35% украинцев считают санкции против Порошенко попыткой отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что введение санкций против пятого президента Петра Порошенко носят политический характер.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

С 14 по 24 февраля 2025 года социологи задавали вопрос, как украинцы относятся к введению санкций против Петра Порошенко. В мае 2025 года вопрос задали повторно.

"В общем, большинство респондентов - 56% - выбрали либо вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте" (среди всех респондентов 35% выбрали его), либо вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (29% среди всех респондентов). В феврале 2025 года один из этих двух вариантов выбирали 59%", - отметили в КМИС.

В то же время считают, что эти санкции являются попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных - 34% (в феврале 2025 года было 38%).

Остальные 15% не смогли определились со своим мнением.

Опрос проводился с 15 по 27 мая 2025 года среди 1000 респондентов. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

