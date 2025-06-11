РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13612 посетителей онлайн
Новости Строительство фортификаций
3 337 50

Ситуация с фортификацией требует немедленного проведения отдельного заседания ВР, - Порошенко

Порошенко призвал провести заседание ВР по фортификационным сооружениям

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что ситуация со строительством фортификационных сооружений требует отдельного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Парламентарий требует открыть для общества результаты работы парламентской ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов.

"Ситуация настолько острая, что требует немедленного проведения отдельного заседания Верховной Рады. Достаточно болтовни. Мы требуем определить ответственных за непостроение, за коррупцию, за срыв финансирования, отстранить, уволить и привлечь к уголовной ответственности", - отметил он.

Читайте также: От МО и ВСУ не поступали запросы об увеличении финансирования строительства фортификаций, - Шмыгаль

Так, по словам Порошенко, стоит отстранить от участия в проекте военно-гражданские администрации, а координирующую роль закрепить за Государственной службой специального транспорта, за Силами поддержки.

Также пятый президент предложил открыть горячую линию для представителей общественности, активистов, журналистов с конкретными направлениями,.

"40 миллиардов гривен были разбазарены доказанными фактами на фортификациях. Каждая гривна, которая была украдена - народ Украины заплатил за это тысячами жизней, квадратных километров украинской земли и драгоценным временем, которое было упущено в виде двух с половиной лет войны, когда мы пытались исправить ситуацию. Из резервного фонда предусматривалось финансирование строительства фортификационных сооружений. На кэш-беки было потрачено 20 миллиардов, а на фортификационные сооружения по той информации, которая есть в открытом доступе, было потрачено лишь 800 миллионов", - подчеркнул лидер "ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о дефиците средств в бюджете для ВСУ: Единственный выход - сократить все предвыборные расходы

Автор: 

ВР (29288) Порошенко Петр (19621) фортификации (124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Таке враження, що фортифікації потрібні лише для розкрадання грошей!
показать весь комментарий
11.06.2025 08:39 Ответить
+21
Після доріг апетит став безмежним
показать весь комментарий
11.06.2025 08:44 Ответить
+14
Петро Олексійович не заважайте заробляти на війні, бо 73 % ну дуже хотіли щоб війна скінчилась...
Але не сказали з якім результатом
показать весь комментарий
11.06.2025 08:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке враження, що фортифікації потрібні лише для розкрадання грошей!
показать весь комментарий
11.06.2025 08:39 Ответить
Після доріг апетит став безмежним
показать весь комментарий
11.06.2025 08:44 Ответить
Безкарно "побудоаана" Zелена фортифікація породили рецідив.
Колись був такий фокуснік Копперфільд який зробив фокус зі зниканням парохода.
Зараз у нас свій фокусник Вальодья Zеллефільд.
Це його фокус зі зниканням фортифікації, грошей та причесних.
Помах руки і нема ані фортифікації, ані грошей, ані покараних.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:58 Ответить
На фортифікаціях можна заробляти більше ніж на дорогах.Зліпити за великі гроші пшик,потім кацапи захоплюють,ніхто не перевірить,вони під себе дороблять,і якщо навіть ми заберем назад,то ті хто будували скажуть що це вони так розкішно збудували
показать весь комментарий
11.06.2025 09:05 Ответить
Як і міфічні сховища яких не існує в реальності, але вони добре почуваються в звітах витрачених мільярдів.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:28 Ответить
вже пізно, дуже багато козаченьків замішано в розкраданні, це вже не зупинити просто самітом, скликанням, голосуванням...
показать весь комментарий
11.06.2025 08:41 Ответить
Залишається тільки єдиний середньовіковий спосіб - четвертування.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:57 Ответить
Зеленському з оп +сн та жпж пох на війну
показать весь комментарий
11.06.2025 08:43 Ответить
Брехня! Как может быть пох на источник обогащения и власти?
показать весь комментарий
11.06.2025 10:10 Ответить
вимагає негайного проведення окремого засідання ВР

