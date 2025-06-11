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Новини Будівництво фортифікацій
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Ситуація із фортифікаціями вимагає негайного проведення окремого засідання ВР, - Порошенко

Порошенко закликав провести засідання ВР щодо фортифікацій

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що ситуація із будівництвом фортифікаційних споруд вимагає окремого засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Парламентар вимагає відкрити для суспільства результати роботи парламентської ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів.

"Ситуація настільки гостра, що вимагає негайного проведення окремого засідання Верховної Ради. Досить балаканини. Ми вимагаємо визначити відповідальних за непобудову, за корупцію, за зрив фінансування, відсторонити, звільнити і притягти до кримінальної відповідальності", - зазначив він.

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Так, за словами Порошенка, варто відсторонити від участі в проєкті військово-цивільні адміністрації, а координуючу роль закріпити за Державною службою спеціального транспорту, за Силами підтримки.

Також п'ятий президент запропонував відкрити гарячу лінію для представників громадськості, активістів, журналістів з конкретними напрямками,.

"40 мільярдів гривень були розбазарені доведеними фактами на фортифікаціях. Кожна гривня, яка була вкрадена – народ України заплатив за це тисячами життів, квадратних кілометрів української землі і дорогоцінним часом, який був згаяний у вигляді двох з половиною років війни, коли ми намагалися виправити ситуацію. З резервного фонду передбачалося фінансування будівництва фортифікаційних споруд. На кеш-беки було витрачено 20 мільярдів, а на фортифікаційні споруди за тією інформацією, яка є у відкритому доступі, було витрачено лише 800 мільйонів", - наголосив лідер "ЄС".

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Автор: 

ВР (15048) Порошенко Петро (15193) фортифікації (149)


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Топ коментарі
+9
Таке враження, що фортифікації потрібні лише для розкрадання грошей!
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11.06.2025 08:39 Відповісти
+9
Після доріг апетит став безмежним
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11.06.2025 08:44 Відповісти
+8
вже пізно, дуже багато козаченьків замішано в розкраданні, це вже не зупинити просто самітом, скликанням, голосуванням...
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11.06.2025 08:41 Відповісти
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Таке враження, що фортифікації потрібні лише для розкрадання грошей!
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11.06.2025 08:39 Відповісти
Після доріг апетит став безмежним
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11.06.2025 08:44 Відповісти
Безкарно "побудоаана" Zелена фортифікація породили рецідив.
Колись був такий фокуснік Копперфільд який зробив фокус зі зниканням парохода.
Зараз у нас свій фокусник Вальодья Zеллефільд.
Це його фокус зі зниканням фортифікації, грошей та причесних.
Помах руки і нема ані фортифікації, ані грошей, ані покараних.
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11.06.2025 08:58 Відповісти
На фортифікаціях можна заробляти більше ніж на дорогах.Зліпити за великі гроші пшик,потім кацапи захоплюють,ніхто не перевірить,вони під себе дороблять,і якщо навіть ми заберем назад,то ті хто будували скажуть що це вони так розкішно збудували
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11.06.2025 09:05 Відповісти
Як і міфічні сховища яких не існує в реальності, але вони добре почуваються в звітах витрачених мільярдів.
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11.06.2025 09:28 Відповісти
вже пізно, дуже багато козаченьків замішано в розкраданні, це вже не зупинити просто самітом, скликанням, голосуванням...
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11.06.2025 08:41 Відповісти
Залишається тільки єдиний середньовіковий спосіб - четвертування.
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11.06.2025 08:57 Відповісти
Зеленському з оп +сн та жпж пох на війну
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11.06.2025 08:43 Відповісти
вимагає негайного проведення окремого засідання ВР

