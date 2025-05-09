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Новини Санкції проти Порошенка
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Порошенко готує законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО: збитки за неправомірні санкції компенсуватимуть не з бюджету

Відповідальність членів РНБО за санкції. Порошенко готує законопроєкт

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив про підготовку законопроєкту, що передбачає персональну відповідальність членів РНБО за голосування щодо застосування санкцій проти громадян України.

Про це він розповів в ефірі Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

За словами експрезидента, такий механізм потрібен для того, щоб у випадку, коли суд визнає санкції неправомірними, відшкодування матеріальних збитків здійснювалося не з державного бюджету, а з особистих коштів тих, хто підтримав таке рішення.

"Я зараз зареєструю ще один законопроєкт, щоб тоді, коли ми виграємо суд і коли буде присуджено рішення щодо компенсації, компенсувати мають не з кишені платників податків, не з кишені солдата чи офіцера, а з кишені тих, хто брав участь у голосуванні цієї політично вмотивованої розправи", - сказав Порошенко.

Також читайте: Нацбанк визнав "небездоганною" репутацію Порошенка через запроваджені Зеленським санкції (оновлено)

Санкції РНБО

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Також читайте: З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження, - Bihus.Info. ВIДЕО

Автор: 

Порошенко Петро (15181) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+42
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09.05.2025 11:11
+19
Якщо вірити на слово бабі Йулі, то всі крім неї злодії, педіки, неадеквати а то і просто дауни. Вона готова боротись з ким завгодно, хто заважає їй примножувати статки і оббрехати кожного, хто прищимив їй хвоста.
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09.05.2025 11:37
+16
Зачот лизання причинного місця жєнщіни с косой.
Зате зєля не "панически боится правосудия", а "подчинил судебную систему себе", тобто фактично "откровенно уничтожил ее"
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09.05.2025 11:34
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09.05.2025 11:11 Відповісти
ЄС, Батьківщина, Голос, це максимум 60 голосів.
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09.05.2025 11:16 Відповісти
Батьківщина...

По словам Юлии Тимошенко, Петр Порошенко панически боится правосудия и поэтому он на подсознательном уровне всегда либо подчинял судебную систему себе, либо откровенно уничтожал ее.

