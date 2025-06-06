От МО и ВСУ не поступали запросы об увеличении финансирования строительства фортификаций, - Шмыгаль

Минобороны и ВСУ не направляли в Кабмин запросы об увеличении финансирования на строительство фортификаций.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году по требованию правительства Министерством обороны была разработана программа финансирования Минобороны фортификационных сооружений и инженерных заграждений. На сегодняшний день эта программа реализовывается... Все необходимые средства и правительством и парламентом выделены и проголосованы. На сегодняшний день обращений от Министерства обороны или Вооруженных сил об увеличении необходимой суммы не было. Если поступят - мы, конечно, будем вместе с вами принимать решение", - сказал глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году было выделено более 39 млрд грн на строительство трех линий фортификаций, в частности фортификаций круговой обороны городов и городков в прифронтовых регионах, и все запланированные и профинансированные проекты были завершены.

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