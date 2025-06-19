УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10910 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Порошенка
2 245 43

Влада 5 місяців не може надати документи про підстави запровадження санкцій, указ має бути скасовано, - Порошенко

Порошенко закликав скасувати указ про санкції РНБО

Представники президента протягом п'яти місяців не можуть надати жодних документів про підстави запровадження санкцій проти Петра Порошенка.

Про це він заявив перед початком засідання Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже п’ять місяців як суд розглядає ці незаконні санкції. Хочу окремо наголосити, що закон відводить суб’єктам владних повноважень – а це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори – 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які б дозволяли суб’єкту владних повноважень застосовувати санкції. Сплив термін чергового місяця, який вони просили для того, щоб пошукати підставу для виправдання своїх незаконних дій. 9 червня сплив термін, коли вони мали надати докази, після цього ви вже нічого не можете подавати", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

За його словами, не може надати жодних доказів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варто терміново почати будувати фортифікації за 25 км від лінії боєзіткнення, - Порошенко

"За 128 днів вони не надали жодного слова. Вони ігнорують не Порошенка. Вони ігнорують Верховний Суд. Вони думають, що Верховний суд – це є відділ або департамент Кабінету міністрів чи Офісу президента. Ні. Це самостійна, я дуже сподіваюсь незалежна гілка влади. Це злочин, коли вони в такий спосіб намагаються виконувати рішення суду.

Інтерв’ю президента Зеленського 13 лютого, на наступний день після запровадження незаконних санкцій, коли він прямо і твердо сказав, що "ви здивуєтесь, це буде жах як ви побачите наступного дня, що Порошенко зі своїм благодійним фондом виводив за кордон мільярди гривень, і роздавав ці мільярди гривень ваших грошей". Потім вони знайшли, що Порошенко гроші не збирав і гроші на фонді виключно його. Що Порошенко гроші за кордон нікуди не виводив, а 7 мільярдів гривень були спрямовані на підтримку Збройних Сил", - додав Порошенко.

Якщо є докази, наголосив він, то варто їх представити суду.

"Нема доказів – скасовуйте указ. Ви не скасуєте – скасує суд. Не буде цього – будете нести відповідальність перед Європейським судом. І це, на жаль, заблокує нашу євроінтеграційну спрямованість", - сказав п'ятий президент.

Читайте також: "Вугільна справа" - це спроба влади відволікти увагу від справжніх загроз для України, - Порошенко

Порошенко зазначив, що на сьогодні є лише два варіанти.

"Перше – юридичних підстав для запровадження санкцій всі учасники процесу від президента не надали. Це констатація факту. Останній раз, коли вони просили місяць – нічого не надано. І це означає, що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій, то підстави в них тільки одні – підстави політичні. Підстави, коли вони борються з опозицією в країні, коли вони борються зі свободою слова, коли вони борються з демократією. Коли вони намагаються перетворити нашу вільну, демократичну, українську державу по російському сценарію. Коли суд підпорядкований Офісу президента, коли мас-медіа підпорядковані Офісу президента, коли парламент втратив свою суб’єктність і не представляє народ і коли опозицію можна незаконними, неконституційними і позасудовими санкціями намагатися знищити

Моя порада якщо ви обдурили Володимира Олександровича Зеленського – визнайте це і порадьте йому скасувати указ. Якщо у вас не вистачить духу, я дуже сподіваюся, що Верховний суд пройде цей іспит зараз або на наступному засіданні. Він має прийняти це рішення, альтернативи якому немає. Санкції є незаконні, санкції є неконституційні, указ президента має бути скасований", - підсумував він.

Читайте: 35% українців вважають санкції проти Порошенка спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Порошенко Петро (15233) санкції (12761)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Вся справа в манії переслідування у особи яка рахується зараз президентом України. Перестань снитися кловану ночами,Петро
показати весь коментар
19.06.2025 16:00 Відповісти
+25
Законів нема. Влада і є закон - конституцією підтерлись. Країна знищена. Кожен тепер сам за себе. Етносу більше нема - молоді хлопці і дівчата масово тікають закордон
показати весь коментар
19.06.2025 15:59 Відповісти
+21
під керівництвом ЗЄлєнського ми паБєдім всєх!

і Конституцію, і Закон !

