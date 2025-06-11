Ситуация с фортификацией требует немедленного проведения отдельного заседания ВР, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что ситуация со строительством фортификационных сооружений требует отдельного заседания Верховной Рады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Парламентарий требует открыть для общества результаты работы парламентской ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов.
"Ситуация настолько острая, что требует немедленного проведения отдельного заседания Верховной Рады. Достаточно болтовни. Мы требуем определить ответственных за непостроение, за коррупцию, за срыв финансирования, отстранить, уволить и привлечь к уголовной ответственности", - отметил он.
Так, по словам Порошенко, стоит отстранить от участия в проекте военно-гражданские администрации, а координирующую роль закрепить за Государственной службой специального транспорта, за Силами поддержки.
Также пятый президент предложил открыть горячую линию для представителей общественности, активистов, журналистов с конкретными направлениями,.
"40 миллиардов гривен были разбазарены доказанными фактами на фортификациях. Каждая гривна, которая была украдена - народ Украины заплатил за это тысячами жизней, квадратных километров украинской земли и драгоценным временем, которое было упущено в виде двух с половиной лет войны, когда мы пытались исправить ситуацию. Из резервного фонда предусматривалось финансирование строительства фортификационных сооружений. На кэш-беки было потрачено 20 миллиардов, а на фортификационные сооружения по той информации, которая есть в открытом доступе, было потрачено лишь 800 миллионов", - подчеркнул лидер "ЕС".
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Колись був такий фокуснік Копперфільд який зробив фокус зі зниканням парохода.
Зараз у нас свій фокусник Вальодья Zеллефільд.
Це його фокус зі зниканням фортифікації, грошей та причесних.
Помах руки і нема ані фортифікації, ані грошей, ані покараних.
І для чого. Аби у пустій залі пан Порошенко вчергове струснув повітря?
Порошенку подобається бортися з вітряками чи що?
Це все одно, що проводити "засідання" бандюг на тему "як ми обікрали країну" - адже в залі ВР будуть сидіти тіж бандюги, які і живуть за рахунок вкрадених коштів.
Але не сказали з якім результатом
Ще задовго до Яценюка, чи будь-кого іншого з ******** корупціонерів та мародерів, цим займалися всі наділені владою індивідууми. Це у людей в крові, і майже неможливо створити ефективну систему, здатну цьому протидіяти. Бо "гвинтиками" системи знову ж таки будуть такі самі люди...
Як тимчасовий варіант швидкого розгортання захисних ліній проти піхотно-мотоциклетних просувань ворога - це розкидати смугу шириною у 6 - 7 метрів з дротяної путанки та розтягнути бухти із ріжучою стальною стрічкою "єгоза" - дві знизу, одна зверху.
Це дозволить навіть без дистанційного мінування та опорників одними дронами зупиняти просування супротивника на тиждень і більше, допоки він не розбере цю перешкоду артилерією.
Це дешеве і ефективне рішення, але зебіли чомусь його вперто ігнорують.
бо що на тій єгозі вкрадеш?!
і вона вся + путанка + рови + дрони + тепловізори - усе пішло на західний кордон, щоб кріпаки не втекли від панів і йшли за них воювати
Вх би всіх на тиждень-другий у відрядження на Схід хоча б на другу лінію під дрони і обстріли ворога, от тоді б справа зрушилась з мертвої точки.
Боже, да тут на 20 дивізій набереться! і кожному по лопаті, а кулєбу головним копачем
як же вони всі за...ї...бли
Вона повідомила, що ті фортифікації, які нібито інспектували депутати з монобільшості, вже опинилися на окупованих територіях. Сюмар наголосила: будівництво фортифікацій - це питання тисяч життів і кілометрів української території.
«Фортифікації в нашому розумінні - це не мають бути «потьомкінські села», тому що ми їх дуже добре пам'ятаємо. Коли ми з колегами з «Європейської Солідарності» поїхали інспектувати на Сумщину фортифікаційні лінії, знаєте, що ми побачили? Це було 500 м від кордону з рф, там постійно літали fpv-дрони. Рівень фортифікацій був такий, що це буквально були нам по пояс викопані лопатами канави», - нагадала депутатка.
