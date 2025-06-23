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Україна має використовувати переговорну тактику США та Ізраїлю, - Порошенко

Порошенко відзначив удари США по Ірану. Це може допомогти Україні

Удар Сполучених Штатів по Ірану - в інтересах України. Оскільки Тегеран разом з КНДР, Білоруссю допомагають РФ вести війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Політклуб" з Віталієм Портниковим заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко.

"Багато жертв, які Україна понесла через ракетний удар – це іранського виробництва. Величезна кількість "Шахедів", які щоночі б’ють по всім українським містам, це або іранського виробництва, або іранські технології. В даному випадку знищення заводів з виробництва "Шахедів", ракет і центрів з розробки ядерної зброї – це, безумовно, на користь України і на користь світу", - наголосив він.

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За словами Порошенка, розмова, яку розуміють диктатори, – це виключно мова сили.

Лідер "ЄС" вважає, що у ситуації з Україною варто дотримуватися тієї ж тактики. Має бути встановлено термін, впродовж якого Путін має дати відповідь на пропозицію припинення вогню.

"Коли Путін відкидає цю пропозицію, як це зробив Іран, ми не говоримо зараз про удар по ядерних об’єктах, але ми чітко знаємо, що треба робити. Номер один – різке нарощування постачання зброї. Причому, хочу наголосити, не лише через бюджетне фінансування урядом США чи НАТО, а запустивши програму Ленд-лізу. Ленд-ліз це доступ без безпосереднього фінансування до складів Пентагону. Боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, військова техніка, ракети і все з цього компоненту.

Друга позиція – це санкції. І санкції мають бути рішучими діями американців. Санкцій виключно інших країн – членів НАТО аб ЄС і Британії недостатньо. Приклад – стеля для ціни на нафту. Без американців цей вид санкцій не працює, саме тому 18-ий пакет санкцій Європою був відкладений. Третя позиція – це гроші і фінансування. І четверта позиція – це посилення гарантій безпеки. Як тільки путін почує цю мову сили, це єдиний шанс, коли путін зрозуміє, що для нього шанси безперспективні", - пояснив він.

Також, зазначив парламентар, Україна має вести активну роботу в Конгресі США з обома палатами, щоб переконати Штати, що закінчення війни в Україні - в їхніх інтересах.

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Лідер "ЄС" озвучив також першочергові кроки для підсилення оборони України.

Ініціатива перша – фортифікації. Друга - передати напряму бригадам кошти податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці.

"Як ви можете вимагати санкцій з боку наших партнерів по НАТО, коли через нафтопровід "Дружба" Україна транзитує 300 тисяч барелів російської нафти за добу? Після початку ізраїльсько-іранської війни ціни на нафту виросли. Були 60, зараз у вже 74-75 доларів за барель. Отже, росія за рік по цим цінам отримає вже не 6,5, а 8 мільярдів 200 мільйонів доларів для фінансування своєї оборонної промисловості. ... Прийміть програму фортифікаційних споруд, прийміть заяву, змініть законодавство про ПДФО, переведіть нашу економіку на військові рейки", - додав Порошенко.

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Автор: 

Порошенко Петро (15203) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+18
Та яка переговорна тактика - там 5-6 менеджерів. Ермак який уявив себе як мінімум Володимиром Великим, проституки на місці послів, а во голові армії мясник росіянин який використовую ту саму тактику що і рузкіе.

