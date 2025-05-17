УКР
Переговори для Путіна - теж спосіб ведення війни. Йому не можна довіряти, він професійний брехун, - Порошенко

порошенко про путіна

Петро Порошенко в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica сказав, що Путін лише створює ілюзію переговорів, насправді це для російського диктатора спосіб продовження війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Путін вважає мирні переговори іншим способом ведення війни. У Туреччині він створює ілюзію дипломатії, продовжуючи вести військові дії. Ми не бачили жодних конкретних ознак того, що Росія прагне справедливого чи тривалого миру. Це не початок переговорів, а продовження війни іншими засобами", - зазначав Порошенко.

Він також зауважив, що Путіну ніколи не можна довіряти.

"Я мав два десятки зустрічей. Ніколи, повторюю, ніколи наодинці з ним. Я завжди був зі своїми партнерами. Ви ніколи не повинні довіряти йому. Він професійний брехун", - говорить лідер партії.

"Як президент я встановив два принципи: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Україна - єдиний щит, за допомогою якого Європа може виграти кілька років, перевівши економіку на військові рейки, щоб зупинити агресію проти Європи. Україна залежить від Європи, а Європа від України", - говорить Порошенко.

Він також нагадав про червоні лінії, перетин яких для України неприйнятний: "те саме, що й у Мінських угодах: жодних компромісів щодо національного суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, санкції до повного виконання домовленостей і майбутній вступ України до НАТО та ЄС".

Також читайте: Порошенко закликав припинити транзит російської нафти через "Дружбу": Щодня РФ отримує $20 млн

Порошенко вважає, що західні партнери мають дати чіткий меседж Путіну: або припинення вогню на 30 днів, початок реальних переговорів і визначення шляху припинення війни, або в гру вступає план Б, який означає необмежену військову допомогу для України.

"Ідея "плану Б" належить Трампу. Треба пояснити Путіну, що буде, якщо він не підкориться. Іншого шляху немає", – вважає Петро Порошенко.

перемовини (3067) Порошенко Петро (15225) путін володимир (24655) Трамп Дональд (6972)
+18
Характерний момент - мінські домовленості досі поперек пельки і путіну і зеленському. Може саме тому лише дві людини на планеті запровадили санкції проти 5 Президента України і це знову путін та зеленський. Співпадіння? Нещодавно путін визнав, що завдяки мінським домовленостям Україна виграла дорогоцінний час на модернізацію армії та оборонного виробництва. У грудні 2022, екс-президент Франції Олланд в https://kyivindependent.com/national/hollande-there-will-only-be-a-way-out-of-the-conflict-when-russia-fails-on-the-ground інтерв'ю виданню The Kyiv Independent заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для реформування та зміцнення ЗСУ, і це згодом зламало плани путіна на перемогу у 2022 році. Він також зазначив, що «мінськ» не дозволив путіну розширити тимчасово окуповані території на Донбасі. Зеленський та Єрмак неодноразово поливали "мінськ" лайном та казали, що нового "мінська" вони не допустять... Тепер всім нам, громадянам України, цікаво буде побачити що саме запропонують ці два "потужних" менеджера - ЗЕля та Єрмак, замість "мінська". Стамбул 1, який готувала ЗЕ-Єрмачня всі вже бачили - це капітуляція, яку путін готовий підписати хоч зараз. Що буде в підсумку? Стамбул 2? Чи Оман 2? Навряд кремлівські офісно-реЗЕдентські проксі зформують такий мирний договір, який буде хоч віддалено нагадувати отой "плахой" мінський документ, за яким від України не вимагалося поступитися територіями, не вимагався нейтральний статус, не вимагалося скорочення армії та озброєнь, не вимагалися поступки України в мовному питанні тощо... Все познається в порівнянні.
17.05.2025 14:43 Відповісти
+16
Дуже великий комплімент ідіоту і бездарю трумпу, що план Б це його.
Але Порох Президент і досвічений дипломат , він розуміє що краще 1 раз похвалити нарциса-психопата ніж місяцями випрошувати допомогу
17.05.2025 14:27 Відповісти
+13
Але потім фсб всадило в крісло " какая разніца". Єдине, що тоді завадило здати державу- сїмасмові виступи учасників війни і небайдужих людей у серпні 2019- го.
Сідєлец трохи злякався і не відмовився підписувати капітуляцію
17.05.2025 14:25 Відповісти
💯👍
17.05.2025 14:30 Відповісти
18 июля 2019, "Порошенко не хотел конца войны". Интервью Зеленского - за минуту

