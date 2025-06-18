РУС
Новости Санкции против Порошенко
35% украинцев считают санкции против Порошенко попыткой отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Санкции против Порошенко. Опрос украинцев

Большинство граждан Украины считают, что введение санкций против пятого президента Петра Порошенко носят политический характер.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

С 14 по 24 февраля 2025 года социологи задавали вопрос, как украинцы относятся к введению санкций против Петра Порошенко. В мае 2025 года вопрос задали повторно.

"В общем, большинство респондентов - 56% - выбрали либо вариант "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте" (среди всех респондентов 35% выбрали его), либо вариант "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов" (29% среди всех респондентов). В феврале 2025 года один из этих двух вариантов выбирали 59%", - отметили в КМИС.

В то же время считают, что эти санкции являются попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных - 34% (в феврале 2025 года было 38%).

Остальные 15% не смогли определились со своим мнением.

Санкции против Порошенко. Опрос украинцев

Опрос проводился с 15 по 27 мая 2025 года среди 1000 респондентов. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Также читайте: "Угольное дело" - это попытка власти отвлечь внимание от настоящих угроз для Украины, - Порошенко

+16
Зеленський бреше і бреше цілодобово , так як намагається розчистити
собі дорогу на виборах ,
а Петро Олексійович постійно намагається донести всім людям правду
про те , хто розкрадає державні гроші , і хто здав Південь Украіни !!
18.06.2025 13:21 Ответить
+14
Вчора заходив на сайт Антиколорадоса..
Масово дописувачі жаліються що штаб бреше, купа пропущених прильотів ( ракети і шахеди). Кажуть що конашенков це друге ім'я цих "речників" ...
Підсумок дають такий - з вигнанням Залужного ( Верховного) все все стало дуже погано і приховується... проJоби реально страшні, але до літа це було меньше помітно назагал, через інфо лайно на очах "Наріду" - Марахвон і позитивні блогери працюють, заколисують..
А зараз вже не вдається приховати скруту - Сумщина, втрата Суджанщини, острови під Херсоном, маневри до адмінкордонів дніпровщини тощо..
18.06.2025 13:06 Ответить
+13
а значить 65% мудрих укрАїнців - то посіпаки зеленої шмарклі боневтіка оманського - янелоха-янетряпки досі не розуміють, чому їх русня 3,14здить ... тому що члєнограй та пісюніст вже 7 рік заробляє на крові та війні!
18.06.2025 13:03 Ответить
а значить 65% мудрих укрАїнців - то посіпаки зеленої шмарклі боневтіка оманського - янелоха-янетряпки досі не розуміють, чому їх русня 3,14здить ... тому що члєнограй та пісюніст вже 7 рік заробляє на крові та війні!
18.06.2025 13:03 Ответить
Дивно, але 56% якраз правильно оцінюють цю історію. Перечитайте уважніше статтю.
18.06.2025 13:07 Ответить
та то я спочатку по заголовку написав ))
18.06.2025 13:07 Ответить
А можливо і ця цифра занижена, виходячи з того, як КМІС оприлюднив підтримку президента в 65%.
18.06.2025 14:51 Ответить
65% звідки? з потолка?
18.06.2025 13:22 Ответить
з математики ))
18.06.2025 13:29 Ответить
Нічого собі ... Невже якесь просвітлення в мізках з'явилось?

"Загалом, більшість респондентів - 56% - обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті" (серед усіх респондентів 35% обрали його), або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (29% серед усіх респондентів). У лютому 2025 року один з цих двох варіантів обирали 59%", - зазначили у КМІС."

18.06.2025 13:05 Ответить
Вчора заходив на сайт Антиколорадоса..
Масово дописувачі жаліються що штаб бреше, купа пропущених прильотів ( ракети і шахеди). Кажуть що конашенков це друге ім'я цих "речників" ...
Підсумок дають такий - з вигнанням Залужного ( Верховного) все все стало дуже погано і приховується... проJоби реально страшні, але до літа це було меньше помітно назагал, через інфо лайно на очах "Наріду" - Марахвон і позитивні блогери працюють, заколисують..
А зараз вже не вдається приховати скруту - Сумщина, втрата Суджанщини, острови під Херсоном, маневри до адмінкордонів дніпровщини тощо..
18.06.2025 13:06 Ответить
Зеленський бреше і бреше цілодобово , так як намагається розчистити
собі дорогу на виборах ,
а Петро Олексійович постійно намагається донести всім людям правду
про те , хто розкрадає державні гроші , і хто здав Південь Украіни !!
18.06.2025 13:21 Ответить
Сегодня зеленые гельминты-депутаты в спайке с ОПЗЖ для себя любимых, для министров, чиновников и для президента приняли закон о "золотом парашюте". Наворовал и спокойно сбег за границу.
18.06.2025 13:26 Ответить
зрозуміло, тобі потрібно, щоб діти опозиційних політиків України знаходились в Лук'янівському СІЗО.