І для чого. Аби у пустій залі пан Порошенко вчергове струснув повітря?
Порошенку подобається бортися з вітряками чи що?
Це все одно, що проводити "засідання" бандюг на тему "як ми обікрали країну" - адже в залі ВР будуть сидіти тіж бандюги, які і живуть за рахунок вкрадених коштів.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:45 Ответить
Тобто держави як такої не існує. Недієздатне, повністю корумповане утворення, яке не виконує покладених на нього функцій. До того ж повністю деструктивне. Час вводити зовнішнє управління. Тут вже пізно утворювати уряди національного порятунку, якщо і рятувати не має кому.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:51 Ответить
З приводу зовнішнього управління - схоже до того все і рухається. Тільки тоді буде так - частина України відійде да "заходу", частина залишиться під чоботом рашистів. Якщо власна "держава" (не плутати з країною) ніхріна ні на що не здатна - ВКЛЮЧНО з так званою соплежуйською "опозицією". За роки незалежності українці так і не спромоглися утворити адекватне державне управління - а святе місце пустим не буває - буде зовнішнє управління - чи кацапське, чи західне - чи "десь посередині"....
показать весь комментарий
11.06.2025 09:02 Ответить
Проблема в тому, що 90% українців будуть категорично проти. Визнати, що 30 млн. країна неспроможна існувати власним розумом люди нездатні. Проблема відсутності критичного мислення
показать весь комментарий
11.06.2025 09:05 Ответить
Петро Олексійович не заважайте заробляти на війні, бо 73 % ну дуже хотіли щоб війна скінчилась...
Але не сказали з якім результатом
показать весь комментарий
11.06.2025 08:46 Ответить
Та не сильно він і заважає. Так поговорити. Під санкціями особливо не повиступаєш.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:52 Ответить
40 млрд.грн вкрадено на розбудові фортифікаційних споруд."Сім'я януковича" відпочиває.Невже ЗЕбіленський з своїми 5-6 менеджерами не бачить що твориться в воюючий країні.В Покровську ще рік назад троянди висаджували.Голови ВЦА в Краматорську та в Слов'янську є чинними мерами міст.Що розуміються вони в фортифікаційних спорудах ? Їхня направленість буде (так воно є) мм спрямована на місто а не на оборону.І там, і там гроші будуть відмиватись.Ось чому Трамп ненавидить Зеленського і не довіряє йому.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:49 Ответить
Наші патрійоти все дивуються чого ж трумп забив на Україну? А те, що трумп ненавидить бубочку по ряду причин навіть в голову їм не приходить.
показать весь комментарий
11.06.2025 08:55 Ответить
"Невже ЗЕбіленський з своїми 5-6 менеджерами не бачить що твориться в воюючий країні" - а хто, по-вашому, це все "творить"?
показать весь комментарий
11.06.2025 10:31 Ответить
Хто почав... Тоді слід згадати відносини в первісному суспільстві, бо вже тоді крали, "віджимали бізнес" та наживалися на соплемінниках. Не вірите - поспостерігайте за поведінкою зграї мавп, там все те саме
Ще задовго до Яценюка, чи будь-кого іншого з ******** корупціонерів та мародерів, цим займалися всі наділені владою індивідууми. Це у людей в крові, і майже неможливо створити ефективну систему, здатну цьому протидіяти. Бо "гвинтиками" системи знову ж таки будуть такі самі люди...
показать весь комментарий
11.06.2025 13:11 Ответить
Чомусь хочеться просто пристрелити цих зелених фортифікаторів-мародерів! Через них здаються ворогу наші міста і села, гинуть люди. Смерть паскудам!
показать весь комментарий
11.06.2025 08:57 Ответить
І слідом за ними абсолютно всі державні структури, бо це одна банда. Прокурори/судді/поліцаї/митники/прикордонники - ВСІ без винятку.
показать весь комментарий
11.06.2025 10:33 Ответить
"зелена фортифікація" на папері і для вух "мудрого наріду"від "зелених прорашистських слуг" є на ділі "масовою зеленою офшоризацією їхніх банківських рахунків "
показать весь комментарий
11.06.2025 09:01 Ответить
Як можна будувати фортифікації ближче 15-20 км від лінії бойового зіткнення із супротивником? Адже вся землерийна і вантажна техніка тут же буде спалена ворожими фпв-дронами і артилерією. А лопатами багато не нариєш. Якщо робити по усталеній технології, то потрібні протитранспортні глибокі і широкі рови та траншеї з трьохметровою висотою з укріпленими стінками і настилом для захисту піхотинців на нулі.
Як тимчасовий варіант швидкого розгортання захисних ліній проти піхотно-мотоциклетних просувань ворога - це розкидати смугу шириною у 6 - 7 метрів з дротяної путанки та розтягнути бухти із ріжучою стальною стрічкою "єгоза" - дві знизу, одна зверху.
Це дозволить навіть без дистанційного мінування та опорників одними дронами зупиняти просування супротивника на тиждень і більше, допоки він не розбере цю перешкоду артилерією.
Це дешеве і ефективне рішення, але зебіли чомусь його вперто ігнорують.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:04 Ответить
це буде схоже на стіну яценюка, а вони не хочуть повторюватися...
бо що на тій єгозі вкрадеш?!

