, и от позиции и настроений американского общества", - говорит депутат.

"Когда Банковая замыкает на себе внешнюю политику и американский вектор - это не несет Украине пользу. Наоборот, это несет большие угрозы. Поэтому мы призываем президента Зеленского пересмотреть это ошибочное видение, что внешнюю политику должны осуществлять только 5-6 менеджеров, и перестать блокировать особенно американские командировки Порошенко, который имеет там контакты, авторитет, связи, и точно может, должен и готов работать над усилением украинской поддержки. Потому что сегодня мы не должны допустить разрушения антипутинской коалиции", - отмечает сопредседатель фракции "ЕС".

"К сожалению, сегодня путин пытается реализовать свой сценарий и настаивает на прямых переговорах с Украиной. Это огромная ловушка. Потому что за мирным столом должны быть Украина, потому что ничего об Украине без Украины, и это заложила наша команда в свое время. Должен быть ЕС, Европа, потому что речь идет о европейской безопасности. И должны быть Соединенные Штаты как гарант выполнения Россией ее обещаний. А когда будут переговоры один на один, прямые переговоры - то это сценарий Путина, потеря Украиной времени, промедление и перекладывание ответственности", - резюмировала Геращенко.

Геращенко Ирина (1634) МИД (7075) Порошенко Петр (19649) Европейская Солидарность (1076)
+28
За што би вовачка нє брался - всьо прєвращяєцца в гавно.
А єслі за гавно бєрьоцца, то просто тратіт мєньше сіл ©
показать весь комментарий
20.05.2025 20:04 Ответить
+22
При Ющенко з США були чудові відносини і бомби та ракети на голови не падали і сцикуни не розбігались з країни як таргани.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:07 Ответить
+20
проти Ющенка і його соратників ******* тільки зрадники-дегенерати
показать весь комментарий
20.05.2025 20:16 Ответить
Геращенко! Добре що світлину надали а то як завжди не зрозуміло хто несе маячню жінка або чоловік.
Хто б вже щось там казав. Шо робила при Ющенку? Ким була? Підросла? За рахунок чого?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:01 Ответить
проти Ющенка і його соратників ******* тільки зрадники-дегенерати
показать весь комментарий
20.05.2025 20:16 Ответить
. Та ти шо? А за кого підбурював голосувати "помаранчовий" коли набрав аж 5%?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:19 Ответить
у всяк випадку, не за овоща.
Але і не за косату ***** *****
показать весь комментарий
20.05.2025 20:28 Ответить
саме за овоща та за його Банду. І вся Шобла ющенка перебігла до овоща
показать весь комментарий
20.05.2025 20:30 Ответить
так ти ще й брехун
Отже, ти той самий 73/43%зебіл, та й смачно смокчеш в потужного менеджера ЕрЗе.
ПНХ
показать весь комментарий
20.05.2025 20:32 Ответить
якщо Ющенко волав аби всі його прихильники віддали голос за Януковича то я прихильник Зеленського?! Гарна теорія! А ще я готував замах на президента Зімбабве на користь коханки президента Габону
показать весь комментарий
20.05.2025 20:36 Ответить
Брешеш, брехлива ти зебільна мразь. Такого не було. Так, він наїзжав на косату за її мутки з газом і окремо з ******, але напряму нічого не закликав!
показать весь комментарий
20.05.2025 23:00 Ответить
угу, брешу і не зупиняюсь. став "зебілом" за президенства ющенка бо знав що колись зеленський стане президентом і тому шоколадного пинками під дупу гнав до януковича
показать весь комментарий
21.05.2025 10:59 Ответить
Я бы спросил с Ющенка за проданные им 650 танков и 150 самолетов а то Юля идет в отказ.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:35 Ответить
він наразі мешкає в своєму будинку в селищі Безрадичі, Обухівського району Київської області. Можна під'їхати маршруткою 309, яка відходить від автостанції Видубичі, біля станції метро Видбичі. В селищі будь яка людина знає де мешкає Ющенко. Влітку майже кожної суботи Ющенко приїздить на сльот антикварів в Києві на Лівобережці. Прапор в руки, іди і питай!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:39 Ответить
С конвоем.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:43 Ответить
там было 1650 танков, и 1150 самолетов
показать весь комментарий
20.05.2025 22:13 Ответить
Про це розказуй своїм казапам у Мухосранску.
А тут люди знають, що таке вибори 2010.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:22 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/02/100204_yushchenko_law_elex_is

