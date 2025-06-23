Україна має використовувати переговорну тактику США та Ізраїлю, - Порошенко

Удар Сполучених Штатів по Ірану - в інтересах України. Оскільки Тегеран разом з КНДР, Білоруссю допомагають РФ вести війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Політклуб" з Віталієм Портниковим заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко.

"Багато жертв, які Україна понесла через ракетний удар – це іранського виробництва. Величезна кількість "Шахедів", які щоночі б’ють по всім українським містам, це або іранського виробництва, або іранські технології. В даному випадку знищення заводів з виробництва "Шахедів", ракет і центрів з розробки ядерної зброї – це, безумовно, на користь України і на користь світу", - наголосив він.

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За словами Порошенка, розмова, яку розуміють диктатори, – це виключно мова сили.

Лідер "ЄС" вважає, що у ситуації з Україною варто дотримуватися тієї ж тактики. Має бути встановлено термін, впродовж якого Путін має дати відповідь на пропозицію припинення вогню.

"Коли Путін відкидає цю пропозицію, як це зробив Іран, ми не говоримо зараз про удар по ядерних об’єктах, але ми чітко знаємо, що треба робити. Номер один – різке нарощування постачання зброї. Причому, хочу наголосити, не лише через бюджетне фінансування урядом США чи НАТО, а запустивши програму Ленд-лізу. Ленд-ліз це доступ без безпосереднього фінансування до складів Пентагону. Боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, військова техніка, ракети і все з цього компоненту.

Друга позиція – це санкції. І санкції мають бути рішучими діями американців. Санкцій виключно інших країн – членів НАТО аб ЄС і Британії недостатньо. Приклад – стеля для ціни на нафту. Без американців цей вид санкцій не працює, саме тому 18-ий пакет санкцій Європою був відкладений. Третя позиція – це гроші і фінансування. І четверта позиція – це посилення гарантій безпеки. Як тільки путін почує цю мову сили, це єдиний шанс, коли путін зрозуміє, що для нього шанси безперспективні", - пояснив він.

Також, зазначив парламентар, Україна має вести активну роботу в Конгресі США з обома палатами, щоб переконати Штати, що закінчення війни в Україні - в їхніх інтересах.

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Лідер "ЄС" озвучив також першочергові кроки для підсилення оборони України.

Ініціатива перша – фортифікації. Друга - передати напряму бригадам кошти податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці.

"Як ви можете вимагати санкцій з боку наших партнерів по НАТО, коли через нафтопровід "Дружба" Україна транзитує 300 тисяч барелів російської нафти за добу? Після початку ізраїльсько-іранської війни ціни на нафту виросли. Були 60, зараз у вже 74-75 доларів за барель. Отже, росія за рік по цим цінам отримає вже не 6,5, а 8 мільярдів 200 мільйонів доларів для фінансування своєї оборонної промисловості. ... Прийміть програму фортифікаційних споруд, прийміть заяву, змініть законодавство про ПДФО, переведіть нашу економіку на військові рейки", - додав Порошенко.

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