УКР
Справи ДБР проти Порошенка
Спроба Зеленського передати зовнішню політику від МЗС до 5-6 менеджерів показує свою недієздатність, - Геращенко

нардепка ЄС Геращенко Ірина

Тиск на українських дипломатів з метою фальсифікації міжнародних здобутків п’ятого Президента Петра Порошенка, який здійснюють силовики за вказівкою влади, послаблює нашу державу.

Про це під час брифінгу заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні видання "Букви" опублікувало ще один скандальний матеріал, що ДБР звернулося із черговим пасквілем до Офісу Президента, до міністерства закордонних справ з вимогою надати всі ініціативи президентства Порошенка з 2014 по 2019 рік щодо деокупації. Ми вважаємо, що і Зеленський має звітувати про свої ініціативи для деокупації і Криму, і окупованих Донецької частини регіону, Луганської області, частини Херсонської, Запорізької областей", – зауважила Геращенко.

"Очевидно, що "Кримські платформи", саміти миру – це все дуже красива картинка, але суспільство хоче розуміти, як все це наближає країну до реального миру. Як наближають до реального миру підписані 30 безпекових угод", – говорить депутатка.

"Ми об’єктивно оцінюємо діяльність Офісу Президента Зеленського, і дійсно 24 лютого 2022 року Зеленський згадав, що ключові повноваження президента – це не асфальт, не ліхтарі на вулицях і не важливо, як вони називаються, а це – зовнішня політика і армія. Дуже добре, що він почав використовувати свій акторський хист для того, аби спілкуватися зі світом, закликати світ підтримувати Україну. Але сьогодні спроба перетягти канат зовнішньої політики від міністерства закордонних справ на 5-6 менеджерів показує свою недієздатність", – наголошує Геращенко.

"Кон’юнктура світу змінюється, змінюється геополітична ситуація, і сьогодні конче необхідно докласти всіх зусиль для посилення комунікації, збільшення довіри зі Сполученими Штатами. Тому що попри всі складності діалогу з адміністрацією Трампа ми чудово усвідомлюємо, що без американської підтримки Україні буде дуже важко. Влітку закінчується пакет допомоги, наданий ще адміністрацією Байдена. Яким буде наступний пакет допомоги? Хто над цим працює? Відповідь на це питання залежить не тільки від адміністрації Трампа, а й від позиції Конгресу, де треба працювати з республіканцями, з демократами, і від позиції та настроїв американського суспільства", – говорить депутатка.

"Коли Банкова засмикає на собі зовнішню політику і американський вектор – це не несе Україні користь. Навпаки, це несе великі загрози. Тому ми закликаємо президента Зеленського переглянути це хибне бачення, що зовнішню політику мають здійснювати тільки 5-6 менеджерів, і перестати блокувати особливо американські відрядження Порошенка, який має там контакти, авторитет, зв’язки, і точно може, повинен і готовий працювати над посиленням української підтримки. Тому що сьогодні ми не повинні допустити руйнування антипутінської коаліції", наголошує співголова фракції "ЄС".

"На жаль, сьогодні путін намагається реалізувати свій сценарій і наполягає на прямих переговорах з Україною. Це величезна пастка. Тому що за мирним столом мають бути Україна, бо нічого про Україну без України, і це заклала наш команда свого часу. Має бути ЄС, Європа, тому що мова йде про європейську безпеку. І мають бути Сполучені Штати як гарант виконання росією її обіцянок. А коли будуть переговори сам на сам, прямі переговори – то це сценарій путіна, втрата Україною часу, зволікання і перекладання відповідальності", – резюмувала Геращенко.

