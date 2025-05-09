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Новости Санкции против Порошенко
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Порошенко готовит законопроект о персональной ответственности членов СНБО: убытки за неправомерные санкции будут компенсированы не из бюджета

Ответственность членов СНБО за санкции. Порошенко готовит законопроект

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко заявил о подготовке законопроекта, предусматривающего персональную ответственность членов СНБО за голосование по применению санкций против граждан Украины.

Об этом он рассказал в эфире Общественного, передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-президента, такой механизм нужен для того, чтобы в случае, когда суд признает санкции неправомерными, возмещение материального ущерба осуществлялось не из государственного бюджета, а из личных средств тех, кто поддержал такое решение.

"Я сейчас зарегистрирую еще один законопроект, чтобы тогда, когда мы выиграем суд и когда будет присуждено решение о компенсации, компенсировать должны не из кармана налогоплательщиков, не из кармана солдата или офицера, а из кармана тех, кто принимал участие в голосовании этой политически мотивированной расправы", - сказал Порошенко.

Также читайте: Нацбанк признал "небезупречной" репутацию Порошенко из-за введенных Зеленским санкций (обновлено)

Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Также читайте: С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО

Автор: 

Порошенко Петр (19607) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+38
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09.05.2025 11:11
+18
Якщо вірити на слово бабі Йулі, то всі крім неї злодії, педіки, неадеквати а то і просто дауни. Вона готова боротись з ким завгодно, хто заважає їй примножувати статки і оббрехати кожного, хто прищимив їй хвоста.
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09.05.2025 11:37
+15
Зачот лизання причинного місця жєнщіни с косой.
Зате зєля не "панически боится правосудия", а "подчинил судебную систему себе", тобто фактично "откровенно уничтожил ее"
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09.05.2025 11:34
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09.05.2025 11:11 Ответить
ЄС, Батьківщина, Голос, це максимум 60 голосів.
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09.05.2025 11:16 Ответить
Батьківщина...

По словам Юлии Тимошенко, Петр Порошенко панически боится правосудия и поэтому он на подсознательном уровне всегда либо подчинял судебную систему себе, либо откровенно уничтожал ее.

