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Новини Будівництво фортифікацій
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Від МО та ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування будівництва фортифікацій, - Шмигаль

Будівництво фортифікацій. Що каже Шмигаль

Міноборони та ЗСУ не направляли до Кабміну запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року на вимогу уряду Міністерством оборони була розроблена програма фінансування Міноборони фортифікаційних споруд і інженерних загороджень. На сьогоднішній день ця програма реалізовується… Всі необхідні кошти і урядом і парламентом виділені і проголосовані. Сьогодні звернень від Міністерства оборони чи Збройних сил щодо збільшення необхідної суми не було. Якщо поступлять - ми, звісно, будемо разом з вами приймати рішення", - сказав глава уряду.

Шмигаль нагадав, що минулого року було виділено понад 39 млрд грн на будівництво трьох ліній фортифікацій, зокрема фортифікацій кругової оборони міст і містечок в прифронтових регіонах, і всі заплановані і профінансовані проєкти було завершено.

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Автор: 

Міноборони (7475) Шмигаль Денис (4645) фортифікації (149)


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06.06.2025 11:53 Відповісти
Значить можна перенаправити кошти на підматрацні фортифікації.
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06.06.2025 12:02 Відповісти
Ні грошей..ні фортифікацій...ні кінців...Все шито-крито.
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06.06.2025 12:06 Відповісти
Якщо отака фортифікція як на фото, до дійсно, віриться...
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06.06.2025 12:09 Відповісти
Звісно. Хто керує МО і ЗСУ??? Яка в них національність? Де їхні батьки, родини, діти....??? Та й, шмиРгаль разом з ОПою - одна кротівня.
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06.06.2025 12:12 Відповісти
я думаю цій ****** в окулярах відомо ,,як будуються ці фортефікації,, в мене питання-в нього немає внутрішнього остраху що знайдеться хтось бажаючий за те запитати в формі тет-а-тет??чи вони всі впевнені в тому що коли ,,вони закінчать те що роблять,, більше не залишиться тих хто зміг би це зробити?!?!
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06.06.2025 12:14 Відповісти
А того, поза того років не виділялись кошти? То де фортифікаціі? Шмаркаль, коли нарешті ПФУ виплатить заборгованість згідно рішення суду? Чекаю вже 2 з половиною років. І сума порівняно з "месячними" доходами деяких держаних чиновникі не значна.
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06.06.2025 12:17 Відповісти
 
 