Геращенко Ірина (1154) МЗС (4248) Порошенко Петро (15226) Європейська Солідарність (1106)
+28
За што би вовачка нє брался - всьо прєвращяєцца в гавно.
А єслі за гавно бєрьоцца, то просто тратіт мєньше сіл ©
показати весь коментар
20.05.2025 20:04 Відповісти
+22
При Ющенко з США були чудові відносини і бомби та ракети на голови не падали і сцикуни не розбігались з країни як таргани.
показати весь коментар
20.05.2025 20:07 Відповісти
+20
проти Ющенка і його соратників ******* тільки зрадники-дегенерати
показати весь коментар
20.05.2025 20:16 Відповісти
Геращенко! Добре що світлину надали а то як завжди не зрозуміло хто несе маячню жінка або чоловік.
Хто б вже щось там казав. Шо робила при Ющенку? Ким була? Підросла? За рахунок чого?
показати весь коментар
20.05.2025 20:01 Відповісти
проти Ющенка і його соратників ******* тільки зрадники-дегенерати
показати весь коментар
20.05.2025 20:16 Відповісти
. Та ти шо? А за кого підбурював голосувати "помаранчовий" коли набрав аж 5%?
показати весь коментар
20.05.2025 20:19 Відповісти
у всяк випадку, не за овоща.
Але і не за косату ***** *****
показати весь коментар
20.05.2025 20:28 Відповісти
саме за овоща та за його Банду. І вся Шобла ющенка перебігла до овоща
показати весь коментар
20.05.2025 20:30 Відповісти
так ти ще й брехун
Отже, ти той самий 73/43%зебіл, та й смачно смокчеш в потужного менеджера ЕрЗе.
ПНХ
показати весь коментар
20.05.2025 20:32 Відповісти
якщо Ющенко волав аби всі його прихильники віддали голос за Януковича то я прихильник Зеленського?! Гарна теорія! А ще я готував замах на президента Зімбабве на користь коханки президента Габону
показати весь коментар
20.05.2025 20:36 Відповісти
Брешеш, брехлива ти зебільна мразь. Такого не було. Так, він наїзжав на косату за її мутки з газом і окремо з ******, але напряму нічого не закликав!
показати весь коментар
20.05.2025 23:00 Відповісти
угу, брешу і не зупиняюсь. став "зебілом" за президенства ющенка бо знав що колись зеленський стане президентом і тому шоколадного пинками під дупу гнав до януковича
показати весь коментар
21.05.2025 10:59 Відповісти
Я бы спросил с Ющенка за проданные им 650 танков и 150 самолетов а то Юля идет в отказ.
показати весь коментар
20.05.2025 20:35 Відповісти
він наразі мешкає в своєму будинку в селищі Безрадичі, Обухівського району Київської області. Можна під'їхати маршруткою 309, яка відходить від автостанції Видубичі, біля станції метро Видбичі. В селищі будь яка людина знає де мешкає Ющенко. Влітку майже кожної суботи Ющенко приїздить на сльот антикварів в Києві на Лівобережці. Прапор в руки, іди і питай!
показати весь коментар
20.05.2025 20:39 Відповісти
С конвоем.
показати весь коментар
20.05.2025 20:43 Відповісти
там было 1650 танков, и 1150 самолетов
показати весь коментар
20.05.2025 22:13 Відповісти
Про це розказуй своїм казапам у Мухосранску.
А тут люди знають, що таке вибори 2010.
показати весь коментар
20.05.2025 21:22 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/02/100204_yushchenko_law_elex_is

