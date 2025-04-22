УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13500 відвідувачів онлайн
Новини Санкції РНБО Санкції проти Порошенка
6 110 47

З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження, - Bihus.Info. ВIДЕО

Нещодавно президент Володимир Зеленський наклав санкції на Петра Порошенка, Юрія Бойка та Нестора Шуфрича, однак фігуранти санкційних списків легко обходять обмеження, оскільки справжнього розслідування, як і вироків суду щодо їх діяльності не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

"Нещодавно наклали санкції на Порошенка, Бойка та Шуфрича. Але санкції - це не реальні вироки, тому частина суспільства справедливо обурюється щодо їх доречності. Чи дійсно було що розслідувати у їхній діяльності? Так. Але головне - розслідувати й довести справи до вироків і реальних покарань. Натомість ми з 2021 року отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти санкційних списків легко оминають ці обмеження", - зазначають в Bihus.Info.

Зокрема, літак з підсанкційної офшорки дружини екс-голови "Київміськбуду" в момент накладання санкцій вирушає до Швейцарії. Шуфрич задовго до накладання санкцій починає "скидати" родинні активи на інших людей. А Бойка взагалі позбавили тільки "Героя України".

Читайте: Родина нардепа Бойка за час війни придбала елітних автівок на $450 тисяч, – ЗМІ

Санкції РНБО

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шуфрич, Мураєв, Симоненко, Бойко: До списку санкцій РНБО увійшло 18 осіб. СПИСОК

Автор: 

Бойко Юрій (440) Порошенко Петро (15174) санкції (11831) Шуфрич Нестор (392) Бігус Денис (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
Чекаю на велике розслідування від Бігуса про бізнеси та грошові потоки з тих бізнесів ЗЕ і Ко , та до якого року працювало ото все на території РФ і чи ще працює.
Ну дуууже цікаво дізнатися за ті усі ''фабрики''.
показати весь коментар
22.04.2025 00:11
+29
та ви спеціалом поставили Порошенка і бойка в одну строку?
от такі ви розслідувачі-пінкертони...
показати весь коментар
22.04.2025 00:27
+27
Та все норм , нічого йому не буде. Служба Безпеки ім. Баканова вже перевиховала Бігуса із продажної шльондри в шльондру по виклику.
показати весь коментар
22.04.2025 00:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.04.2025 00:06 Відповісти
Російська пропаганда просуває ідею "перехідного уряду" для України: кремль намагається повернути втікачів через політичні маніпуляції.
показати весь коментар
22.04.2025 00:07 Відповісти
А у нас сейчас какое правительство! ?
показати весь коментар
22.04.2025 00:24 Відповісти
У нас СТАБИЛЬНОЕ!) Никуда не переходит....
показати весь коментар
22.04.2025 11:17 Відповісти
Зеленський, як був московським виконавцем в Україні, так, з цим лайном прутінським, він і завершить, свій життєвий шлях!
показати весь коментар
22.04.2025 00:07 Відповісти
А взагалі накладати санкції превентивно за бажанням недодиктатора ЗЄ без доведення у суді злочину - це норм?

То так і проти Бігуса можна санкції ввести.
показати весь коментар
22.04.2025 00:09 Відповісти
Та все норм , нічого йому не буде. Служба Безпеки ім. Баканова вже перевиховала Бігуса із продажної шльондри в шльондру по виклику.
показати весь коментар
22.04.2025 00:18 Відповісти
як можна карати превентивно ?

Володимир Олександрович, Ви, звісно, далеко НЕ Вишинський, але маєте ж юридичні корочки

.
показати весь коментар
22.04.2025 05:58 Відповісти
Щоб довести усім, що Вова не тупий - тато купив йому "корочки" юриста того смамого ВИШу, де працює сам... Однак Вова так і залишився ТУПИМ... Бо естрада розуму не додає - тільки надає нахабства і пихатості...
показати весь коментар
22.04.2025 06:29 Відповісти
"... далеко НЕ Вишинський ..."

