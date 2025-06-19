РУС
Новости Санкции против Порошенко
2 245 43

Власть 5 месяцев не может предоставить документы об основаниях введения санкций, указ должен быть отменен, - Порошенко

Порошенко призвал отменить указ о санкциях СНБО

Представители президента в течение пяти месяцев не могут предоставить никаких документов об основаниях введения санкций против Петра Порошенко.

Об этом он заявил перед началом заседания Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже пять месяцев как суд рассматривает эти незаконные санкции. Хочу отдельно подчеркнуть, что закон отводит субъектам властных полномочий - а это у нас президент Украины, Кабмин как инициаторы - 15 дней для исчерпывающего предоставления всех и любых оснований, которые бы позволяли субъекту властных полномочий применять санкции. Истек срок очередного месяца, который они просили для того, чтобы поискать основание для оправдания своих незаконных действий. 9 июня истек срок, когда они должны были предоставить доказательства, после этого вы уже ничего не можете подавать", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

По его словам, не может предоставить никаких доказательств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35% украинцев считают санкции против Порошенко попыткой отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

"За 128 дней они не предоставили ни одного слова. Они игнорируют не Порошенко. Они игнорируют Верховный Суд. Они думают, что Верховный суд - это отдел или департамент Кабинета министров или Офиса президента. Нет. Это самостоятельная, я очень надеюсь, независимая ветвь власти. Это преступление, когда они таким образом пытаются выполнять решение суда.

Интервью президента Зеленского 13 февраля, на следующий день после введения незаконных санкций, когда он прямо и твердо сказал, что "вы удивитесь, это будет ужас, как вы увидите на следующий день, что Порошенко со своим благотворительным фондом выводил за границу миллиарды гривен, и раздавал эти миллиарды гривен ваших денег". Потом они нашли, что Порошенко деньги не собирал и деньги на фонде исключительно его. Что Порошенко деньги за границу никуда не выводил, а 7 миллиардов гривен были направлены на поддержку Вооруженных Сил", - добавил Порошенко.

Если есть доказательства, подчеркнул он, то стоит их представить суду.

"Нет доказательств - отменяйте указ. Вы не отмените - отменит суд. Не будет этого - будете нести ответственность перед Европейским судом. И это, к сожалению, заблокирует нашу евроинтеграционную направленность", - сказал пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко готовит законопроект о персональной ответственности членов СНБО: убытки за неправомерные санкции будут компенсированы не из бюджета

Порошенко отметил, что на сегодня есть только два варианта.

"Первое - юридических оснований для введения санкций все участники процесса от президента не предоставили. Это констатация факта. Последний раз, когда они просили месяц - ничего не предоставлено. И это означает, что если нет юридических оснований для введения санкций, то основания у них только одни - основания политические. Основания, когда они борются с оппозицией в стране, когда они борются со свободой слова, когда они борются с демократией. Когда они пытаются переписать наше свободное, демократическое, Украинское государство по российскому сценарию. Когда суд подчинен Офису президента, когда масс-медиа подчинены Офису президента, когда парламент потерял свою субъектность и не представляет народ, и когда оппозицию можно незаконными, неконституционными и внесудебными санкциями пытаться уничтожить

Мой совет: если вы обманули Владимира Александровича Зеленского - признайте это и посоветуйте ему отменить указ. Если у вас не хватит духа, я очень надеюсь, что Верховный суд пройдет этот экзамен сейчас или на следующем заседании. Он должен принять это решение, альтернативы которому нет. Санкции - незаконны, санкции - неконституционны, указ президента должен быть отменен", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ непосредственно вовлечен в политическое преследование Порошенко, – адвокаты

Порошенко Петр (19656) санкции (11877)
+28
Вся справа в манії переслідування у особи яка рахується зараз президентом України. Перестань снитися кловану ночами,Петро
показать весь комментарий
19.06.2025 16:00 Ответить
+25
Законів нема. Влада і є закон - конституцією підтерлись. Країна знищена. Кожен тепер сам за себе. Етносу більше нема - молоді хлопці і дівчата масово тікають закордон
показать весь комментарий
19.06.2025 15:59 Ответить
+21
під керівництвом ЗЄлєнського ми паБєдім всєх!

і Конституцію, і Закон !

.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:03 Ответить
Ти встиг першим, бо був на чергуванні?
Якого " етносу" більше нема? Начебто етнічних росіян і етнічних бурятів у ва ще вистачає, що ваш лілліпутін кладе ці " етноси" по 1000 штук в день.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:57 Ответить
Вся справа в манії переслідування у особи яка рахується зараз президентом України. Перестань снитися кловану ночами,Петро
показать весь комментарий
19.06.2025 16:00 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 16:04 Ответить
чем менший персонаж, тим більше Маня - закон фізики
показать весь комментарий
19.06.2025 16:04 Ответить
Ти в цю маячню віриш на рахунок манії переслідуання?Раха не хоче,повторення сценарію з овочем,тому перестраховується!!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:05 Ответить
😂👏
показать весь комментарий
19.06.2025 16:42 Ответить
в яких законах прописані санкції проти громадян України?

є Закон і лише Закон !

.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:01 Ответить
безправні в правовій державі
показать весь комментарий
19.06.2025 16:02 Ответить
конституція на паузі, а тому - рішення є, а підстави для цього рішення відсутні

показать весь комментарий
19.06.2025 16:02 Ответить
Не вся Конституція, лише ті статті, які заважають беСпределу влади і є базовими для для збереження держави.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:58 Ответить
Указ має бути скасований, а як же це вплине на рейтинг вави? Барани що скажуть?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:04 Ответить
бє !
#а прі чьом здесь ЗЄля ?

