Влада блокує участь Порошенка у ПА НАТО, – заява "ЄС"

Влада знову заблокувала участь Петра Порошенка у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це ідеться в заяві партії.

"22–26 травня у місті Дейтон, США, відбудеться весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО. Участь у ній як член української делегації мав взяти п’ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Ключове слово — мав.

Попри те, що всі документи були подані завчасно та є офіційне запрошення від партнерів, влада знову заблокувала участь Порошенка. Хоча підстав для погодження було більш ніж достатньо навіть відповідно до недолугого розпорядження Голови Верховної Ради про вимоги до відряджень депутатів. Проте все це для влади не аргумент. Навіть свої рішення — не аргумент. Там і далі прагнуть тримати парламентську дипломатію під ручним, політично вмотивованим контролем.

У той час коли Україні потрібна справжня дипломатична мобілізація, коли кожен контакт з партнерами є критично важливим, влада знову усуває від зовнішнього фронту тих, хто здатен зміцнити міжнародну підтримку України. Особливо тих, хто має авторитет і довіру на Заході.

Під час цього візиту у Петра Порошенка були заплановані двосторонні зустрічі з партнерами, розмови з експертами та лідерами думок, публічні виступи, зокрема у рамках Політичного комітету. Все — для захисту українських інтересів. Проте через кулуарні рішення влади ці можливості знов знецінені. І це не удар по опозиції — це удар по Україні.

Монополізація міжнародного голосу України триває. І вся відповідальність за це — на владі. Як і за наслідки, які з цього неминуче випливають", - зазначається в заяві.