На днях появилось короткое видео, в котором президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский за рулем автомобиля Tesla рассказывает, за кого надо голосовать на выборах, чтобы все в стране стало хорошо.

Ну що 73% як вам ?
17.05.2025 14:47 Відповісти
Погано! Ми голосували за мир на будь-яких умовах, хоть тайожний союз, хоть союзноє государство. Натомість отримали гордого орла, який хоче воювати до останнього українця.
17.05.2025 14:58 Відповісти
А ми голосували, за ракетні програми, ГРІМ 2, зверхдалекобійну САУ БОГДАНА 155мм, модернізацію БТТ і створенню нової військової техніки.
Бо: «Хочеш миру-готуйся до війни»
Тому з 2014-по 2019 наші міста не знищували шахеди, калібри, іскандери, і інша кацапська залізна смерть.
Бо ***** сцялося Порошенка.
17.05.2025 15:42 Відповісти
А чим же ЗСУ тоді відбили у гібридних кацапів Маріуполь, Славянськ?
17.05.2025 16:07 Відповісти
Ну чого оце звіздіти ? коли всі розуміють шо засрашка діверсії робила...шоб аргументи були Петра прибрати ,а ви за зеленськогт 🤡 ? то тепер радійте разом з ним живіть ...
17.05.2025 16:15 Відповісти
Та то хохлокацапи.
Ті що в другому турі переметнулись до слуг, щоб не дати Порошенку перемогти.
17.05.2025 16:19 Відповісти
БУЛО
І при ньому БУЛО
Був безвіз, люди відпочивали в Турції, Єгипті, долар був по 24 грн.
17.05.2025 16:13 Відповісти
Уряд Національного Порятунку.
Всього лише підпис Володимира Зеленського.
17.05.2025 14:49 Відповісти
Це та комуністкиня, з партійним стажом в КПСС з 1988 ?
17.05.2025 15:21 Відповісти
Порошенко був засновиком партії Солідарність, а потім Європейська Солідарність.
Засновниками Партії Регіонів були Рибак і Азаров.

У Вас вже ознаки деменції.
17.05.2025 16:05 Відповісти
17 ноября 2000 года на ІІІ съезде партии «Партия регионального возрождения Украины» (лидер - Владимир Рыбак), «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Партия солидарности Украины» (лидер - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко), «Партия труда» (лидер - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Ландык), «Всеукраинская партия пенсионеров» (лидер - Геннадий Самофалов) и партия «За красивую Украину» (лидер - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонид Черновецкий) объединились в «Партию регионального возрождения "Трудовая солидарность Украины"»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2#cite_note-Dolina-9 [9]. Также были избраны политсовет, президиум политсовета, контрольно-ревизионная комиссия, однако единого лидера новой партии избрать не удалось, её сопредседателями стали Рыбак, Ландык и Порошенко.
17.05.2025 16:27 Відповісти
3 марта 2001 года на IV съезде партия изменила название на «Партия регионов». Поскольку организацию считали «альянсом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Донецкой группировкиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD [укр.] и Порошенко», предполагалось, что последний и возглавит партию. Однако председателем стал руководитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Государственной налоговой администрации Украины, один из основателей ПРВУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Азаров.
17.05.2025 16:28 Відповісти
Куда ж ви?