https://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4b76cec10a96e/

https://www.holosameryky.com/a/a-49-2010-02-16-voa7/229367.html

почитай "розумнику" про свого коханця ющенка, як він продав Помаранчову революцію
показать весь комментарий
20.05.2025 21:41 Ответить
Ти такой взволнованний!
Та чи ти такий ревнивий ?
Приревнував до Ющенка?
Чи Ющенко продав Помаранчеву революцію і не віддав тобі твою долю?
Але всі біди України саме від таких тупих кугУтів як ти....
показать весь комментарий
20.05.2025 22:21 Ответить
ну так, всі біди від таких як я. ти маєш рацію. що ще цікавого напишеш?
показать весь комментарий
21.05.2025 10:57 Ответить
Друга інфа від пробютівця на проюльчиному сайті - фуфло.
Перша і третя - об'єктивні. А щоб ти в цьому не сумнівався - зацитую одну з них:
"Ющенко повторив тезу про «однаковість» двох кандидатів у сенсі несприйняття обома демократичних цінностей та залежності обох від Росії: «Вихід у другий тур Тимошенко і Януковича це найкращий російський проект з 1991 року. І ці люди, безумовно, ще знайдуть себе в цій політиці.»" І це - чиста правда. Інша правда полягає в тому, що в 2010-му Ющенко не знав, що в 2019-му ***** повторить свій фокус, з деякою відмінністю: в другий тур воени виведуть свого фаворита Зеленського; а ще точніше - забазпечать перемогу хаосу в українській політиці.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:09 Ответить
ющенко не знав, що його співпартієць, який до цього був співпартійцем кучми та зрадив його (кучму), перебіжить до януковича та зрадить його (ющенка), а потім зрадить януковича. Всі зради заради власної кишені. Це ребус для тебе. Хто цей Зрадник?
показать весь комментарий
21.05.2025 10:54 Ответить
Косата була технічним кандидатом для відтягування голосів від Ющенка, так само, як у 2014 від Порошенка.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:43 Ответить
Тимошенко - технічний кандидат? Що ти мелеш? Чи ти політикою раніше не цікавився? Якби не агітація Ющенка за Януковича, то Тимошенко б стала президентом. Та й у 2019-ому рейтинги Порошенка і Тимошенко були практично однакові. Це зараз вона вже збитий льотчик, а тоді була ще ого-го.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:42 Ответить
Віктор Ющенко: Тимошенко і Янукович - два чоботи з однієї пари
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/08/13/7189010/
показать весь комментарий
20.05.2025 22:58 Ответить
Це той, за кого ти у 2014 та 2019 голосував?
показать весь комментарий
21.05.2025 10:59 Ответить
я за цю людину не голосував Ніколи бо знаю за неї з початку 2000-х тобто майже 25 років, а більшість дізнались про нього лише в 2014 і казали що серед бандитів є добрі люди, яких в банду запхали злі люди. І "еті добріє люді" наразі прийдуть до влади і виймуть нас із багнюки. Закінчать війну і станемо всі цукерками, як на фабриці. ню-ню
показать весь комментарий
21.05.2025 11:05 Ответить
Зрозуміло...а за кого ти голосував з початку 2000-х по 2019?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:29 Ответить
Вчора цього Armando адміни деактивували.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:34 Ответить
цікаво те, що пуйлу теж вовачка не до вподоби. чому так?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:11 Ответить
При Ющенко з США були чудові відносини і бомби та ракети на голови не падали і сцикуни не розбігались з країни як таргани.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:07 Ответить
І при Янику також ... і при Кучмі
І що тепер ?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:57 Ответить
При янику окупували Крим. Це результат скорочення армії і відмови від її фінансування. Клоун теж армію фінансувати не бажав.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:15 Ответить
А при Кучмі була Тузла.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:37 Ответить
Насмішив. Краще живим бути, ніж героєм посмертно. У кожного свій вибір. Воюєш, ок, молодець. Тільки не шукай себе в інших, розчарування буде ще те.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:23 Ответить
73%- ві, як вам ваші здобутки?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:08 Ответить
В офшорах.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:24 Ответить
Ну честно говоря, пани Геращенко это ещё та фигура в политической мозаике Украины, ей бы где-то сидеть тихонечно, чтобы о ней подзабыли и никогда больше не вспоминали, бо там могут такие ушки вылезти, что мама не горюй.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:08 Ответить
Хохлокацап, ти такий же брехливий як і кацапи:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко 1 341 539 голосів, 5.45%