.
показати весь коментар
19.06.2025 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Законів нема. Влада і є закон - конституцією підтерлись. Країна знищена. Кожен тепер сам за себе. Етносу більше нема - молоді хлопці і дівчата масово тікають закордон
показати весь коментар
19.06.2025 15:59 Відповісти
під керівництвом ЗЄлєнського ми паБєдім всєх!

і Конституцію, і Закон !

.
показати весь коментар
19.06.2025 16:03 Відповісти
Ти встиг першим, бо був на чергуванні?
Якого " етносу" більше нема? Начебто етнічних росіян і етнічних бурятів у ва ще вистачає, що ваш лілліпутін кладе ці " етноси" по 1000 штук в день.
показати весь коментар
19.06.2025 18:57 Відповісти
Вся справа в манії переслідування у особи яка рахується зараз президентом України. Перестань снитися кловану ночами,Петро
показати весь коментар
19.06.2025 16:00 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 16:04 Відповісти
чем менший персонаж, тим більше Маня - закон фізики
показати весь коментар
19.06.2025 16:04 Відповісти
Ти в цю маячню віриш на рахунок манії переслідуання?Раха не хоче,повторення сценарію з овочем,тому перестраховується!!
показати весь коментар
19.06.2025 16:05 Відповісти
😂👏
показати весь коментар
19.06.2025 16:42 Відповісти
в яких законах прописані санкції проти громадян України?

є Закон і лише Закон !

.
показати весь коментар
19.06.2025 16:01 Відповісти
безправні в правовій державі
показати весь коментар
19.06.2025 16:02 Відповісти
конституція на паузі, а тому - рішення є, а підстави для цього рішення відсутні

показати весь коментар
19.06.2025 16:02 Відповісти
Не вся Конституція, лише ті статті, які заважають беСпределу влади і є базовими для для збереження держави.
показати весь коментар
19.06.2025 16:58 Відповісти
Указ має бути скасований, а як же це вплине на рейтинг вави? Барани що скажуть?
показати весь коментар
19.06.2025 16:04 Відповісти
бє !
#а прі чьом здесь ЗЄля ?

.
показати весь коментар
19.06.2025 16:06 Відповісти
Це він увів санкції.Зрозуміло?
показати весь коментар
19.06.2025 16:10 Відповісти
все вірно!
своя сорочка до тіла ближча.
у п....о грошей багато. адвокати намахані. можна про себе коханого з ранку до ночі.
є, хоч одна справа від "опозиції", де представника тцк, засуджено довічно за викрадання та катування українців? простих українців, з вулиці?
показати весь коментар
19.06.2025 16:05 Відповісти
авжеж
Порох дядько серйозний - Гетьман!