Кон'юктура?
А «Порошенко создатєль Партіі Рєгіонов» - всьо ?
17.05.2025 17:34 Відповісти
Для ідіотів, які повторють шостий рік БеняЗеля пропаганду нагадаю, що Порошенко ніякого відношення не має до "партії регіонів", у нього була своя патрія "солідарність", а зараз вона має іншу назву "Європейська солідарність".
Але для тих, хто повторює цю брехню, то "партія регіонів" для них має бути еталоном, а не якоюсь червоною ганчіркою, бо майже вся команда "слуг", які є партією Зеленського були членами "партії регіонів", або помічниками членів цієї партії. Із них сьогодні складається вся ОПа, уряд, парламент і військово-цивільні адміністрації.
17.05.2025 18:42 Відповісти
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко

23:52, https://strana.today/archive/day=2018-1-17.html 17 января 2018

Экс-премьер министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров:
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
17.05.2025 16:47 Відповісти
Ну тоді вам copy past , звідки ви черпали інформацію якій довіряєте:

В ноябре 2001 года главы пяти политических партий Украины - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Николай Азаров от «Партии регионов», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Гладий от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Аграрной партии Украины», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолий Кинах от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Партии промышленников и предпринимателей Украины», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерий Пустовойтенко от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народно-демократической партии» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Тигипко от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Трудовой Украины» подписали соглашение об участии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2002) парламентских выборах 2002 года единым блоком под названием «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83! За единую Украину!», возглавил его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Литвин, ...
В том же месяце Порошенко и его партия «Солидарность» покинули «Партию регионов», примкнув к избирательному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB блоку Виктора Ющенко «Наша Украина».
17.05.2025 17:24 Відповісти
Ніколи Порошенко і його партія "Солідарність" не були в "партії регіонів".
17.05.2025 18:44 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-azarov-poroshenko-obduriv-mene-ne-zdav-dokumenti-ne-likviduvav-solidarnist-1347391.html

