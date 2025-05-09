Порошенко готує законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО: збитки за неправомірні санкції компенсуватимуть не з бюджету

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив про підготовку законопроєкту, що передбачає персональну відповідальність членів РНБО за голосування щодо застосування санкцій проти громадян України.

Про це він розповів в ефірі Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

За словами експрезидента, такий механізм потрібен для того, щоб у випадку, коли суд визнає санкції неправомірними, відшкодування матеріальних збитків здійснювалося не з державного бюджету, а з особистих коштів тих, хто підтримав таке рішення.

"Я зараз зареєструю ще один законопроєкт, щоб тоді, коли ми виграємо суд і коли буде присуджено рішення щодо компенсації, компенсувати мають не з кишені платників податків, не з кишені солдата чи офіцера, а з кишені тих, хто брав участь у голосуванні цієї політично вмотивованої розправи", - сказав Порошенко.

Також читайте: Нацбанк визнав "небездоганною" репутацію Порошенка через запроваджені Зеленським санкції (оновлено)

Санкції РНБО

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Також читайте: З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження, - Bihus.Info. ВIДЕО