"Вугільна справа" - це спроба влади відволікти увагу від справжніх загроз для України, - Порошенко

Петро Порошенко вважає "вугільну справу" спробою влади відволікти увагу від справжніх загроз для України та тиском на опозицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Мета перша - відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Підкреслюю, не для нашої перемоги, а сам факт існування держави сьогодні під загрозою" - наголосив лідер "ЄС".

Порошенко назвав "режисером" цього сценарію Андрія Портнова.

"Людина, яка працювала на фсб, людина – представник росії, людина, проти якої були запроваджені санкції США і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної і позасудової системи діючої влади. ... Подивіться на те, хто є автором справ, які так ретельно перелічувалися для дискредитації Порошенка і спроби його ізолювати. Це Шуфрич, це Сівкович, це Деркач, це Кузьмін, це Портнов, який особисто, або через своїх родичів, писали відповідні заяви. Де зараз всі ці пани? Ківа, до речі. Де Портнов, де Ківа ви знаєте. А решта здриснули звідси і сидять в росії", - додав він.

П'ятий президент заявив, що ця справа є "могилою генпрокурорів".

"Чотири Генеральних прокурори намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт від ладану. Я можу лише підтримати слова колишнього Генерального прокурора, на 100% людини Зеленського, Рябошапки – що нічого крім юридичного трешу тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли прокурор дає таку оцінку роботі слідчих на замовлення. Ескорт-сервіс Офісу президента, яким є ДБР.

Потім була Венедіктова, яка ніяк не могла наважитися підписати ці юридичні документи. І як треба було підписувати, вимушена була тікати у відпустку. Потім був Костін, про нього різне кажуть, але його підпис не стоїть на жодному процесуальному документі", - сказав він.

Таким чином, вважає він, влада намагається "усунути лідера опозиції політичного ландшафту".

"Вони сподівалися це зробити санкціями, їм це не вдалося. Зараз у них друга частина "марлезонського балету.

Порада владі: займіться протиповітряною обороною. Порада: займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада: дайте по руках вашим крадіям, які розграбували постачання армії. Порада: займіться за рахунок долучення компетентних і професійних людей відновленням дипломатії яку ви затягнули в глибоку кризу. Бо ціну за це український народ заплатить страшну", - підсумував лідер "ЄС".

