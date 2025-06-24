Варто змінити переговорну команду для покращення діалогу зі США, - Порошенко

Влада має сформувати нову команду перемовників, яка зможе професійно вести діалог зі Сполученими Штатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко в ефірі програми "Політклуб" з Віталієм Портниковим.

"Модель поведінки, яка сьогодні реалізовується, вона є не просто шкідлива, а загрозлива для України. Коли ми стверджували про те, що українська влада має серйозні комунікаційні проблеми з новою адміністрацією Сполучених Штатів, я вперше підняв це питання в жовтні. І одразу ж після виборів в листопаді. Це та інформація, яку я отримав з боку наших американських партнерів.

Вимога була дуже проста, побажання нашого стратегічного партнера – приберіть посла. Для цього посла двері владних інституцій Сполучених Штатів закриті", - зазначив він.

За словами Порошенка, це не причина, але це привід.

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"Моє ставлення до пані Маркарової позитивне, я її брав в наш уряд, довірив їй відповідні міністерські позиції. Але зараз у силу різних обставин, у силу абсолютно безглуздої поїздки на завод по виробництву снарядів в Пенсильванію напередодні виборів, де не було жодного республіканця. Були позиції спікера Конгресу Джонсона, віцепрезидента Джей ді Венса, держсекретар Рубіо висловлювався з цього приводу", - додав п'ятий президент.

Також він назвав некомпетентними та токсичними "5-6 менеджерів", про що писала американська преса.

"Ігнорувати це абсолютно ризиковано для України. Я хотів би чітко наголосити, що в мене нема мети зараз критикувати владу. ... Мої претензії до влади полягають лише в тому, що треба робити речі, які я пропоную. Якщо їх не робити, то будуть наслідки, які я намагаюся детально описати. Я проти критики без пропозицій", - наголосив Порошенко.

"Позиція перша. Треба замінити переговорну команду. Для цієї команди двері в США зачинені. А ціну за це платить вся країна. Не Зеленський підкреслюю, а вся країна. Байдуже, як ставиться Зеленський до тих чи інших членів переговорної команди. Їх треба міняти незалежно від того", - додав лідер "ЄС".

Також Порошенко вважає, що потрібен новий уряд.

"Підходи, які продемонстрував уряд Ізраїлю, і успіх, який він отримав. Я вже не вірю в це, але нехай Зеленський вразить мене, що він здатний в умовах критичної ситуації для України сформувати такий уряд.

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Міжпарламентська дипломатія – це те, що зробив Ізраїль, і те, що було зруйноване абсолютно безглуздими діями, командою 5-6 менеджерів. Ви провалили, маючи комунікаційні проблеми, величезну кількість рішень, які треба було приймати. Лакмусовий папірець – це останній бюджет, який приймався Сполученими Штатами. Де навіть 300 мільйонів доларів (для підтримки України – ред.) було викинуто. Ми маємо тривожні цифри, що 80% виборців-республіканців не в захваті від збільшення допомоги Україні. Це виключно через те, що ми не ведемо інформаційну позицію", - пояснив він.

Відтак, підсумовуючи сказав Порошенко, потрібен уряд національної єдності, парламентська дипломатія, кардинальна заміна на ефективну і компетентну позицію.

Варто перевести економіку на військові рейки, підсумував п'ятий президент.

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