https://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4b76cec10a96e/

https://www.holosameryky.com/a/a-49-2010-02-16-voa7/229367.html

почитай "розумнику" про свого коханця ющенка, як він продав Помаранчову революцію
показати весь коментар
20.05.2025 21:41 Відповісти
Ти такой взволнованний!
Та чи ти такий ревнивий ?
Приревнував до Ющенка?
Чи Ющенко продав Помаранчеву революцію і не віддав тобі твою долю?
Але всі біди України саме від таких тупих кугУтів як ти....
показати весь коментар
20.05.2025 22:21 Відповісти
ну так, всі біди від таких як я. ти маєш рацію. що ще цікавого напишеш?
показати весь коментар
21.05.2025 10:57 Відповісти
Друга інфа від пробютівця на проюльчиному сайті - фуфло.
Перша і третя - об'єктивні. А щоб ти в цьому не сумнівався - зацитую одну з них:
"Ющенко повторив тезу про «однаковість» двох кандидатів у сенсі несприйняття обома демократичних цінностей та залежності обох від Росії: «Вихід у другий тур Тимошенко і Януковича це найкращий російський проект з 1991 року. І ці люди, безумовно, ще знайдуть себе в цій політиці.»" І це - чиста правда. Інша правда полягає в тому, що в 2010-му Ющенко не знав, що в 2019-му ***** повторить свій фокус, з деякою відмінністю: в другий тур воени виведуть свого фаворита Зеленського; а ще точніше - забазпечать перемогу хаосу в українській політиці.
показати весь коментар
20.05.2025 23:09 Відповісти
ющенко не знав, що його співпартієць, який до цього був співпартійцем кучми та зрадив його (кучму), перебіжить до януковича та зрадить його (ющенка), а потім зрадить януковича. Всі зради заради власної кишені. Це ребус для тебе. Хто цей Зрадник?
показати весь коментар
21.05.2025 10:54 Відповісти
Косата була технічним кандидатом для відтягування голосів від Ющенка, так само, як у 2014 від Порошенка.
показати весь коментар
20.05.2025 20:43 Відповісти
Тимошенко - технічний кандидат? Що ти мелеш? Чи ти політикою раніше не цікавився? Якби не агітація Ющенка за Януковича, то Тимошенко б стала президентом. Та й у 2019-ому рейтинги Порошенка і Тимошенко були практично однакові. Це зараз вона вже збитий льотчик, а тоді була ще ого-го.
показати весь коментар
20.05.2025 22:42 Відповісти
Віктор Ющенко: Тимошенко і Янукович - два чоботи з однієї пари
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/08/13/7189010/
показати весь коментар
20.05.2025 22:58 Відповісти
Це той, за кого ти у 2014 та 2019 голосував?
показати весь коментар
21.05.2025 10:59 Відповісти
я за цю людину не голосував Ніколи бо знаю за неї з початку 2000-х тобто майже 25 років, а більшість дізнались про нього лише в 2014 і казали що серед бандитів є добрі люди, яких в банду запхали злі люди. І "еті добріє люді" наразі прийдуть до влади і виймуть нас із багнюки. Закінчать війну і станемо всі цукерками, як на фабриці. ню-ню
показати весь коментар
21.05.2025 11:05 Відповісти
Зрозуміло...а за кого ти голосував з початку 2000-х по 2019?
показати весь коментар
21.05.2025 11:29 Відповісти
Вчора цього Armando адміни деактивували.
показати весь коментар
22.05.2025 17:34 Відповісти
За што би вовачка нє брался - всьо прєвращяєцца в гавно.
А єслі за гавно бєрьоцца, то просто тратіт мєньше сіл ©
показати весь коментар
20.05.2025 20:04 Відповісти
цікаво те, що пуйлу теж вовачка не до вподоби. чому так?
показати весь коментар
21.05.2025 11:11 Відповісти
При Ющенко з США були чудові відносини і бомби та ракети на голови не падали і сцикуни не розбігались з країни як таргани.
показати весь коментар
20.05.2025 20:07 Відповісти
І при Янику також ... і при Кучмі
І що тепер ?
показати весь коментар
20.05.2025 21:57 Відповісти
При янику окупували Крим. Це результат скорочення армії і відмови від її фінансування. Клоун теж армію фінансувати не бажав.
показати весь коментар
20.05.2025 22:15 Відповісти
А при Кучмі була Тузла.
показати весь коментар
20.05.2025 22:37 Відповісти
Насмішив. Краще живим бути, ніж героєм посмертно. У кожного свій вибір. Воюєш, ок, молодець. Тільки не шукай себе в інших, розчарування буде ще те.
показати весь коментар
20.05.2025 23:23 Відповісти
73%- ві, як вам ваші здобутки?
показати весь коментар
20.05.2025 20:08 Відповісти
В офшорах.
показати весь коментар
20.05.2025 21:24 Відповісти
Ну честно говоря, пани Геращенко это ещё та фигура в политической мозаике Украины, ей бы где-то сидеть тихонечно, чтобы о ней подзабыли и никогда больше не вспоминали, бо там могут такие ушки вылезти, что мама не горюй.
показати весь коментар
20.05.2025 20:08 Відповісти
Хохлокацап, ти такий же брехливий як і кацапи:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко 1 341 539 голосів, 5.45%

