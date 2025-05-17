Переговори для Путіна - теж спосіб ведення війни. Йому не можна довіряти, він професійний брехун, - Порошенко
Петро Порошенко в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica сказав, що Путін лише створює ілюзію переговорів, насправді це для російського диктатора спосіб продовження війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
"Путін вважає мирні переговори іншим способом ведення війни. У Туреччині він створює ілюзію дипломатії, продовжуючи вести військові дії. Ми не бачили жодних конкретних ознак того, що Росія прагне справедливого чи тривалого миру. Це не початок переговорів, а продовження війни іншими засобами", - зазначав Порошенко.
Він також зауважив, що Путіну ніколи не можна довіряти.
"Я мав два десятки зустрічей. Ніколи, повторюю, ніколи наодинці з ним. Я завжди був зі своїми партнерами. Ви ніколи не повинні довіряти йому. Він професійний брехун", - говорить лідер партії.
"Як президент я встановив два принципи: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Україна - єдиний щит, за допомогою якого Європа може виграти кілька років, перевівши економіку на військові рейки, щоб зупинити агресію проти Європи. Україна залежить від Європи, а Європа від України", - говорить Порошенко.
Він також нагадав про червоні лінії, перетин яких для України неприйнятний: "те саме, що й у Мінських угодах: жодних компромісів щодо національного суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, санкції до повного виконання домовленостей і майбутній вступ України до НАТО та ЄС".
Порошенко вважає, що західні партнери мають дати чіткий меседж Путіну: або припинення вогню на 30 днів, початок реальних переговорів і визначення шляху припинення війни, або в гру вступає план Б, який означає необмежену військову допомогу для України.
"Ідея "плану Б" належить Трампу. Треба пояснити Путіну, що буде, якщо він не підкориться. Іншого шляху немає", – вважає Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сідєлец трохи злякався і не відмовився підписувати капітуляцію
Але Порох Президент і досвічений дипломат , він розуміє що краще 1 раз похвалити нарциса-психопата ніж місяцями випрошувати допомогу
На днях появилось короткое видео, в котором президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский за рулем автомобиля Tesla рассказывает, за кого надо голосовать на выборах, чтобы все в стране стало хорошо.
Ну що 73% як вам ?
Бо: «Хочеш миру-готуйся до війни»
Тому з 2014-по 2019 наші міста не знищували шахеди, калібри, іскандери, і інша кацапська залізна смерть.
Бо ***** сцялося Порошенка.
Ті що в другому турі переметнулись до слуг, щоб не дати Порошенку перемогти.
І при ньому БУЛО
Був безвіз, люди відпочивали в Турції, Єгипті, долар був по 24 грн.
Всього лише підпис Володимира Зеленського.
Засновниками Партії Регіонів були Рибак і Азаров.
У Вас вже ознаки деменції.
Кон'юктура?
А «Порошенко создатєль Партіі Рєгіонов» - всьо ?
Але для тих, хто повторює цю брехню, то "партія регіонів" для них має бути еталоном, а не якоюсь червоною ганчіркою, бо майже вся команда "слуг", які є партією Зеленського були членами "партії регіонів", або помічниками членів цієї партії. Із них сьогодні складається вся ОПа, уряд, парламент і військово-цивільні адміністрації.
23:52, https://strana.today/archive/day=2018-1-17.html 17 января 2018
Экс-премьер министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров:
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
В ноябре 2001 года главы пяти политических партий Украины - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Николай Азаров от «Партии регионов», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Гладий от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Аграрной партии Украины», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолий Кинах от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Партии промышленников и предпринимателей Украины», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерий Пустовойтенко от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народно-демократической партии» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Тигипко от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Трудовой Украины» подписали соглашение об участии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2002) парламентских выборах 2002 года единым блоком под названием «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83! За единую Украину!», возглавил его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Литвин, ...
В том же месяце Порошенко и его партия «Солидарность» покинули «Партию регионов», примкнув к избирательному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB блоку Виктора Ющенко «Наша Украина».
Азаров: Порошенко обдурив мене - не здав документів, не ліквідував "Солідарності"
Азаров заявив, що про Порошенка в нього була "вкрай негативна думка"
Партія "Солідарність" мала увійти в Партію регіонів, але її очільник Петро Порошенко не здав документів. Про це в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону повідомив експрем'єр України, утікач Микола Азаров.
П'ятий президент України Петро Порошенко не дотримав обіцянки ліквідувати партію "Солідарність" для входження в Партію регіонів. Про це експрем'єр-міністр України, утікач Микола Азаров заявив у спеціальному проєкті засновника видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона і телеканала "Наш".
"У моєму кабінеті я йому вручив статутні документи на партію "Солідарність". Цю партію створили два донецькі хлопці: Саша Болдирєв і Юрій Болдирєв, - і вона ледве животіла. Я думав, що треба знайти якогось спонсора, який міг би, значить, вкласти певний ресурс у розкручування цієї політичної партії, щоб надалі вона влилася у створювану мною велику Партію регіонів. Туди увійшли Партія праці, Партія пенсіонерів, партія "За красиву Україну", ще якісь партії... І був розрахунок, щоб увійшла партія "Солідарність" Порошенка", - розповів експрем'єр.
За його словами, Порошенка йому відрекомендували як "принципового хлопця, який хоче брати участь у політиці, успішного бізнесмена".
"Не викликав він у мене довіри, але ось таке доручення йому дали... Розрахунок був на те, що після установчого з'їзду Порошенко піде в Мін'юст і здасть документи "Солідарності" для ліквідації у зв'язку із входженням партії в Партію регіонів. На з'їзді партії, коли я Порошенка запропонував обрати заступником голови Партії регіонів як одного з керівників "Солідарності", його абсолютно ніхто не знав і не проголосували за затвердження... Тоді я повторно, так би мовити, поставив питання на голосування, користуючись своїм авторитетом, скажімо так, схилив делегатів з'їзду зробити його заступником. Він обдурив мене - не здав документів, не ліквідував "Солідарності", і ось уже майже 20 років із цією "Солідарністю" носиться у різних варіантах", - зазначив Азаров.
Він заявив, що про Порошенка в нього була "вкрай негативна думка".
Порошенко зі своєю "Партією "Солідарність" були в коаліції з "Нашою Україною", а не с "партиією регіорнів" і на вибори йшов з цією політичною силою. Сьогодні ця партія називається "ЄС".
Ну прямо, як у чатрулетці Vox Veritatis, тільки но Віталій Олександрович задає конкретне питання борзому кацапу, як той мельк! І зник!
Це про нєї мова?