Тимошенко еще тогда рассказала журналистам, как Петр Порошенко весь в соплях ворвался в кабинет своего кума Ющенко (ред. тогда Ющенко был Президентом) и кричал на всю Администрацию Президента, что с него сняли депутатскую неприкосновенность:
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09.05.2025 11:21 Відповісти
Пам'ятаю, це було на телебаченні. Потім вони вирішували проблеми сумісністно
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09.05.2025 11:25 Відповісти
Ще згадай рік, коли це було. І згадай обставини. І згадай, що про зняття недоторканості тоді не йшлося, а про позбавлення Порошенка статусу нардепа: це сталося 08/09.2005р., коли він тоді ще виконував обов'язки секретаря РНБО. Але Ющенко його невдовзі зняв, і тому Порошенко залишився нардепом.
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09.05.2025 11:35 Відповісти
Зачот лизання причинного місця жєнщіни с косой.
Зате зєля не "панически боится правосудия", а "подчинил судебную систему себе", тобто фактично "откровенно уничтожил ее"
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09.05.2025 11:34 Відповісти
Мені втеліщували другу історію шо тоді Порошенко був не в собі - бо крісло прем"єра зайняла - з подачі Ющенка - Юлія
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09.05.2025 11:37 Відповісти
Бо Юля зігнала крикунів які репетували "Юлю, Юлю!". Майдан тоді переміг, усі роз'їхались по домах, залишилась кучка марґіналів, які кричали"ми все втратили, нам треба Юлю прем'єром". Тоді журналісти ходили цікавитись, чому вони не розходяться.
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09.05.2025 13:37 Відповісти
Якщо вірити на слово бабі Йулі, то всі крім неї злодії, педіки, неадеквати а то і просто дауни. Вона готова боротись з ким завгодно, хто заважає їй примножувати статки і оббрехати кожного, хто прищимив їй хвоста.
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09.05.2025 11:37 Відповісти
Наброс на ЗЕлений вентілятор тобі зараховано. На ЗЕзначок-шмарклячок тягнеш.
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09.05.2025 11:38 Відповісти
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09.05.2025 11:50 Відповісти
Підозрюю що цей законопроєкт навідь не зареєструють, не кажучи, що винесуть на голосування!
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09.05.2025 11:11 Відповісти
на 50%. Реєстрації в Євросолідарності доб'ються. Розгляду навіть в комітеті - ні.
Хіба що - в новому складі Верховної Ради...
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09.05.2025 11:17 Відповісти
вірно підозрюєш
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09.05.2025 11:27 Відповісти
Яценюк з аваковим,будуть проти, за вчинені ними ШОУ з використанням вертольотів для учасників з ДСНС!! Гроші тоді, виплачув Уряд з Держ Бюджету, а не вони!!
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09.05.2025 11:11 Відповісти
Невпопад!
ДСНС - структурний підрозділ МВС, так що мали право.
До речі, Монанстисрський, екс-міністр мвс, загинув дакож в вертольоті ДСНС. Когось покарали?
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09.05.2025 11:24 Відповісти
будеш в Італії запитаєш Авакова особисто .
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09.05.2025 12:18 Відповісти
Та ще три дні тому Порошенко давав в'ю в студії Суспільного "Ратифікація Угоди про копалини без ознайомлення з усіма складовими частинами документу неприпустима", і давав відповідь зебілу-ведучому, коли той нагадував про санкції; і говорив, що готує проект закону щодо позасудових незаконих обмежень на будь-якого громадянина України. Я тоді рекомендував народу переглянути ту відуху, бо в самій інфі йшлося лише за ресурсний законопроект.
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09.05.2025 11:16 Відповісти
Все правлильно. Але! Тоді постає питання і про суддів. Якщо суддя виносить неправомірний, або неправильний вирок то треба з того судді або мантію знімати, або на нари саджати.
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09.05.2025 11:17 Відповісти
Так само і поліцаї повинні власною кишенею відповідати за свої злочини проти громадян.
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09.05.2025 11:22 Відповісти
Поліцаїв не залишиться, вони по іншому не можуть
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09.05.2025 11:23 Відповісти
З'являться поліцейські, котрі знатимуть закони.
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09.05.2025 11:24 Відповісти
Так ми вже сподівалися на поліцаїв після міліції
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09.05.2025 11:27 Відповісти
Ваша правда. А отримали вдягнених у нову гарну форму, але таких самих по натурі мусорів
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09.05.2025 11:30 Відповісти
Бгггг
Знайоміполіціянти розповідали, шо їм у відділок признаили начальником ізвєрга. Він знущався з особового складу як маніяк - примушував вчити напамʼять закон про поліцію. Міг зустріти в коридорі і почати питати. Виживали його як могли всім відділком .
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09.05.2025 12:25 Відповісти
Дурнику, такого РНБО при жодній владі не було
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09.05.2025 12:09 Відповісти
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09.05.2025 13:10 Відповісти
Це даремна витрату часу. Як злодій підтримує закон проти себе
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09.05.2025 11:22 Відповісти
На 1000% впевнений що такий закон не буде прийнятий.А хотілось би що і судді за не правильно винесений вирок теж зі свого кармана,а також і президент і члени його сараю(Охвісу):Єрмак,Татаров інші заступники.Ще туди добавити свинорилих депутатів та міністрів.А ще співробітники правоохоронних органів: прокурори,слідчі.Незаконно затримано,арештовано людину,держали під вартою а потім звільняють.
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09.05.2025 11:32 Відповісти
ви всі, 73/43%зебіли, читаєте інфи через сраку, то биш, через видані вам методички.
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09.05.2025 11:37 Відповісти
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09.05.2025 11:47 Відповісти
Потрібно загуглити при яких обставинах Порошенко був змушений залишити посаду керівника РНБО,за часів президентства Ющенко, принципі про відповідальність підтримую.
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09.05.2025 11:36 Відповісти
Юля переворот намагалась вчинити, Порошенко не дав. Прихвостень Тимошенчихи Зінченко(перший секретар ЛКСМУ, в часи совка) , вчепився в Порошенка. Ющенко звільнив Тимошенко і Порошенка, щоб було ні вашим, ні нашим.
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09.05.2025 13:48 Відповісти
Колись були пропозиції розробити закон, щоб співробітники державтоінспекції оплачували штрафи, які скасував суд, зі своєї зарплатні
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09.05.2025 11:45 Відповісти
Загострення уваги на питанні персональних санкцій політиком такого калібру, як Порошенко, та ще з такого приводу, що має виключно політичний підтекст, видається неприйнятним. Бо з того всього виходить, що справа таки в грошах - у капіталах, компаніях і управління ними.
І дана невиправдана реакція на свавілля зебілів у владі лише підкріплює їх у своїй правоті - удар нанесений точно в ціль.
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09.05.2025 12:03 Відповісти
Абсолютно разумное и правильное предложение!
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09.05.2025 12:13 Відповісти
Оце правильно. А то спочатку "********"(С) а потім ніби і нє прі дєлах.
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09.05.2025 12:23 Відповісти
Насправді дуже стрьомний закон. От уявіть. Ви член РНБО, голосуєте за те, щоб Медведчука визнати іноагентом. А через рік мудрий нарід вибирає Януковича. І Медведчук вам мститься, перетворюючи на бомжа. В такому випадку всі взагалі завжди будуть голосувати проти. Інша справа, що зараз підараси там голосують, як їм скаже ОП, що також хєрово. Так що навіть не знаю, що краще. В ідеалі - чесне розслідування, щоб виявити - людина по дурості голосувала за чи з корупційних міркувань. Але знаючи наші органи слідства це все утопія.
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09.05.2025 13:13 Відповісти
Ню-ню🤭😂
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09.05.2025 13:37 Відповісти
 
 