[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83:Ukrainian_presidential_election,_2010&redirect=no обговорити] - [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Ukrainian_presidential_election,_2010&action=edit редагувати]
Підсумок Президентських виборів в Україні 2010, перший тур 17 січня та другий тур 7 лютогоКандидатиПерший тур 17 січня 2010%Другий тур 7 лютого 2010%https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович8 686 75135.3212 481 26648.95https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлія Тимошенко6 159 82925.0511 593 35745.47https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Тігіпко3 211 25713.06https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсеній Яценюк1 711 7496.96https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко 1 341 539 голосів 5.45% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Симоненко872 9083.55https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Литвин578 8862.35https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Тягнибок352 2821.43https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Гриценко296 4131.20https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Інна Богословська102 4350.41https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Мороз95 1690.38https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Костенко54 3760.22https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Людмила Супрун47 3490.19https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василь Противсіх40 3520.16https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Пабат35 4750.14https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Ратушняк29 7960.12https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Бродський14 9910.06https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Рябоконь8 3340.03Проти всіх540 9422.201 113 0554.36Недійсні405 7891.65305 8371.19Всього24 588 26110025 493 529100Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Центральна виборча комісія Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2010#cite_note-8 [8].
показать весь комментарий
20.05.2025 22:44 Ответить
Невже ушки Геращенко більші за вуха завгоспа Єрмака, і з чим із сказаного нею ви не погоджуєтесь?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:14 Ответить
Ермак мужик толковый, а если у него есть какие то косяки, то пусть правоохранительные органы разбираются а политическую оценку и ему и его шефу Зеленскому пусть люди дадут на честных и открытых выборах.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:20 Ответить
ермак мужик! говницо зеленского подчищает
показать весь комментарий
20.05.2025 20:25 Ответить
Тай сам лайно !
показать весь комментарий
20.05.2025 20:38 Ответить
Підкажете, у чому проявилась толковість Єрмака? Конкретні приклади, будь ласка. Екокоміка? Оборона? Міжнародні відносини?
На якіх законних підставах очільник канцелярії, який НЕ Є держслужбовцем представляє Україну? Що таке Офіс презЕдента, окрім того, що складається з ригів, щоб одноосібно керувати ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентською республікою?
Про чесні вибори погомонімо?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:39 Ответить
Про выборы поговорим после войны, ставлю на победу Зеленского, процентов 80 даю смело, а вот выборы парламентские это уже другое дело, там будет очень интересно, в парламенте будет точно много военных и достаточно популистов а вот тех кто там сегодня будет очень мало. Про Ермака пусть историки подробно говорят, про его негативную и позитивную роль как серого кардинала ,но сдаётся мне что с ним Зеленский стал более крутым.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:04 Ответить
Серый Вовк - хто вам дав право недооцінювати здобутки пана Зеленського, Особистість такого масштабу на виборах повинна отримати не менш як 700 % голосів, а реально навіть і 1400% і це не межа. За що вам тільки гроші платять.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:36 Ответить
Тобто, фактів, які засвідчують досягнення Єрмака у вас немає. І їх дійсно немає. Жодного.
Відповісти, на якій підставі завгосп та його угрупування керують парламентсько- президентською республікою, ви не хочете.
Маштабність Зеленського, це підтримка УКРАЇНИ Заходом, а не культ особистості нав'язаний ОПою Єрмака та засобами інформації, на чолі з Зомбімарафоном.
Перемога на виорах Зеленського-Єрмака-Татарова за які заслуги? Можна конкретніше?
показать весь комментарий
21.05.2025 12:58 Ответить
Переговори, переговори, а за столом ті ж самі
https://www.youtube.com/watch?v=X-5utHLyYLk