ЗІ: колишнє опзж - це не опозиція. Це зрадники України. Або оновлена монобільшість.
18.06.2025 13:27 Ответить
Сьогодні тисячі наших дітей живуть за кордоном і причина цьому війна !
18.06.2025 13:28 Ответить
Петро Олексійович тримайтеся!
18.06.2025 13:28 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/06/17/poroshenko-pro-sfabrykovanu-proty-nogo-vugilnu-spravu-cze-shou-vlady-dlya-vidvolikannya-vid-spravzhnih-zagroz-dlya-*******/ Порошенко про сфабриковану проти нього «вугільну справу»: це шоу влади для відволікання від справжніх загроз для країни
Так звана «вугільна справа» є спробою влади відволікти увагу від справжніх загроз для України та заблокувати діяльність лідера опозиції. Так прокоментував Петро Порошенко судове засідання у цій справі.
«Владу цікавить те, що влада вміє робити - серіали. Серіали, які вони роблять з 2019 року. Які тоді їм здавалося, виглядали у вигляді комедій, а на сьогоднішній день, я на цьому наголошую - це психологічний трилер з елементами фільму жахів», - прокоментував п'ятий Президент сьогоднішнє судове засідання.
«Для чого робиться? Дві мети. Мета перша - відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Підкреслюю, не для нашої перемоги, а сам факт існування держави сьогодні під загрозою», - наголосив він.
«Я наголошую, автор сценарію і режисер цього брудного, смердючого шоу є Портнов. Людина, яка працювала на фсб, людина - представник росії, людина, проти якої були запроваджені санкції США і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної і позасудової системи діючої влади», - наголосив він.
«Подивіться на те, хто є автором справ, які так ретельно перелічувалися для дискредитації Порошенка і спроби його ізолювати. Це Шуфрич, це Сівкович, це Деркач, це Кузьмін, це Портнов, який особисто, або через своїх родичів, писали відповідні заяви. Де зараз всі ці пани? Ківа, до речі. Де Портнов, де Ківа ви знаєте. А решта здриснули звідси і сидять в росії», - зазначив Порошенко.
«Мені дуже шкода, що серед усіх заявників брехливої інформації, якою влада намагалася розправитися з нами, вони не намагаються притягнути їх до кримінальної відповідальності», - зауважив він.
«Нагадаю, декілька слів про цю справу. Ця справа є могилою Генеральних прокурорів. Чотири Генеральних прокурори намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт від ладану. Я можу лише підтримати слова колишнього Генерального прокурора, на 100% людини Зеленського, Рябошапки - що нічого крім юридичного трешу тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли прокурор дає таку оцінку роботі слідчих на замовлення. Ескорт-сервіс Офісу президента, яким є ДБР», - прокоментував він.
«Потім була Венедіктова, яка ніяк не могла наважитися підписати ці юридичні документи. І як треба було підписувати, вимушена була тікати у відпустку. Потім був Костін, про нього різне кажуть, але його підпис не стоїть на жодному процесуальному документі», - сказав він.
П'ятий Президент України підкреслив, представники звинувачення всупереч вимогам закону прийшли в цей зал. «Вони виписують повістки на неіснуючі дати. Вони заміняють собою суд. Вони мають на меті одне - шоу. І друге - усунення лідера опозиції з політичного ландшафту. Бо вони сподівалися це зробити санкціями, їм це не вдалося. Зараз у них друга частина «марлезонського балету», - сказав він.
«Порада владі: займіться протиповітряною обороною. Порада: займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада: дайте по руках вашим крадіям, які розграбували постачання армії. Порада: займіться за рахунок долучення компетентних і професійних людей відновленням дипломатії яку ви затягнули в глибоку кризу. Бо ціну за це український народ заплатить страшну», - зазначив лідер «ЄС»
18.06.2025 13:32 Ответить
Точно, ніякого вугілля з лугандону не було!!!!
18.06.2025 13:36 Ответить
возили, і що?
Тільки платили за нього не лугандону.
Кста, навіть пенсії аж до 2022-го Україна платила тим, хто залишився в окупації, і платила по тій же схемі, що й за вугілля.
18.06.2025 13:44 Ответить
ти навіть по подляцькій методичці не здатен збрехати. ІQ твій таки точно на рівні 73%
18.06.2025 14:07 Ответить
Порошенко вкотре наголосив, що його старший син Олексій у 2014 році «пішов добровольцем на ,,фронт » і «брав безпосередню участь як командир мінометного розрахунку у боях на Донбасі».

Молодший син Михайло ще не досяг 25-річного віку, а, отже, не підпадає під вимоги мобілізації. Утім, якщо буде треба, він «буде діяти інакше, ніж пан Зеленський, який тікав від повісток», переконує Порошенко.
18.06.2025 13:37 Ответить
вибори нам нетреба , але зеленський бандюкович 🤡 , повинен залишити владу , ця су* о здає Україну , грабує , і намагається з України зробити Білорусь -2 !!! ...
18.06.2025 13:39 Ответить
санкції проти Пороха - це зачистка земразями конкурентів перед виборами
18.06.2025 13:57 Ответить
Якщо Пеца чимось не вдоволений нехай йде в суд який він доречі сам і реформував імені 144 рехворм
18.06.2025 14:00 Ответить
35% - ДУРНИКИ!
Ви вважаєте, що для переслідування Пороха Зеле потрібні якісь додаткові причини?
Про 34% взагалі безглуздо говорити - повна КЛІНИКА зе-типилів.
18.06.2025 14:09 Ответить
У лютому прийняло участь у опитувані 118% респондентів.
А у травні всього 113% респондентів.
КУДИ ВИ ДІЛИ 5% респондентів?!!!
18.06.2025 14:14 Ответить
Всі ці, неспроможні в юридичному плані "справи", є похідним маніакального бажання самозакоханого та мстивого гундоса усунути з політичної сцени свого особистого, як він вважає, ворога, а також дискредитувати опозиційну партію, яку він репррезентує і в цьому він солідарний із кремлівським упирем.
18.06.2025 14:24 Ответить
Бреше Порошенко. Українці ,ті що лишились в Україні вважають пороха злодієм і корупціонером.
А ті порохоботи ,що сидять в Європі і Америці ,отримуючи подачки від недогетьмана , просувають цього злодія.
18.06.2025 18:21 Ответить
Врет леша ткаченко. Не все украинцы, которые остались в Украине, считают Порошенка конченным преступником и коррупционером. Не без этого, конечно, но все познается в сравнении.
23.06.2025 14:47 Ответить
 
 