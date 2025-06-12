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Новости Строительство фортификаций
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Стоит срочно начать строить фортификационные сооружения в 25 км от линии боевого столкновения, - Порошенко

Петр Порошенко призвал срочно строить фортификационные сооружения

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко отметил важность срочного строительства современных фортификаций в 25 километрах от линии боестолкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Это должно быть 1200-1500 километров мощного вала, эшелонированного, заминированного, путаного, с системой радиопомех, с системой видеонаблюдения. Посмотрите, как россияне настроили линию Суровикина, сделайте выводы.

Эта ситуация объясняется только одним - коррупционеры заинтересованы в том, чтобы там, где они якобы строили фортификационные сооружения, территория была захвачена врагом. Потому что это уничтожение доказательств их коррупции", - подчеркнул он.

Также читайте: Порошенко о дефиците средств в бюджете для ВСУ: Единственный выход - сократить все предвыборные расходы

Порошенко отметил, что этот вопрос стоит рассмотреть на отдельном заседании Верховной Рады. По его словам, была создана временная следственная комиссия, однако ее заседание засекретили.

"Это вы прячете от народа, чтобы он не мешал и не препятствовал вам воровать? Но речь идет не о деньгах. Речь идет о том, что в конце концов нам надо прекратить терять людей, прекратить терять территории и прекратить терять время. Вы два года потеряли", - сказал пятый президент.

Он напомнил, что премьер-министр Шмыгаль неоднократно отчитывался о построенных фортификациях.

"Кто сейчас будет нести ответственность за эту ложь?" - подытожил лидер "ЕС".

Также читайте: Ситуация с фортификациями требует немедленного проведения отдельного заседания ВР, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петр (19620) фортификации (124)


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Топ комментарии
+12
Фігню якусь каже. Як тоді на стадіоні. А як же асфальт, шашлики?
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12.06.2025 10:50 Ответить
+12
дайте ему еще один срок, он научитттся ....
правда учится Боневтик будет на живых людях, ценой сотен тысяч жизней.

Но 73% никогда этого не признают
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12.06.2025 10:51 Ответить
+9
73% це ті, що живуть серед нас. Перші це майже всі вчителі, які проголосували за свої 4 тисячі доларів США зарплати і їх мізки не подумали, а де всязи такі векликі суми, коли економіка ледь дихає, у нас війна. Чого такі можуть навчити дітей? Другі побігли пенсіонери, щоб отримати свої безкоштовні смартфони. Треті побігли малороси, щоб отримати російську мову, четвертими були наркомани, які побігли звахищати наркотики, які мали бд стати ліками. Там ще водії за асфальт і як не прикро серед них були і військові, які повірили в "свинарчуків" і чеснєйшого паренька на лісапеді...Але всі отримали велику дулю без маку, знищені міста і села, сотні тисяч закатованих, згвалтованих та вбитих. Майбутнє дітей - підвали, або скитання по світу без свого громадянства, але з віртуальною країною мрій Зе.
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12.06.2025 11:10 Ответить
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Аха, счаз! Спешат и падают.
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12.06.2025 10:49 Ответить
"В повітрі запахло перемігою" - казав один завгосп, по сумісництву опікун Зе-призедента...
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12.06.2025 11:06 Ответить
Фігню якусь каже. Як тоді на стадіоні. А як же асфальт, шашлики?
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12.06.2025 10:50 Ответить
... ОПа, рахунки у закордонних банках (ОАЕ, Франція, інш.), поточні "потреби" і інш. ???!!!
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12.06.2025 10:54 Ответить
після кросівих доріг дєнюх у зе3.14здунів нєт. Є в наявності маринад на чачлики.
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12.06.2025 10:51 Ответить
дайте ему еще один срок, он научитттся ....
правда учится Боневтик будет на живых людях, ценой сотен тысяч жизней.

