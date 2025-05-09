Порошенко готовит законопроект о персональной ответственности членов СНБО: убытки за неправомерные санкции будут компенсированы не из бюджета

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил о подготовке законопроекта, предусматривающего персональную ответственность членов СНБО за голосование по применению санкций против граждан Украины.

Об этом он рассказал в эфире Общественного, передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-президента, такой механизм нужен для того, чтобы в случае, когда суд признает санкции неправомерными, возмещение материального ущерба осуществлялось не из государственного бюджета, а из личных средств тех, кто поддержал такое решение.

"Я сейчас зарегистрирую еще один законопроект, чтобы тогда, когда мы выиграем суд и когда будет присуждено решение о компенсации, компенсировать должны не из кармана налогоплательщиков, не из кармана солдата или офицера, а из кармана тех, кто принимал участие в голосовании этой политически мотивированной расправы", - сказал Порошенко.

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Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

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