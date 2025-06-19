Влада 5 місяців не може надати документи про підстави запровадження санкцій, указ має бути скасовано, - Порошенко

Представники президента протягом п'яти місяців не можуть надати жодних документів про підстави запровадження санкцій проти Петра Порошенка.

Про це він заявив перед початком засідання Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже п’ять місяців як суд розглядає ці незаконні санкції. Хочу окремо наголосити, що закон відводить суб’єктам владних повноважень – а це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори – 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які б дозволяли суб’єкту владних повноважень застосовувати санкції. Сплив термін чергового місяця, який вони просили для того, щоб пошукати підставу для виправдання своїх незаконних дій. 9 червня сплив термін, коли вони мали надати докази, після цього ви вже нічого не можете подавати", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

За його словами, не може надати жодних доказів.

"За 128 днів вони не надали жодного слова. Вони ігнорують не Порошенка. Вони ігнорують Верховний Суд. Вони думають, що Верховний суд – це є відділ або департамент Кабінету міністрів чи Офісу президента. Ні. Це самостійна, я дуже сподіваюсь незалежна гілка влади. Це злочин, коли вони в такий спосіб намагаються виконувати рішення суду.

Інтерв’ю президента Зеленського 13 лютого, на наступний день після запровадження незаконних санкцій, коли він прямо і твердо сказав, що "ви здивуєтесь, це буде жах як ви побачите наступного дня, що Порошенко зі своїм благодійним фондом виводив за кордон мільярди гривень, і роздавав ці мільярди гривень ваших грошей". Потім вони знайшли, що Порошенко гроші не збирав і гроші на фонді виключно його. Що Порошенко гроші за кордон нікуди не виводив, а 7 мільярдів гривень були спрямовані на підтримку Збройних Сил", - додав Порошенко.

Якщо є докази, наголосив він, то варто їх представити суду.

"Нема доказів – скасовуйте указ. Ви не скасуєте – скасує суд. Не буде цього – будете нести відповідальність перед Європейським судом. І це, на жаль, заблокує нашу євроінтеграційну спрямованість", - сказав п'ятий президент.

Порошенко зазначив, що на сьогодні є лише два варіанти.

"Перше – юридичних підстав для запровадження санкцій всі учасники процесу від президента не надали. Це констатація факту. Останній раз, коли вони просили місяць – нічого не надано. І це означає, що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій, то підстави в них тільки одні – підстави політичні. Підстави, коли вони борються з опозицією в країні, коли вони борються зі свободою слова, коли вони борються з демократією. Коли вони намагаються перетворити нашу вільну, демократичну, українську державу по російському сценарію. Коли суд підпорядкований Офісу президента, коли мас-медіа підпорядковані Офісу президента, коли парламент втратив свою суб’єктність і не представляє народ і коли опозицію можна незаконними, неконституційними і позасудовими санкціями намагатися знищити

Моя порада якщо ви обдурили Володимира Олександровича Зеленського – визнайте це і порадьте йому скасувати указ. Якщо у вас не вистачить духу, я дуже сподіваюся, що Верховний суд пройде цей іспит зараз або на наступному засіданні. Він має прийняти це рішення, альтернативи якому немає. Санкції є незаконні, санкції є неконституційні, указ президента має бути скасований", - підсумував він.