Но 73% никогда этого не признают
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12.06.2025 10:51 Ответить
73% це ті, що живуть серед нас. Перші це майже всі вчителі, які проголосували за свої 4 тисячі доларів США зарплати і їх мізки не подумали, а де всязи такі векликі суми, коли економіка ледь дихає, у нас війна. Чого такі можуть навчити дітей? Другі побігли пенсіонери, щоб отримати свої безкоштовні смартфони. Треті побігли малороси, щоб отримати російську мову, четвертими були наркомани, які побігли звахищати наркотики, які мали бд стати ліками. Там ще водії за асфальт і як не прикро серед них були і військові, які повірили в "свинарчуків" і чеснєйшого паренька на лісапеді...Але всі отримали велику дулю без маку, знищені міста і села, сотні тисяч закатованих, згвалтованих та вбитих. Майбутнє дітей - підвали, або скитання по світу без свого громадянства, але з віртуальною країною мрій Зе.
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12.06.2025 11:10 Ответить
Йдуть століття, ментальність "" пересічного українця" майже не змінюється. То ж саме було із УНР, такі ж вожді роззброювали військо, такі ж селяни, купувалися на лозунги " зємля крєстьянам".
Що змінилося? З'явився телевізор і пересічних стало ще легше купувати обіцянками?
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12.06.2025 12:37 Ответить
якщо зеленський не купує ідеї бо не хоче іноваційно перемогти то, може, хтось инший купить, ахмєтов, жеваго, коломойський, порошенко?
іноваційна лінія оборони щоб втримати ворога - вся Україна подякує тому хто це зробить.
бо те, що будує влада не тримає.
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12.06.2025 10:52 Ответить
Все що краде влада .......
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12.06.2025 10:55 Ответить
Ти вже зовсім без царя в голові, хлопець?
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12.06.2025 12:38 Ответить
С провала контрнаступа 23 начали рассказывать что надо строить потужные фортификации (не только Петя, но и другие политики даже зеленые). На дворе 25 год, никто нихера как не делал так и не делает, кроме очковтирательства и распила бабок на тех смешных фортификациях что они пытаются делать
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12.06.2025 10:54 Ответить
Я не знаю, может уже суровикина переманите раз сами ничего не можете? Хоть он поможет создать качественные фортификации
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12.06.2025 10:56 Ответить
Можна хоч Шпєєра оживити. Справа не у тому, що не знають як будувати, справа у тому, що задача у іншому- як ВКРАСТИ ГРОШІ і щоб потім ці территорії потрапили під окупацію. Як і з будивництвом доріг біля фронту.
Саме через це опозиція намагається створити Парламентську комісію, але завдяки " мудрому наріду" , опозиції в парламенті кіт наплакав..
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12.06.2025 12:42 Ответить
корупціонери зацікавлені в тому, щоб там, де вони нібито будували фортифікаційні споруди, територія була захоплена ворогом

