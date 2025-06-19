Власть 5 месяцев не может предоставить документы об основаниях введения санкций, указ должен быть отменен, - Порошенко
Представители президента в течение пяти месяцев не могут предоставить никаких документов об основаниях введения санкций против Петра Порошенко.
Об этом он заявил перед началом заседания Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня уже пять месяцев как суд рассматривает эти незаконные санкции. Хочу отдельно подчеркнуть, что закон отводит субъектам властных полномочий - а это у нас президент Украины, Кабмин как инициаторы - 15 дней для исчерпывающего предоставления всех и любых оснований, которые бы позволяли субъекту властных полномочий применять санкции. Истек срок очередного месяца, который они просили для того, чтобы поискать основание для оправдания своих незаконных действий. 9 июня истек срок, когда они должны были предоставить доказательства, после этого вы уже ничего не можете подавать", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
По его словам, не может предоставить никаких доказательств.
"За 128 дней они не предоставили ни одного слова. Они игнорируют не Порошенко. Они игнорируют Верховный Суд. Они думают, что Верховный суд - это отдел или департамент Кабинета министров или Офиса президента. Нет. Это самостоятельная, я очень надеюсь, независимая ветвь власти. Это преступление, когда они таким образом пытаются выполнять решение суда.
Интервью президента Зеленского 13 февраля, на следующий день после введения незаконных санкций, когда он прямо и твердо сказал, что "вы удивитесь, это будет ужас, как вы увидите на следующий день, что Порошенко со своим благотворительным фондом выводил за границу миллиарды гривен, и раздавал эти миллиарды гривен ваших денег". Потом они нашли, что Порошенко деньги не собирал и деньги на фонде исключительно его. Что Порошенко деньги за границу никуда не выводил, а 7 миллиардов гривен были направлены на поддержку Вооруженных Сил", - добавил Порошенко.
Если есть доказательства, подчеркнул он, то стоит их представить суду.
"Нет доказательств - отменяйте указ. Вы не отмените - отменит суд. Не будет этого - будете нести ответственность перед Европейским судом. И это, к сожалению, заблокирует нашу евроинтеграционную направленность", - сказал пятый президент.
Порошенко отметил, что на сегодня есть только два варианта.
"Первое - юридических оснований для введения санкций все участники процесса от президента не предоставили. Это констатация факта. Последний раз, когда они просили месяц - ничего не предоставлено. И это означает, что если нет юридических оснований для введения санкций, то основания у них только одни - основания политические. Основания, когда они борются с оппозицией в стране, когда они борются со свободой слова, когда они борются с демократией. Когда они пытаются переписать наше свободное, демократическое, Украинское государство по российскому сценарию. Когда суд подчинен Офису президента, когда масс-медиа подчинены Офису президента, когда парламент потерял свою субъектность и не представляет народ, и когда оппозицию можно незаконными, неконституционными и внесудебными санкциями пытаться уничтожить
Мой совет: если вы обманули Владимира Александровича Зеленского - признайте это и посоветуйте ему отменить указ. Если у вас не хватит духа, я очень надеюсь, что Верховный суд пройдет этот экзамен сейчас или на следующем заседании. Он должен принять это решение, альтернативы которому нет. Санкции - незаконны, санкции - неконституционны, указ президента должен быть отменен", - подытожил он.
Накласти на Порошенка "санкції" .... щоби потім в суді відмовлятись надати підстави, бо вони бачите "секретні" - це наша українська ******* орвелловщіна.
Та покажіть вже ті докази, надані вам ФСБ та сенатором РФ Деркачем - нехай всі бачать, який П'ятий ужасний злочинець і до чого довів країну, поки ви слава богу не "сломалі сістєму".
А то поки весь світ тільки бачить, які ви кончені, більше нічого.
Світ з цікавістю дивиться на цей зєлено-смарагдовий кремлівський шапітолій,в якому ми змушені існувати!
"Уряд вимагає закритого засідання Верховного Суду за позовом Порошенка проти Зеленського.
Ну правильно, це ж страшна тайна, чому за відсутності будь яких підстав було введено санкції проти Порошенка. І чому адвокати, суспільство і сам Порошенко вже півроку не можуть отримати документи, на підставі яких РНБО ввело позасудові санкції.
Кабінет міністрів розповідає, що в них є якийсь страшний документ ДСК ( для службового користування), навіть не таємний !, й хочуть закрите судове засідання.
Петро Порошенко і адвокати категорично проти. Враховуючи суспільний інтерес і предмет позову, ми вимагаємо відкритих слухань.