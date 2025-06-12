Варто терміново почати будувати фортифікації за 25 км від лінії боєзіткнення, - Порошенко

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив на важливості термінового будівництва сучасних фортифікацій за 25 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Це має бути 1200-1500 кілометрів потужного валу, ешелонованого, замінованого, плутаного, з системою радіоперешкод, з системою відео спостереження. Подивіться, як росіяни набудували як лінію Суровікіна, зробіть висновки.

Ця ситуація пояснюється лише одним – корупціонери зацікавлені в тому, щоб там, де вони нібито будували фортифікаційні споруди, територія була захоплена ворогом. Тому що це є знищення доказів їхньої корупції", - наголосив він.

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Порошенко зазначив, що це питання варто розглянути на окремому засіданні Верховної Ради. За його словами, було створено тимчасову слідчу комісію, проте її засідання засекретили.

"Це ви ховаєте від народу, щоб він не заважав і не перешкоджав вам красти? Але мова йде не про гроші. Мова йде про те, що врешті-решт нам треба припинити втрачати людей, припинити втрачати території і припинити втрачати час. Ви два роки втратили", - сказав п'ятий президент.

Він нагадав, що премʼєр-міністр Шмигаль неодноразово звітував про збудовані фортифікації.

"Хто зараз буде нести відповідальність за цю брехню?", - підсумував лідер "ЄС".

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