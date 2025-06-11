Ситуація із фортифікаціями вимагає негайного проведення окремого засідання ВР, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що ситуація із будівництвом фортифікаційних споруд вимагає окремого засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Парламентар вимагає відкрити для суспільства результати роботи парламентської ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів.

"Ситуація настільки гостра, що вимагає негайного проведення окремого засідання Верховної Ради. Досить балаканини. Ми вимагаємо визначити відповідальних за непобудову, за корупцію, за зрив фінансування, відсторонити, звільнити і притягти до кримінальної відповідальності", - зазначив він.

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Так, за словами Порошенка, варто відсторонити від участі в проєкті військово-цивільні адміністрації, а координуючу роль закріпити за Державною службою спеціального транспорту, за Силами підтримки.

Також п'ятий президент запропонував відкрити гарячу лінію для представників громадськості, активістів, журналістів з конкретними напрямками,.

"40 мільярдів гривень були розбазарені доведеними фактами на фортифікаціях. Кожна гривня, яка була вкрадена – народ України заплатив за це тисячами життів, квадратних кілометрів української землі і дорогоцінним часом, який був згаяний у вигляді двох з половиною років війни, коли ми намагалися виправити ситуацію. З резервного фонду передбачалося фінансування будівництва фортифікаційних споруд. На кеш-беки було витрачено 20 мільярдів, а на фортифікаційні споруди за тією інформацією, яка є у відкритому доступі, було витрачено лише 800 мільйонів", - наголосив лідер "ЄС".

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