І для чого. Аби у пустій залі пан Порошенко вчергове струснув повітря?
Порошенку подобається бортися з вітряками чи що?
Це все одно, що проводити "засідання" бандюг на тему "як ми обікрали країну" - адже в залі ВР будуть сидіти тіж бандюги, які і живуть за рахунок вкрадених коштів.
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11.06.2025 08:45 Відповісти
Тобто держави як такої не існує. Недієздатне, повністю корумповане утворення, яке не виконує покладених на нього функцій. До того ж повністю деструктивне. Час вводити зовнішнє управління. Тут вже пізно утворювати уряди національного порятунку, якщо і рятувати не має кому.
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11.06.2025 08:51 Відповісти
З приводу зовнішнього управління - схоже до того все і рухається. Тільки тоді буде так - частина України відійде да "заходу", частина залишиться під чоботом рашистів. Якщо власна "держава" (не плутати з країною) ніхріна ні на що не здатна - ВКЛЮЧНО з так званою соплежуйською "опозицією". За роки незалежності українці так і не спромоглися утворити адекватне державне управління - а святе місце пустим не буває - буде зовнішнє управління - чи кацапське, чи західне - чи "десь посередині"....
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11.06.2025 09:02 Відповісти
Проблема в тому, що 90% українців будуть категорично проти. Визнати, що 30 млн. країна неспроможна існувати власним розумом люди нездатні. Проблема відсутності критичного мислення
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11.06.2025 09:05 Відповісти
Петро Олексійович не заважайте заробляти на війні, бо 73 % ну дуже хотіли щоб війна скінчилась...
Але не сказали з якім результатом
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11.06.2025 08:46 Відповісти
Та не сильно він і заважає. Так поговорити. Під санкціями особливо не повиступаєш.
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11.06.2025 08:52 Відповісти
40 млрд.грн вкрадено на розбудові фортифікаційних споруд."Сім'я януковича" відпочиває.Невже ЗЕбіленський з своїми 5-6 менеджерами не бачить що твориться в воюючий країні.В Покровську ще рік назад троянди висаджували.Голови ВЦА в Краматорську та в Слов'янську є чинними мерами міст.Що розуміються вони в фортифікаційних спорудах ? Їхня направленість буде (так воно є) мм спрямована на місто а не на оборону.І там, і там гроші будуть відмиватись.Ось чому Трамп ненавидить Зеленського і не довіряє йому.
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11.06.2025 08:49 Відповісти
Наші патрійоти все дивуються чого ж трумп забив на Україну? А те, що трумп ненавидить бубочку по ряду причин навіть в голову їм не приходить.
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11.06.2025 08:55 Відповісти
Чомусь хочеться просто пристрелити цих зелених фортифікаторів-мародерів! Через них здаються ворогу наші міста і села, гинуть люди. Смерть паскудам!
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11.06.2025 08:57 Відповісти
"зелена фортифікація" на папері і для вух "мудрого наріду"від "зелених прорашистських слуг" є на ділі "масовою зеленою офшоризацією їхніх банківських рахунків "
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11.06.2025 09:01 Відповісти
Як можна будувати фортифікації ближче 15-20 км від лінії бойового зіткнення із супротивником? Адже вся землерийна і вантажна техніка тут же буде спалена ворожими фпв-дронами і артилерією. А лопатами багато не нариєш. Якщо робити по усталеній технології, то потрібні протитранспортні глибокі і широкі рови та траншеї з трьохметровою висотою з укріпленими стінками і настилом для захисту піхотинців на нулі.
Як тимчасовий варіант швидкого розгортання захисних ліній проти піхотно-мотоциклетних просувань ворога - це розкидати смугу шириною у 6 - 7 метрів з дротяної путанки та розтягнути бухти із ріжучою стальною стрічкою "єгоза" - дві знизу, одна зверху.
Це дозволить навіть без дистанційного мінування та опорників одними дронами зупиняти просування супротивника на тиждень і більше, допоки він не розбере цю перешкоду артилерією.
Це дешеве і ефективне рішення, але зебіли чомусь його вперто ігнорують.
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11.06.2025 09:04 Відповісти
це буде схоже на стіну яценюка, а вони не хочуть повторюватися...
бо що на тій єгозі вкрадеш?!

і вона вся + путанка + рови + дрони + тепловізори - усе пішло на західний кордон, щоб кріпаки не втекли від панів і йшли за них воювати
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11.06.2025 09:16 Відповісти
Може й так. Але скоріш за все - це просто лінь і тупорилість тих хто зараз керує обороною України з теплих кабінетів в тилу.
Вх би всіх на тиждень-другий у відрядження на Схід хоча б на другу лінію під дрони і обстріли ворога, от тоді б справа зрушилась з мертвої точки.
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11.06.2025 09:27 Відповісти
Все що скаже Порошенко - зейло зробить навпаки.
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11.06.2025 09:21 Відповісти
Казнокрадів до цугундеру! - фортифікаціям це не допоможе - контроль пресинг потрібен з самого початку коли почали будівництво
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11.06.2025 09:22 Відповісти
 
 