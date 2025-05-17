Переговоры для Путина - тоже способ ведения войны. Ему нельзя доверять, он профессиональный лжец, - Порошенко

Петр Порошенко в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что Путин лишь создает иллюзию переговоров, на самом деле это для российского диктатора - способ продолжения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Путин считает мирные переговоры другим способом ведения войны. В Турции он создает иллюзию дипломатии, продолжая вести военные действия. Мы не видели никаких конкретных признаков того, что Россия стремится к справедливому или длительному миру. Это не начало переговоров, а продолжение войны другими средствами", - отмечал Порошенко.

Он также отметил, что Путину никогда нельзя доверять.

"У меня было два десятка встреч. Никогда, повторяю, никогда - наедине с ним. Я всегда был со своими партнерами. Вы никогда не должны доверять ему. Он - профессиональный лжец", - говорит лидер партии.

"Как президент, я установил два принципа: ничего об Украине - без Украины, и ничего о Европе - без Европы. Украина - единственный щит, с помощью которого Европа может выиграть несколько лет, переведя экономику на военные рельсы, чтобы остановить агрессию против Европы. Украина зависит от Европы, а Европа - от Украины", - говорит Порошенко.

Он также напомнил о красных линиях, пересечение которых для Украины неприемлемо: "То же, что и в Минских соглашениях: никаких компромиссов относительно национального суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности, санкции до полного выполнения договоренностей и будущее вступление Украины в НАТО и ЕС".

Также читайте: Трамп намерен поговорить с РФ в ближайшие часы или дни, - Макрон

Порошенко считает, что западные партнеры должны дать четкий месседж Путину: либо прекращение огня на 30 дней, начало реальных переговоров и определение пути прекращения войны, либо в игру вступает план Б, который означает неограниченную военную помощь для Украины.

"Идея "плана Б" принадлежит Трампу. Надо объяснить Путину, что будет, если он не подчинится. Другого пути нет", - считает Петр Порошенко.