[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83:Ukrainian_presidential_election,_2010&redirect=no обговорити] - [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Ukrainian_presidential_election,_2010&action=edit редагувати]
Підсумок Президентських виборів в Україні 2010, перший тур 17 січня та другий тур 7 лютогоКандидатиПерший тур 17 січня 2010%Другий тур 7 лютого 2010%https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович8 686 75135.3212 481 26648.95https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлія Тимошенко6 159 82925.0511 593 35745.47https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Тігіпко3 211 25713.06https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсеній Яценюк1 711 7496.96https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко 1 341 539 голосів 5.45% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Симоненко872 9083.55https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Литвин578 8862.35https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Тягнибок352 2821.43https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Гриценко296 4131.20https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Інна Богословська102 4350.41https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Мороз95 1690.38https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Костенко54 3760.22https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Людмила Супрун47 3490.19https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василь Противсіх40 3520.16https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Пабат35 4750.14https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Ратушняк29 7960.12https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Бродський14 9910.06https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Рябоконь8 3340.03Проти всіх540 9422.201 113 0554.36Недійсні405 7891.65305 8371.19Всього24 588 26110025 493 529100Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Центральна виборча комісія Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2010#cite_note-8 [8].
показати весь коментар
20.05.2025 22:44 Відповісти
Невже ушки Геращенко більші за вуха завгоспа Єрмака, і з чим із сказаного нею ви не погоджуєтесь?
показати весь коментар
20.05.2025 20:14 Відповісти
Ермак мужик толковый, а если у него есть какие то косяки, то пусть правоохранительные органы разбираются а политическую оценку и ему и его шефу Зеленскому пусть люди дадут на честных и открытых выборах.
показати весь коментар
20.05.2025 20:20 Відповісти
ермак мужик! говницо зеленского подчищает
показати весь коментар
20.05.2025 20:25 Відповісти
Тай сам лайно !
показати весь коментар
20.05.2025 20:38 Відповісти
Підкажете, у чому проявилась толковість Єрмака? Конкретні приклади, будь ласка. Екокоміка? Оборона? Міжнародні відносини?
На якіх законних підставах очільник канцелярії, який НЕ Є держслужбовцем представляє Україну? Що таке Офіс презЕдента, окрім того, що складається з ригів, щоб одноосібно керувати ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентською республікою?
Про чесні вибори погомонімо?
показати весь коментар
20.05.2025 20:39 Відповісти
Про выборы поговорим после войны, ставлю на победу Зеленского, процентов 80 даю смело, а вот выборы парламентские это уже другое дело, там будет очень интересно, в парламенте будет точно много военных и достаточно популистов а вот тех кто там сегодня будет очень мало. Про Ермака пусть историки подробно говорят, про его негативную и позитивную роль как серого кардинала ,но сдаётся мне что с ним Зеленский стал более крутым.
показати весь коментар
20.05.2025 21:04 Відповісти
Серый Вовк - хто вам дав право недооцінювати здобутки пана Зеленського, Особистість такого масштабу на виборах повинна отримати не менш як 700 % голосів, а реально навіть і 1400% і це не межа. За що вам тільки гроші платять.
показати весь коментар
20.05.2025 21:36 Відповісти
Тобто, фактів, які засвідчують досягнення Єрмака у вас немає. І їх дійсно немає. Жодного.
Відповісти, на якій підставі завгосп та його угрупування керують парламентсько- президентською республікою, ви не хочете.
Маштабність Зеленського, це підтримка УКРАЇНИ Заходом, а не культ особистості нав'язаний ОПою Єрмака та засобами інформації, на чолі з Зомбімарафоном.
Перемога на виорах Зеленського-Єрмака-Татарова за які заслуги? Можна конкретніше?
показати весь коментар
21.05.2025 12:58 Відповісти
Переговори, переговори, а за столом ті ж самі
https://www.youtube.com/watch?v=X-5utHLyYLk