.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:06 Ответить
Це він увів санкції.Зрозуміло?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:10 Ответить
все вірно!
своя сорочка до тіла ближча.
у п....о грошей багато. адвокати намахані. можна про себе коханого з ранку до ночі.
є, хоч одна справа від "опозиції", де представника тцк, засуджено довічно за викрадання та катування українців? простих українців, з вулиці?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:05 Ответить
авжеж
Порох дядько серйозний - Гетьман!

а не ЗЄльона промокашка

.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:08 Ответить
Яким чином це собі уявляєТЕ?
Хоч хтось із своїх на 101% "своїх" суддів та прокурворчиків прийме діло до розгляду?
Приклад розвідника Червінського, справа проти Ріффмайстера нічого не доказала?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:23 Ответить
Фантастическое выступление адвоката Ильи НОВИКОВА!!!!!!!!
Не думала, что когда- нибудь в украинском суде
Прозвучат такие слова
Моща!
Браво,пан Новиков!!!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:08 Ответить
Зе вводить диктатуру.Бо як це все зрозуміти?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:08 Ответить
Таке враження,що цьому "президенту" нічого не треба.Йому аби їздити за кордон, показувати,що він щось робить,про щось спілкується.А на разі нічого його не цікавить: ні полонені,ні воїни,ні країна, взагалі Н І Ч О Г О! Оце обрали собі пусте місце,та тепер вигнати неможливо до тих пір поки не здасть Україну.Який жах! Майбутнього нема
показать весь комментарий
19.06.2025 16:20 Ответить
Стефанчук вже проговорився - вибори готують. Під них зачистять і Пороха і Кличка. Треба було висувати імпічмент гундосій блювоті за держзраду у 22, а не чекати, поки вона вас знищить.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:20 Ответить
"опозиція" підписувала меморандуми з політичними ворогами. з ворогами україни. зі зрадниками та гнидами. тепер запізно!
на часі, вже не настане, бо кількість прапорів на кладовищах, росте кожного дня.
величезна кількість чоловіків, зникає кожного дня по дорозі, навіть з дитсадків додому і опиняється на полігонах піхотинців штурмовиків.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:33 Ответить
Каша в голові та словесний пронос на язиці.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:58 Ответить
Для покарання, групи осіб з Урядового кварталу, що так ловко вимазали у московське лайно зеленського щодо надуманих санкцій проти Порошенка, призначений черговий генпрокурор!!
А перед цим, дивно зачистили і портнова!!…А могли б, як і отого суддю з Молдови, просто привезти в Україну!! Усе це, щаблі однієї драбини!
Далі, ще буде, за сценарієм Оманських менегерів з директоратів опу …
показать весь комментарий
19.06.2025 16:21 Ответить
Портнова? - не могла. А раптом би розколовся?
показать весь комментарий
19.06.2025 17:20 Ответить
Не влада, а БАНДА 5 місяців не може надати документи про підстави запровадження санкцій.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:24 Ответить
піз** ць повний ... чи розуміють ті % які закохані у 🤡 ...шо зеленська влада для них приготує такі суди ,на кожному кроці ...як шо їм впаде в око, чийсь бізнес ,чи їм несподобається той, хто їх нелюбе ?!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:41 Ответить
В нас напевно і закони країни поставлені на паузу.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:48 Ответить
Накласти на Порошенка "санкції" .... щоби потім в суді відмовлятись надати підстави, бо вони бачите "секретні" - це наша українська ******* орвелловщіна.

Та покажіть вже ті докази, надані вам ФСБ та сенатором РФ Деркачем - нехай всі бачать, який П'ятий ужасний злочинець і до чого довів країну, поки ви слава богу не "сломалі сістєму".

А то поки весь світ тільки бачить, які ви кончені, більше нічого.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:59 Ответить
Та ж " санкції" превентивні..." Висані із пальця"...як і все інше...😁
показать весь комментарий
19.06.2025 17:18 Ответить
Точно що "виссані, висцяні"...
показать весь комментарий
19.06.2025 17:21 Ответить
ЗЕ - юрЫст. Он лучше знає як санкції робить! Нахріна вам докази, якщо є -відосікі?!
показать весь комментарий
19.06.2025 17:02 Ответить
"Слугам", як і рашистам, підстави не потрібні, бо вони роблять те що бажають без будь яких підстав, т. я. їм так треба, а все інше їх не турбує!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 17:11 Ответить
У ОПі розуміють що всра&& ися а тепер бояться повертати взад бо ************...і так у них в усьому... Конституція " на паузі"...
показать весь комментарий
19.06.2025 17:17 Ответить
Алеж як потужно! Вперше в світі! Верховний ухилянт/головнокомандувач запроваджує санкції проти СВОЄЇ армії через найкращого Президента України!
Світ з цікавістю дивиться на цей зєлено-смарагдовий кремлівський шапітолій,в якому ми змушені існувати!
показать весь комментарий
19.06.2025 18:08 Ответить
Ірина Геращенко

"Уряд вимагає закритого засідання Верховного Суду за позовом Порошенка проти Зеленського.
Ну правильно, це ж страшна тайна, чому за відсутності будь яких підстав було введено санкції проти Порошенка. І чому адвокати, суспільство і сам Порошенко вже півроку не можуть отримати документи, на підставі яких РНБО ввело позасудові санкції.
Кабінет міністрів розповідає, що в них є якийсь страшний документ ДСК ( для службового користування), навіть не таємний !, й хочуть закрите судове засідання.
Петро Порошенко і адвокати категорично проти. Враховуючи суспільний інтерес і предмет позову, ми вимагаємо відкритих слухань.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:51 Ответить
 
 