Поки що не Вишинський...
показати весь коментар
22.04.2025 09:58 Відповісти
А, накладати санкції на своїх громадян - то з якої юридичної оперети?
показати весь коментар
22.04.2025 11:18 Відповісти
Чекаю на велике розслідування від Бігуса про бізнеси та грошові потоки з тих бізнесів ЗЕ і Ко , та до якого року працювало ото все на території РФ і чи ще працює.
Ну дуууже цікаво дізнатися за ті усі ''фабрики''.
показати весь коментар
22.04.2025 00:11 Відповісти
Щаз! Бігус скоріше ще одне "розслідування" про Порошенко проведе. Кого на цей раз засліпить? Дроноводів? Артилеристів? Чи знов ППО?
Падло! Воно ще за "Свинарчуків" не відповіло - журнашлюшка по виклику!..
показати весь коментар
22.04.2025 11:07 Відповісти
Пока опзж, голосует так как надо ермаку, никаких реальных санкций не будет.
показати весь коментар
22.04.2025 00:16 Відповісти
вибори 🤡 в Україні 19р...перетворили українську державу, на поганий театр жахів , без антракту ...
показати весь коментар
22.04.2025 00:22 Відповісти
і в туалет черга...
показати весь коментар
22.04.2025 00:28 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 00:36 Відповісти
І Бігус приклався до тієї справи.
показати весь коментар
22.04.2025 07:33 Відповісти
та ви спеціалом поставили Порошенка і бойка в одну строку?
от такі ви розслідувачі-пінкертони...
показати весь коментар
22.04.2025 00:27 Відповісти
так бігуси з потрохами продались владі бені, а потім ЕрЗе, "працюють" тільки по замовленню.
показати весь коментар
22.04.2025 00:48 Відповісти
Бігусятіга це ж медіашльондри за викликом.
Колись з великого нікуя роздули Свинарчуків.
А тепер коли крадуть вже десятками мільярдів і на справжній крові - набрали в рот гімна і вряди-годи видають шось про дрібних кишенькових злодіїв-шісток влади.
показати весь коментар
22.04.2025 01:02 Відповісти
Бігус,ти вже догавкалось у 19-му році перед виборами проти Порошенка,що зараз маємо таку біду.Зажди,тебе,надіюсь,візьмуть за матню,за підіграванню одному з кандидатів.І чому ти не в армії,великий правдолюб,чи гонорару за свої розслідування хватило,щоб відкосячити?
показати весь коментар
22.04.2025 00:58 Відповісти
В ЗСУ є такі підрозділи, в яких безпечніше ніж на гражданці. Наприклад, згадай, як Насіров рвався в сапери при Генштабі. Не сумнівайся, Бігус - саме там і "сложить". Чи прислужує... адже курви і медіахвойди потрібні кожній будь-якій владі.
показати весь коментар
22.04.2025 01:13 Відповісти
занадто толерантним був в свій чяс Порох,
і знав же, шо це зелене цуценя з його підшавками його перегавкає,
але зробив вибори як треба - за це і пошана.
все вернеться і прикладники історії перепишуть і бубу там назвуть тим чим він є - лайном.
показати весь коментар
22.04.2025 01:10 Відповісти
То назовут антисемитьизмом, бо есть такой закон нынче в Украине. Нельзя называть лайно лайном, если оно правильной национальности.
показати весь коментар
22.04.2025 09:47 Відповісти
Зешепіто і санкції поняття несопоставимі...
показати весь коментар
22.04.2025 04:34 Відповісти
які санкції ?

для покарання громадян України є кримінальний кодекс та суд

.
показати весь коментар
22.04.2025 06:01 Відповісти
БІГУС отримав повістку - вибори , кого вони не пустять, картинка яскрава! По ліву й пап праву руку від ЛІДОРА. Мало того - Шуфрича й Бойко ще можуть потерпіти, а от Пороху - рекомендують ховатися як Фірташ , в Австрії? А чому не як Бєня, за пазухою Малюка? Арахамія там всього уже порєшалив, як неяк теж був з Порохом колись... ПАСКУДИ ПАСКУДНІ ЗЕЛЕНОБОЛОТЯНІ ********* ПРиахметівського розливу.
показати весь коментар
22.04.2025 05:35 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 07:27 Відповісти
Бігус що вже кінцево обісрався?
показати весь коментар
22.04.2025 07:34 Відповісти
Цей підар бігусний ще живий??
показати весь коментар
22.04.2025 07:41 Відповісти
Клятий Порошенко далі допомагає військовим, санкції не працюють!
показати весь коментар
22.04.2025 07:43 Відповісти
Санкції придумали щоб по справжньому їх ввести лише проти Порошенка. З превентивною метою. Поза будь яким законодавством. Останній такий випадок спостерігався в Британії в1200 якомусь році
показати весь коментар
22.04.2025 07:45 Відповісти
Концессіонерів-санкціонерів на мило, а краще - на шибеницю!!!
показати весь коментар
22.04.2025 07:54 Відповісти
Обрали квартальну нікчему, яка втянула Україну в велику війну, сотні тисяч убитих, розорена країна, корупція, розкрадання військового бюджету і рейтинги зашкалюють. Люди вам пороблено?
показати весь коментар
22.04.2025 07:58 Відповісти
"З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції", - адже прибутку від торгівлі ще ніхто не скасовував.
показати весь коментар
22.04.2025 08:07 Відповісти
Як казав о Бендер
Якщо є закон то є мінімум п'ять способів як його обійти
показати весь коментар
22.04.2025 08:16 Відповісти
Не було ще справжнього розслідування походження бігусінфо,його роль у проходженні іноземного проекту сн на вершину.
показати весь коментар
22.04.2025 08:50 Відповісти
О,виліз шавка Бігус,значить точно скоро вибори. Як це потрібно впасти так низько,за гроші на все здатні. Ну Порох не святий--однозначно,але поставити його поряд з тими особами,ну знаєте!! Я, кожен день бачу, скільки допомоги надали ВСУ Бойко ,Шуфрич, Тимошенко,Коломойський і інші,то воно конечно,що ні Порох,ні Ахметка ВСУ не допомагають,тільки грабують і розкрадають всі досягнення Зе!!! Пропоганда в дії,готуємось до нової партії шашликів,м*ясо ще залишилось!!!
показати весь коментар
22.04.2025 08:58 Відповісти
Бігус - г# ндон...
показати весь коментар
22.04.2025 09:00 Відповісти
Хто б ще тих бігусів порозслідува, бо щось мені здається що ті розслідувачі за бабосики можуть будь яке лайно та брехню видати за правду без будь яких перевірок
показати весь коментар
22.04.2025 09:19 Відповісти
Розслідувач ********* не задоволений, що Порошенко не на нарах. Нема сечі це терпіти!
показати весь коментар
22.04.2025 09:29 Відповісти
Хто б ще реально наклав санкції на цю хвойду, дєніску....
показати весь коментар
22.04.2025 11:16 Відповісти
бігус те ще гівно, але вже зелене. про зельону шлльондру провести рослідування не буде?
показати весь коментар
22.04.2025 14:02 Відповісти
 
 