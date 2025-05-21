УКР
Влада блокує участь Порошенка у ПА НАТО, – заява "ЄС"

Влада знову заблокувала участь Петра Порошенка у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це ідеться в заяві партії.

"22–26 травня у місті Дейтон, США, відбудеться весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО. Участь у ній як член української делегації мав взяти п’ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Ключове слово — мав.

Попри те, що всі документи були подані завчасно та є офіційне запрошення від партнерів, влада знову заблокувала участь Порошенка. Хоча підстав для погодження було більш ніж достатньо навіть відповідно до недолугого розпорядження Голови Верховної Ради про вимоги до відряджень депутатів. Проте все це для влади не аргумент. Навіть свої рішення — не аргумент. Там і далі прагнуть тримати парламентську дипломатію під ручним, політично вмотивованим контролем.

У той час коли Україні потрібна справжня дипломатична мобілізація, коли кожен контакт з партнерами є критично важливим, влада знову усуває від зовнішнього фронту тих, хто здатен зміцнити міжнародну підтримку України. Особливо тих, хто має авторитет і довіру на Заході.

Під час цього візиту у Петра Порошенка були заплановані двосторонні зустрічі з партнерами, розмови з експертами та лідерами думок, публічні виступи, зокрема у рамках Політичного комітету. Все — для захисту українських інтересів. Проте через кулуарні рішення влади ці можливості знов знецінені. І це не удар по опозиції — це удар по Україні.

Монополізація міжнародного голосу України триває. І вся відповідальність за це — на владі. Як і за наслідки, які з цього неминуче випливають", - зазначається в заяві.

Топ коментарі
+33
Хто б сумнівався. Знають шо на фоні Пороха вони жалюгідні клоуни
21.05.2025 13:39 Відповісти
+22
Дятли досі з Порохом воюють замість жпд
21.05.2025 13:38 Відповісти
+22
Зелені гниди...
21.05.2025 13:39 Відповісти
Дятли досі з Порохом воюють замість жпд
21.05.2025 13:38 Відповісти
Вони не дятли, вони свідомі оманські зрадники, діють послідовно за вказівками з кремля
показати весь коментар
21.05.2025 13:57 Відповісти
Андрей Портнов тнов осле коррупционного скандала на Украине в сентябре 2005 года представлял в суде интересы госсекретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Зинченко, который обвинил главу Совета национальной безопасности и обороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенко и его окружение в коррупцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-liga-3 [3]. Судебное разбирательство закончилось в пользу Порошенко
21.05.2025 14:04 Відповісти
Хто б сумнівався. Знають шо на фоні Пороха вони жалюгідні клоуни
21.05.2025 13:39 Відповісти
Зелені гниди...
21.05.2025 13:39 Відповісти
Зельоні найбільше зуиль виділяють не боротьбі з вторгненням кацапів, корупцією, економічним спадом, мінусом 10 мільйонів українців, а з Порохом, щоб знищити його волонтерство, та допомогу Армії.
21.05.2025 13:42 Відповісти
якщо вони кацапи, тоді так. Все вірно.
21.05.2025 13:44 Відповісти
Вгадайте хто?
Олександр #608501
Реєстрація: 21.05.2025
21.05.2025 13:48 Відповісти
одноразовий. ) прийшов на Пороха погавкати. Або зе ферма, або кремлядь.У цих істот одні й ті самі вороги.
21.05.2025 13:50 Відповісти
і скажіть після цього , шо зеленський 🤡 не зрадник , портнов при зустрічі дай з 🤡 підтвердить ...Дай Боже !!!
21.05.2025 13:45 Відповісти
Тварюка Портнов вже нічого не скаже, кирдик йому.
21.05.2025 13:54 Відповісти
Навіщо йому туди їхати? Ще, чого доброго, буде зустрічатися з Рютте та іншими високопосадовими українськими партнерами. Домовиться про зброю. Купить щось для армії. Фото та відео викладе.
НепуЩать. Хай дома сидить.
21.05.2025 13:46 Відповісти
Як бачу це рило, зразу на ум приходить кадр з кацабського мульта : Коливан - " пряник будешь?"
21.05.2025 13:57 Відповісти
Малороси, для яких був дуже не таким, як їм треба, Андрій Парубій на посаді голови Верховної Ради, поміняли його на подібного собі.
21.05.2025 14:25 Відповісти
То не малороси,то хахли! А хахол- перший ворог України!
21.05.2025 15:10 Відповісти
І Зєля хахол?
21.05.2025 15:29 Відповісти
Вони брати-близнюки.
21.05.2025 16:05 Відповісти
Як не випускають? А хто ж тоді Портнова грохнув? Хіба не цей мотоцикліст?
21.05.2025 14:04 Відповісти
закомплексована нарцис Зєля-Підєрмачна все більше стає подібною на карикатурносмішного, недальОкого-тупорилого, мародера Трумпа з "його Байденом"...
21.05.2025 14:04 Відповісти
Ні, скоріше на овоща.
До речі, в Анталії там нового будиночку часом нема?
21.05.2025 14:22 Відповісти
всякій владі треба підкорятися, бо буде анархія
21.05.2025 14:13 Відповісти
так, але зеленим зрадникам України ніт!!!
21.05.2025 15:12 Відповісти
Ось кацапи і підкорились.
21.05.2025 16:55 Відповісти
Зешобла, відчуваючи свою нікчемність, біситься від заздрощів і жаху в передвідчутті втрати влади)))
21.05.2025 15:03 Відповісти
зелені поци.
21.05.2025 15:17 Відповісти
зе про державу думає чи про ненависть до Порошенка?
21.05.2025 15:18 Відповісти
 
 