Переговоры для Путина - тоже способ ведения войны. Ему нельзя доверять, он профессиональный лжец, - Порошенко
Петр Порошенко в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что Путин лишь создает иллюзию переговоров, на самом деле это для российского диктатора - способ продолжения войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"Путин считает мирные переговоры другим способом ведения войны. В Турции он создает иллюзию дипломатии, продолжая вести военные действия. Мы не видели никаких конкретных признаков того, что Россия стремится к справедливому или длительному миру. Это не начало переговоров, а продолжение войны другими средствами", - отмечал Порошенко.
Он также отметил, что Путину никогда нельзя доверять.
"У меня было два десятка встреч. Никогда, повторяю, никогда - наедине с ним. Я всегда был со своими партнерами. Вы никогда не должны доверять ему. Он - профессиональный лжец", - говорит лидер партии.
"Как президент, я установил два принципа: ничего об Украине - без Украины, и ничего о Европе - без Европы. Украина - единственный щит, с помощью которого Европа может выиграть несколько лет, переведя экономику на военные рельсы, чтобы остановить агрессию против Европы. Украина зависит от Европы, а Европа - от Украины", - говорит Порошенко.
Он также напомнил о красных линиях, пересечение которых для Украины неприемлемо: "То же, что и в Минских соглашениях: никаких компромиссов относительно национального суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности, санкции до полного выполнения договоренностей и будущее вступление Украины в НАТО и ЕС".
Порошенко считает, что западные партнеры должны дать четкий месседж Путину: либо прекращение огня на 30 дней, начало реальных переговоров и определение пути прекращения войны, либо в игру вступает план Б, который означает неограниченную военную помощь для Украины.
"Идея "плана Б" принадлежит Трампу. Надо объяснить Путину, что будет, если он не подчинится. Другого пути нет", - считает Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сідєлец трохи злякався і не відмовився підписувати капітуляцію
Але Порох Президент і досвічений дипломат , він розуміє що краще 1 раз похвалити нарциса-психопата ніж місяцями випрошувати допомогу
На днях появилось короткое видео, в котором президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский за рулем автомобиля Tesla рассказывает, за кого надо голосовать на выборах, чтобы все в стране стало хорошо.
Ну що 73% як вам ?
Бо: «Хочеш миру-готуйся до війни»
Тому з 2014-по 2019 наші міста не знищували шахеди, калібри, іскандери, і інша кацапська залізна смерть.
Бо ***** сцялося Порошенка.
Ті що в другому турі переметнулись до слуг, щоб не дати Порошенку перемогти.
І при ньому БУЛО
Був безвіз, люди відпочивали в Турції, Єгипті, долар був по 24 грн.
Всього лише підпис Володимира Зеленського.
Засновниками Партії Регіонів були Рибак і Азаров.
У Вас вже ознаки деменції.
Кон'юктура?
А «Порошенко создатєль Партіі Рєгіонов» - всьо ?
Але для тих, хто повторює цю брехню, то "партія регіонів" для них має бути еталоном, а не якоюсь червоною ганчіркою, бо майже вся команда "слуг", які є партією Зеленського були членами "партії регіонів", або помічниками членів цієї партії. Із них сьогодні складається вся ОПа, уряд, парламент і військово-цивільні адміністрації.
23:52, https://strana.today/archive/day=2018-1-17.html 17 января 2018
Экс-премьер министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров:
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
В ноябре 2001 года главы пяти политических партий Украины - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Николай Азаров от «Партии регионов», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Гладий от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Аграрной партии Украины», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолий Кинах от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Партии промышленников и предпринимателей Украины», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерий Пустовойтенко от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народно-демократической партии» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Тигипко от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Трудовой Украины» подписали соглашение об участии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2002) парламентских выборах 2002 года единым блоком под названием «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83! За единую Украину!», возглавил его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Литвин, ...
В том же месяце Порошенко и его партия «Солидарность» покинули «Партию регионов», примкнув к избирательному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB блоку Виктора Ющенко «Наша Украина».
Азаров: Порошенко обдурив мене - не здав документів, не ліквідував "Солідарності"
Азаров заявив, що про Порошенка в нього була "вкрай негативна думка"
Партія "Солідарність" мала увійти в Партію регіонів, але її очільник Петро Порошенко не здав документів. Про це в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону повідомив експрем'єр України, утікач Микола Азаров.
П'ятий президент України Петро Порошенко не дотримав обіцянки ліквідувати партію "Солідарність" для входження в Партію регіонів. Про це експрем'єр-міністр України, утікач Микола Азаров заявив у спеціальному проєкті засновника видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона і телеканала "Наш".
"У моєму кабінеті я йому вручив статутні документи на партію "Солідарність". Цю партію створили два донецькі хлопці: Саша Болдирєв і Юрій Болдирєв, - і вона ледве животіла. Я думав, що треба знайти якогось спонсора, який міг би, значить, вкласти певний ресурс у розкручування цієї політичної партії, щоб надалі вона влилася у створювану мною велику Партію регіонів. Туди увійшли Партія праці, Партія пенсіонерів, партія "За красиву Україну", ще якісь партії... І був розрахунок, щоб увійшла партія "Солідарність" Порошенка", - розповів експрем'єр.
За його словами, Порошенка йому відрекомендували як "принципового хлопця, який хоче брати участь у політиці, успішного бізнесмена".
"Не викликав він у мене довіри, але ось таке доручення йому дали... Розрахунок був на те, що після установчого з'їзду Порошенко піде в Мін'юст і здасть документи "Солідарності" для ліквідації у зв'язку із входженням партії в Партію регіонів. На з'їзді партії, коли я Порошенка запропонував обрати заступником голови Партії регіонів як одного з керівників "Солідарності", його абсолютно ніхто не знав і не проголосували за затвердження... Тоді я повторно, так би мовити, поставив питання на голосування, користуючись своїм авторитетом, скажімо так, схилив делегатів з'їзду зробити його заступником. Він обдурив мене - не здав документів, не ліквідував "Солідарності", і ось уже майже 20 років із цією "Солідарністю" носиться у різних варіантах", - зазначив Азаров.
Він заявив, що про Порошенка в нього була "вкрай негативна думка".
Порошенко зі своєю "Партією "Солідарність" були в коаліції з "Нашою Україною", а не с "партиією регіорнів" і на вибори йшов з цією політичною силою. Сьогодні ця партія називається "ЄС".
Ну прямо, як у чатрулетці Vox Veritatis, тільки но Віталій Олександрович задає конкретне питання борзому кацапу, як той мельк! І зник!
Це про нєї мова?