Навіть більше - зелені ворюги і зрадники із шайки Зеленського зацікавлені у тому, щоб уся Україна була захоплена ворогом - тільки так ці нікчеми і клептомани зможуть уникнути тюряги.
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12.06.2025 10:57 Ответить
Це Петро Олексійович звертається до нікчемного і його шайки? Не для цього в они узурпували владу!
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12.06.2025 11:01 Ответить
Підтримую сказане Петром Порошенко. Хоч зараз приступити до побудови нормальних фортифікацій, щоб зупинити просування ворога і зберегти життя військових. Побудовані віртуальні фортифікації на марафоні, хай використувують посадовці і військово-цивільні адміністрації, коли їм прийдеться йти на фронт. Але чомусь мені здається, що вони побіжать в інший бік, а не на поле бою.
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12.06.2025 11:02 Ответить
Кацапи підійшли до адмінмеж Дніпропетровської обл., а в м. Павлоград терміново приступили до дорогого будівництва і ремонту асфальтованих доріг. Напомню, що в Павлограді знаходиться єдиний завод, которий виготовляє вибухівку та ракетне паливо. Знову асфальт на танконебезпечному напрямку. Коли забагато зайвих мільйонів та мільярдів, то чому б і не побудувати асфальтовані дороги.
https://youtu.be/SBa0Im2NGMk?si=l-kmbLUfk7CU36tv
У Павлограді стартував ремонт доріг: що вже зроблено?
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12.06.2025 11:05 Ответить
Те ж саме і в м. Дніпро.
https://youtu.be/LOUgwDI7yqo?si=6t-yIr87u537WW9e
Філатов збирається путіна зустрічати: що дніпряни кажуть про масштабні ремонти за мільйони.
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12.06.2025 11:08 Ответить
Чому тільки в місті Павлограді? Велике крадівництво йде великими кроками по всій Україні. Найбільше в місті Кривому Розі і Миколаївській олбласті (де я особистог побачив на свої очі), де зрізають ще класний шар асфальту на дорогах і стелять новий аж до Одеської області. В місті Миколаєві також десятий раз проводять ямочні ремонти і другий раз на рік замінюють бруківки та світлофори. А вже майже місяць всі асфальтні покриття, тротуати миють спеціальні придбані за допомогу партнерів машинки. Мабуть маємо великий надлишок ракет, дронів, танків і кожного дня ворога женемо по 10 км.???
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12.06.2025 11:17 Ответить
Я акцентував на тому, що кацапи вже підійшли до адміністративних меж області, а обласний центр і місто з дуже важливим оборонним підприємством замість фортифікацій кошти закачують в асфальт. Те що по всій Україні йде тотальний розпил бабла на асфальті зеленою пліснявою це і так зрозуміло, але ж в даному випадку ворог біля воріт дніпропетровщини. І це ж не вперше. Це вже було з іншими містами Донеччини.
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12.06.2025 11:27 Ответить
https://t.me/dragonspech/9004 Дмитро Каленчук-Вовнянко, письменник і блогер, нині сержант-інструктор пілотів дронів в навчальному центрі ЗСУ:

ДЕ ВЛАДА НА СУМЩИНІ?
Ви чули про Сумщину? Не чули? Тоді щиро вітаю. Ми дожилися до того, що в нас іде наступ в тих самих місцях де нещодавно ми наступали на території Росії - але з цього приводу практично ніхто не переймається. Трохи нагадаю хронологію.
23 травня стало відомо про втрату прикордонних сіл Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка на Сумщині. Новини про російські атаки в цьому напрямку з'явилися набагато раніше - ще в квітні. Характерна деталь, російський наступ на Сумщину почався зразу після виходу ЗСУ з територій Курської області. Наступ на Курщину (також нагадаю) Сумщину мусив, типу, убезпечити. Убезпечив?
Російські війська постійно атакують. 28 травня були втрачені Біловоди, противник увірвався до Локні. 31 травня ворог захопив Володимирівку. 1 червня - Костянтинівку. 3 червня ми втратили Олексіївку та Андріївку. 6 червня пала Кіндратівка. 9 червня була остаточно втрачена Локня, ворог закріпився на околицях Юнаківки та Яблунівки.
Менше ніж за місяць втрачено 197 кв. км. території. Української території.
І отут, я просто мушу дещо нагадати. Це вторгнення ворога на Слобожанщину - далеко не перше. І коли ворог здійснив перше вторгнення в тому напрямку, партія «Європейська Солідарність» поставила владі цілком слушне питання - де фортифікації?
Знаєте, ще з Першої Світової війни (а насправді раніше) відомо, війська в обороні тим стійкіші, чим краще обладнані їхні позиції інженерно. Піхотне відділення в чистому полі - мішень. Але те саме відділення в траншеї з бетонними бліндажами та обладнаними вогневими пунктами, прикрите мінним полем та дротяними загорожами - велика сила. Наявність укріплень стійкість військ в обороні збільшує в рази.
І тут влада та її ЗЕботва просто не може сказати ніби ЄвроСолідарність згущує фарби та піариться. Про те саме - про відсутність інженерного обладнання на фронті у своїх відео криком кричить Сергій Стерненко. Він подався в порохоботи чи посмакував Київським тортиком?
Чи може ми всі просто говоримо правду?
Нагадую. Про те що негайно треба вкладати кошти в будівництво оборонних споруд Петро Порошенко заявив ще 29 серпня 2023 р., коли стало очевидно, що насувається довга оборонна війна. Чи почула влада Порошенка тоді?
Наведу всього дві цифри. На кешбеки (читайте - на непрямий підкуп виборців) влада витратила 20 мільярдів грн, а на фортифікації - лише 800 мільйонів. У той самий час Фонд Петра Порошенка передав на фронт 78 екскаваторів (!!) для будівництва фортифікацій силами самих лише бойових підрозділів.
Що сталося з Фондом Петра Порошенка невдовзі? Спочатку військовим забороняли приймати техніку у Фонду Порошенка - я точно знаю про що пишу. Потім Петро Порошенко потрапив під санкції - превентивні, тобто про всяк випадок, а не за щось конкретне.
Коли почалися бої на Харківщині, депутати ЄвроСолідарності (Геращенко, Ар'єв, Сюмар, Павленко, Герасимов тощо) їздили на фронт і оприлюднили побачені «укріплення». Депутати забили на сполох - ЗСУ окопувалися лопатами і приймали бій на укріпленнях збудованих наспіх. Власне, саме тоді Фонд Порошенка почав передавати на фронт екскаватори.
За це зелені ТГ-смітники і вся ЗЕкта в єдиному пориві заволали що «Порошенко піариться». Всі ті самі чорнороті тепер мовчать, що ворог просувається углиб Сумщини і що до Сум йому лишилося 20 км. Ми дочекаємося боїв на околицях обласного центру? Що робить влада для посилення армії?
Віщую заперечення, мовляв, справа не в фортифікаціях, а в тому що бракує людей - мовляв «українці не хочуть захищати Україну», бігають від ТЦК тощо. Відповім - проведення мобілізації це прямий обов'язок всіх органів влади, від Офісу президента починаючи. Опозиція неодноразово пропонувала владі об'єднати зусилля, створити Уряд національної довіри за участі опозиції та розділити відповідальність з владою. Влада всі пропозиції про Уряд національної довіри відкидає. Тому відповідальність за ситуацію на фронті несе команда Зеленського-Єрмака. І тільки вона.
Тому питання до влади. Ворог наступає. Влада - ти де?
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12.06.2025 11:05 Ответить
Локня захоплена ще в кінці квітня, меньше читайте всілякі зелені "сводки".
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12.06.2025 11:42 Ответить
так Дмитро так і написав - "втрачені в квітні"
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12.06.2025 11:52 Ответить
9 червня написано.
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12.06.2025 12:02 Ответить
А Новеньке втрачено на початку березня а не в кінці травня, просто це країна брехунів які стараються правду видати колись потім а зараз про хороше а не про реальне. Живу в прикордонні недалеко від району боїв і якось це брехливе хороше не заходить.
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12.06.2025 12:10 Ответить
Зрозуміло.
Але пан Дмитро - служить в навчальному підрозділі, який дислокується десь в околицях Білої Церкви (це я так визначив з його дописів), тому про реальний стан справ на Вашій Сумшині він може знати лише з розповідей курсантів з того Вашого краю. Так що вибачайте письменника...
