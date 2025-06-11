Ситуація із фортифікаціями вимагає негайного проведення окремого засідання ВР, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що ситуація із будівництвом фортифікаційних споруд вимагає окремого засідання Верховної Ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Парламентар вимагає відкрити для суспільства результати роботи парламентської ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів.
"Ситуація настільки гостра, що вимагає негайного проведення окремого засідання Верховної Ради. Досить балаканини. Ми вимагаємо визначити відповідальних за непобудову, за корупцію, за зрив фінансування, відсторонити, звільнити і притягти до кримінальної відповідальності", - зазначив він.
Так, за словами Порошенка, варто відсторонити від участі в проєкті військово-цивільні адміністрації, а координуючу роль закріпити за Державною службою спеціального транспорту, за Силами підтримки.
Також п'ятий президент запропонував відкрити гарячу лінію для представників громадськості, активістів, журналістів з конкретними напрямками,.
"40 мільярдів гривень були розбазарені доведеними фактами на фортифікаціях. Кожна гривня, яка була вкрадена – народ України заплатив за це тисячами життів, квадратних кілометрів української землі і дорогоцінним часом, який був згаяний у вигляді двох з половиною років війни, коли ми намагалися виправити ситуацію. З резервного фонду передбачалося фінансування будівництва фортифікаційних споруд. На кеш-беки було витрачено 20 мільярдів, а на фортифікаційні споруди за тією інформацією, яка є у відкритому доступі, було витрачено лише 800 мільйонів", - наголосив лідер "ЄС".
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Колись був такий фокуснік Копперфільд який зробив фокус зі зниканням парохода.
Зараз у нас свій фокусник Вальодья Zеллефільд.
Це його фокус зі зниканням фортифікації, грошей та причесних.
Помах руки і нема ані фортифікації, ані грошей, ані покараних.
І для чого. Аби у пустій залі пан Порошенко вчергове струснув повітря?
Порошенку подобається бортися з вітряками чи що?
Це все одно, що проводити "засідання" бандюг на тему "як ми обікрали країну" - адже в залі ВР будуть сидіти тіж бандюги, які і живуть за рахунок вкрадених коштів.
Але не сказали з якім результатом
Як тимчасовий варіант швидкого розгортання захисних ліній проти піхотно-мотоциклетних просувань ворога - це розкидати смугу шириною у 6 - 7 метрів з дротяної путанки та розтягнути бухти із ріжучою стальною стрічкою "єгоза" - дві знизу, одна зверху.
Це дозволить навіть без дистанційного мінування та опорників одними дронами зупиняти просування супротивника на тиждень і більше, допоки він не розбере цю перешкоду артилерією.
Це дешеве і ефективне рішення, але зебіли чомусь його вперто ігнорують.
бо що на тій єгозі вкрадеш?!
і вона вся + путанка + рови + дрони + тепловізори - усе пішло на західний кордон, щоб кріпаки не втекли від панів і йшли за них воювати
Вх би всіх на тиждень-другий у відрядження на Схід хоча б на другу лінію під дрони і обстріли ворога, от тоді б справа зрушилась з мертвої точки.