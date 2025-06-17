"Угольное дело" - это попытка власти отвлечь внимание от реальных угроз для Украины, - Порошенко

Петр Порошенко считает "угольное дело" попыткой власти отвлечь внимание от настоящих угроз для Украины и давлением на оппозицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Цель первая - отвлечь ваше внимание. Вы должны говорить о мифическом процессе Порошенко, а не о реальных угрозах для существования нашего государства. Подчеркиваю, не для нашей победы, а сам факт существования государства сегодня под угрозой", - подчеркнул лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть блокирует участие Порошенко в ПА НАТО, - заявление "ЕС"

Порошенко назвал "режиссером" этого сценария Андрея Портнова.

"Человек, который работал на фсб, человек - представитель россии, человек, против которого были введены санкции США и человек, который не был просто юридическим советником Януковича. Это человек, который был главным столпом карательной, юридической и внесудебной системы действующей власти. ... Посмотрите на то, кто является автором дел, которые так тщательно перечислялись для дискредитации Порошенко и попытки его изолировать. Это Шуфрич, это Сивкович, это Деркач, это Кузьмин, это Портнов, который лично, или через своих родственников, писали соответствующие заявления. Где сейчас все эти господа? Кива, кстати. Где Портнов, где Кива вы знаете. А остальные спрыгнули отсюда и сидят в россии", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с фортификациями требует немедленного проведения отдельного заседания ВР, - Порошенко

Пятый президент заявил, что это дело является "могилой генпрокуроров".

"Четыре Генеральных прокурора пытались как-то приобщиться к этому делу и бежали от него как черт от ладана. Я могу лишь поддержать слова бывшего Генерального прокурора, на 100% человека Зеленского, Рябошапки - что ничего кроме юридического трэша здесь нет. Я думаю, что не очень часто случаи, когда прокурор дает такую оценку работе следователей по заказу. Эскорт-сервис Офиса президента, которым является ГБР.

Потом была Венедиктова, которая никак не могла решиться подписать эти юридические документы. И как надо было подписывать, вынуждена была бежать в отпуск. Потом был Костин, о нем разное говорят, но его подпись не стоит ни на одном процессуальном документе", - сказал он.

Читайте также: Порошенко о дефиците средств в бюджете для ВСУ: Единственный выход - сократить все предвыборные расходы

Таким образом, считает он, власть пытается "устранить лидера оппозиции из политического ландшафта".

"Они надеялись это сделать санкциями, им это не удалось. Сейчас у них вторая часть "марлезонского балета".

Совет властям: займитесь противовоздушной обороной. Совет: займитесь строительством фортификационных сооружений. Совет: дайте по рукам вашим ворам, которые разграбили снабжение армии. Совет: займитесь за счет привлечения компетентных и профессиональных людей восстановлением дипломатии которую вы затянули в глубокий кризис. Потому что цену за это украинский народ заплатит страшную", - подытожил лидер "ЕС".

Читайте: Обвинительный акт Порошенко по "угольному делу" - нелегитимный, - адвокаты