Власть блокирует участие Порошенко в ПА НАТО, – заявление "Евросолидарности"

Власть снова заблокировала участие Петра Порошенко в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом говорится в заявлении партии.

"22-26 мая в городе Дейтон, США, состоится весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Участие в ней как член украинской делегации должен был принять пятый Президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Ключевое слово - должен был.

Несмотря на то, что все документы были поданы заблаговременно и есть официальное приглашение от партнеров, власть снова заблокировала участие Порошенко. Хотя оснований для согласования было более чем достаточно даже в соответствии с нелепым распоряжением Председателя Верховной Рады о требованиях к командировкам депутатов. Однако все это для власти не аргумент. Даже свои решения - не аргумент. Там и дальше стремятся держать парламентскую дипломатию под ручным, политически мотивированным контролем.

В то время когда Украине нужна настоящая дипломатическая мобилизация, когда каждый контакт с партнерами является критически важным, власть снова отстраняет от внешнего фронта тех, кто способен укрепить международную поддержку Украины. Особенно тех, кто имеет авторитет и доверие на Западе.

Во время этого визита у Петра Порошенко были запланированы двусторонние встречи с партнерами, разговоры с экспертами и лидерами мнений, публичные выступления, в частности в рамках Политического комитета. Все - для защиты украинских интересов. Однако из-за кулуарных решений власти эти возможности вновь обесценены. И это не удар по оппозиции - это удар по Украине.

Монополизация международного голоса Украины продолжается. И вся ответственность за это - на власти. Как и за последствия, которые из этого неизбежно вытекают", - отмечается в заявлении.