і вона вся + путанка + рови + дрони + тепловізори - усе пішло на західний кордон, щоб кріпаки не втекли від панів і йшли за них воювати
показать весь комментарий
11.06.2025 09:16 Ответить
Може й так. Але скоріш за все - це просто лінь і тупорилість тих хто зараз керує обороною України з теплих кабінетів в тилу.
Вх би всіх на тиждень-другий у відрядження на Схід хоча б на другу лінію під дрони і обстріли ворога, от тоді б справа зрушилась з мертвої точки.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:27 Ответить
перша черга: кловун-ярмак-буданга і вся ОПшна рать, головний мєнт, податківець, БЕБ, ДСО, інвалід-прокурор, ТЦКун, депутат

Боже, да тут на 20 дивізій набереться! і кожному по лопаті, а кулєбу головним копачем
як же вони всі за...ї...бли
показать весь комментарий
11.06.2025 09:31 Ответить
Все що скаже Порошенко - зейло зробить навпаки.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:21 Ответить
Казнокрадів до цугундеру! - фортифікаціям це не допоможе - контроль пресинг потрібен з самого початку коли почали будівництво
показать весь комментарий
11.06.2025 09:22 Ответить
Зараз це називається - бити по хвостах - солдат шо загинули від пройобу на цих фортифікаціях вже не повернеш
показать весь комментарий
11.06.2025 09:39 Ответить
война продолжается....
показать весь комментарий
11.06.2025 09:50 Ответить
Ага щя вам зе вийде і скаже - ой ну вибачте ми вже накралися, і тепер будемо чесно витрачати гроші......
показать весь комментарий
11.06.2025 09:31 Ответить
Пізно пити "Боржомі" коли СУМИ відвалилися!
показать весь комментарий
11.06.2025 09:38 Ответить
линия фронта больше 1000 км.... Фортификации нужны везде.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:52 Ответить
"https://eurosolidarity.org/2025/06/10/fortyfikacziyi-ne-mozhut-buty-potomkinskymy-selamy-syumar/ Фортифікаційні споруди не можуть бути «потьомкінськими селами»" - про це під час брифінгу заявила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар.
Вона повідомила, що ті фортифікації, які нібито інспектували депутати з монобільшості, вже опинилися на окупованих територіях. Сюмар наголосила: будівництво фортифікацій - це питання тисяч життів і кілометрів української території.
«Фортифікації в нашому розумінні - це не мають бути «потьомкінські села», тому що ми їх дуже добре пам'ятаємо. Коли ми з колегами з «Європейської Солідарності» поїхали інспектувати на Сумщину фортифікаційні лінії, знаєте, що ми побачили? Це було 500 м від кордону з рф, там постійно літали fpv-дрони. Рівень фортифікацій був такий, що це буквально були нам по пояс викопані лопатами канави», - нагадала депутатка.
«Коли ми їх запитали, а де бетон? У вас є щось, ви там десь забетонувалися? Нічого немає. У вас дерево є? Нам сказали: коли ми рубаємо ліс, щоб посилити ці рови, то на нас відкривають кримінальні справи по вирубці лісу», - розповіла Сюмар.
«Ці ситуації, на жаль, надзвичайно типові. Коли ми спробували привернути до цього увагу, коли ми били в набат і говорили про те, що так не можна, що лінія оборони має бути з ВОПами, що вони мають бути забетонованими, їх має бути декілька ліній, щоб там могли працювати оператори дронів чи там були повноцінні командні пункти. Знаєте, яка була відповідь від наших колег з владної коаліції? Вони своїх депутатів повезли в якість «потьомкінські села» і показали, що вони вражені масштабами будівництва фортифікаційними споруд з демонстрацією забетонованих якихось там місць», - згадує Сюмар.
«На превеликий жаль, ці території зараз окуповані військами рф, зараз туди вже не потрапиш. І можливо, це сталося саме тому, що ситуацію там так ніхто і не виправив», - припускає народна депутатка.
«Стратегічне мислення полягає в тому, що з кожної помилки треба робити висновки. Сьогодні ще та ситуація, коли це ще можливо. Попри всі загрози, які сьогодні розгортаються і в Сумській, і в Харківській, і в Дніпропетровській області. Ми зробимо все можливе для того, щоб зараз ця відповідальність спрацювала, тому що на кону життя тисяч українців і на кону кілометри українських територій. Досить втрачати території, досить втрачати людей, давайте починати робити висновки і спільно працювати, не тільки силами благодійників, як Фонд Петра Порошенка, а ще і силами держави. Щоб кошти державного бюджету все-таки спрямовувалися на побудову фортифікацій. Це пряма відповідальність українського парламенту, який повинен виконувати свою контролюючу функцію, а не займатися окозамилюванням, засекретивши роботу спеціальної комісії, яку півроку цей парламент відмовлявся створювати», - зауважила Вікторія Сюмар.
показать весь комментарий
11.06.2025 09:57 Ответить
"фима планшеткина" груддю стає на захист своїх мохнорилих братів з ОПи.
показать весь комментарий
11.06.2025 10:53 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/16183 Петро Порошенко про восьму річницю "безвізу":
(Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом - статус, що дозволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу, відкрито з 11 червня 2017 року.)
Скептики з усіх боків тоді кричали, що нічого не вийде. Що для України - це неможливо. Але ми повільно торували свій шлях до лібералізації візового режиму. Впроваджували реформи, боролись на перемовинах та зі зневірою всередині країни.
Нарешті! Європа визнала нашу роботу - Європейський парламент ухвалив безвіз для України. 144 бенчмарки.
Хтось з українців вперше відкрив для себе Європу, хтось - наново. Авіаквитки за десятки євро та кава у Відні - стали реальністю. Але найголовніше європейці по-справжньому пізнали нас, українців.
Рішення про безвізовий режим з Європою - це історія нашої перемоги та успіху українців. А також це урок: навіть ті цілі, що видаються неможливими, реально реалізувати. Потрібно лише задати мету і наполегливо працювати над її втіленням.
Того дня ми зробили ще один крок в бік нашої історичної родини - родини європейських народів.
показать весь комментарий
11.06.2025 10:18 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/19918 Ірина Геращеннко, заступник голови фракції Європейська Солідарність в ВР:
З фортифікаціями - біда. Події на фронті доводять правоту наших оцінок, вимог і порад.
Ми вимагаємо зробити критично важливі кроки щодо будівництва оборонних споруд:
🔹 Назвати відповідальних за зрив їх будівництва, за розкрадання, за знищення обороноздатності. Відсторонити, звільнити та притягти їх до кримінальної відповідальності.
🔹 Провести закрите засідання ВР з чесною дискусією щодо стану оборонних споруд.
🔹 Відсторонити військово-цивільні адміністрації від будівництва. Координацію передати Державній службі транспорту та Силам логістики, бо саме там фортифікації будуються найефективніше.
🔹 Створити гарячу лінію для журналістів, активістів, громадськості з конкретними прикладами порушень, які мають бути розслідувані.