Тимошенко еще тогда рассказала журналистам, как Петр Порошенко весь в соплях ворвался в кабинет своего кума Ющенко (ред. тогда Ющенко был Президентом) и кричал на всю Администрацию Президента, что с него сняли депутатскую неприкосновенность:
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09.05.2025 11:21 Ответить
Пам'ятаю, це було на телебаченні. Потім вони вирішували проблеми сумісністно
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09.05.2025 11:25 Ответить
Ще згадай рік, коли це було. І згадай обставини. І згадай, що про зняття недоторканості тоді не йшлося, а про позбавлення Порошенка статусу нардепа: це сталося 08/09.2005р., коли він тоді ще виконував обов'язки секретаря РНБО. Але Ющенко його невдовзі зняв, і тому Порошенко залишився нардепом.
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09.05.2025 11:35 Ответить
Зачот лизання причинного місця жєнщіни с косой.
Зате зєля не "панически боится правосудия", а "подчинил судебную систему себе", тобто фактично "откровенно уничтожил ее"
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09.05.2025 11:34 Ответить
Мені втеліщували другу історію шо тоді Порошенко був не в собі - бо крісло прем"єра зайняла - з подачі Ющенка - Юлія
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09.05.2025 11:37 Ответить
Бо Юля зігнала крикунів які репетували "Юлю, Юлю!". Майдан тоді переміг, усі роз'їхались по домах, залишилась кучка марґіналів, які кричали"ми все втратили, нам треба Юлю прем'єром". Тоді журналісти ходили цікавитись, чому вони не розходяться.
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09.05.2025 13:37 Ответить
Якщо вірити на слово бабі Йулі, то всі крім неї злодії, педіки, неадеквати а то і просто дауни. Вона готова боротись з ким завгодно, хто заважає їй примножувати статки і оббрехати кожного, хто прищимив їй хвоста.
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09.05.2025 11:37 Ответить
Наброс на ЗЕлений вентілятор тобі зараховано. На ЗЕзначок-шмарклячок тягнеш.
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09.05.2025 11:38 Ответить
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09.05.2025 11:50 Ответить
Підозрюю що цей законопроєкт навідь не зареєструють, не кажучи, що винесуть на голосування!
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09.05.2025 11:11 Ответить
на 50%. Реєстрації в Євросолідарності доб'ються. Розгляду навіть в комітеті - ні.
Хіба що - в новому складі Верховної Ради...
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09.05.2025 11:17 Ответить
вірно підозрюєш
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09.05.2025 11:27 Ответить
Яценюк з аваковим,будуть проти, за вчинені ними ШОУ з використанням вертольотів для учасників з ДСНС!! Гроші тоді, виплачув Уряд з Держ Бюджету, а не вони!!
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09.05.2025 11:11 Ответить
Невпопад!
ДСНС - структурний підрозділ МВС, так що мали право.
До речі, Монанстисрський, екс-міністр мвс, загинув дакож в вертольоті ДСНС. Когось покарали?
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09.05.2025 11:24 Ответить
будеш в Італії запитаєш Авакова особисто .
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09.05.2025 12:18 Ответить
Та ще три дні тому Порошенко давав в'ю в студії Суспільного "Ратифікація Угоди про копалини без ознайомлення з усіма складовими частинами документу неприпустима", і давав відповідь зебілу-ведучому, коли той нагадував про санкції; і говорив, що готує проект закону щодо позасудових незаконих обмежень на будь-якого громадянина України. Я тоді рекомендував народу переглянути ту відуху, бо в самій інфі йшлося лише за ресурсний законопроект.
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09.05.2025 11:16 Ответить
Все правлильно. Але! Тоді постає питання і про суддів. Якщо суддя виносить неправомірний, або неправильний вирок то треба з того судді або мантію знімати, або на нари саджати.
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09.05.2025 11:17 Ответить
Так само і поліцаї повинні власною кишенею відповідати за свої злочини проти громадян.
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09.05.2025 11:22 Ответить
Поліцаїв не залишиться, вони по іншому не можуть
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09.05.2025 11:23 Ответить
З'являться поліцейські, котрі знатимуть закони.
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09.05.2025 11:24 Ответить
Так ми вже сподівалися на поліцаїв після міліції
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09.05.2025 11:27 Ответить
Ваша правда. А отримали вдягнених у нову гарну форму, але таких самих по натурі мусорів
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09.05.2025 11:30 Ответить
Бгггг
Знайоміполіціянти розповідали, шо їм у відділок признаили начальником ізвєрга. Він знущався з особового складу як маніяк - примушував вчити напамʼять закон про поліцію. Міг зустріти в коридорі і почати питати. Виживали його як могли всім відділком .
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09.05.2025 12:25 Ответить
Дурнику, такого РНБО при жодній владі не було
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09.05.2025 12:09 Ответить
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09.05.2025 13:10 Ответить
Це даремна витрату часу. Як злодій підтримує закон проти себе
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09.05.2025 11:22 Ответить
На 1000% впевнений що такий закон не буде прийнятий.А хотілось би що і судді за не правильно винесений вирок теж зі свого кармана,а також і президент і члени його сараю(Охвісу):Єрмак,Татаров інші заступники.Ще туди добавити свинорилих депутатів та міністрів.А ще співробітники правоохоронних органів: прокурори,слідчі.Незаконно затримано,арештовано людину,держали під вартою а потім звільняють.
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09.05.2025 11:32 Ответить
ви всі, 73/43%зебіли, читаєте інфи через сраку, то биш, через видані вам методички.
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09.05.2025 11:37 Ответить
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09.05.2025 11:47 Ответить
Потрібно загуглити при яких обставинах Порошенко був змушений залишити посаду керівника РНБО,за часів президентства Ющенко, принципі про відповідальність підтримую.
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09.05.2025 11:36 Ответить
Юля переворот намагалась вчинити, Порошенко не дав. Прихвостень Тимошенчихи Зінченко(перший секретар ЛКСМУ, в часи совка) , вчепився в Порошенка. Ющенко звільнив Тимошенко і Порошенка, щоб було ні вашим, ні нашим.
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09.05.2025 13:48 Ответить
Колись були пропозиції розробити закон, щоб співробітники державтоінспекції оплачували штрафи, які скасував суд, зі своєї зарплатні
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09.05.2025 11:45 Ответить
Загострення уваги на питанні персональних санкцій політиком такого калібру, як Порошенко, та ще з такого приводу, що має виключно політичний підтекст, видається неприйнятним. Бо з того всього виходить, що справа таки в грошах - у капіталах, компаніях і управління ними.
І дана невиправдана реакція на свавілля зебілів у владі лише підкріплює їх у своїй правоті - удар нанесений точно в ціль.
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09.05.2025 12:03 Ответить
Абсолютно разумное и правильное предложение!
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09.05.2025 12:13 Ответить
Оце правильно. А то спочатку "********"(С) а потім ніби і нє прі дєлах.
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09.05.2025 12:23 Ответить
Насправді дуже стрьомний закон. От уявіть. Ви член РНБО, голосуєте за те, щоб Медведчука визнати іноагентом. А через рік мудрий нарід вибирає Януковича. І Медведчук вам мститься, перетворюючи на бомжа. В такому випадку всі взагалі завжди будуть голосувати проти. Інша справа, що зараз підараси там голосують, як їм скаже ОП, що також хєрово. Так що навіть не знаю, що краще. В ідеалі - чесне розслідування, щоб виявити - людина по дурості голосувала за чи з корупційних міркувань. Але знаючи наші органи слідства це все утопія.
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09.05.2025 13:13 Ответить
Ню-ню🤭😂
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09.05.2025 13:37 Ответить
а сам сядет если шо?бо есть за шо.
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09.05.2025 13:48 Ответить
 
 