а не ЗЄльона промокашка

.
показати весь коментар
19.06.2025 16:08 Відповісти
Яким чином це собі уявляєТЕ?
Хоч хтось із своїх на 101% "своїх" суддів та прокурворчиків прийме діло до розгляду?
Приклад розвідника Червінського, справа проти Ріффмайстера нічого не доказала?
показати весь коментар
19.06.2025 16:23 Відповісти
Фантастическое выступление адвоката Ильи НОВИКОВА!!!!!!!!
Не думала, что когда- нибудь в украинском суде
Прозвучат такие слова
Моща!
Браво,пан Новиков!!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 16:08 Відповісти
Зе вводить диктатуру.Бо як це все зрозуміти?
показати весь коментар
19.06.2025 16:08 Відповісти
Таке враження,що цьому "президенту" нічого не треба.Йому аби їздити за кордон, показувати,що він щось робить,про щось спілкується.А на разі нічого його не цікавить: ні полонені,ні воїни,ні країна, взагалі Н І Ч О Г О! Оце обрали собі пусте місце,та тепер вигнати неможливо до тих пір поки не здасть Україну.Який жах! Майбутнього нема
показати весь коментар
19.06.2025 16:20 Відповісти
Стефанчук вже проговорився - вибори готують. Під них зачистять і Пороха і Кличка. Треба було висувати імпічмент гундосій блювоті за держзраду у 22, а не чекати, поки вона вас знищить.
показати весь коментар
19.06.2025 16:20 Відповісти
"опозиція" підписувала меморандуми з політичними ворогами. з ворогами україни. зі зрадниками та гнидами. тепер запізно!
на часі, вже не настане, бо кількість прапорів на кладовищах, росте кожного дня.
величезна кількість чоловіків, зникає кожного дня по дорозі, навіть з дитсадків додому і опиняється на полігонах піхотинців штурмовиків.
показати весь коментар
19.06.2025 16:33 Відповісти
Каша в голові та словесний пронос на язиці.
показати весь коментар
19.06.2025 16:58 Відповісти
Для покарання, групи осіб з Урядового кварталу, що так ловко вимазали у московське лайно зеленського щодо надуманих санкцій проти Порошенка, призначений черговий генпрокурор!!
А перед цим, дивно зачистили і портнова!!…А могли б, як і отого суддю з Молдови, просто привезти в Україну!! Усе це, щаблі однієї драбини!
Далі, ще буде, за сценарієм Оманських менегерів з директоратів опу …
показати весь коментар
19.06.2025 16:21 Відповісти
Портнова? - не могла. А раптом би розколовся?
показати весь коментар
19.06.2025 17:20 Відповісти
Не влада, а БАНДА 5 місяців не може надати документи про підстави запровадження санкцій.
показати весь коментар
19.06.2025 16:24 Відповісти
піз** ць повний ... чи розуміють ті % які закохані у 🤡 ...шо зеленська влада для них приготує такі суди ,на кожному кроці ...як шо їм впаде в око, чийсь бізнес ,чи їм несподобається той, хто їх нелюбе ?!!!
показати весь коментар
19.06.2025 16:41 Відповісти
В нас напевно і закони країни поставлені на паузу.
показати весь коментар
19.06.2025 16:48 Відповісти
Валерій Прозапас



https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Накласти на Порошенка "санкції" .... щоби потім в суді відмовлятись надати підстави, бо вони бачите "секретні" - це наша українська ******* орвелловщіна.

Та покажіть вже ті докази, надані вам ФСБ та сенатором РФ Деркачем - нехай всі бачать, який П'ятий ужасний злочинець і до чого довів країну, поки ви слава богу не "сломалі сістєму".

А то поки весь світ тільки бачить, які ви кончені, більше нічого.
показати весь коментар
19.06.2025 16:59 Відповісти
Та ж " санкції" превентивні..." Висані із пальця"...як і все інше...😁
показати весь коментар
19.06.2025 17:18 Відповісти
Точно що "виссані, висцяні"...
показати весь коментар
19.06.2025 17:21 Відповісти
ЗЕ - юрЫст. Он лучше знає як санкції робить! Нахріна вам докази, якщо є -відосікі?!
показати весь коментар
19.06.2025 17:02 Відповісти
"Слугам", як і рашистам, підстави не потрібні, бо вони роблять те що бажають без будь яких підстав, т. я. їм так треба, а все інше їх не турбує!!!
показати весь коментар
19.06.2025 17:11 Відповісти
У ОПі розуміють що всра&& ися а тепер бояться повертати взад бо ************...і так у них в усьому... Конституція " на паузі"...
показати весь коментар
19.06.2025 17:17 Відповісти
Алеж як потужно! Вперше в світі! Верховний ухилянт/головнокомандувач запроваджує санкції проти СВОЄЇ армії через найкращого Президента України!
Світ з цікавістю дивиться на цей зєлено-смарагдовий кремлівський шапітолій,в якому ми змушені існувати!
показати весь коментар
19.06.2025 18:08 Відповісти
Ірина Геращенко

"Уряд вимагає закритого засідання Верховного Суду за позовом Порошенка проти Зеленського.
Ну правильно, це ж страшна тайна, чому за відсутності будь яких підстав було введено санкції проти Порошенка. І чому адвокати, суспільство і сам Порошенко вже півроку не можуть отримати документи, на підставі яких РНБО ввело позасудові санкції.
Кабінет міністрів розповідає, що в них є якийсь страшний документ ДСК ( для службового користування), навіть не таємний !, й хочуть закрите судове засідання.
Петро Порошенко і адвокати категорично проти. Враховуючи суспільний інтерес і предмет позову, ми вимагаємо відкритих слухань.
показати весь коментар
19.06.2025 18:51 Відповісти
 
 