РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12332 посетителя онлайн
Новости Строительство фортификаций
990 12

От МО и ВСУ не поступали запросы об увеличении финансирования строительства фортификаций, - Шмыгаль

Строительство фортификационных сооружений. Что говорит Шмыгаль

Минобороны и ВСУ не направляли в Кабмин запросы об увеличении финансирования на строительство фортификаций.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году по требованию правительства Министерством обороны была разработана программа финансирования Минобороны фортификационных сооружений и инженерных заграждений. На сегодняшний день эта программа реализовывается... Все необходимые средства и правительством и парламентом выделены и проголосованы. На сегодняшний день обращений от Министерства обороны или Вооруженных сил об увеличении необходимой суммы не было. Если поступят - мы, конечно, будем вместе с вами принимать решение", - сказал глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году было выделено более 39 млрд грн на строительство трех линий фортификаций, в частности фортификаций круговой обороны городов и городков в прифронтовых регионах, и все запланированные и профинансированные проекты были завершены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фортификации на Сумщине подготовлены хуже всех рисковых областей, - "слуга народа" Безуглая

Автор: 

Минобороны (9421) Шмыгаль Денис (2725) фортификации (122)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Ні грошей..ні фортифікацій...ні кінців...Все шито-крито.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:06 Ответить
+7
Три лінії! - їбать - копать!
показать весь комментарий
06.06.2025 11:53 Ответить
+7
Звісно. Хто керує МО і ЗСУ??? Яка в них національність? Де їхні батьки, родини, діти....??? Та й, шмиРгаль разом з ОПою - одна кротівня.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Три лінії! - їбать - копать!
показать весь комментарий
06.06.2025 11:53 Ответить
Значить можна перенаправити кошти на підматрацні фортифікації.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:02 Ответить
Ні грошей..ні фортифікацій...ні кінців...Все шито-крито.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:06 Ответить
Якщо отака фортифікція як на фото, до дійсно, віриться...
показать весь комментарий
06.06.2025 12:09 Ответить
Звісно. Хто керує МО і ЗСУ??? Яка в них національність? Де їхні батьки, родини, діти....??? Та й, шмиРгаль разом з ОПою - одна кротівня.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:12 Ответить
я думаю цій ****** в окулярах відомо ,,як будуються ці фортефікації,, в мене питання-в нього немає внутрішнього остраху що знайдеться хтось бажаючий за те запитати в формі тет-а-тет??чи вони всі впевнені в тому що коли ,,вони закінчать те що роблять,, більше не залишиться тих хто зміг би це зробити?!?!
показать весь комментарий
06.06.2025 12:14 Ответить
А того, поза того років не виділялись кошти? То де фортифікаціі? Шмаркаль, коли нарешті ПФУ виплатить заборгованість згідно рішення суду? Чекаю вже 2 з половиною років. І сума порівняно з "месячними" доходами деяких держаних чиновникі не значна.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:17 Ответить
Економічний патруль

Кабінет Міністрів України ( Шмигаль ) виділив 2,4 млрд грн для виплат за програмою «Національний кешбек» із резервного фонду державного бюджету.

- Треба підняти податки, бо у нас не вистачає грошей на війну!
- Так може скоротимо зайві витрати на всяку хєрню?
- На хєрню у нас достатньо грошей, а на армію ні.

Мені одному здається, що тут щось не те? Уряд методично намагається довести громадянам України, що платити податки = викидати гроші на вітер. Бо прийде чиновник і прожере за 1 секунду те, що ти так довго заробляв і відкладав. І нічого ти йому не зробиш. Ти навіть не маєш права на голос в питанні витрат твоїх же грошей. За 3 роки повномасштабної війни наша держава зробила все, щоб армія продовжувала залежати від донатів. І як логічні урядовці вирішили підвищити податки, щоб фінансувати армію. В результаті в людей стало менше грошей і кількість донатів впала. Проте фінансування армії не покращилось і потреба в донатах нікуди не ділась, якщо не зросла... А тому залишається фінансувати кешбек, поки наші хлопці збирають на дрони.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:41 Ответить
Україну очолюють відверті зрадники...
показать весь комментарий
06.06.2025 12:43 Ответить
Конечно,все равно квартал все разворует.
показать весь комментарий
06.06.2025 12:44 Ответить
А ти сам, грьобаний ти прем'єр-міністр, не розумієш, що маєш власні владні повноваження й ресурси, аби збільшувати фінансування фортифікацій?
показать весь комментарий
06.06.2025 13:07 Ответить
Дпсу кінологічний навчальний центр на львівщині закрити і розформувати,як непотріб де ховаються сотні ухилянтів під покровительством полковника сбу Півоварова.
показать весь комментарий
06.06.2025 13:20 Ответить
 
 