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12.06.2025 12:16 Ответить
а таки будували. Під Вугледаром, під Авдіївкою, які простояли по 2+ роки під натиском ворога.
Але ж в тебе, зебільний ти бот, інша методичка...
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12.06.2025 11:15 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/16210 Петро Порошенко про відсутність фортифікацій, прямим текстом заявляє: "корупціонери чинної влади України зацікавлені у втраті територій, бо так приховуються їхні злочини з розкрадання коштів виділених на будівництво фортифікацій".
дивіться відео
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12.06.2025 11:13 Ответить
Цей все виконує домовленості з владою при єдиному контакті 24 лютого 2022. Міг би вже прямо сказати - влада саботує побудову укріплень, та розкрадає кошти виділені на оборону.
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12.06.2025 11:14 Ответить
таки сказав, вище я навів цитату і відуху.
Те, шо не написав в цьому тексті - ну, звиняйте... не все можна застенографувати...
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12.06.2025 11:25 Ответить
сына пошли на строительство
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12.06.2025 11:33 Ответить
За 25 км це близько. Кацапи не дадуть нічого побудувати.
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12.06.2025 11:35 Ответить
Та хоч за 50, підійдуть ближче і КАБами рознесуть.
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12.06.2025 11:39 Ответить
Так,з лапок-шоколапок та шоколадних батончиків"Рошен". Жму руку,обнімаю.
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12.06.2025 11:43 Ответить
Ржош?
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12.06.2025 12:02 Ответить
Вже не вийде - кацапи дронами переб"ють всіх будівельників
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12.06.2025 11:43 Ответить
чья бы корова мычала а порошенковская лучше бы молчала - два здоровенных сына -бугая чилят в Англиях а папаша бегает с гуманитаркой по фронтам - вот в этом вся суть любой украинской власти
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12.06.2025 11:45 Ответить
КЦП - ПНХ !
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12.06.2025 11:52 Ответить
я як напишу про синив Порошенка -так мене блокують та гаразд - путен -***** - тоби покращило чи ни???
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12.06.2025 11:56 Ответить
Тема не про Порошенка, а про провал побудови укріплень.
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12.06.2025 12:02 Ответить
Порошенко про это 4 год говорит и что - я тоже 2 года назад об этом писал раз 100 КАПСОМ - по моему Банковой ПО КУЙ или она РАБОТАЕТ НА КАЦАПОВ и ЧТО ДАЛЬШЕ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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12.06.2025 12:07 Ответить
Не здаваться! В зеленої плісняви задача поступово здати Україну згідно оманських договорняків, а наша задача допомагати ЗСУ стільки скільки зможемо. Переглянь яку колосальну допомогу проводить Порошенко сам із своєю сім'єю, з організованим нам "Фондом Порошенка", "з "Братами по зброї" та ГО "Справа Громад". До останньої громади і я маю честь відноситись і допомагаю по максимуму. І не скиглю!
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12.06.2025 12:17 Ответить
что бы у работяг и колхозников была мотивация идти защищать Родину - надо чтобы дети багатиив -депутатов прокуроров и всяких чинуш воевали за Украину в первых рядах - так в Европе было всегда или мы не Европа ???
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12.06.2025 12:23 Ответить
путін-***** !
Крим - Україна !
КЦП - ПНХ !
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12.06.2025 12:03 Ответить
КЦП - ПНХ !
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12.06.2025 12:04 Ответить
Треба ще провести моніторинг забудовників по Києву та великим містам,де,як гриби,ростуть елітні забудови,котеджні містечка,гольф-клуб та інш. Потужності,техніку кинути на будівництво захисних споруд. Порошенко прав.
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12.06.2025 11:49 Ответить
Віталій
Росли, мов гриби, до 24,2,22. Після того 90% будов зупинилось. Хіба що нежитлові об"єкти зводились. Це по Києву так.
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12.06.2025 12:06 Ответить
Цілком згоден з ним, і другу лінію треба, і третю теж.
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12.06.2025 11:53 Ответить
Або прийдеться будувати фортифікації за 25 км від Львова ! До речі , Львів не гумовий , усі не помістяться!
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12.06.2025 12:03 Ответить
Позорисько а не порох. Вали воно закликає побудувати, а дронам яка то перешкода?
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12.06.2025 12:03 Ответить
Фортифікації, звісно, потрібні, але проблема в тому, що навіть ті, що вже є (наприклад, на Харківщині), пустують через дефіцит о.с. (привіт О.Гончаренку).
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12.06.2025 12:38 Ответить
 
 