Нагадаєте мені навіщо Зеленський- Єрмак так наполягали на зустрічі з х.йлом?
показать весь комментарий
21.05.2025 13:06 Ответить
Оце з бігаючими очицями - "толковий мужик"???
Мля, тоді я - крєйсєр Аврора...
показать весь комментарий
20.05.2025 20:54 Ответить
Крейсер Аврора самый мощный крейсер на свете, один раз шарахнул и 75 лет разрухи.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:12 Ответить
Не бреши, не шарахав крейсер
показать весь комментарий
20.05.2025 21:23 Ответить
Как не шарахал, а кто ж так бабахнул ?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:26 Ответить
Завдяки "толковому мужику" у нас більше не буде чесних і прозорих виборів
показать весь комментарий
20.05.2025 21:11 Ответить
Так у вас на болотах их никогда и не было. А вот в Украине легче и проще застрелиться, чем попробовать дурить народ на выборах.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:16 Ответить
Москалику,іди до біса
показать весь комментарий
20.05.2025 22:18 Ответить
Забудь,єдині,а саме головне ОСТАННІ чесні і прозорі були у 2019 році.
Більше не буде(
показать весь комментарий
20.05.2025 21:53 Ответить
Ти давай,без напусканню туману. Геращенко тільки пресс секретар була. А от у шоблі Зеленьського діючи розкрадачі бюджету. Ця ***** , за 5 років, на одному афальті вкрала річний бюджет .України.
А оскільки і цього мало, вже під час війни на " закупівлях Міноборони" , Зеленьсьй встиг вкрасти 770 млн долларі США.
Продовжують красти на мінах і навіть на неякісному гексогену!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:24 Ответить
Ти не дуже хвоста грай.
Оскільуи ти також отримуєш чорним кешем вивединим із бюджету, будеш фігурантом у кримінальним справам, відкритим після " бєгства шайки Зеленьського", після зміни влади.
Вони то втічуть, Зеленьський в Герцлію, Подоляк до родичів в москву, а вас, мікропосіпак, ніхто від слідсва спасати не буде. Хтось із вашої ферми( можливо і ти), свою 10- ку отримає..
показать весь комментарий
20.05.2025 20:41 Ответить
🤣.Чувак, ти якось стримуй свої фантазії.
Краще про дівчат кіно дивися, ніж на заношену три роки піжаму Зеленьского фантазувати.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:11 Ответить
путін -*****.
Крим -Україна.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:25 Ответить
Безусловно и бесспорно ,только я бы добавил, путин *******, чмошное и жалкое, серливое *****.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:30 Ответить
Ну і ладушкі.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:23 Ответить
Мася, всі ми будемо свідками термінової евакуації Зеленьського і шобли позакордонам. І ти також.
За великим рахунком, тобі ж все рівно від кого гроші отримувати. Надаси покази, повернеш в бюджет чорний нал- знайдеш нову ферму
показать весь комментарий
20.05.2025 23:17 Ответить
Ти знаймий із багатьма " врачамі- псхіатрамі"?
А ти зеленьку пий, нафік тобі шарлатани
показать весь комментарий
21.05.2025 11:34 Ответить
Пукни у воду більше толку буде. ПРО ЯКІ КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ ТИ ТУТ ВИПИСУЄШ,ДЕ ТИ ЖИВЕШ сіренький вовчок.Клоун бл......
показать весь комментарий
20.05.2025 21:57 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 20:09 Ответить
А що, передати зовнішню політику від карьєрних дипломатів випусникам курсів у Трускавіці це дійсно прорив. Тим паче, що ті особи аж ніяк не обтяжені статусом державних службовців!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:11 Ответить
Отож вся ця анархо-махновщина з 4-5 менеджерами, до добра не приведе. Потрібна централізація, як в судах де є один відповідальний - Портнов, чи в правоохоронних органах - Татаров. Знущатись з Конституції, та "на повну", ніяких напівмір з 4-5 менеджерами. Всю владу Єрмаку! Або його брату.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:14 Ответить
Гундосий своєю бездіяльністью, чи діяльністью на ворога і привів велику війну в Україну. Його потрібно судити з його 5-6 менеджерами.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:20 Ответить
Мапи окупованих територій,станом на2014,2019 й 2025 рік є у вільному доступі-ДБР може ознайомитись! І не лише ДБР! А ще "Мінські домовленості"-це те про що,нині,можна лише мріяти,теперішнім "менагерам" такий пілотаж недоступний за визначенням!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:20 Ответить
Степан Хмара у верховній зраді усе сказав для чого протягнули лідора для влади.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:22 Ответить
У 2002 році був https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/390/5 обраний до Верховної Ради 4 скликання від https://www.chesno.org/party/197/ Блоку Юлії Тимошенко (№ 10 в списку), як член партії. Член комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

