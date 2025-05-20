Попытка Зеленского передать внешнюю политику от МИД 5-6 менеджерам показывает его несостоятельность, - Геращенко

Давление на украинских дипломатов с целью фальсификации международных достижений пятого Президента Петра Порошенко, которое осуществляют силовики по указанию власти, ослабляет наше государство.

Об этом во время брифинга заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня издание "Буквы" опубликовало еще один скандальный материал, что ГБР обратилось с очередным пасквилем в Офис Президента, в министерство иностранных дел с требованием предоставить все инициативы президентства Порошенко с 2014 по 2019 год по деоккупации. Мы считаем, что и Зеленский должен отчитываться о своих инициативах для деоккупации и Крыма, и оккупированных Донецкой части региона, Луганской области, части Херсонской, Запорожской областей", - отметила Геращенко.

"Очевидно, что "Крымские платформы", саммиты мира - это все очень красивая картинка, но общество хочет понимать, как все это приближает страну к реальному миру. Как приближают к реальному миру подписанные 30 соглашений по безопасности", - говорит депутат.

"Мы объективно оцениваем деятельность Офиса Президента Зеленского, и действительно 24 февраля 2022 года Зеленский вспомнил, что ключевые полномочия президента - это не асфальт, не фонари на улицах и не важно, как они называются, а это - внешняя политика и армия. Очень хорошо, что он начал использовать свой актерский талант для того, чтобы общаться с миром, призывать мир поддерживать Украину. Но сегодня попытка перетянуть канат внешней политики от министерства иностранных дел на 5-6 менеджеров показывает свою недееспособность", - отмечает Геращенко.

"Конъюнктура мира меняется, меняется геополитическая ситуация, и сегодня крайне необходимо приложить все усилия для усиления коммуникации, увеличения доверия с Соединенными Штатами. Потому что при всех сложностях диалога с администрацией Трампа мы прекрасно осознаем, что без американской поддержки Украине будет очень трудно. Летом заканчивается пакет помощи, предоставленный еще администрацией Байдена. Каким будет следующий пакет помощи? Кто над этим работает? Ответ на этот вопрос зависит не только от администрации Трампа, но и от позиции Конгресса, где надо работать с республиканцами, с демократами, и от позиции и настроений американского общества", - говорит депутат.

"Когда Банковая замыкает на себе внешнюю политику и американский вектор - это не несет Украине пользу. Наоборот, это несет большие угрозы. Поэтому мы призываем президента Зеленского пересмотреть это ошибочное видение, что внешнюю политику должны осуществлять только 5-6 менеджеров, и перестать блокировать особенно американские командировки Порошенко, который имеет там контакты, авторитет, связи, и точно может, должен и готов работать над усилением украинской поддержки. Потому что сегодня мы не должны допустить разрушения антипутинской коалиции", - отмечает сопредседатель фракции "ЕС".

"К сожалению, сегодня путин пытается реализовать свой сценарий и настаивает на прямых переговорах с Украиной. Это огромная ловушка. Потому что за мирным столом должны быть Украина, потому что ничего об Украине без Украины, и это заложила наша команда в свое время. Должен быть ЕС, Европа, потому что речь идет о европейской безопасности. И должны быть Соединенные Штаты как гарант выполнения Россией ее обещаний. А когда будут переговоры один на один, прямые переговоры - то это сценарий Путина, потеря Украиной времени, промедление и перекладывание ответственности", - резюмировала Геращенко.