Спроба Зеленського передати зовнішню політику від МЗС до 5-6 менеджерів показує свою недієздатність, - Геращенко
Тиск на українських дипломатів з метою фальсифікації міжнародних здобутків п’ятого Президента Петра Порошенка, який здійснюють силовики за вказівкою влади, послаблює нашу державу.
Про це під час брифінгу заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні видання "Букви" опублікувало ще один скандальний матеріал, що ДБР звернулося із черговим пасквілем до Офісу Президента, до міністерства закордонних справ з вимогою надати всі ініціативи президентства Порошенка з 2014 по 2019 рік щодо деокупації. Ми вважаємо, що і Зеленський має звітувати про свої ініціативи для деокупації і Криму, і окупованих Донецької частини регіону, Луганської області, частини Херсонської, Запорізької областей", – зауважила Геращенко.
"Очевидно, що "Кримські платформи", саміти миру – це все дуже красива картинка, але суспільство хоче розуміти, як все це наближає країну до реального миру. Як наближають до реального миру підписані 30 безпекових угод", – говорить депутатка.
"Ми об’єктивно оцінюємо діяльність Офісу Президента Зеленського, і дійсно 24 лютого 2022 року Зеленський згадав, що ключові повноваження президента – це не асфальт, не ліхтарі на вулицях і не важливо, як вони називаються, а це – зовнішня політика і армія. Дуже добре, що він почав використовувати свій акторський хист для того, аби спілкуватися зі світом, закликати світ підтримувати Україну. Але сьогодні спроба перетягти канат зовнішньої політики від міністерства закордонних справ на 5-6 менеджерів показує свою недієздатність", – наголошує Геращенко.
"Кон’юнктура світу змінюється, змінюється геополітична ситуація, і сьогодні конче необхідно докласти всіх зусиль для посилення комунікації, збільшення довіри зі Сполученими Штатами. Тому що попри всі складності діалогу з адміністрацією Трампа ми чудово усвідомлюємо, що без американської підтримки Україні буде дуже важко. Влітку закінчується пакет допомоги, наданий ще адміністрацією Байдена. Яким буде наступний пакет допомоги? Хто над цим працює? Відповідь на це питання залежить не тільки від адміністрації Трампа, а й від позиції Конгресу, де треба працювати з республіканцями, з демократами, і від позиції та настроїв американського суспільства", – говорить депутатка.
"Коли Банкова засмикає на собі зовнішню політику і американський вектор – це не несе Україні користь. Навпаки, це несе великі загрози. Тому ми закликаємо президента Зеленського переглянути це хибне бачення, що зовнішню політику мають здійснювати тільки 5-6 менеджерів, і перестати блокувати особливо американські відрядження Порошенка, який має там контакти, авторитет, зв’язки, і точно може, повинен і готовий працювати над посиленням української підтримки. Тому що сьогодні ми не повинні допустити руйнування антипутінської коаліції", наголошує співголова фракції "ЄС".
"На жаль, сьогодні путін намагається реалізувати свій сценарій і наполягає на прямих переговорах з Україною. Це величезна пастка. Тому що за мирним столом мають бути Україна, бо нічого про Україну без України, і це заклала наш команда свого часу. Має бути ЄС, Європа, тому що мова йде про європейську безпеку. І мають бути Сполучені Штати як гарант виконання росією її обіцянок. А коли будуть переговори сам на сам, прямі переговори – то це сценарій путіна, втрата Україною часу, зволікання і перекладання відповідальності", – резюмувала Геращенко.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4b76cec10a96e/
https://www.holosameryky.com/a/a-49-2010-02-16-voa7/229367.html
Перша і третя - об'єктивні. А щоб ти в цьому не сумнівався - зацитую одну з них:
"Ющенко повторив тезу про «однаковість» двох кандидатів у сенсі несприйняття обома демократичних цінностей та залежності обох від Росії: «Вихід у другий тур Тимошенко і Януковича це найкращий російський проект з 1991 року. І ці люди, безумовно, ще знайдуть себе в цій політиці.»"
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/08/13/7189010/
Віктор Ющенко 1 341 539 голосів, 5.45%
[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83:Ukrainian_presidential_election,_2010&redirect=no обговорити] - [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Ukrainian_presidential_election,_2010&action=edit редагувати]
Підсумок Президентських виборів в Україні 2010, перший тур 17 січня та другий тур 7 лютого

Кандидати | Перший тур 17 січня 2010 | % | Другий тур 7 лютого 2010 | %
Віктор Янукович | 8 686 751 | 35.32 | 12 481 266 | 48.95
Юлія Тимошенко | 6 159 829 | 25.05 | 11 593 357 | 45.47
Сергій Тігіпко | 3 211 257 | 13.06 | | 
Арсеній Яценюк | 1 711 749 | 6.96 | | 
Віктор Ющенко | 1 341 539 | 5.45 | | 
Петро Симоненко | 872 908 | 3.55 | | 
Володимир Литвин | 578 886 | 2.35 | | 
Олег Тягнибок | 352 282 | 1.43 | | 
Анатолій Гриценко | 296 413 | 1.20 | | 
Інна Богословська | 102 435 | 0.41 | | 
Олександр Мороз | 95 169 | 0.38 | | 
Юрій Костенко | 54 376 | 0.22 | | 
Людмила Супрун | 47 349 | 0.19 | | 
Василь Противсіх | 40 352 | 0.16 | | 
Олександр Пабат | 35 475 | 0.14 | | 
Сергій Ратушняк | 29 796 | 0.12 | | 
Михайло Бродський | 14 991 | 0.06 | | 
Олег Рябоконь | 8 334 | 0.03 | | 
Проти всіх | 540 942 | 2.20 | 1 113 055 | 4.36
Недійсні | 405 789 | 1.65 | 305 837 | 1.19
Всього | 24 588 261 | 100 | 25 493 529 | 100
