Від МО та ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування будівництва фортифікацій, - Шмигаль

Міноборони та ЗСУ не направляли до Кабміну запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року на вимогу уряду Міністерством оборони була розроблена програма фінансування Міноборони фортифікаційних споруд і інженерних загороджень. На сьогоднішній день ця програма реалізовується… Всі необхідні кошти і урядом і парламентом виділені і проголосовані. Сьогодні звернень від Міністерства оборони чи Збройних сил щодо збільшення необхідної суми не було. Якщо поступлять - ми, звісно, будемо разом з вами приймати рішення", - сказав глава уряду.

Шмигаль нагадав, що минулого року було виділено понад 39 млрд грн на будівництво трьох ліній фортифікацій, зокрема фортифікацій кругової оборони міст і містечок в прифронтових регіонах, і всі заплановані і профінансовані проєкти було завершено.

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