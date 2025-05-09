Порошенко готує законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО: збитки за неправомірні санкції компенсуватимуть не з бюджету
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив про підготовку законопроєкту, що передбачає персональну відповідальність членів РНБО за голосування щодо застосування санкцій проти громадян України.
Про це він розповів в ефірі Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
За словами експрезидента, такий механізм потрібен для того, щоб у випадку, коли суд визнає санкції неправомірними, відшкодування матеріальних збитків здійснювалося не з державного бюджету, а з особистих коштів тих, хто підтримав таке рішення.
"Я зараз зареєструю ще один законопроєкт, щоб тоді, коли ми виграємо суд і коли буде присуджено рішення щодо компенсації, компенсувати мають не з кишені платників податків, не з кишені солдата чи офіцера, а з кишені тих, хто брав участь у голосуванні цієї політично вмотивованої розправи", - сказав Порошенко.
Санкції РНБО
12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.
Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.
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По словам Юлии Тимошенко, Петр Порошенко панически боится правосудия и поэтому он на подсознательном уровне всегда либо подчинял судебную систему себе, либо откровенно уничтожал ее.
Тимошенко еще тогда рассказала журналистам, как Петр Порошенко весь в соплях ворвался в кабинет своего кума Ющенко (ред. тогда Ющенко был Президентом) и кричал на всю Администрацию Президента, что с него сняли депутатскую неприкосновенность:
Зате зєля не "панически боится правосудия", а "подчинил судебную систему себе", тобто фактично "откровенно уничтожил ее"
Хіба що - в новому складі Верховної Ради...
ДСНС - структурний підрозділ МВС, так що мали право.
До речі, Монанстисрський, екс-міністр мвс, загинув дакож в вертольоті ДСНС. Когось покарали?
Знайоміполіціянти розповідали, шо їм у відділок признаили начальником ізвєрга. Він знущався з особового складу як маніяк - примушував вчити напамʼять закон про поліцію. Міг зустріти в коридорі і почати питати. Виживали його як могли всім відділком .
І дана невиправдана реакція на свавілля зебілів у владі лише підкріплює їх у своїй правоті - удар нанесений точно в ціль.