«Коли ми їх запитали, а де бетон? У вас є щось, ви там десь забетонувалися? Нічого немає. У вас дерево є? Нам сказали: коли ми рубаємо ліс, щоб посилити ці рови, то на нас відкривають кримінальні справи по вирубці лісу», - розповіла Сюмар.
«Ці ситуації, на жаль, надзвичайно типові. Коли ми спробували привернути до цього увагу, коли ми били в набат і говорили про те, що так не можна, що лінія оборони має бути з ВОПами, що вони мають бути забетонованими, їх має бути декілька ліній, щоб там могли працювати оператори дронів чи там були повноцінні командні пункти. Знаєте, яка була відповідь від наших колег з владної коаліції? Вони своїх депутатів повезли в якість «потьомкінські села» і показали, що вони вражені масштабами будівництва фортифікаційними споруд з демонстрацією забетонованих якихось там місць», - згадує Сюмар.
«На превеликий жаль, ці території зараз окуповані військами рф, зараз туди вже не потрапиш. І можливо, це сталося саме тому, що ситуацію там так ніхто і не виправив», - припускає народна депутатка.
«Стратегічне мислення полягає в тому, що з кожної помилки треба робити висновки. Сьогодні ще та ситуація, коли це ще можливо. Попри всі загрози, які сьогодні розгортаються і в Сумській, і в Харківській, і в Дніпропетровській області. Ми зробимо все можливе для того, щоб зараз ця відповідальність спрацювала, тому що на кону життя тисяч українців і на кону кілометри українських територій. Досить втрачати території, досить втрачати людей, давайте починати робити висновки і спільно працювати, не тільки силами благодійників, як Фонд Петра Порошенка, а ще і силами держави. Щоб кошти державного бюджету все-таки спрямовувалися на побудову фортифікацій. Це пряма відповідальність українського парламенту, який повинен виконувати свою контролюючу функцію, а не займатися окозамилюванням, засекретивши роботу спеціальної комісії, яку півроку цей парламент відмовлявся створювати», - зауважила Вікторія Сюмар.
(Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом - статус, що дозволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу, відкрито з 11 червня 2017 року.)
Скептики з усіх боків тоді кричали, що нічого не вийде. Що для України - це неможливо. Але ми повільно торували свій шлях до лібералізації візового режиму. Впроваджували реформи, боролись на перемовинах та зі зневірою всередині країни.
Нарешті! Європа визнала нашу роботу - Європейський парламент ухвалив безвіз для України. 144 бенчмарки.
Хтось з українців вперше відкрив для себе Європу, хтось - наново. Авіаквитки за десятки євро та кава у Відні - стали реальністю. Але найголовніше європейці по-справжньому пізнали нас, українців.
Рішення про безвізовий режим з Європою - це історія нашої перемоги та успіху українців. А також це урок: навіть ті цілі, що видаються неможливими, реально реалізувати. Потрібно лише задати мету і наполегливо працювати над її втіленням.
Того дня ми зробили ще один крок в бік нашої історичної родини - родини європейських народів.
З фортифікаціями - біда. Події на фронті доводять правоту наших оцінок, вимог і порад.
Ми вимагаємо зробити критично важливі кроки щодо будівництва оборонних споруд:
🔹 Назвати відповідальних за зрив їх будівництва, за розкрадання, за знищення обороноздатності. Відсторонити, звільнити та притягти їх до кримінальної відповідальності.
🔹 Провести закрите засідання ВР з чесною дискусією щодо стану оборонних споруд.
🔹 Відсторонити військово-цивільні адміністрації від будівництва. Координацію передати Державній службі транспорту та Силам логістики, бо саме там фортифікації будуються найефективніше.
🔹 Створити гарячу лінію для журналістів, активістів, громадськості з конкретними прикладами порушень, які мають бути розслідувані.
Бо без цього ми або не зупинимо ворога, або ціна, яку ми за це заплатимо, буде набагато більшою.
Ну і нащо таке лайно тримати за гроші Українців??