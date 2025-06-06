От МО и ВСУ не поступали запросы об увеличении финансирования строительства фортификаций, - Шмыгаль
Минобороны и ВСУ не направляли в Кабмин запросы об увеличении финансирования на строительство фортификаций.
Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В этом году по требованию правительства Министерством обороны была разработана программа финансирования Минобороны фортификационных сооружений и инженерных заграждений. На сегодняшний день эта программа реализовывается... Все необходимые средства и правительством и парламентом выделены и проголосованы. На сегодняшний день обращений от Министерства обороны или Вооруженных сил об увеличении необходимой суммы не было. Если поступят - мы, конечно, будем вместе с вами принимать решение", - сказал глава правительства.
Шмыгаль напомнил, что в прошлом году было выделено более 39 млрд грн на строительство трех линий фортификаций, в частности фортификаций круговой обороны городов и городков в прифронтовых регионах, и все запланированные и профинансированные проекты были завершены.
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Кабінет Міністрів України ( Шмигаль ) виділив 2,4 млрд грн для виплат за програмою «Національний кешбек» із резервного фонду державного бюджету.
- Треба підняти податки, бо у нас не вистачає грошей на війну!
- Так може скоротимо зайві витрати на всяку хєрню?
- На хєрню у нас достатньо грошей, а на армію ні.
Мені одному здається, що тут щось не те? Уряд методично намагається довести громадянам України, що платити податки = викидати гроші на вітер. Бо прийде чиновник і прожере за 1 секунду те, що ти так довго заробляв і відкладав. І нічого ти йому не зробиш. Ти навіть не маєш права на голос в питанні витрат твоїх же грошей. За 3 роки повномасштабної війни наша держава зробила все, щоб армія продовжувала залежати від донатів. І як логічні урядовці вирішили підвищити податки, щоб фінансувати армію. В результаті в людей стало менше грошей і кількість донатів впала. Проте фінансування армії не покращилось і потреба в донатах нікуди не ділась, якщо не зросла... А тому залишається фінансувати кешбек, поки наші хлопці збирають на дрони.