Цензор.НЕТ
1 952 32

Власть блокирует участие Порошенко в ПА НАТО, – заявление "Евросолидарности"

порошенко

Власть снова заблокировала участие Петра Порошенко в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом говорится в заявлении партии.

"22-26 мая в городе Дейтон, США, состоится весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Участие в ней как член украинской делегации должен был принять пятый Президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Ключевое слово - должен был.

Несмотря на то, что все документы были поданы заблаговременно и есть официальное приглашение от партнеров, власть снова заблокировала участие Порошенко. Хотя оснований для согласования было более чем достаточно даже в соответствии с нелепым распоряжением Председателя Верховной Рады о требованиях к командировкам депутатов. Однако все это для власти не аргумент. Даже свои решения - не аргумент. Там и дальше стремятся держать парламентскую дипломатию под ручным, политически мотивированным контролем.

В то время когда Украине нужна настоящая дипломатическая мобилизация, когда каждый контакт с партнерами является критически важным, власть снова отстраняет от внешнего фронта тех, кто способен укрепить международную поддержку Украины. Особенно тех, кто имеет авторитет и доверие на Западе.

Во время этого визита у Петра Порошенко были запланированы двусторонние встречи с партнерами, разговоры с экспертами и лидерами мнений, публичные выступления, в частности в рамках Политического комитета. Все - для защиты украинских интересов. Однако из-за кулуарных решений власти эти возможности вновь обесценены. И это не удар по оппозиции - это удар по Украине.

Монополизация международного голоса Украины продолжается. И вся ответственность за это - на власти. Как и за последствия, которые из этого неизбежно вытекают", - отмечается в заявлении.

заявление (397) Порошенко Петр (19649) Европейская Солидарность (1076)
Топ комментарии
+33
Хто б сумнівався. Знають шо на фоні Пороха вони жалюгідні клоуни
показать весь комментарий
21.05.2025 13:39 Ответить
+22
Дятли досі з Порохом воюють замість жпд
показать весь комментарий
21.05.2025 13:38 Ответить
+22
Зелені гниди...
показать весь комментарий
21.05.2025 13:39 Ответить
Дятли досі з Порохом воюють замість жпд
показать весь комментарий
21.05.2025 13:38 Ответить
Вони не дятли, вони свідомі оманські зрадники, діють послідовно за вказівками з кремля
показать весь комментарий
21.05.2025 13:57 Ответить
Андрей Портнов тнов осле коррупционного скандала на Украине в сентябре 2005 года представлял в суде интересы госсекретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Зинченко, который обвинил главу Совета национальной безопасности и обороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенко и его окружение в коррупцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-liga-3 [3]. Судебное разбирательство закончилось в пользу Порошенко
показать весь комментарий
21.05.2025 14:04 Ответить
Хто б сумнівався. Знають шо на фоні Пороха вони жалюгідні клоуни
показать весь комментарий
21.05.2025 13:39 Ответить
Зелені гниди...
показать весь комментарий
21.05.2025 13:39 Ответить
Зельоні найбільше зуиль виділяють не боротьбі з вторгненням кацапів, корупцією, економічним спадом, мінусом 10 мільйонів українців, а з Порохом, щоб знищити його волонтерство, та допомогу Армії.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:42 Ответить
якщо вони кацапи, тоді так. Все вірно.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:44 Ответить
Вгадайте хто?
Олександр #608501
Реєстрація: 21.05.2025
показать весь комментарий
21.05.2025 13:48 Ответить
одноразовий. ) прийшов на Пороха погавкати. Або зе ферма, або кремлядь.У цих істот одні й ті самі вороги.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:50 Ответить
і скажіть після цього , шо зеленський 🤡 не зрадник , портнов при зустрічі дай з 🤡 підтвердить ...Дай Боже !!!
показать весь комментарий
21.05.2025 13:45 Ответить
Тварюка Портнов вже нічого не скаже, кирдик йому.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:54 Ответить
Навіщо йому туди їхати? Ще, чого доброго, буде зустрічатися з Рютте та іншими високопосадовими українськими партнерами. Домовиться про зброю. Купить щось для армії. Фото та відео викладе.
НепуЩать. Хай дома сидить.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:46 Ответить
Як бачу це рило, зразу на ум приходить кадр з кацабського мульта : Коливан - " пряник будешь?"
показать весь комментарий
21.05.2025 13:57 Ответить
Малороси, для яких був дуже не таким, як їм треба, Андрій Парубій на посаді голови Верховної Ради, поміняли його на подібного собі.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:25 Ответить
То не малороси,то хахли! А хахол- перший ворог України!
показать весь комментарий
21.05.2025 15:10 Ответить
І Зєля хахол?
показать весь комментарий
21.05.2025 15:29 Ответить
Вони брати-близнюки.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:05 Ответить
Як не випускають? А хто ж тоді Портнова грохнув? Хіба не цей мотоцикліст?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:04 Ответить
закомплексована нарцис Зєля-Підєрмачна все більше стає подібною на карикатурносмішного, недальОкого-тупорилого, мародера Трумпа з "його Байденом"...
показать весь комментарий
21.05.2025 14:04 Ответить
Ні, скоріше на овоща.
До речі, в Анталії там нового будиночку часом нема?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:22 Ответить
всякій владі треба підкорятися, бо буде анархія
показать весь комментарий
21.05.2025 14:13 Ответить
так, але зеленим зрадникам України ніт!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 15:12 Ответить
Ось кацапи і підкорились.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:55 Ответить
Зешобла, відчуваючи свою нікчемність, біситься від заздрощів і жаху в передвідчутті втрати влади)))
показать весь комментарий
21.05.2025 15:03 Ответить
зелені поци.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:17 Ответить
зе про державу думає чи про ненависть до Порошенка?
показать весь комментарий
21.05.2025 15:18 Ответить
 
 