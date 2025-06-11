Ситуация с фортификацией требует немедленного проведения отдельного заседания ВР, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что ситуация со строительством фортификационных сооружений требует отдельного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Парламентарий требует открыть для общества результаты работы парламентской ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов.

"Ситуация настолько острая, что требует немедленного проведения отдельного заседания Верховной Рады. Достаточно болтовни. Мы требуем определить ответственных за непостроение, за коррупцию, за срыв финансирования, отстранить, уволить и привлечь к уголовной ответственности", - отметил он.

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Так, по словам Порошенко, стоит отстранить от участия в проекте военно-гражданские администрации, а координирующую роль закрепить за Государственной службой специального транспорта, за Силами поддержки.

Также пятый президент предложил открыть горячую линию для представителей общественности, активистов, журналистов с конкретными направлениями,.

"40 миллиардов гривен были разбазарены доказанными фактами на фортификациях. Каждая гривна, которая была украдена - народ Украины заплатил за это тысячами жизней, квадратных километров украинской земли и драгоценным временем, которое было упущено в виде двух с половиной лет войны, когда мы пытались исправить ситуацию. Из резервного фонда предусматривалось финансирование строительства фортификационных сооружений. На кэш-беки было потрачено 20 миллиардов, а на фортификационные сооружения по той информации, которая есть в открытом доступе, было потрачено лишь 800 миллионов", - подчеркнул лидер "ЕС".

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