35% українців вважають санкції проти Порошенка спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що запровадження санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка носять політичний характер.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Із 14 по 24 лютого 2025 року соціологи ставили запитання, як українці ставляться до запровадження санкцій проти Петра Порошенка. У травні 2025 року питання поставили повторно.

"Загалом, більшість респондентів – 56% – обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті" (серед усіх респондентів 35% обрали його), або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (29% серед усіх респондентів). У лютому 2025 року один з цих двох варіантів обирали 59%", - зазначили у КМІС.

Водночас вважають, що ці санкції є спробою правоохоронних органів дійсно покарати винних – 34% (у лютому 2025 року було 38%).

Решта 15% не змогли визначилися зі своєю думкою.

Опитування проводили із 15 по 27 травня 2025 року серед 1000 респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

