З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження, - Bihus.Info. ВIДЕО
Нещодавно президент Володимир Зеленський наклав санкції на Петра Порошенка, Юрія Бойка та Нестора Шуфрича, однак фігуранти санкційних списків легко обходять обмеження, оскільки справжнього розслідування, як і вироків суду щодо їх діяльності не було.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.
"Нещодавно наклали санкції на Порошенка, Бойка та Шуфрича. Але санкції - це не реальні вироки, тому частина суспільства справедливо обурюється щодо їх доречності. Чи дійсно було що розслідувати у їхній діяльності? Так. Але головне - розслідувати й довести справи до вироків і реальних покарань. Натомість ми з 2021 року отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти санкційних списків легко оминають ці обмеження", - зазначають в Bihus.Info.
Зокрема, літак з підсанкційної офшорки дружини екс-голови "Київміськбуду" в момент накладання санкцій вирушає до Швейцарії. Шуфрич задовго до накладання санкцій починає "скидати" родинні активи на інших людей. А Бойка взагалі позбавили тільки "Героя України".
Санкції РНБО
12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.
Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.
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То так і проти Бігуса можна санкції ввести.
Володимир Олександрович, Ви, звісно, далеко НЕ Вишинський, але маєте ж юридичні корочки
.
Поки що не Вишинський...
Ну дуууже цікаво дізнатися за ті усі ''фабрики''.
Падло! Воно ще за "Свинарчуків" не відповіло - журнашлюшка по виклику!..
от такі ви розслідувачі-пінкертони...
Колись з великого нікуя роздули Свинарчуків.
А тепер коли крадуть вже десятками мільярдів і на справжній крові - набрали в рот гімна і вряди-годи видають шось про дрібних кишенькових злодіїв-шісток влади.
і знав же, шо це зелене цуценя з його підшавками його перегавкає,
але зробив вибори як треба - за це і пошана.
все вернеться і прикладники історії перепишуть і бубу там назвуть тим чим він є - лайном.
для покарання громадян України є кримінальний кодекс та суд
.
Якщо є закон то є мінімум п'ять способів як його обійти