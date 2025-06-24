УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7209 відвідувачів онлайн
Новини Переговори із США
3 145 101

Варто змінити переговорну команду для покращення діалогу зі США, - Порошенко

Порошенко закликав змінити групу переговірників України зі США

Влада має сформувати нову команду перемовників, яка зможе професійно вести діалог зі Сполученими Штатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко в ефірі програми "Політклуб" з Віталієм Портниковим.

"Модель поведінки, яка сьогодні реалізовується, вона є не просто шкідлива, а загрозлива для України. Коли ми стверджували про те, що українська влада має серйозні комунікаційні проблеми з новою адміністрацією Сполучених Штатів, я вперше підняв це питання в жовтні. І одразу ж після виборів в листопаді. Це та інформація, яку я отримав з боку наших американських партнерів.

Вимога була дуже проста, побажання нашого стратегічного партнера – приберіть посла. Для цього посла двері владних інституцій Сполучених Штатів закриті", - зазначив він.

За словами Порошенка, це не причина, але це привід.

Читайте також: Спроба Зеленського передати зовнішню політику від МЗС до 5-6 менеджерів показує свою недієздатність, - Геращенко

"Моє ставлення до пані Маркарової позитивне, я її брав в наш уряд, довірив їй відповідні міністерські позиції. Але зараз у силу різних обставин, у силу абсолютно безглуздої поїздки на завод по виробництву снарядів в Пенсильванію напередодні виборів, де не було жодного республіканця. Були позиції спікера Конгресу Джонсона, віцепрезидента Джей ді Венса, держсекретар Рубіо висловлювався з цього приводу", - додав п'ятий президент.

Також він назвав некомпетентними та токсичними "5-6 менеджерів", про що писала американська преса. 

"Ігнорувати це абсолютно ризиковано для України. Я хотів би чітко наголосити, що в мене нема мети зараз критикувати владу. ... Мої претензії до влади полягають лише в тому, що треба робити речі, які я пропоную. Якщо їх не робити, то будуть наслідки, які я намагаюся детально описати. Я проти критики без пропозицій", - наголосив Порошенко.

"Позиція перша. Треба замінити переговорну команду. Для цієї команди двері в США зачинені. А ціну за це платить вся країна. Не Зеленський підкреслюю, а вся країна. Байдуже, як ставиться Зеленський до тих чи інших членів переговорної команди. Їх треба міняти незалежно від того", - додав лідер "ЄС".

Також Порошенко вважає, що потрібен новий уряд.

"Підходи, які продемонстрував уряд Ізраїлю, і успіх, який він отримав. Я вже не вірю в це, але нехай Зеленський вразить мене, що він здатний в умовах критичної ситуації для України сформувати такий уряд.

Читайте також: Варто терміново почати будувати фортифікації за 25 км від лінії боєзіткнення, - Порошенко

Міжпарламентська дипломатія – це те, що зробив Ізраїль, і те, що було зруйноване абсолютно безглуздими діями, командою 5-6 менеджерів. Ви провалили, маючи комунікаційні проблеми, величезну кількість рішень, які треба було приймати. Лакмусовий папірець – це останній бюджет, який приймався Сполученими Штатами. Де навіть 300 мільйонів доларів (для підтримки України – ред.) було викинуто. Ми маємо тривожні цифри, що 80% виборців-республіканців не в захваті від збільшення допомоги Україні. Це виключно через те, що ми не ведемо інформаційну позицію", - пояснив він.

Відтак, підсумовуючи сказав Порошенко, потрібен уряд національної єдності, парламентська дипломатія, кардинальна заміна на ефективну і компетентну позицію.

Варто перевести економіку на військові рейки, підсумував п'ятий президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має використовувати переговорну тактику США та Ізраїлю, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петро (15203) США (23613)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
«Ефективні» менеджери зеленського:

Ефекти:
- зупинка військової допомоги від США;
- перенаправлення призначених для України компонентів ракет на Близький Схід;
- Трамп дотиснув конгрес пом'якшити санкції проти расії;
- ...
показати весь коментар
24.06.2025 10:04 Відповісти
+12
Іншого в Америці на жаль немає.
показати весь коментар
24.06.2025 09:44 Відповісти
+11
Діалог з Трампом і його відбитою командою - це шось з чимось
показати весь коментар
24.06.2025 09:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Скільки колаборнтів було засуджено з 214 до 2019?
Так отож. Краще б сидів у Турції на пляжі
показати весь коментар
25.06.2025 09:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 