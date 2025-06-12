Стоит срочно начать строить фортификационные сооружения в 25 км от линии боевого столкновения, - Порошенко
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко отметил важность срочного строительства современных фортификаций в 25 километрах от линии боестолкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Это должно быть 1200-1500 километров мощного вала, эшелонированного, заминированного, путаного, с системой радиопомех, с системой видеонаблюдения. Посмотрите, как россияне настроили линию Суровикина, сделайте выводы.
Эта ситуация объясняется только одним - коррупционеры заинтересованы в том, чтобы там, где они якобы строили фортификационные сооружения, территория была захвачена врагом. Потому что это уничтожение доказательств их коррупции", - подчеркнул он.
Порошенко отметил, что этот вопрос стоит рассмотреть на отдельном заседании Верховной Рады. По его словам, была создана временная следственная комиссия, однако ее заседание засекретили.
"Это вы прячете от народа, чтобы он не мешал и не препятствовал вам воровать? Но речь идет не о деньгах. Речь идет о том, что в конце концов нам надо прекратить терять людей, прекратить терять территории и прекратить терять время. Вы два года потеряли", - сказал пятый президент.
Он напомнил, что премьер-министр Шмыгаль неоднократно отчитывался о построенных фортификациях.
"Кто сейчас будет нести ответственность за эту ложь?" - подытожил лидер "ЕС".
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правда учится Боневтик будет на живых людях, ценой сотен тысяч жизней.
Но 73% никогда этого не признают
Що змінилося? З'явився телевізор і пересічних стало ще легше купувати обіцянками?
іноваційна лінія оборони щоб втримати ворога - вся Україна подякує тому хто це зробить.
бо те, що будує влада не тримає.
Саме через це опозиція намагається створити Парламентську комісію, але завдяки " мудрому наріду" , опозиції в парламенті кіт наплакав..
Навіть більше - зелені ворюги і зрадники із шайки Зеленського зацікавлені у тому, щоб уся Україна була захоплена ворогом - тільки так ці нікчеми і клептомани зможуть уникнути тюряги.
https://youtu.be/SBa0Im2NGMk?si=l-kmbLUfk7CU36tv
У Павлограді стартував ремонт доріг: що вже зроблено?
https://youtu.be/LOUgwDI7yqo?si=6t-yIr87u537WW9e
Філатов збирається путіна зустрічати: що дніпряни кажуть про масштабні ремонти за мільйони.
ДЕ ВЛАДА НА СУМЩИНІ?
Ви чули про Сумщину? Не чули? Тоді щиро вітаю. Ми дожилися до того, що в нас іде наступ в тих самих місцях де нещодавно ми наступали на території Росії - але з цього приводу практично ніхто не переймається. Трохи нагадаю хронологію.
23 травня стало відомо про втрату прикордонних сіл Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка на Сумщині. Новини про російські атаки в цьому напрямку з'явилися набагато раніше - ще в квітні. Характерна деталь, російський наступ на Сумщину почався зразу після виходу ЗСУ з територій Курської області. Наступ на Курщину (також нагадаю) Сумщину мусив, типу, убезпечити. Убезпечив?
Російські війська постійно атакують. 28 травня були втрачені Біловоди, противник увірвався до Локні. 31 травня ворог захопив Володимирівку. 1 червня - Костянтинівку. 3 червня ми втратили Олексіївку та Андріївку. 6 червня пала Кіндратівка. 9 червня була остаточно втрачена Локня, ворог закріпився на околицях Юнаківки та Яблунівки.
Менше ніж за місяць втрачено 197 кв. км. території. Української території.
І отут, я просто мушу дещо нагадати. Це вторгнення ворога на Слобожанщину - далеко не перше. І коли ворог здійснив перше вторгнення в тому напрямку, партія «Європейська Солідарність» поставила владі цілком слушне питання - де фортифікації?
Знаєте, ще з Першої Світової війни (а насправді раніше) відомо, війська в обороні тим стійкіші, чим краще обладнані їхні позиції інженерно. Піхотне відділення в чистому полі - мішень. Але те саме відділення в траншеї з бетонними бліндажами та обладнаними вогневими пунктами, прикрите мінним полем та дротяними загорожами - велика сила. Наявність укріплень стійкість військ в обороні збільшує в рази.
І тут влада та її ЗЕботва просто не може сказати ніби ЄвроСолідарність згущує фарби та піариться. Про те саме - про відсутність інженерного обладнання на фронті у своїх відео криком кричить Сергій Стерненко. Він подався в порохоботи чи посмакував Київським тортиком?
Чи може ми всі просто говоримо правду?
Нагадую. Про те що негайно треба вкладати кошти в будівництво оборонних споруд Петро Порошенко заявив ще 29 серпня 2023 р., коли стало очевидно, що насувається довга оборонна війна. Чи почула влада Порошенка тоді?
Наведу всього дві цифри. На кешбеки (читайте - на непрямий підкуп виборців) влада витратила 20 мільярдів грн, а на фортифікації - лише 800 мільйонів. У той самий час Фонд Петра Порошенка передав на фронт 78 екскаваторів (!!) для будівництва фортифікацій силами самих лише бойових підрозділів.
Що сталося з Фондом Петра Порошенка невдовзі? Спочатку військовим забороняли приймати техніку у Фонду Порошенка - я точно знаю про що пишу. Потім Петро Порошенко потрапив під санкції - превентивні, тобто про всяк випадок, а не за щось конкретне.
Коли почалися бої на Харківщині, депутати ЄвроСолідарності (Геращенко, Ар'єв, Сюмар, Павленко, Герасимов тощо) їздили на фронт і оприлюднили побачені «укріплення». Депутати забили на сполох - ЗСУ окопувалися лопатами і приймали бій на укріпленнях збудованих наспіх. Власне, саме тоді Фонд Порошенка почав передавати на фронт екскаватори.
За це зелені ТГ-смітники і вся ЗЕкта в єдиному пориві заволали що «Порошенко піариться». Всі ті самі чорнороті тепер мовчать, що ворог просувається углиб Сумщини і що до Сум йому лишилося 20 км. Ми дочекаємося боїв на околицях обласного центру? Що робить влада для посилення армії?
Віщую заперечення, мовляв, справа не в фортифікаціях, а в тому що бракує людей - мовляв «українці не хочуть захищати Україну», бігають від ТЦК тощо. Відповім - проведення мобілізації це прямий обов'язок всіх органів влади, від Офісу президента починаючи. Опозиція неодноразово пропонувала владі об'єднати зусилля, створити Уряд національної довіри за участі опозиції та розділити відповідальність з владою. Влада всі пропозиції про Уряд національної довіри відкидає. Тому відповідальність за ситуацію на фронті несе команда Зеленського-Єрмака. І тільки вона.
Тому питання до влади. Ворог наступає. Влада - ти де?
Але пан Дмитро - служить в навчальному підрозділі, який дислокується десь в околицях Білої Церкви (це я так визначив з його дописів), тому про реальний стан справ на Вашій Сумшині він може знати лише з розповідей курсантів з того Вашого краю. Так що вибачайте письменника...
Але ж в тебе, зебільний ти бот, інша методичка...
дивіться відео
Те, шо не написав в цьому тексті - ну, звиняйте... не все можна застенографувати...
Крим - Україна !
КЦП - ПНХ !
Росли, мов гриби, до 24,2,22. Після того 90% будов зупинилось. Хіба що нежитлові об"єкти зводились. Це по Києву так.