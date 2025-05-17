Переговори для Путіна - теж спосіб ведення війни. Йому не можна довіряти, він професійний брехун, - Порошенко

Петро Порошенко в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica сказав, що Путін лише створює ілюзію переговорів, насправді це для російського диктатора спосіб продовження війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Путін вважає мирні переговори іншим способом ведення війни. У Туреччині він створює ілюзію дипломатії, продовжуючи вести військові дії. Ми не бачили жодних конкретних ознак того, що Росія прагне справедливого чи тривалого миру. Це не початок переговорів, а продовження війни іншими засобами", - зазначав Порошенко.

Він також зауважив, що Путіну ніколи не можна довіряти.

"Я мав два десятки зустрічей. Ніколи, повторюю, ніколи наодинці з ним. Я завжди був зі своїми партнерами. Ви ніколи не повинні довіряти йому. Він професійний брехун", - говорить лідер партії.

"Як президент я встановив два принципи: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Україна - єдиний щит, за допомогою якого Європа може виграти кілька років, перевівши економіку на військові рейки, щоб зупинити агресію проти Європи. Україна залежить від Європи, а Європа від України", - говорить Порошенко.

Він також нагадав про червоні лінії, перетин яких для України неприйнятний: "те саме, що й у Мінських угодах: жодних компромісів щодо національного суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, санкції до повного виконання домовленостей і майбутній вступ України до НАТО та ЄС".

Порошенко вважає, що західні партнери мають дати чіткий меседж Путіну: або припинення вогню на 30 днів, початок реальних переговорів і визначення шляху припинення війни, або в гру вступає план Б, який означає необмежену військову допомогу для України.

"Ідея "плану Б" належить Трампу. Треба пояснити Путіну, що буде, якщо він не підкориться. Іншого шляху немає", – вважає Петро Порошенко.