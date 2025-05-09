Порошенко готовит законопроект о персональной ответственности членов СНБО: убытки за неправомерные санкции будут компенсированы не из бюджета
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил о подготовке законопроекта, предусматривающего персональную ответственность членов СНБО за голосование по применению санкций против граждан Украины.
Об этом он рассказал в эфире Общественного, передает Цензор.НЕТ.
По словам экс-президента, такой механизм нужен для того, чтобы в случае, когда суд признает санкции неправомерными, возмещение материального ущерба осуществлялось не из государственного бюджета, а из личных средств тех, кто поддержал такое решение.
"Я сейчас зарегистрирую еще один законопроект, чтобы тогда, когда мы выиграем суд и когда будет присуждено решение о компенсации, компенсировать должны не из кармана налогоплательщиков, не из кармана солдата или офицера, а из кармана тех, кто принимал участие в голосовании этой политически мотивированной расправы", - сказал Порошенко.
Санкции СНБО
12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.
Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
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По словам Юлии Тимошенко, Петр Порошенко панически боится правосудия и поэтому он на подсознательном уровне всегда либо подчинял судебную систему себе, либо откровенно уничтожал ее.
Тимошенко еще тогда рассказала журналистам, как Петр Порошенко весь в соплях ворвался в кабинет своего кума Ющенко (ред. тогда Ющенко был Президентом) и кричал на всю Администрацию Президента, что с него сняли депутатскую неприкосновенность:
Зате зєля не "панически боится правосудия", а "подчинил судебную систему себе", тобто фактично "откровенно уничтожил ее"
Хіба що - в новому складі Верховної Ради...
ДСНС - структурний підрозділ МВС, так що мали право.
До речі, Монанстисрський, екс-міністр мвс, загинув дакож в вертольоті ДСНС. Когось покарали?
Знайоміполіціянти розповідали, шо їм у відділок признаили начальником ізвєрга. Він знущався з особового складу як маніяк - примушував вчити напамʼять закон про поліцію. Міг зустріти в коридорі і почати питати. Виживали його як могли всім відділком .
І дана невиправдана реакція на свавілля зебілів у владі лише підкріплює їх у своїй правоті - удар нанесений точно в ціль.