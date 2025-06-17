УКР
1 991 30

"Вугільна справа" - це спроба влади відволікти увагу від справжніх загроз для України, - Порошенко

Порошенко прокоментував вугільну справу проти нього

Петро Порошенко вважає "вугільну справу" спробою влади відволікти увагу від справжніх загроз для України та тиском на опозицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Мета перша - відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Підкреслюю, не для нашої перемоги, а сам факт існування держави сьогодні під загрозою" - наголосив лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада блокує участь Порошенка у ПА НАТО, – заява "ЄС"

Порошенко назвав "режисером" цього сценарію Андрія Портнова.

"Людина, яка працювала на фсб, людина – представник росії, людина, проти якої були запроваджені санкції США і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної і позасудової системи діючої влади. ... Подивіться на те, хто є автором справ, які так ретельно перелічувалися для дискредитації Порошенка і спроби його ізолювати. Це Шуфрич, це Сівкович, це Деркач, це Кузьмін, це Портнов, який особисто, або через своїх родичів, писали відповідні заяви. Де зараз всі ці пани? Ківа, до речі. Де Портнов, де Ківа ви знаєте. А решта здриснули звідси і сидять в росії", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація із фортифікаціями вимагає негайного проведення окремого засідання ВР, - Порошенко

П'ятий президент заявив, що ця справа є "могилою генпрокурорів".

"Чотири Генеральних прокурори намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт від ладану. Я можу лише підтримати слова колишнього Генерального прокурора, на 100% людини Зеленського, Рябошапки – що нічого крім юридичного трешу тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли прокурор дає таку оцінку роботі слідчих на замовлення. Ескорт-сервіс Офісу президента, яким є ДБР.

Потім була Венедіктова, яка ніяк не могла наважитися підписати ці юридичні документи. І як треба було підписувати, вимушена була тікати у відпустку. Потім був Костін, про нього різне кажуть, але його підпис не стоїть на жодному процесуальному документі", - сказав він.

Читайте також: Порошенко про дефіцит коштів в бюджеті для ЗСУ: Єдиний вихід – скоротити всі передвиборчі витрати

Таким чином, вважає він, влада намагається "усунути лідера опозиції політичного ландшафту".

"Вони сподівалися це зробити санкціями, їм це не вдалося. Зараз у них друга частина "марлезонського балету.

Порада владі: займіться протиповітряною обороною. Порада: займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада: дайте по руках вашим крадіям, які розграбували постачання армії. Порада: займіться за рахунок долучення компетентних і професійних людей відновленням дипломатії яку ви затягнули в глибоку кризу. Бо ціну за це український народ заплатить страшну", - підсумував лідер "ЄС".

Читайте: Обвинувальний акт Порошенку у "вугільній справі" - нелегітимний, - адвокати

+19
Пане президенте, похоронить Ви вже цю зелень тупорилу малороську.
показати весь коментар
17.06.2025 13:56 Відповісти
+14
шостий рік тягають вугільну "дохлу кошку" проти Пороха

обломається ЗЄлі !
нєту проти Пороха у нього прийому - кишка тонка

.
показати весь коментар
17.06.2025 14:16 Відповісти
+10
..адмін хрестиками позначив зелених паскуд!!! )))
показати весь коментар
17.06.2025 14:10 Відповісти
Тільки з вашою допомогою.
показати весь коментар
17.06.2025 16:37 Відповісти
я не проти
показати весь коментар
17.06.2025 16:40 Відповісти
один Сергей Пупкин #448649 з числа зебілів залишився.
Але, якщо сере тут, то собі в кальсони, хоча й смердить, але гівна не видно
показати весь коментар
17.06.2025 18:28 Відповісти
Так зевлада робить "усе для перемоги" над агресором. Але відповідальність
зешобла ліквідаторів України настане!
показати весь коментар
17.06.2025 14:25 Відповісти
Деркач, курва, ти там українську мову навіть забув?
показати весь коментар
17.06.2025 14:47 Відповісти
Адмін допетрає (може...) хто це - буде бан)))))
показати весь коментар
17.06.2025 16:12 Відповісти
Як би з таким "південним" запалом розслідували продажу! Криму,як справи Порошенко та дії призначених неуков та хабарників при владі...
показати весь коментар
17.06.2025 14:48 Відповісти
Петро , шо можно донести % зеленського 🤡 ?...вони живуть персональною помстою та ненавистью до Порошенко....хоча самі тонуть у війні та горі ,їм нічого вже не допоможе ...
показати весь коментар
17.06.2025 14:48 Відповісти
Що він "злодюга" ви з чого висмоктали? В правовій країні таке вирішує суд! А "мега-злодіі Свинарчуки" поставили запчастини на суму 17 млн грн. Зараз киздять мільярдами - і ніхто не каже на оточення Зе, що вони "злодії"
показати весь коментар
17.06.2025 15:38 Відповісти
свинарчуки поставляли запчастини до військової техніку ЗСУ, які вкрали у рашки

кримінал та гвалт !

.
показати весь коментар
17.06.2025 15:48 Відповісти
"корнет, налейте вина..." та застрелися із калашнікова в дальнєм окопчікє

Порох вам не по зубах !

.
показати весь коментар
17.06.2025 15:51 Відповісти
"или про некоторых или хорошее или ничего?" - якось так наче ...
показати весь коментар
17.06.2025 16:20 Відповісти
Напазі нема у нашої держави більшого ворога чим Порошенко і зайнятися більше нічим.
показати весь коментар
17.06.2025 15:43 Відповісти
- А чому Ви це не зробили?
- Не вистачило часу

Одна відповідь на будь яке питання до того, кого тут називати не можна.
показати весь коментар
17.06.2025 16:17 Відповісти
Да нет петушок, за аферу с углем нужно отвечать.
показати весь коментар
18.06.2025 00:03 Відповісти
 
 