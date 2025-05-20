Попытка Зеленского передать внешнюю политику от МИД 5-6 менеджерам показывает его несостоятельность, - Геращенко
Давление на украинских дипломатов с целью фальсификации международных достижений пятого Президента Петра Порошенко, которое осуществляют силовики по указанию власти, ослабляет наше государство.
Об этом во время брифинга заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня издание "Буквы" опубликовало еще один скандальный материал, что ГБР обратилось с очередным пасквилем в Офис Президента, в министерство иностранных дел с требованием предоставить все инициативы президентства Порошенко с 2014 по 2019 год по деоккупации. Мы считаем, что и Зеленский должен отчитываться о своих инициативах для деоккупации и Крыма, и оккупированных Донецкой части региона, Луганской области, части Херсонской, Запорожской областей", - отметила Геращенко.
"Очевидно, что "Крымские платформы", саммиты мира - это все очень красивая картинка, но общество хочет понимать, как все это приближает страну к реальному миру. Как приближают к реальному миру подписанные 30 соглашений по безопасности", - говорит депутат.
"Мы объективно оцениваем деятельность Офиса Президента Зеленского, и действительно 24 февраля 2022 года Зеленский вспомнил, что ключевые полномочия президента - это не асфальт, не фонари на улицах и не важно, как они называются, а это - внешняя политика и армия. Очень хорошо, что он начал использовать свой актерский талант для того, чтобы общаться с миром, призывать мир поддерживать Украину. Но сегодня попытка перетянуть канат внешней политики от министерства иностранных дел на 5-6 менеджеров показывает свою недееспособность", - отмечает Геращенко.
"Конъюнктура мира меняется, меняется геополитическая ситуация, и сегодня крайне необходимо приложить все усилия для усиления коммуникации, увеличения доверия с Соединенными Штатами. Потому что при всех сложностях диалога с администрацией Трампа мы прекрасно осознаем, что без американской поддержки Украине будет очень трудно. Летом заканчивается пакет помощи, предоставленный еще администрацией Байдена. Каким будет следующий пакет помощи? Кто над этим работает? Ответ на этот вопрос зависит не только от администрации Трампа, но и от позиции Конгресса, где надо работать с республиканцами, с демократами, и от позиции и настроений американского общества", - говорит депутат.
"Когда Банковая замыкает на себе внешнюю политику и американский вектор - это не несет Украине пользу. Наоборот, это несет большие угрозы. Поэтому мы призываем президента Зеленского пересмотреть это ошибочное видение, что внешнюю политику должны осуществлять только 5-6 менеджеров, и перестать блокировать особенно американские командировки Порошенко, который имеет там контакты, авторитет, связи, и точно может, должен и готов работать над усилением украинской поддержки. Потому что сегодня мы не должны допустить разрушения антипутинской коалиции", - отмечает сопредседатель фракции "ЕС".
"К сожалению, сегодня путин пытается реализовать свой сценарий и настаивает на прямых переговорах с Украиной. Это огромная ловушка. Потому что за мирным столом должны быть Украина, потому что ничего об Украине без Украины, и это заложила наша команда в свое время. Должен быть ЕС, Европа, потому что речь идет о европейской безопасности. И должны быть Соединенные Штаты как гарант выполнения Россией ее обещаний. А когда будут переговоры один на один, прямые переговоры - то это сценарий Путина, потеря Украиной времени, промедление и перекладывание ответственности", - резюмировала Геращенко.
Хто б вже щось там казав. Шо робила при Ющенку? Ким була? Підросла? За рахунок чого?
Але і не за косату ***** *****
Отже, ти той самий 73/43%зебіл, та й смачно смокчеш в потужного менеджера ЕрЗе.
ПНХ
А тут люди знають, що таке вибори 2010.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4b76cec10a96e/
https://www.holosameryky.com/a/a-49-2010-02-16-voa7/229367.html
почитай "розумнику" про свого коханця ющенка, як він продав Помаранчову революцію
Та чи ти такий ревнивий ?
Приревнував до Ющенка?
Чи Ющенко продав Помаранчеву революцію і не віддав тобі твою долю?
Але всі біди України саме від таких тупих кугУтів як ти....
Перша і третя - об'єктивні. А щоб ти в цьому не сумнівався - зацитую одну з них:
"Ющенко повторив тезу про «однаковість» двох кандидатів у сенсі несприйняття обома демократичних цінностей та залежності обох від Росії: «Вихід у другий тур Тимошенко і Януковича це найкращий російський проект з 1991 року. І ці люди, безумовно, ще знайдуть себе в цій політиці.»" І це - чиста правда. Інша правда полягає в тому, що в 2010-му Ющенко не знав, що в 2019-му ***** повторить свій фокус, з деякою відмінністю: в другий тур воени виведуть свого фаворита Зеленського; а ще точніше - забазпечать перемогу хаосу в українській політиці.
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/08/13/7189010/
А єслі за гавно бєрьоцца, то просто тратіт мєньше сіл ©
І що тепер ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко 1 341 539 голосів, 5.45%
[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83:Ukrainian_presidential_election,_2010&redirect=no обговорити] - [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Ukrainian_presidential_election,_2010&action=edit редагувати]
На якіх законних підставах очільник канцелярії, який НЕ Є держслужбовцем представляє Україну? Що таке Офіс презЕдента, окрім того, що складається з ригів, щоб одноосібно керувати ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентською республікою?
Про чесні вибори погомонімо?
Відповісти, на якій підставі завгосп та його угрупування керують парламентсько- президентською республікою, ви не хочете.
Маштабність Зеленського, це підтримка УКРАЇНИ Заходом, а не культ особистості нав'язаний ОПою Єрмака та засобами інформації, на чолі з Зомбімарафоном.
Перемога на виорах Зеленського-Єрмака-Татарова за які заслуги? Можна конкретніше?
https://www.youtube.com/watch?v=X-5utHLyYLk
Нагадаєте мені навіщо Зеленський- Єрмак так наполягали на зустрічі з х.йлом?
Мля, тоді я - крєйсєр Аврора...
Більше не буде(
А оскільки і цього мало, вже під час війни на " закупівлях Міноборони" , Зеленьсьй встиг вкрасти 770 млн долларі США.
Продовжують красти на мінах і навіть на неякісному гексогену!
Оскільуи ти також отримуєш чорним кешем вивединим із бюджету, будеш фігурантом у кримінальним справам, відкритим після " бєгства шайки Зеленьського", після зміни влади.
Вони то втічуть, Зеленьський в Герцлію, Подоляк до родичів в москву, а вас, мікропосіпак, ніхто від слідсва спасати не буде. Хтось із вашої ферми( можливо і ти), свою 10- ку отримає..
Краще про дівчат кіно дивися, ніж на заношену три роки піжаму Зеленьского фантазувати.
Крим -Україна.
За великим рахунком, тобі ж все рівно від кого гроші отримувати. Надаси покази, повернеш в бюджет чорний нал- знайдеш нову ферму
А ти зеленьку пий, нафік тобі шарлатани
У 2001 році партія Хмари УКРП саморозпустилась та увійшла до складу https://www.chesno.org/party/197/ Блоку Юлії Тимошенко. У партії Хмара був заступником голови https://www.chesno.org/politician/26674/ Юлії Тимошенко.