Бо без цього ми або не зупинимо ворога, або ціна, яку ми за це заплатимо, буде набагато більшою.
показать весь комментарий
11.06.2025 10:27 Ответить
ТАК СЛУГИ НЕ ДАДУТЬ ПРОВЕСТИ, ВИЙДУТЬ САМІ НА СЕБЕфортифікацій нема, гроші розікрали ,Суми здають
показать весь комментарий
11.06.2025 10:29 Ответить
А Стефанчука з аброхамієм, навіть не чутно щодо нагальних питань захисту України!!?? То вони за капітуляцію перед прутіним???
Ну і нащо таке лайно тримати за гроші Українців??
показать весь комментарий
11.06.2025 11:08 Ответить
Порох що, на дивиться вечірні казочки Зеленского? Там ще минулого року було зачитка потужного тексту, що з фортифікаціями все успішно, і в три лінії. З саунами, концертними залами, і позолоченими кріслами. Судячи по освоєним кошторисам.
показать весь комментарий
11.06.2025 11:36 Ответить
наривається.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:52 Ответить
Петя тільки слину ковтає, такі бабки і в чужі кишені, знаючи його ділову хватку він би швидко все упорядкував.
показать весь комментарий
11.06.2025 19:57 Ответить
краде він, і все краде, і чомусь все вкрадене - в ЗСУ опиняється. Он, щойно інфа, як він дав раду - на Сущину відправив черговий вкрадений екскаватор окопи рити...
показать весь комментарий
11.06.2025 22:36 Ответить
 
 