Нагадаєте мені навіщо Зеленський- Єрмак так наполягали на зустрічі з х.йлом?
показати весь коментар
21.05.2025 13:06 Відповісти
Оце з бігаючими очицями - "толковий мужик"???
Мля, тоді я - крєйсєр Аврора...
показати весь коментар
20.05.2025 20:54 Відповісти
Крейсер Аврора самый мощный крейсер на свете, один раз шарахнул и 75 лет разрухи.
показати весь коментар
20.05.2025 21:12 Відповісти
Не бреши, не шарахав крейсер
показати весь коментар
20.05.2025 21:23 Відповісти
Как не шарахал, а кто ж так бабахнул ?
показати весь коментар
20.05.2025 21:26 Відповісти
Завдяки "толковому мужику" у нас більше не буде чесних і прозорих виборів
показати весь коментар
20.05.2025 21:11 Відповісти
Так у вас на болотах их никогда и не было. А вот в Украине легче и проще застрелиться, чем попробовать дурить народ на выборах.
показати весь коментар
20.05.2025 21:16 Відповісти
Москалику,іди до біса
показати весь коментар
20.05.2025 22:18 Відповісти
Забудь,єдині,а саме головне ОСТАННІ чесні і прозорі були у 2019 році.
Більше не буде(
показати весь коментар
20.05.2025 21:53 Відповісти
Ти давай,без напусканню туману. Геращенко тільки пресс секретар була. А от у шоблі Зеленьського діючи розкрадачі бюджету. Ця ***** , за 5 років, на одному афальті вкрала річний бюджет .України.
А оскільки і цього мало, вже під час війни на " закупівлях Міноборони" , Зеленьсьй встиг вкрасти 770 млн долларі США.
Продовжують красти на мінах і навіть на неякісному гексогену!
показати весь коментар
20.05.2025 20:24 Відповісти
Ти не дуже хвоста грай.
Оскільуи ти також отримуєш чорним кешем вивединим із бюджету, будеш фігурантом у кримінальним справам, відкритим після " бєгства шайки Зеленьського", після зміни влади.
Вони то втічуть, Зеленьський в Герцлію, Подоляк до родичів в москву, а вас, мікропосіпак, ніхто від слідсва спасати не буде. Хтось із вашої ферми( можливо і ти), свою 10- ку отримає..
показати весь коментар
20.05.2025 20:41 Відповісти
🤣.Чувак, ти якось стримуй свої фантазії.
Краще про дівчат кіно дивися, ніж на заношену три роки піжаму Зеленьского фантазувати.
показати весь коментар
20.05.2025 21:11 Відповісти
путін -*****.
Крим -Україна.
показати весь коментар
20.05.2025 21:25 Відповісти
Безусловно и бесспорно ,только я бы добавил, путин *******, чмошное и жалкое, серливое *****.
показати весь коментар
20.05.2025 21:30 Відповісти
Ну і ладушкі.
показати весь коментар
20.05.2025 22:23 Відповісти
Мася, всі ми будемо свідками термінової евакуації Зеленьського і шобли позакордонам. І ти також.
За великим рахунком, тобі ж все рівно від кого гроші отримувати. Надаси покази, повернеш в бюджет чорний нал- знайдеш нову ферму
показати весь коментар
20.05.2025 23:17 Відповісти
Ти знаймий із багатьма " врачамі- псхіатрамі"?
А ти зеленьку пий, нафік тобі шарлатани
показати весь коментар
21.05.2025 11:34 Відповісти
Пукни у воду більше толку буде. ПРО ЯКІ КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ ТИ ТУТ ВИПИСУЄШ,ДЕ ТИ ЖИВЕШ сіренький вовчок.Клоун бл......
показати весь коментар
20.05.2025 21:57 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 20:09 Відповісти
А що, передати зовнішню політику від карьєрних дипломатів випусникам курсів у Трускавіці це дійсно прорив. Тим паче, що ті особи аж ніяк не обтяжені статусом державних службовців!
показати весь коментар
20.05.2025 20:11 Відповісти
Отож вся ця анархо-махновщина з 4-5 менеджерами, до добра не приведе. Потрібна централізація, як в судах де є один відповідальний - Портнов, чи в правоохоронних органах - Татаров. Знущатись з Конституції, та "на повну", ніяких напівмір з 4-5 менеджерами. Всю владу Єрмаку! Або його брату.
показати весь коментар
20.05.2025 20:14 Відповісти
Гундосий своєю бездіяльністью, чи діяльністью на ворога і привів велику війну в Україну. Його потрібно судити з його 5-6 менеджерами.
показати весь коментар
20.05.2025 20:20 Відповісти
Мапи окупованих територій,станом на2014,2019 й 2025 рік є у вільному доступі-ДБР може ознайомитись! І не лише ДБР! А ще "Мінські домовленості"-це те про що,нині,можна лише мріяти,теперішнім "менагерам" такий пілотаж недоступний за визначенням!
показати весь коментар
20.05.2025 20:20 Відповісти
Степан Хмара у верховній зраді усе сказав для чого протягнули лідора для влади.
показати весь коментар
20.05.2025 20:22 Відповісти
У 2002 році був https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/390/5 обраний до Верховної Ради 4 скликання від https://www.chesno.org/party/197/ Блоку Юлії Тимошенко (№ 10 в списку), як член партії. Член комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