Азаров: Порошенко обдурив мене - не здав документів, не ліквідував "Солідарності"
Азаров заявив, що про Порошенка в нього була "вкрай негативна думка"
Партія "Солідарність" мала увійти в Партію регіонів, але її очільник Петро Порошенко не здав документів. Про це в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону повідомив експрем'єр України, утікач Микола Азаров.
П'ятий президент України Петро Порошенко не дотримав обіцянки ліквідувати партію "Солідарність" для входження в Партію регіонів. Про це експрем'єр-міністр України, утікач Микола Азаров заявив у спеціальному проєкті засновника видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона і телеканала "Наш".
"У моєму кабінеті я йому вручив статутні документи на партію "Солідарність". Цю партію створили два донецькі хлопці: Саша Болдирєв і Юрій Болдирєв, - і вона ледве животіла. Я думав, що треба знайти якогось спонсора, який міг би, значить, вкласти певний ресурс у розкручування цієї політичної партії, щоб надалі вона влилася у створювану мною велику Партію регіонів. Туди увійшли Партія праці, Партія пенсіонерів, партія "За красиву Україну", ще якісь партії... І був розрахунок, щоб увійшла партія "Солідарність" Порошенка", - розповів експрем'єр.
За його словами, Порошенка йому відрекомендували як "принципового хлопця, який хоче брати участь у політиці, успішного бізнесмена".
"Не викликав він у мене довіри, але ось таке доручення йому дали... Розрахунок був на те, що після установчого з'їзду Порошенко піде в Мін'юст і здасть документи "Солідарності" для ліквідації у зв'язку із входженням партії в Партію регіонів. На з'їзді партії, коли я Порошенка запропонував обрати заступником голови Партії регіонів як одного з керівників "Солідарності", його абсолютно ніхто не знав і не проголосували за затвердження... Тоді я повторно, так би мовити, поставив питання на голосування, користуючись своїм авторитетом, скажімо так, схилив делегатів з'їзду зробити його заступником. Він обдурив мене - не здав документів, не ліквідував "Солідарності", і ось уже майже 20 років із цією "Солідарністю" носиться у різних варіантах", - зазначив Азаров.
Він заявив, що про Порошенка в нього була "вкрай негативна думка".
Порошенко зі своєю "Партією "Солідарність" були в коаліції з "Нашою Україною", а не с "партиією регіорнів" і на вибори йшов з цією політичною силою. Сьогодні ця партія називається "ЄС".
17.05.2025 18:47 Відповісти
Агов! Куди подівся?
Ну прямо, як у чатрулетці Vox Veritatis, тільки но Віталій Олександрович задає конкретне питання борзому кацапу, як той мельк! І зник!
17.05.2025 15:35 Відповісти
Це та комуністкиня з парійним стажем членкині КПСС з 1988 року?
Це про нєї мова?
17.05.2025 16:16 Відповісти
"****** друг чикиста - всегда проходит чисто" - подумав путін
17.05.2025 16:04 Відповісти
А ботяри на зміну заступили ...та не рятуйте ви того 🤡 зеленого , всі вже давно знають коли воно підписалося на службу фсб ...ох і бояться русняві Порошенко і досі , не нервуйтеся так ,73% українців нікуди не поділися а Порошенко той хто дав українцям все ,але вони прохеріли ,поміняли на на "новеє ліцо" під кайфом ...тепер всі вороги України, кайфують від вашего вибору ! ...
17.05.2025 16:05 Відповісти
Шахєдов, Калібров, Іскандеров, Кінжалов, кацапов в Бучі під Києвом ти нє увідел
17.05.2025 17:28 Відповісти
саме найгірше для Україниі її народу.що з часів виборів препіздента "трамбона" американського в одній "упряжці" з "куйлом" працює тепер " підкуйловник -трамбон "
17.05.2025 16:20 Відповісти
веня,а шо ты потерял при Пете, а шо при вове
17.05.2025 16:28 Відповісти
Порошенко як завжди правий і я в черговий раз переконуюся, що якби у 2019 році вибрали президентом Порошенка то і повномасшабного нападу не було, а якщо був, то з Байденом за 5 років знищили б все терористичне російське військо. А Боневтік одягнувши мілітарі і дня не служивши, їздив по свіиу і піарився, ображав американського президента "чому ми не в НАТО" і крав мільярдами разом зі своїми 6-ма менеджерами.
показати весь коментар
17.05.2025 17:03 Відповісти
Прикро, але у 2014 році Україна почала своє відродження. Нарешті народ вибрав проукраїнського і проєвропейського президента, який не тільки був досвідченим дипломатом, а і другом представників влади ЄС і США і це Порошенко. І вибрали тільки за того, щоб спасти свої дупи, бо "народні республіки" постукалися в кожне місто, пропали долари, продукти з магазинів... За короткий термін, при наявності в країні 73%, він відродив армію, переозброїв її, створив нові зразки зброї, навіть ракети, пробив кацапське ембарго, яким пуйло заблокував всі українські товари і перенаправив їхх до ЄС і інших країн. Ми отримали асоціацію і безвіз в ЄС і провели купу реформ, при тому, що команда старших колег Зеленського - Янукович і Ко вкрали всю казну і золото-валютні резерви, а протеже Зе Беня, вкрав із найбільшого банку 5,5 мільярдів доларів США, щоб покласти банківську систему, а потім і економіку. І це побороли,забрали банк до держави і на рахунки громадян закачали державні грроші 170 мільярдів. Ми йши впевнено до Європи, для України відкрилися двері і в НАТО, "мінськими" і санкціями США і ЄС ми заставили пуйла вивести більшість своєї зброї з України і сидіти тихенько не хрюкати. Прийнятий мовний закон, концепція "Армія, мова, віра, ЄС і НАТО" розвивалася і закріплена в Конституцію. Але ворог не спав і у 2018-2019 роках створили для наріду 73% дешевенький фільм про Голобородьку і нарід різко розвернувся назад, до ще не закритих кацапами дререй концтаботу московії і вибрав "какую разницу". "перестать стрелять" і "сойдемся посмерединє". Дло цього часу заглядають в якесь око пуйла та шуцкають там мир.
17.05.2025 19:01 Відповісти
 
 