ОТ І ВСЕ. І нічого не буде допоки етнос не сконає повністю. А так і буде
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23.06.2025 12:38 Відповісти
+14
Яка переговорна тактика Сша і Ізраїлю, Петро Алексійович?? Ви про що? Зелені ж не закінчували інститут міжнародних відносин, як ви. В зелебобів- криворіжська школа дипломатії гопників, або трускавецькі курси шашликів.
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23.06.2025 12:41 Відповісти
+14
А ти, я бачу, відвертий мазохіст - тобі подобається, коли тебе є*ашить кацапня кожної ночі завдяки хрипатому маланцю і його 5-6 менеджерів! Таким, як ти, було ж дуже Фуйово до 19-го, коли про війну ти знав тільки з тєлєка, убогий.
Як же ви, придурки, заЇпали вже своєю ненавистю і заздрістю до тих, хто може щось зробити. Ви й досі бажаєте жити, як ті кацапи - головне, щоб у сусіда було гірше ніж у мене. Невиліковні і не обучаємі.
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23.06.2025 12:57 Відповісти
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Проблема в тому, що рудий нарцис відверто заграє з х#йлом. Тож хто б не був зараз у нас при владі-Україна його не цікавить. Хіба що корисні копалини.
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23.06.2025 14:39 Відповісти
так, проблема.
Але він загравав і в свій перший термін!
Але ж навіть наклав санкції на СП-1,2 (щоправда, мало що дали - але ж документ був)
ІМНО: головна проблема не в ньому, а в чинній владі України.
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23.06.2025 14:44 Відповісти
Головна проблема-це вікова деменція. У той свій строк він такого не чудив. І справа ж не тільки в Україні. Колосальні мита-усьому світу. Канада, Гренландія, Мексиканська затока-наші. Мігрантів-нах, або безбожно штрафувати. Сьогодні у нього одне, а завтра-геть інше, не пам'ятає що казав вчора. Усе тільки "Я, Я, Я" та "От якби я тоді був президентом". То каже, що начеб-то нічого не знав про намірі Ізраїля щодо Ірану, і потрібні переговори. То сам на наступний день каже що він не налаштований на переговори і без згоди конгресу відправляє B-2 через океан на бомбардування. Настрій схоже залежить від вітру, який заважає чи не заважає його м'ячику для гольфу потрапити у лунку.
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23.06.2025 15:21 Відповісти
Тактика-спочатку розбомбити Кремль!!!
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23.06.2025 13:57 Відповісти
Зе і тактика не говорячі о стратегії то діаметрально різні речі. А зараз наслідки овальнокабінетного срачу. Трамп Зе і його менеджерів на нюх не переносить
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23.06.2025 14:02 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13208 Петро Порошенко в етері телеканалу «Еспресо» в програмі Віталія Портникова відповідає тим, хто тут не бачить сенсу і його прозиціях:

Наша команда виступає проти критики без пропозицій. Тому ми вже тривалий час наголошуємо на потребі створити Уряд національної єдності. Чи вже навіть Уряд національного порятунку.
Я б радив владі вчитися на прикладі Ізраїлю. У перший день атаки ХАМАС на їхню державу Бенʼямін Нетаньяху вийшов з ініціативою утворити Уряд національної єдності. Це рішення - хрестоматійний приклад єдності всередині держави.
Зараз ця ситуація так само актуальна і для України. Але не потрібно намагатися відправити у відставку уряд Шмигаля, а замість нього призначати уряд Свириденко. Бо питання не в конкретних персоналіях, а у підході. Україна потребує абсолютно нового уряду.
І найголовнішою складовою має стати повне переведення української економіки на військові рейки. Це те, що зробила росія, і, на жаль, досі не реалізувала Україна. А в такому разі час гратиме не нашу користь.
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23.06.2025 14:19 Відповісти
Зєлю геть. Вибори.
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23.06.2025 14:29 Відповісти
Перше до вподоби а друге неможливе особливо коли влада узурпована в одних руках - "слуг народу", та не має можливості проводити рівну агітацію для усіх українських політичних сил і контролювати виборчий процес незалежними наглядачами від усього суспільства!!!
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23.06.2025 15:02 Відповісти
Але, на жаль, ці самі Штати відносно еРеФії використовують протилежну "тактику" дозволяючи рашистам робити що завгодно і не маючи навіть наміру використовувати силу або збільшувати санкційний тиск постійно розтягуючи "останнє попередження" на "два тижні" вже до пів року. А в України не має поки можливості бити по роССійським нацистам-рашистам хоча б дзеркально, бо ми не маємо ракет що можуть із великим *********** долітати на 1,5 - 2,5 тисячі км!!!
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23.06.2025 14:59 Відповісти
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