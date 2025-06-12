Стоит срочно начать строить фортификационные сооружения в 25 км от линии боевого столкновения, - Порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко отметил важность срочного строительства современных фортификаций в 25 километрах от линии боестолкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Это должно быть 1200-1500 километров мощного вала, эшелонированного, заминированного, путаного, с системой радиопомех, с системой видеонаблюдения. Посмотрите, как россияне настроили линию Суровикина, сделайте выводы.

Эта ситуация объясняется только одним - коррупционеры заинтересованы в том, чтобы там, где они якобы строили фортификационные сооружения, территория была захвачена врагом. Потому что это уничтожение доказательств их коррупции", - подчеркнул он.

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Порошенко отметил, что этот вопрос стоит рассмотреть на отдельном заседании Верховной Рады. По его словам, была создана временная следственная комиссия, однако ее заседание засекретили.

"Это вы прячете от народа, чтобы он не мешал и не препятствовал вам воровать? Но речь идет не о деньгах. Речь идет о том, что в конце концов нам надо прекратить терять людей, прекратить терять территории и прекратить терять время. Вы два года потеряли", - сказал пятый президент.

Он напомнил, что премьер-министр Шмыгаль неоднократно отчитывался о построенных фортификациях.

"Кто сейчас будет нести ответственность за эту ложь?" - подытожил лидер "ЕС".

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