У 2001 році партія Хмари УКРП саморозпустилась та увійшла до складу https://www.chesno.org/party/197/ Блоку Юлії Тимошенко. У партії Хмара був заступником голови https://www.chesno.org/politician/26674/ Юлії Тимошенко.
показати весь коментар
20.05.2025 20:47 Відповісти
ого ,яка подміна фактів ...ви шо з кремля пишите ...попіднімали вас ,на захист 🤡... ага сьогодні українцям набагато краще ...
показати весь коментар
20.05.2025 22:43 Відповісти
"Зеленський - підлий, хитрий та без моралі, - Степан Хмара · Зеленський прийшов не будувати чи захищати Україну, а "грабанути" все, що можна, розпродати те, що ще приносить прибуток, вкрасти більше грошей і "злиняти в теплі краї".
показати весь коментар
20.05.2025 20:39 Відповісти
Пані Ірино, Вашій партії на виборах зробили ведмежу послугу ваші місцеві феодали, які хапали лісові ділянки, озера, береги водойм...Жмотів зневажають, тому ви програли вибори.
показати весь коментар
20.05.2025 20:49 Відповісти
Ну тепер то все ок?
показати весь коментар
20.05.2025 21:13 Відповісти
Бачу по коментарях що якісь дрібні косяки Геращенко на стільки обурюють вкраїнчикіа що вони пробачають зе всі його пройоби.Що жми самі вибрали суїцид у 19 р,насолоджуймося
показати весь коментар
20.05.2025 21:16 Відповісти
це не спроба ,це відвертий саботаж !!! це зрада национальних інтересів України ,🤡 ворог !!!
показати весь коментар
20.05.2025 22:41 Відповісти
ну от ,як тільки 🤡зеленський дав маху ,та повилазили кремлівські вуха у нього зі штанів ,уся свора руснявих ,отримала наказ захищати свого агента , і вони не гидують нічим ,ху* ло добре платить ...головне шоб Україна не кричала, зелю Геть ...так ми його вже прокляли навіки ,разом з тими ,хто за нього топить !!!
показати весь коментар
20.05.2025 22:50 Відповісти
 
 