У 2001 році партія Хмари УКРП саморозпустилась та увійшла до складу https://www.chesno.org/party/197/ Блоку Юлії Тимошенко. У партії Хмара був заступником голови https://www.chesno.org/politician/26674/ Юлії Тимошенко.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:47 Ответить
ого ,яка подміна фактів ...ви шо з кремля пишите ...попіднімали вас ,на захист 🤡... ага сьогодні українцям набагато краще ...
показать весь комментарий
20.05.2025 22:43 Ответить
"Зеленський - підлий, хитрий та без моралі, - Степан Хмара · Зеленський прийшов не будувати чи захищати Україну, а "грабанути" все, що можна, розпродати те, що ще приносить прибуток, вкрасти більше грошей і "злиняти в теплі краї".
показать весь комментарий
20.05.2025 20:39 Ответить
Пані Ірино, Вашій партії на виборах зробили ведмежу послугу ваші місцеві феодали, які хапали лісові ділянки, озера, береги водойм...Жмотів зневажають, тому ви програли вибори.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:49 Ответить
Ну тепер то все ок?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:13 Ответить
Бачу по коментарях що якісь дрібні косяки Геращенко на стільки обурюють вкраїнчикіа що вони пробачають зе всі його пройоби.Що жми самі вибрали суїцид у 19 р,насолоджуймося
показать весь комментарий
20.05.2025 21:16 Ответить
це не спроба ,це відвертий саботаж !!! це зрада национальних інтересів України ,🤡 ворог !!!
показать весь комментарий
20.05.2025 22:41 Ответить
ну от ,як тільки 🤡зеленський дав маху ,та повилазили кремлівські вуха у нього зі штанів ,уся свора руснявих ,отримала наказ захищати свого агента , і вони не гидують нічим ,ху* ло добре платить ...головне шоб Україна не кричала, зелю Геть ...так ми його вже прокляли навіки ,разом з тими ,хто за нього топить !!!
показать весь комментарий
20.05.2025 22:50 Ответить
 
 