35% украинцев считают санкции против Порошенко попыткой отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают, что введение санкций против пятого президента Петра Порошенко носят политический характер.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
С 14 по 24 февраля 2025 года социологи задавали вопрос, как украинцы относятся к введению санкций против Петра Порошенко. В мае 2025 года вопрос задали повторно.
"В общем, большинство респондентов - 56% - выбрали либо вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте" (среди всех респондентов 35% выбрали его), либо вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (29% среди всех респондентов). В феврале 2025 года один из этих двух вариантов выбирали 59%", - отметили в КМИС.
В то же время считают, что эти санкции являются попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных - 34% (в феврале 2025 года было 38%).
Остальные 15% не смогли определились со своим мнением.
Опрос проводился с 15 по 27 мая 2025 года среди 1000 респондентов. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Масово дописувачі жаліються що штаб бреше, купа пропущених прильотів ( ракети і шахеди). Кажуть що конашенков це друге ім'я цих "речників" ...
Підсумок дають такий - з вигнанням Залужного ( Верховного) все все стало дуже погано і приховується... проJоби реально страшні, але до літа це було меньше помітно назагал, через інфо лайно на очах "Наріду" - Марахвон і позитивні блогери працюють, заколисують..
А зараз вже не вдається приховати скруту - Сумщина, втрата Суджанщини, острови під Херсоном, маневри до адмінкордонів дніпровщини тощо..
собі дорогу на виборах ,
а Петро Олексійович постійно намагається донести всім людям правду
про те , хто розкрадає державні гроші , і хто здав Південь Украіни !!
ЗІ: колишнє опзж - це не опозиція. Це зрадники України. Або оновлена монобільшість.
Так звана «вугільна справа» є спробою влади відволікти увагу від справжніх загроз для України та заблокувати діяльність лідера опозиції. Так прокоментував Петро Порошенко судове засідання у цій справі.
«Владу цікавить те, що влада вміє робити - серіали. Серіали, які вони роблять з 2019 року. Які тоді їм здавалося, виглядали у вигляді комедій, а на сьогоднішній день, я на цьому наголошую - це психологічний трилер з елементами фільму жахів», - прокоментував п'ятий Президент сьогоднішнє судове засідання.
«Для чого робиться? Дві мети. Мета перша - відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Підкреслюю, не для нашої перемоги, а сам факт існування держави сьогодні під загрозою», - наголосив він.
«Я наголошую, автор сценарію і режисер цього брудного, смердючого шоу є Портнов. Людина, яка працювала на фсб, людина - представник росії, людина, проти якої були запроваджені санкції США і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної і позасудової системи діючої влади», - наголосив він.
«Подивіться на те, хто є автором справ, які так ретельно перелічувалися для дискредитації Порошенка і спроби його ізолювати. Це Шуфрич, це Сівкович, це Деркач, це Кузьмін, це Портнов, який особисто, або через своїх родичів, писали відповідні заяви. Де зараз всі ці пани? Ківа, до речі. Де Портнов, де Ківа ви знаєте. А решта здриснули звідси і сидять в росії», - зазначив Порошенко.
«Мені дуже шкода, що серед усіх заявників брехливої інформації, якою влада намагалася розправитися з нами, вони не намагаються притягнути їх до кримінальної відповідальності», - зауважив він.
«Нагадаю, декілька слів про цю справу. Ця справа є могилою Генеральних прокурорів. Чотири Генеральних прокурори намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт від ладану. Я можу лише підтримати слова колишнього Генерального прокурора, на 100% людини Зеленського, Рябошапки - що нічого крім юридичного трешу тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли прокурор дає таку оцінку роботі слідчих на замовлення. Ескорт-сервіс Офісу президента, яким є ДБР», - прокоментував він.
«Потім була Венедіктова, яка ніяк не могла наважитися підписати ці юридичні документи. І як треба було підписувати, вимушена була тікати у відпустку. Потім був Костін, про нього різне кажуть, але його підпис не стоїть на жодному процесуальному документі», - сказав він.
П'ятий Президент України підкреслив, представники звинувачення всупереч вимогам закону прийшли в цей зал. «Вони виписують повістки на неіснуючі дати. Вони заміняють собою суд. Вони мають на меті одне - шоу. І друге - усунення лідера опозиції з політичного ландшафту. Бо вони сподівалися це зробити санкціями, їм це не вдалося. Зараз у них друга частина «марлезонського балету», - сказав він.
«Порада владі: займіться протиповітряною обороною. Порада: займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада: дайте по руках вашим крадіям, які розграбували постачання армії. Порада: займіться за рахунок долучення компетентних і професійних людей відновленням дипломатії яку ви затягнули в глибоку кризу. Бо ціну за це український народ заплатить страшну», - зазначив лідер «ЄС»
Тільки платили за нього не лугандону.
Кста, навіть пенсії аж до 2022-го Україна платила тим, хто залишився в окупації, і платила по тій же схемі, що й за вугілля.
Молодший син Михайло ще не досяг 25-річного віку, а, отже, не підпадає під вимоги мобілізації. Утім, якщо буде треба, він «буде діяти інакше, ніж пан Зеленський, який тікав від повісток», переконує Порошенко.
Ви вважаєте, що для переслідування Пороха Зеле потрібні якісь додаткові причини?
Про 34% взагалі безглуздо говорити - повна КЛІНИКА зе-типилів.
А у травні всього 113% респондентів.
КУДИ ВИ ДІЛИ 5% респондентів?!!!
А ті порохоботи ,що сидять в Європі і Америці ,отримуючи подачки від недогетьмана , просувають цього злодія.